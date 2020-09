Baltarusijos opozicijos atstovas Latuško: mums svarbu girdėti kaimynų balsą

Vilniuje penktadienį viešintis Baltarusijos opozicijos Koordinacinės tarybos prezidiumo narys Pavelas Latuško sako, kad baltarusiams labai svarbu girdėti kaimynų balsą ir jų vertinimą to, kas vyksta Baltarusijoje.

P. Latuško teigia, kad Lietuva, Lenkija ar Europos Sąjunga galėtų imtis mediatorių vaidmens, jeigu baltarusių visuomenei pavyktų užmegzti dialogą su Aliaksandro Lukašenkos režimu.

„Mums labai svarbu girdėti jūsų balsą, jūsų vertinimus dėl to, kas vyksta Baltarusijoje, ir jeigu pradėsime dialogą, labai svarbus mediatorių vaidmuo, žinoma, dėl to sutinkant vidaus politinėms jėgoms – kad taikiai, be jėgos, kuri, deja, panaudota, būtų rastas taikus situacijos sprendimas“, – penktadienį Seime žurnalistams sakė P. Latuško.

Jis susitiko su Gedimino Kirkilo vadovaujamos Seimo delegacijos, sudarytos vykti į Baltarusiją, atstovais.

Pavelas Latuško / AP nuotr.

Jis pabrėžė, kad politinė krizė Baltarusijoje pirmiausia yra šios šalies vidaus reikalas.

„Nuo baltarusių visuomenės ir dabartinės valdžios priklauso jos (krizės – BNS) sprendimas. Mes dedame visas pastangas, kad įtikintume valdžią sėsti prie derybų stalo ir priimti greitus, aiškius, atsakingus sprendimus, kad mūsų šalyje liautųsi smurtas, baigtųsi protestai ir viskas vyktų pagal įstatymus, Konstituciją“, – kalbėjo P. Latuško.

Jis teigė atvykęs į Lietuvą, o prieš tai – į Lenkiją, kad iš pirmų lūpų papasakotų apie įvykius Baltarusijoje.

„Kaip Koordinacinės tarybos prezidiumo narys, kuri buvo sudaryta praktiškai Baltarusijos visuomenės iniciatyva, turiu tikslą informuoti apie tai, kas vyksta Baltarusijoje, apie tą gilią politinę krizę, kurią pergyvena Baltarusija. Iš pirmų lūpų noriu pateikti ne tik mūsų kaimynams, bet ir ES valstybėms informaciją apie tikrą situaciją Baltarusijoje“, – teigė svečias.