Biurai ir miestai po COVID-19: darbuotojai lankysis rečiau, temperatūros patikros taps kasdienybe, o didžiausias galvosūkis – architektams

Įmonės žvelgia į ateitį po COVID-19. Net ir išnykus virusui, gyvenimas negrįš į tas vėžes, kurios buvo prieš pandemiją. Koronaviruso krizės paskatinti architektai permąsto mūsų miestų ir biurų projektus, o darbdaviai turi peržvelgti darbo viziją ir derintis prie pasikeitusių darbuotojų įpročių – nuotolinio darbo.

2025 metai. Daugelis dirba namuose keturias dienas per savaitę ir taip jau yra nuo 2020 metų pandemijos. Praėjo laikai, kai darbuotojai eidavo į biurą dirbti pilną daro dieną, dabar ta vienintelė darbo diena savaitėje kontoroje – skirta darbo susitikimams, o atvykimas į darbą taip pat suskirstytas valandomis, kad būtų kontroliuojami žmonių srautai. Pirmame aukšte, prieš patenkinant į darbą, darbuotojus pristabdo terminis kūno skaitytuvas, kad patikrintų, ar kūno temperatūra normali. Šiandien – 36,5 C. Darbo diena gali prasidėti.

Taip panašiai gali atrodyti pateikimas į ofisus po koronaviruso pandemijos jau netolimoje ateityje. Tačiau ne viskas, žinoma, pasikeis.

Nors pandemijos metu žmonės gana greitai prisitaikė ir pakeitė savo gyvenimą, architektūra iš tikrųjų juda lėtai. Pastatų projektavimas, finansavimas ir statyba užtrunka maždaug penkerius metus.

„Poveikis ir pokyčiai, kurie įvyko per pirmuosius 5 šios pandemijos mėnesius, buvo didžiuliai. Tai naujas skyrius, kuris buvo pristatytas mūsų kasdieniniame cikle ir nebuvo suvaidintas ir vargu, ar bus per ateinančius 6–12 mėnesių. (...) Kaip mes dirbsime kartu, kai visi tai išgyvename? Ironiška tai, kad mes niekada nebuvome daugiau kartu nei dabar daugeliu atžvilgiu, ir tas bendrumas tęsis tiek fizinėje, tiek virtualioje erdvėje“, – LRT.lt sako pasaulinės dizaino įmonės „Unispace“ dizaino vadovas Danas Callegaris.

Taigi įsivaizduojamo gyvenimo aspektai daugeliui iš mūsų gali tapti realybe, ypač jei protrūkiai tęsis ir greitu metu nebus atrasta vakcina.

Biuras / Mario Gogh/Unsplash nuotr.

„Biurai ateityje pagaliau atvers Pandoros skrynią“

Trumpalaikiai pataisymai, nauji darbo modeliai ir ilgalaikiai dizaino atnaujinimai, kuriuose higiena – pagrindinė darbo vietos planavimo dalis. Pokyčių bus, bet jie nebūtinai bus tokie dideli ir radikalūs.

„Manau, kad biurai ateityje pagaliau atvers Pandoros skrynią – naują bendradarbiavimo ir kartu su juo susijusio darbo stiliaus pusiausvyros potencialą. Smalsumas dėl to, kas įmanoma, visada buvo ir tai nėra nauja koncepcija“, – sako D. Callegaris.

Architektas Alanas Segalis LRT.lt sako, kad kelis mėnesius užsitęsęs darbo namuose „eksperimentas“ paskatins persvarstyti pačią biuro koncepciją, integruoti naujus technologinius sprendimus. Anot jo, idealiu atveju reikalingos kuo atviresnės erdvės, didesni atstumai tarp sėdinčių žmonių.

Koronavirusas. Biurai. Darbai / AP nuotr.

„Labiausiai utopinis variantas būtų, kad, pavyzdžiui, ofisas susidarytų iš tam tikrų elementų, kaip, pavyzdžiui, kabinetas, kuriame telpa 6 darbo vietos, tarp kurių yra reikalaujamas 3 metrų atstumas. Ir tam, kad patektume į kitą skyrių, tektų išeiti į lauką. Vėl patektumėme į tokią pačią erdvę, kurioje yra 6 darbo vietos, kurios yra atskirtos 3 metrų atstumu viena nuo kitos“, – sako specialistas.

Dizaineris D. Callegeris mano, kad pokytis yra per daug baigtinė sąvoka, suponuojanti vienintelį teisingą ar nekintantį sprendimą. Tačiau, anot jo, ateities biuras nėra kažkas statiško ir pokyčiai turės būti organiški daugeliu atžvilgiu ir atitinkamai sklandūs, kad būtų reaguojama į ateinančių mėnesių ir galbūt net metų netikrumą net tradiciškiausiose aplinkose ir organizacijose.

Biuras / Pexels nuotr.

Savo ruožtu architektas Lukas Rekevičius įsitikinęs – jeigu koronavirusas bus įveiktas vakcinos ir/arba vaistų pagalba dėl jo kažkokių papildomų saugos priemonių laikytis paprasčiausiai nebereikės, išskyrus, elementarias priemones kaip saugomės nuo gripo ar kitų ligų.

„Stebuklų neatsitiks – statyba neatpigs arba labai stipriai nepabrangs, kainuos plius minus tiek, kiek kainuoja dabar. Tai reiškia, kad ofisų nuomos kaina, matyt, irgi kažkokių didelių pokyčių nepatirs“, – LRT.lt sako jis.

Kūno temperatūra bus matuojama visur?

Kalbantis ir matuojantis jūsų kūno temperatūrą ekranas? Tokių prietaisų jau dabar galima aptikti einant į koncertą Vilniaus centre, jų greitų metu gali atsirasti ir prie restorano, ligoninės ir... biure. Tokie termoskaitytuvai visiškai savarankiškai patikrins jūsų kūno temperatūrą ir įspės, jei nedėvite veido apsaugos priemonių.

„Hikvision” atstovas Lietuvoje Andrius Dapkevičius įvardijo tris vyraujančius sprendimus, naudojamus karščiuojančiam asmeniui aptikti: vienas jų – stovinti kamera, paprastai montuojama prie įėjimo ir nukreipta į ateinantį žmonių srautą.

Koronavirusas. Biurai. Darbai / AP nuotr.

„Tas detektavimas vyksta taip, kad identifikuojamas veidas bendrąja prasme, tai nėra taip, kad atpažįsta Jonas ar Petras, bet kamera supranta, kad tai yra žmogaus veidas. Tokiu atveju, supratus, kad tai yra veidas, detektuoja karščiausią veido vietą”, – aiškino A. Dapkevičius, pridūręs, kad yra 0,5 laipsnio paklaida.

Kamera jungiama su kompiuteriu, prie kurio budi administratorius, stebintis praeinančių žmonių srautą. Norint mažesnės paklaidos ir didesnio tikslumo, yra kalibratorius, kuris, pasak A. Dapkevičiaus, vadinamas „Black Body“ (angl. Juodas kūnas – LRT.lt). Toks kalibratorius yra pastatomas prieš kamerą su etalonine temperatūra, pavyzdžiui, nustatoma 40 laipsnių, o kamera praeinančius žmones lygina su etalonine temperatūra, dėl to gaunamas didesnis tikslumas.

„Šiai dienai naudojama gamyklose, kur yra didelis darbuotojų srautas ir yra rizika, kad užsikrėtus darbuotojui, bus uždaryta gamyklos linija dienai ar dviem, kol patalpas išdezinfekuos“, – paminėjo pašnekovas.

Termometras / D. Umbraso/LRT nuotr.

Anot jo, dar vienas galimas sprendimas atpažinti karščiuojančius asmenis – nešiojamas termovizorius. Šis prietaisas yra patogesnis ir jau daug kur naudojamas, pavyzdžiui, oro uostuose, poliklinikose, ligoninėse ir t.t. Jis šiek tiek primena pistoletą, tačiau taip pat turi 0,5 laipsnio paklaidą ir jo kalibruoti nėra galimybės.

Trečias sprendimas temperatūros matavimui yra taip vadinami terminalai su monitoriais, prie kurių pridedama termovizorinė kamera.

„Jeigu esate registruotas to biuro darbuotojas, prieinate prie terminalo. Vietoje to, kad praskenuoja jūsų veidą autentifikacijai, kad galėtumėte įeiti, arba su kortele prabraukiate, ar kodą suvedate, papildomai yra dar autentifikacija, kur pasižiūri jūsų veido temperatūrą, jeigu ji per aukšta, tuomet jūsų neįleidžia į biurą ir tuo pat metu gali informuoti administratorių. O jeigu viskas gerai, tuomet įleidžia į biurą“, – aiškino A. Dapkevičius. Jis pridūrė, kad temperatūrą, kurią nustačius į darbo vietą žmogaus nepraleidžia, nusistato pati įmonė, tačiau galima vadovautis sveikatos institucijų nustatytomis gairėmis.

Daugelis purtosi darbo iš biuro

Nuo tada, kai COVID-19 pakoregavo mūsų gyvenimą, darbuotojai visame pasaulyje įsitraukė į privalomo nuotolinio darbo ritmą. Dabar, kai įmonės bando pasiūlyti geriausią būdą dirbti savo darbuotojams, akivaizdu, kad daugelis darbuotojų nenori išleisto džino visiškai sugrūsti į butelį.

Maria Elvira Muniz Beraza, inžinerijos įmonės AECOM interjero ir darbo vietos direktorė bei Architektūros ir dizaino mokyklos (IE) strateginio dizaino magistro studijų direktorė LRT.lt pasakoja apie jų komandos atliktą apklausą, kuria buvo siekiama suprasti, ką po 3 mėnesių prasidėjus pandemijai žmonės mano apie biurus.

Koronavirusas. Biurai. Darbai / AP nuotr.

Į klausimą, ar norėtumėte grįžti į biurą, dauguma žmonių atsakė neigiamai. Kiek dienų per savaitę norėtų dirbti namuose ir kiek – biure? Dažniausias atsakymas Rusijoje, Baltarusijoje, Vokietijoje, Liuksemburge, Belgijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Lenkijoje, Ispanijoje ir kitose šalyse buvo toks: „Aš noriu grįžti į biurą dviem ar trims dienoms, o likusias dirbti namuose.“ O 90 proc. apklaustųjų nurodė, kad į ofisą grįžtų dėl socialinio bendravimo ir komandinio darbo.

„Dabar ofisai tikriausiai bus daug mažesni, nes žmonės neketina ateiti ir sėdėti biure valandų valandas, bet grįžta į daugiau socialinį ofisą, (kuriame dirbi valandą ar dvi) kad galėtų dirbti su technologijomis, kurių neturi namuose“, – sako M. E. M. Beraza.

Kokius iššūkius kompanijoms kelia darbas iš namų ir kaip vadovams į biurus sugrąžinti žmones? Ar iš viso to reikia? Įdarbinimo agentūrose skelbimai, kuriuose siūlomas darbas iš namų, sulaukia kelis kartus didesnio susidomėjimo. O priverstinis nuotolinis darbas atvėrė galimybes įsidarbinti ir garsiausiose pasaulio kompanijose neiškėlus kojos iš Lietuvos.

Koronavirusas. Biurai. Darbai / AP nuotr.

Tačiau ekonomistai įspėja, kad darbas iš namų ilgiau jį dirbant gali pakenti produktyvumui. „Kalbant ilguoju laikotarpiu mes prarandame santykius, bendrystę. Technologijoms tobulėjant žmones tampa labiau užsidarę, o tai ateityje gali labai daug kainuoti“, – LRT TELEVIZIJAI yra sakiusi Vytauto Didžiojo ekonomikos katedros lektorė Viktorija Starkauskienė.

Vis dėlto dizaineris D. Callegaris sako, kad darbo iš namų kultūra iš tiesų yra ateities tendencija. Dar daugiau, anot jo, tai yra būtinybė šiuolaikinėje darbo aplinkoje. „Negalima nuvertinti svarbos ir vertės, pagrįstos poreikiu kontroliuoti savo darbotvarkę ir planuoti laiką, ir tai rodo esminį pokytį, kaip žmonės tikisi valdyti ir būti valdomi už darbo vietos ribų.“

„Tačiau žmogui būdinga prigimtis ir mūsų psichologiniai bei fiziologiniai poreikiai yra tokie, kad visada trokštame savo gyvenime įvairovės ir kontrasto. Mano nuomone, darbo namuose elementas tiesiog taps turtingesnės ir didesnės bendros darbo patirties, ciklo ir darbo bei gyvenimo pusiausvyros dalimi. Manau, kad tiksliau yra tai, kad „nebuvimas biure“ yra realesnė tendencija, o namai yra tik dar vienas naujo darbo klimato pratęsimas, kurį turime praktikuoti“, – pridūrė jis.

Iššūkis, ką daryti su tuščiomis erdvėmis

Koks bus įprastas miesto gyvenimo būdas, kai praeis COVID-19 krizė? Kokie aspektai liks mums ir kas išnyks? Koronaviruso pandemija mus paskatino greitai pasikeisti. Kaip ir visus pokyčius, sunku nuspėti, tačiau architektas L. Rekevičius sako, kad po pandemijos tam tikrų pokyčių gali atsirasti ir miestuose.

„Iš tikrųjų anksčiau buvo tokia panacėja – viešasis transportas. Viešasis transportas yra ta vieta, kurioje susitinki žmones, su kuriais neturi visiškai jokio kasdienio kontakto. Tarkim ofise vis tiek yra tie žmonės, su kuriais mataisi kiekvieną dieną. Manau, kad viešasis transportas ir apskritai pasitikėjimas viešuoju transportu gali šiek tiek keistis. Suprantame, kad automobilis taip pat nėra maksimaliai efektyvus dėl taršos ir kad jam reikia alternatyvos.

El. paspirtukas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Taigi tokios individualios transporto priemonės kaip dviračiai ir paspirtukai, manau, galų gale turėtų labai smarkiai išaugti į viršų. Ir atitinkamai su tuo yra susijęs miesto planavimas. Pavyzdžiui, mažėja automobilių, viešasis transportas darosi labai nepopuliarus, tad tokiu atveju atsirastų didesnis poreikis didesnėms, platesnėms, ilgesniems dviračių takams“, – sako architektas.

Karantinas daugeliui gyventojų atskleidė ir kitą miesto ir užmiesčio pusę – žalias erdves, miškus ir parkus. Pasak L. Rekevičiaus, galima būtų skirti daugiau dėmesio toms erdvėms, kurios yra, pavyzdžiui, aplink sostinę – sužymėti ir labiau pritaikyti žmonės parkus, lankytinas vietas.

„Kas pasimatė, Lietuvoje galbūt nelabai, bet užsienyje, kad esant tokiai ekstremaliai situacijai, kai sustoja dalis gyvenimo, tarkime, mokyklose darželiuose ar pan., bet prisireikia labai daug erdvės tokioms funkcijoms kaip, pavyzdžiui, ligoninės. Tampa svarbu multifunkciškumas, kad iš tikrųjų galėtum vienus viešuosius pastatus labai greitai pritaikyti kitiems. Galbūt tai galėtų atsitikti“, – spėja architektas.

Koronavirusas. Biurai. Darbai / AP nuotr.

Pandemija smogė daugeliui – bankrutavo daug įmonių visame pasaulyje, didelei daliai teko atleisti daug darbuotojų, o kai kurios vidutinės parduotuvės persikėlė į elektroninę erdvę. IE strateginio dizaino magistro studijų direktorė M. E. M. Beraza sako, kad nerimą kelia tuščios vietos ir ką su jomis darysime.

„Štai apie ką mes turėtume kalbėti. (...) Tai yra vienas iš iššūkių, su kuriais susidurs visi miestai“, – sako ji. Anot jos, tai išmėginimas kūrybiniams ir interjero dizaineriams, kaip panaudoti tas tuščias erdves ir vis tiek išlikti socialiai aktyviems.

„Kaip mes galime prisidėti, kad paverstume šią planetą geresne vieta. „Pandemija sugriovė mano profesinį gyvenimą“ – tai daryk kažką dėl to! Nesiskųsk ir nelauk, kol kas nors ateis ir duos tau darbo. Jei pradėsime galvoti apie „mes“, o ne „aš“ – turėsime geresnį pasaulį. Labai tikiuosi, kad žmonės apie tai ims galvoti. Tai mano viltis ir kaip dirbu ties tuo, kad taip ir įvyktų“, – sako M. E. M. Beraza.