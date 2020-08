Baltarusių liudijimai apie tai, ką jiems teko patirti: gyvename šalyje, kur pavojinga net eiti į darbą

Prasidėjus žiauriam susidorojimui su protestuotojais, bandančiais užginčyti rugpjūčio 9 d. vykusių Baltarusijos prezidento rinkimų rezultatus, kurie, kaip manoma, buvo suklastoti, daugelis nukentėjusiųjų dalijasi baisiomis istorijomis apie tai, ką jiems teko patirti, pakliuvus šalies saugumo tarnyboms į rankas.

Ši publikacija yra LRT.lt portalo partnerio „Radio Free Europe/Radio Liberty“ (RFE/RL) originalus kūrinys.

„Sutarėme tylėti, kad visiems užtektų oro“

Kultūros sektoriaus darbuotoja Jana buvo sulaikyta tuo metu, kai atskubėjo draugui į pagalbą. Milicijos furgonas, į kurį moteris buvo įmesta, buvo perpildytas. Ji buvo nugabenta į Okrestino laikino sulaikymo izoliatorių Minske ir uždaryta šešiavietėje kameroje su dar maždaug penkiasdešimčia sulaikytųjų. Izoliatoriuje moteris buvo tardoma, jai skirta 4 parų laisvės atėmimo bausmė.

„Kartu su manimi kameroje buvo anglų kalbos mokytoja, penkių vaikų mama, drabužių dizainerė. Niekas mūsų nemaitino. Buvo galima gerti iš čiaupo, bet vanduo ten buvo negeriamas. 24 valandas šiaip taip ištvėrėme, tačiau vėliau pradėjome gerti. Bandėme miegoti, kaip tik pavykdavo. Sutarėme nekalbėti, kad visiems užtektų oro [kvėpuoti].“

„Vyrus mušdavo, dažniausiai naktimis, [galbūt] kad niekas negirdėtų. Tačiau mes girdėjome viską, net ir prie izoliatoriaus mūsų palaikyti susirinkusius žmones. Žodzino kalėjimo darbuotojai verkė, klausydamiesi mūsų istorijų [apie tai, kas vyko Okrestine]. Ten mes pirmą kartą per tris paras gavome maisto. Kai mane paleido, gavau sąskaitą už maistą, kuris man buvo tiekiamas Žodzino kalėjime.“

„Mane paleido ketvirtadienio vakarą, dairiausi savo daiktų, tačiau mums buvo pasakyta, kad atvykusieji iš „Aušvico“ (Okrestino izoliatoriaus) daiktų neatgaus. Jaučiausi taip, tarsi visiškai neturėčiau jokių teisių, tarsi jie būtų galėję daryti su manimi ką tinkami. Trečią dieną man buvo prasidėjusi isterija, vaidenosi, kad čia liksiu visam laikui.“

„Paklausiau milicijos, kaip nusigauti namo, o jie pradėjo mane mušti“

30 metų grafikos dizainerė Hanna teigia rugpjūčio 11 d. apie vidurnaktį ėjusi namo. Kelias buvo užblokuotas, todėl ji milicininkų paklausė, kaip apeiti užtvarą. Jie pasisiūlė palydėti ir paprašė parodyti tapatybę paliudijantį dokumentą. Bet Hanna buvo nuvežta ne namo, o į tą vietą, kur buvo sustatyti milicijos furgonai. Pareigūnai moterį įmetė į vieną iš jų ir pradėjo mušti.

„Jie mane spardė, mušė lazdomis, vienas smūgis kliuvo į galvą. Ant kaktos iš karto atsirado didžiulė hematoma. Jie šaukė, kad aš – protestų koordinatorė. Reikalavo, kad prisipažinčiau ir išduočiau, kas man moka. Sakiau, kad nesuprantu, apie ką jie kalba. Po kiekvieno panašaus atsakymo, sulaukdavau naujų smūgių. Tai buvo baisiausia naktis mano gyvenime.“

Hanna prisimena, kad buvo nuvežta į milicijos nuovadą, kur didelėje patalpoje buvo laikoma apie 40 žmonių. Grindys buvo slidžios nuo kraujo ir vėmalų. Jie numetė moterį ant grindų ir grasinosi nukirpti dredais sušukuotus plaukus. Vėliau ji buvo nuvesta į tardymo patalpą, kur ją apklausė septyni milicijos pareigūnai, uždavę vis tą patį klausimą – kas finansuoja jos „griaunamąją veiklą“?

Moteris teigia, kad kaskart bandant pasakyti, kad ji nieko apie tai nežino, jai buvo smūgiuojama lazda žemiau juosmens. Po to ji buvo nuvesta į didelę patalpą, kur buvo daug žmonių. Priėjo milicijos pareigūnas ir dažais jai ant marškinių užpurškė numerį. Vėliau Hanna sužinojo, kad tokiu būdu ji buvo pažymėta kaip viena aktyviausių protestų dalyvių.

Kitą rytą ji buvo nuvežta į Okrestino laikino sulaikymo izoliatorių. Plonais marškinėliais ir šortais apsirengusi Hanna kartu su dar dviem moterimis buvo priversta naktį praleisti šaltoje, cementu išklotoje kameroje be stogo. Ji teigė iš gretimų kamerų visa naktį girdėjusi mušamų vyrų riksmus. Kitą dieną ji buvo perkelta į keturvietę kamerą, kurioje jau buvo 30 ar 40 moterų. Kai kurios jų buvo dvi paras nieko nevalgiusios. Viena moteris, sulaikyta kartu su vyru, maldavo pareigūnų leisti paskambinti vieniems namuose paliktiems vaikams. Trečią dieną po sulaikymo Hanna buvo paleista, tačiau priversta pasirašyti įspėjimą, kad jei bus sulaikyta dar kartą, jai grės baudžiamoji atsakomybė.

„Partizanskij rajone esančiame Vidaus reikalų skyriuje buvome suklupdyti ant kelių ir verčiami giedoti Baltarusijos himną, o tuo metu mus mušė lazdomis“

21 metų parduotuvės darbuotojas Kirilas teigia, kad rugpjūčio 12 d. ėjo iš sporto klubo į darbą. Sustojo autobusas tamsintais langais ir jam buvo liepta lipti vidun. Iš vaikino buvo atimtas telefonas, jam pačiam porą kartų smūgiuota į galvą. Autobusas privažiavo prie milicijos furgono, į kurį jis ir buvo įmestas. Milicininkas pradėjo jį spardyti, šaukdamas: „Tai norėjai pokyčių?“

Furgonu Kirilas ir dar 20 sulaikytųjų buvo atgabenti į milicijos nuovadą. Jie pareikalavo tapatybę patvirtinančių dokumentų ir liepė visiems sugulti ant grindų: „Jie spardė ir daužė mus, taip pat ir į veidus. Turbūt tuomet man sulaužė nosį.“

Vėliau, kaip pasakoja Kirilas, jis ir dar maždaug 15 sulaikytųjų buvo nuvesti į rūsį, kur pareigūnai jiems liepė atsigulti ar atsiklaupti ir dainuoti Baltarusijos himną, o patys tuo tarpu talžė juos lazdomis. Tada jie buvo pervežti į Okrestino laikino sulaikymo izoliatorių ir suvaryti į kiemą.

Kiek vėliau Kirilas kartu su dar 35 sulaikytaisiais buvo įgrūstas į 7 ar 8 žmonėms skirtą kamerą. Dėl vandens problemų nekilo, sulaikytieji gėrė iš čiaupo. Apie antrą valandą nakties visi buvo paleisti. Nepaisant aiškinimų, kad protestuose nedalyvavo, Kirilas ir visi kiti buvo priversti pasirašyti įspėjimą apie gresiančias sankcijas, jei ateityje dalyvautų nesankcionuotuose protestuose.

Kirilas teigia, kad visą jo sulaikymo terminą jo motina nežinojo, kur jis yra, todėl apieškojo visus kalėjimus ir ligonines.

„Suprantu, kad gyvenu šalyje, kur pavojinga net eiti į darbą. Bet kuris gali būti sulaikytas. Man labiau neramu dėl artimųjų nei dėl savęs paties. Jie gali tiesiog dingti ir niekas nesužinos, kas jiems nutiko.“

Trys istorijos iš Vitebsko

Kalbėjomės su Vitebsko gyventojais, rugpjūčio 9 d. (rinkimų naktį) sulaikytais šalia balsavimo apylinkės. Jie buvo sumušti ir įgrūsti už grotų. Jie pasakojo apie fizinį skausmą ir psichologinį spaudimą, apie tai, kad su jais buvo elgiamasi kaip su nusikaltėliais. Jie teigia nepažeidę jokio įstatymo, atvirkščiai, tai jų teisės buvo pažeistos.

„Jautiesi taip, tarsi būtum pakliuvęs į filmą apie gyvenimą koncentracijos stovykloje“

45 metų Maksimas Žukavas yra verslininkas ir aktyvistas. Jis teigia prie rinkimų apylinkės filmavęs, kaip riaušių milicija sulaiko žmones, kaltindama juos dalyvavimu nesankcionuotuose protestuose. „Nepraėjo ir minutė, kaip atsidūriau milicijos furgone“, – pasakoja M. Žukavas.

Jau po vidurnakčio, kai vyras buvo atvežtas į kalėjimą. Kameroje jau sėdėjo septynetas sulaikytųjų. „Beveik visos kameros atrodo kaip pirtys – visi kampai pripeliję. Viduryje įrengtas tualetas, jokių atitvarų nėra. Kai kuriems buvo liepta nusiauti batus ir jie liko basi. Jokios patalynės nebuvo. Gulėjome ant metalinių spyruoklių. Po 20 minučių įsiskauda visi šonai.“

Kitą dieną jie buvo pervežti į kitą sulaikymo centrą. „Mums buvo liepta išsirengti nuodai kratos tikslais ir pasilenkti, o tada buvom palydėti į kamerą. Mus visą laiką keikė ir užgauliojo.“ Tą dieną sulaikymo centre M. Žukavas buvo tardomas ir nuteistas 15 parų už nesankcionuotų protestų įstatymo pažeidimą.

„Visą laiką buvome verčiami vaikščioti pasilenkę, akis nudelbę į žemę. Buvome stumdomi. Buvome traumuojami psichologiškai. Tokioje situacijoje jautiesi taip, tarsi būtum pakliuvęs į filmą apie gyvenimą koncentracijos stovykloje. Žmonėms buvo šokas. Neįmanoma suprasti, kas vyksta. Nieko burnoje neturėjau beveik keturias paras.“

„Sulaikymo centre baisu. Esi uždaroje patalpoje tarp ginkluotų vyrų ir apmokytų šunų. Jie gali su tavimi daryti, ką nori, ir niekas apie tai nesužinos.“

„Bet mums pasisekė. Lyginant su Minsku, mūsų [sulaikymo centras] buvo kaip penkių žvaigždučių viešbutis, nepaisant psichologinio spaudimo.“

M. Žukavas buvo paleistas po penkių parų ir pateikė skundą dėl neteisėto sulaikymo. Jo manymu, labai svarbu skleisti informaciją apie brutalų saugumo pajėgų elgesį. „Tie žmonės turi būti teisiami ir įkalinti, kai kurie jų – iki gyvos galvos.“

„Normalūs žmonės negali šitaip mušti“

61 metų Mikalajus Kačiurecas dirba vairuotoju. Nepaisant garbingo amžiaus, vyras buvo sumuštas, jam išrauti plaukai, neleista vartoti kasdien reikalingų spaudimą mažinančių ir kraują skystinančių vaistų.

M. Kačiurecas buvo sulaikytas pakeliui į protestą, kaip tik tuo metu, kai sugalvojo išsivynioti vėliavą. „Jie mane „supakavo“ ir įmetė į milicijos furgoną. Viduje maniau, kad jie mane nužudys – daužė į galvą kumščiais. Smūgiai buvo žiaurūs. Buvo akivaizdu, kad dirba profesionalai. Vienas mentas pradėjo rauti man plaukus. Jis man smarkiai trenkė. Normalūs žmonės negali šitaip mušti. Kitaip nei barbariškumu ar fašizmu nepavadinsi. Jis rėkė ir abiem rankomis rovė man plaukus.“

„Mano akis buvo prakirsta, iš nosies bėgo kraujas, bet jie ir toliau mane mušė. Jie visi dėvėjo kaukes ir buvo be ženklelių.“

„Jie neleido mūsų į tualetą. Rėkė ant mūsų, lyg būtume kokie gyvuliai. Buvau žiauriai sumuštas, bet jokios medicininės pagalbos jie nesuteikė.“

Už vakarinį pasivaikščiojimą Mikalajui buvo skirta 15 parų arešto. Jis atsėdėjo penkias paras, o išleistas, pateikė skundą.

„Kelias dienas po paleidimo bandžiau atsigauti vienumoje. Verkiau. Labiausiai bijojau, kad kai išeisiu iš kalėjimo, visi bus išsibėgioję ir išsislapstę.“

„Tai priminė kažkokį pagrobimą“

31 metų Uladzimeras yra muzikantas, istorikas ir aktyvistas.

Jis buvo žiauriai sumuštas rinkimų naktį (rugpjūčio 9 d.). Jį apžiūrėjęs gydytojas teigė, kad sužeidimai būdingi nusikalstamam užpuolimui.

Uladzimerą ir jo draugus milicija sustabdė pakeliui į mitingą. „Iš nugaros pribėgo vaikinas ir pradėjo mane daužyti lazda. Parkritau ant žemės. Jis įrėmė kelį man į šlapimo pūslę ir aš apsišlapinau. Netrukus po to pribėgo dar du jo kolegos ir tada jau mušė trise.“

Sulaikymo izoliatoriuose trūko vietos. „Mes valandų valandas važinėjome po miestą. Jie mus permetinėjo iš vieno milicijos furgono į kitą. Tai priminė kažkokį pagrobimą.“

Galiausiai jie atvyko prie sulaikymo centro. „Mūsų buvo 33 – visi vyrai ir viena moteris. Jie pradėjo mušti du vaikinus, kad visus likusius įbaugintų. Vienas vyras turėjo problemų su prostata, tačiau jie neleido jo į tualetą. Jie tiesiog padavė jam butelį. Žmogų ištiko kažkas panašaus į širdies priepuolį. Kol atvyko greitoji, jokia medicininė pagalba jam suteikiama nebuvo. Visi kiti klūpėjome ant kelių, negalėdami pajudėti ir nuolat buvome daužomi lazdomis.“

Uladzimeras buvo paleistas 3 valandą kitą rytą. Gydytojai dokumentavo jo sužeidimus ir jis pateikė skundą dėl teisingumo vykdymo principų pažeidimo.

„Jie vertė žmones melstis, o patys tuo tarpu juos daužė lazdomis“

Mikitaras Celiženka yra rusų leidinio „Znak.com“ žurnalistas. Jis buvo sulaikytas rugpjūčio 10 d. vakarą Minsko centre, tuo metu, kai telefone rašė trumpąją žinutę. „Jie manė, kad kažką rašau į „Telegram“. Jie galvojo, kad visi, kas rankose laiko telefonus, yra protestų koordinatoriai“, – pasakoja M. Celiženka.

„Jie atvežė mane į milicijos nuovadą. Ten mušė visus be išimties. Žmonės šaukė [iš skausmo], kai kuriems neatlaikė [šlapimo pūslės].“

„Ir visa tai vyko stebint kitiems milicijos pareigūnams, kurių pareiga – ginti žmones. Jie vertė žmones melstis, o patys tuo tarpu juos daužė lazdomis. „Sakyk „Tėve mūsų!“ O tada pasipildavo smūgių kruša, per kojas, bet kur. Daužė per galvas, per kojas. Vieną vaikiną visa jėga trenkė į duris.“

„Vos įeini į patalpą, tave paguldo veidu į žemę. Jei sujudi, gauni smūgį. Šalia manęs gulėjusiam vaikinui, panašu, buvo išmušti dantys. Tokioje pozoje išgulėjome 16 valandų. Sprendžiant iš riksmų, žmonės buvo mušami dviejuose ar trijuose [kalėjimo] pastato aukštuose.“

„Kitą rytą mus nuvedė žemyn, ten kur kameros. Jos skirtos 2 ar 3 žmonėms, bet mūsų įgrūdo po 20 ar 30 be jokios ventiliacijos. Buvo draudžiama atsisėsti ar pajudėti, nepriklausomai nuo amžiaus ir lyties. Žmonės tiesiog stovėjo ir šuto. Buvo tokių, kuriems sužeistos nugaros, rankos, kojos, kiti su smegenų sukrėtimu. Nė vienas nesulaukė medikų pagalbos.“

„Vyriausybė parado bet kokią pagarbą“

Minsko greitosios pagalbos ligoninės intensyviosios terapijos skyriaus vadovas Juris Sirašas apibūdino traumas ir sužeidimus, kuriuos patyrė riaušių milicijos aukos.

J. Sirašo teigimu, greitosios pagalbos medikams nebuvo leidžiama patekti į tas vietas, kur žmonės buvo mušami, riaušių milicija daužė ir savanorius medikus, ir net sužeistuosius, kuriems jie bandė padėti. Gydytojas papasakojo apie siaubingą žmonių, atvežtų į ligoninę iš Okrestino izoliatoriaus, būklę. Jis teigė, kad Vyriausybė prarado bet kokią pagarbą.

Rugpjūčio 11 d. greitosios pagalbos medikai nebuvo prileisti [prie gatvėse sužeistų žmonių]. Į protestų vietas jie galėjo atvažiuoti tik tuo atveju, jei juos iškvietė milicija. Jiems tiesiog neleido! Mus tai labai neramino, nes žmonės patyrė rimtų sužalojimų ir kuo greičiau suteiki pagalbą, tuo didesnė tikimybė, kad auka išgyvens.“

„Bet mes nepasimetėme. Savanoriai gydytojai pasiėmė savo krepšius, užsirišo raiščius su raudonu kryžiumi ir išėjo tiesiai į „frontą“.

„Tačiau prasidėjo kita protestų malšinimo fazė, medikai taip pat buvo sulaikomi ir vežami į Okrestiną – ir gydytojai, ir slaugytojos. Tokiu būdu sužeistieji buvo palikti be medicininės pagalbos.“

„Įtariu, kad dauguma sužeistųjų niekur nesikreipė. Jie bijo tolesnio valdžios persekiojimo. Ir gali būti, kad turėsime dar sudėtingesnių atvejų – patirtų sužeidimų komplikacijų.“

J. Sirašas paaiškino, kad remiantis tarptautinėmis teisės normomis, Raudonojo kryžiaus darbuotojams karo zonose nė viena iš konfliktuojančių pusių negali trukdyti dirbti savo darbą.

„Savanoriai pasakojo, kaip juos mušė riaušių milicija – raiščius su raudonu kryžiumi ryšinčius savanorius!“

V. Sirašas prisiminė, kad vienas savanoris jam sakęs, jog paaiškinus riaušių milicijos pareigūnui, kad jis yra gydytojas ir teikia medicininę pagalbą, šis ėmė jį mušti lazda, taip pat užsipuolė ir sužeistąjį, kuriam medikas bandė padėti.

Anot V. Sirašo, tiek jis pats, tiek jo kolegos retai kada savo gydytojo praktikoje susiduria su panašiais sužeidimais, kokius patyrė protestuose dalyvavę žmonės.

Sulaikytųjų iš Okrestino izoliatoriaus žaizdos „buvo siaubingos. Pakeli marškinėlius, ir matai vien mėlynes.“ Aukos kaukdavo iš skausmo, perkeliamos nuo neštuvų.

„Be to, jie žymėjo juos nenuplaunamais dažais ant kaktų ir rankų. Kodėl? Nežinau.“

„Tai ir privertė mus sukilti. Nes tokie dalykai netelpa į jokius rėmus.“

„Jei visi išeisim ir pasakysim „Ne!“, tai jau bus jėga. Tik kartu galime pakeisti susidariusią padėtį, – sako J. Sirašas. – Vyriausybė neteko bet kokios pagarbos. Tik ji nesupranta, kad netekus pagarbos, žaidimas baigiasi.“