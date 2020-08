Aliaksandras Lukašenka psichiatro akimis: šiuo metu jis tokios būklės, kad gali tiesiog padegti visą šalį

1994 m., prieš antrąjį Baltarusijos prezidento rinkimų turą, iš Mogilevo srities psichiatrijos ligoninės archyvo buvo pavogta čia nuo aštuntojo dešimtmečio vidurio stebėto Aliaksandro Grigorjevičiaus Lukašenkos medicininių įrašų kortelė, praneša „Radio Svoboda“.

Pirmą kartą į psichiatrų akiratį A. Lukašenka pakliuvo vos baigęs Pedagoginį institutą kai, atėjęs pas pirmąjį srities komunistų partijos sekretorių Leonovą, atkakliai prašėsi paskiriamas kolūkio pirmininku.

A. Lukašenka buvo nukreiptas pas medikus gauti pažymą ir jam buvo diagnozuota „mozaikinė psichopatija“. 1978 m. Mogilevo srities maisto prekybos valdybos, kur A. Lukašenka dirbo komjaunimo sekretoriumi, direktorius kreipėsi į ligoninės vyr. gydytoją su prašymu įvertinti A. Lukašenkos psichikos būklę, mat šis dažnai neadekvačiai elgiasi.

1982 m. A. Lukašenka buvo atleistas nuo tarnybos kariuomenėje dėl tos pačios diagnozės – „mozaikinė psichopatija“.

2001 m. psichiatras iš Minsko Dmitrijus Ščigelskis, savo pastebėjimais papildęs kolegų išvadas, paskelbė „Aliaksandro Grigorjevičiaus Lukašenkos ligos istoriją“.

Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

„A. Lukašenkos asmenybės analizė atskleidė virtinę tiek paranoidiniam, tiek ir disociaciniam asmenybės sutrikimui būdingų požymių, kai stebimas pernelyg aukštas savęs vertinimas, afektinė logika, polinkis įvykius pasaulyje aiškinti, remiantis jokio pagrindo neturinčiomis „sąmokslo“ teorijomis, įtarumas, abejingumas kitų žmonių jausmams, polinkis jais manipuliuoti, žemas frustacijos toleravimo lygis ir žemas perėjimo prie agresyvaus elgesio, įskaitant smurtą, slenkstis, negebėjimas jausti kaltę ir pasimokyti iš neigiamos patirties. Nurodytos ypatybės yra visaapimančios ir apibūdina aptariamos asmenybės psichiką.“

Visus šiuos bruožus galima įžvelgti ir A. Lukašenkos elgesyje šiuo metu Baltarusijoje besitęsiančios politinės krizės metu.

Netrukus po to, kai buvo išleista D. Ščigelskio knyga, jis buvo priverstas išvykti iš Baltarusijos. Autorius sutiko su „Radijo Svoboda“ pasidalinti savo įžvalgomis apie A. Lukašenkos psichinę sveikatą.

– Pastarųjų dienų įvykiai patvirtina prieš daugelį metų nustatytą diagnozę?

– Ją patvirtina visas jo gyvenimas. Tiesiog per pastarąsias keletą dienų tai pamatė visi. Visa tai pavirto į tokį groteską, kad ir nespecialistui viskas tapo aišku.

– Dokumentinio kino kūrėjas Jurijus Chaščevatskis sako, kad A. Lukašenka labai pasikeitė nuo dešimtojo praėjusio amžiaus dešimtmečio, o pagrindinė permaina susijusi su tuo, kad labai išaugo jo neapykanta žmonėms. Jūs pritariate šiai minčiai?

– Drįsčiau nesutikti su didžiai gerbiamu Jurijumi Chaščevatskiu. A. Lukašenkos požiūris į žmones nesikeitė nuo pat jaunystės. Tiesiog jam prasčiau sekasi tai paslėpti. Žmogaus asmenybė pasireiškia tam tikromis aplinkybėmis – kare, kalėjime, valdžioje, įgijus daug pinigų, ekstremaliomis situacijomis, stichinių nelaimių akivaizdoje. Visais kitais atvejais žmogaus esmė būna užmaskuota auklėjimu ir sociume nusistovėjusiomis normomis. Kol žmogus nepakliūva į stresinę situaciją, jo asmenybė neatsiskleidžia. A. Lukašenkos požiūris į žmones, negebėjimas užjausti specialistams buvo akivaizdūs iš pat pradžių, tiesiog šiuo metu nubyrėjo viešųjų ryšių tinkas, su juo dirbusių politikos technologų uždėtas makiažas. Daugiau nieko neįvyko.

Aliaksandras Lukašenka / Vida press nuotr.

– Ar yra nors vienas žmogus, kurį jis iš tiesų myli ir vertina? Pavyzdžiui, jauniausias sūnus?

– Taip, Kolia. Žinote, buvo toks personažas, Adolfu Hitleriu vadinamas, jis labai mylėjo savo vokiečių aviganių veislės kalytę Blondi. Tokiems žmonėms ypač vyresniame amžiuje gali pasireikšti gana stipraus emocinio prisirišimo jausmas. Dažniausiai tai būna vienas objektas.

Emociniai ryšiai su kitais žmonėmis dažniausiai lieka nepastovūs. Šalia tokio žmogaus nuolat pastebimos moterys, jų daug, jos keičiasi, tačiau nė viena nelieka ilgesniam laikui. Jis turėjo žmoną, visais laikais turėjo daug meilužių, tačiau moterų niekada per daug nemylėjo. Su žmona gyveno dėl to, kad taip reikėjo – partija, tarybinio ūkio pirmininkas, buitis – tačiau gilių emocinių santykių nebuvo. Vos tapęs prezidentu, persikėlė į Minską, o žmona liko kaime. Dar jis buvo stipriai emociškai prisirišęs, kad ir kaip keistai skambėtų, prie uošvės. A. Lukašenkos žmonos motina buvo jo mokytoja mokykloje.

– Neseniai buvo paskelbtas tyrimas „Kaip Lukašenka rinkosi moteris“. Tikras Kazanova!

– Esu bendravęs su jo kaimo žmonėmis. Jie man vardino: su viena tada ir tada, su kita tada ir tada, o paskui pažiūrėkit, kokią karjerą jos padarė, kai jis tapo prezidentu. Įdomu tai, kad, žmonių požiūriu, tai greičiau laikoma pliusu, jie sako: „Nė vienos nepamiršo, visas iškėlė aukštyn“.

– Kai pas srities partijos komiteto sekretorių atėjo A. Lukašenka ir pareiškė, kad nori tapti kolūkio pirmininku, šis pasiuntė jį išsitirti pas psichiatrą. Iš karto įžvelgė, kad priešais jį stovi problemų turintis žmogus. Nepaisant to, jam pavyko užhipnotizuoti milijonus žmonių. Kaip taip galėjo nutikti?

– Buvau paskirtas dirbti į Mogilevo srities ligoninę, kur dirbo jį tyrę gydytojai. Jie man nupasakojo visą situaciją. Apskrities sekretorius šiek tiek išsigando – ateina pas jį žmogus, patriotas, įtikėjęs komunizmo idealais, tačiau baigęs Pedagoginio instituto istorijos fakultetą, ir reikalauja paskirti kolūkio pirmininku. Sovietinėje sistemoje toks reikalavimas yra visiškas absurdas.

Tąkart jį apžiūrėjęs gydytojas teigė, kad Leonovas tiesiog apstulbo ir bandė jam paaiškinti, kad pagal išsilavinimą jis privalo dirbti mokykloje arba bent jau kokį nors su istorija susijusį darbą. Tačiau A. Lukašenka niekaip nenusiramino ir Leonovui teko kviesti apsaugą, o apsauga nežinojo, ką su juo daryti. Antisovietinių lozungų nešūkauja, pasisako už Komunistų partiją ir Sovietų Sąjungą, bet nori būti kolūkio pirmininku. Man atrodo, jie pasielgė visai logiškai, juk ne į kalėjimą įkišo.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

Kodėl liaudis užhipnotizuota? Panašūs psichikos sutrikimai pasireiškė daugeliui istorinių asmenybių. Yra atskira psichiatrijos mokslo šaka, tirianti tokius žmones. Daugelis mano, kad panašių sutrikimų turėjo ir Adolfas Hitleris, kuris taip pat buvo charizmatiškas, puikus oratorius – jis užhipnotizavo vokiečius. Psichopatija yra konkurencinis pranašumas kovoje dėl valdžios. Jei žmogaus niekas negali sulaikyti, jam nieko negaila, kad tik galėtų bet kokiomis priemonėmis veržtis į viršų, jei žmogus niekuo netiki ir visus įtarinėja, tai juk pliusas, o ne minusas.

A. Lukašenkos artimiausios aplinkos žmonės man pasakojo, kad jis turi gyvulišką instinktą atpažinti galimus konkurentus. Dažnai dar net anksčiau nei pats galimas konkurentas pradeda mąstyti apie tai, kad galbūt vertėtų pakovoti dėl kokio nors posto. O A. Lukašenka jau tai jaučia. Tai labai gera savybė, siekiant išlaikyti valdžią, nes jis spėja atkirsti visus konkurentus, dar jiems netapus konkurentais.

– Su kai kuriais net fiziškai susidoroti.

– Fiziškai susidorojo su tais, kurie jau buvo tapę konkurentais, o aš kalbu apie jam visiškai lojalius žmones. Jis jaučia, kad jiems gimsta tokios mintys, anksčiau, nei jie patys tai pajunta.

– Kaip koks mediumas?

– Man atrodo, jis neturi antgamtinių sugebėjimų, tiesiog suveikia užaštrintas įtarumas. Jis reaguoja į pokyčius žmogaus laikysenoje, balso intonacijose, judesiuose. Galimas konkurentas dar pats neįsisąmonino, kad turi politinių ambicijų, bet jos viduje jau juntamos ir atsispindi jo elgesyje. Pastabus ir puikią, tiesiog fenomenalią atmintį turintis A. Lukašenka atidžiai žiūri į žmogų ir pagal menkiausius požymius nuskaito jį kaip atverstą knygą.

Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

– Lygiai taip pat kaip Stalinas.

– Kokią diagnozę Stalinui nustatė Bechterevas? Paranoikas. Ir šiuo atveju susiduriame su paranojiniu asmenybės sutrikimu, todėl faktiškai tai yra viena ir ta pati diagnozė. Jei Stalinas nebūtų atsikratęs visų konkurentų, jam niekada nebūtų pavykę savo rankose sukoncentruoti tokios valdžios. Lygiai tą patį galima apsakyti ir apie A. Lukašenką. Mes dabar žvelgiame į 2020 m. A. Lukašenką, bet reikėtų atsigręžti į 1994 m. A. Lukašenką, kai jis nė iš tolo neturėjo tokios valdžios. Buvo Aukščiausioji Taryba, buvo nepriklausoma teismų sistema, buvo Centrinė rinkimų komisija.

– Bet jis akimirksniu su visais susidorojo.

– Maždaug 2000 metais. Yra keletas mirčių, kurių Baltarusijos opozicija paprastai nemini. Manau, kad kada nors jos bus ištirtos. Galbūt žmonės mirė natūralia mirtimi, o galbūt ir ne. Neatmetu galimybės, kad supratęs, jog už brutalią jėga tenka per daug brangiai sumokėti, jis tiesiog išmoko dirbti subtiliau.

– Iš GRU išmoko nuodijimo metodų?

– Greičiau jau Rusija iš jo mokosi. Jeigu palygintumėme politinės sistemos vystymosi dinamiką ir diktatūros įsigalėjimą Baltarusijoje ir Rusijoje, pamatytume, kad daugeliu atžvilgiu Baltarusija pirmauja, o Rusija seka jai iš paskos. Ne A. Lukašenka mokosi iš V. Putino, o greičiau V. Putinas mokosi iš A. Lukašenkos. Tačiau yra vienas skirtumas – kad ir kokių trūkumų turėtų V. Putinas, jo asmenybėje neįžvelgiu apie ligą signalizuojančių bruožų.

– Jei kalbame apie tai, kad A. Lukašenka yra psichiškai nesveikas, ar būtų galima teigti, kad jis nepakaltinamas?

– Remiantis Baltarusijos įstatymas, jis vienareikšmiškai yra pakaltinamas. Baltarusijoje nesu girdėjęs nė vieno atvejo, kad asmenybės sutrikimas būtų pakankama priežastis pripažinti žmogų nepakaltinamu. Jei žmogus pakaltinamas, suvokia savo veiksmus ir jų pasekmes, vadinasi, gali būti teisiamas.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

– Šiuo metu Baltarusijoje daugelis labai laukia šio teismo ir mano, kad jei ne šiandien tai rytoj diktatūrai ateis galas. Žinau, kad jūs esate kitokios nuomonės.

– Iš kur atsiranda tokie vertinimai? Pirmiausia, Baltarusijos režimui pritaikoma kitų, jau žlugusių diktatūrų patirtis. Žmonėms norisi, kad taip įvyktų, todėl jie daugiausia dėmesio kreipia į sėkmingai pasibaigusias krizes, kuomet revoliucija įvyko ir diktatorius pasitraukė, ir ignoruoja nesėkmingai pasibaigusius perversmus. Antra, jie yra linkę manyti, kad visi diktatoriai vienodi. Tačiau taip nėra. A. Lukašenka ne visai toks, koks buvo, pavyzdžiui, Viktoras Janukovičius. Jis eis iki galo. Valdžia ir tai, kas su ja susiję, yra svarbiausi dalykai A. Lukašenkos gyvenime.

Jis pasiruošęs kovoti, jis paranojiškai suvokia pasaulį. Jis įsitikinęs, kad kovoja su agresija – visokie nesuprantami „Telegram“ kanalai, kurie, pasitelkę naujausias technologijas, paveikia žmogaus pasąmonę, jį programuoja, paverčia marionete. Tokios marionetės, gindamos užsienio šalių interesus, kovoja prieš nelaimingą Baltarusiją, o jis, tarsi iš pasakos nužengęs didvyris, privalo ją apginti. Jo aplinka dažnai taip pat įtiki tokiu pasaulio vaizdavimu ir visiškai pasiduoda jo įtakai.

Pusė mūsų šalies gyvena išgalvotoje realybėje, kur puikiai paruošti specialistai, pasitelkę įvairiausias metodikas, hipnozę, neurolingvistinį programavimą, per internetą plauna baltarusiams smegenis ir verčia juos pėstininkais, naudojamais kovoje prieš savą šalį, o A. Lukašenka ir jo režimas tą šalį gina.

– Jums tai atrodo panašu į Venesuelą, kur, nepaisant masinių protestų, diktatūra išsilaikė?

— Aš jau seniai manau, kad turime labai atidžiai sekti įvykius Venesueloje, nes gali įvykti revoliucija, kuri niekaip nesibaigs, tiesiog bus lygiosios. Turėsim ūkį, ekonomiką, socialinius ir politinius santykius, kurie taps vis labiau archainiai ir primityvūs.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

– Kaip po ilgų diktatūros metų Baltarusijoje susiklostė revoliucinė situacija?

– Nuo 2011 m. iki 2017 m. buvo laikotarpis, kai opozicija tapo giliai įsitikinusių žmonių, pasiruošusių tam netgi paaukoti savo gyvenimą, reikalu. Opozicijos atstovas neturės darbo, neturės normalaus gyvenimo, jam visą laiką bus skiriamos baudos, jis periodiškai bus sodinamas į kalėjimą.

Visi likę gyventojai į politiką stengėsi nesikišti. Atlyginimą gaunu, televizorių turiu, atostogauti buvau, viskas gerai. 2017 m. buvo priimtas dekretas dėl bedarbių, štai tuomet ir kilo bruzdėjimas, davęs kibirkštį protesto judėjimams. Socialiniai protestai palietė tą grupę, kuri iki tol visiškai nebuvo politizuota. A. Lukašenka turėjo su šalies piliečiais susitarimą: aš jums užtikrinu daugiau ar mažiau normalų gyvenimą, o jūs nesikišate į politiką. Kai jis įkišo nosį į žmonių asmeninį gyvenimą, prasidėjo politizacijos procesas.

Antras lemiamas momentas buvo COVID-19, kuomet A. Lukašenka padarė nedovanotiną klaidą, ignoruodamas problemą. Daugelis baltarusių pastebėjo jo neadekvačią reakciją, kai kovo-balandžio mėnesiais, pačiame epidemijos įkarštyje, jis vis kartojo, kad nieko nevyksta. Vėliau pasidėjo rinkimų kampanija, paženklinta provokacijomis, atsisakymais registruoti kandidatus, sulaikymais. Visa tai virto grotesku. O paskutinis lašas buvo smurto naktys po rinkimų. Visiškai beprasmio ir neracionalaus smurto naktys. Plūkė visus iš eilės, dažnai niekuo dėtus ir protestuose nedalyvavusius žmones, kurie tiesiog ėjo pro šalį ar atsidūrė netinkamu laiku netinkamoje vietoje. Eina žmogus iš darbo, jam tie protestai buvę nebuvę, o jį griebia ir išveža.

Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

– Sakėte, kad ekstremaliose situacijose atsiskleidžia žmogaus esmė. Ir štai paaiškėjo, kad teisėsaugos sistemoje dirba šitiek sadistų.

– Taip nėra. Jei paklaustumėte Baltarusijos opozicijos veteranų, jie jums papasakotų, kad dešimtojo praėjusio amžiaus dešimtmečio pabaigoje vyko tas pats. Tik tuomet ONON žmones ne himną vertė giedoti, o dainuoti dainą apie žiogelį. Žmones guldė vienus ant kitų, lygiai taip pat žiauriai mušė, vertė atsiprašyti. Tiesiog nebuvo interneto, tokie vaizdai nepakliuvo į žiniasklaidos akiratį ir tai nebuvo vykdoma taip masiškai, tačiau žiaurumo prasme OMON veiksmai niekuo nesiskyrė nuo šiandieninių. O viskas prasidėjo nuo A. Lukašenkos politinių oponentų nužudymo. Jėgos struktūrų darbuotojai suprato, kad galima viskas ir niekas jokios atsakomybės nereikalaus.

Tada A. Lukašenka pasakė, kad tai – jo žmonės. Per daugiau kaip 20 metų nė vienas OMON pareigūnas ne tik nebuvo nuteistas už prievartą ir sadizmą vaikant demonstracijas, jiems net premijos už tai nebuvo nubrauktos. Be to, jiems nuolat plaunamos smegenys. Esu bendravęs su žmonėmis, kurie tarnavo tokiose struktūrose. Su jais ilgai ir profesionaliai dirbą psichologai, kol išugdo savitą požiūrį į pasaulį. Jie save laiko aukščiau įstatymo esančia kasta. Tai tiesa – jų atžvilgiu įstatymai nėra taikomi. Jie mano, kad saugo vargšę baltarusių tautą, kaip bandą ganantys piemenys. Jie tuo tiki, laiko save kažkokiu riterių ordinu.

– Tai reiškia, kad A. Lukašenkai būdingas paranojinis pasaulio suvokimas įteigiamas ir kitiems.

– Visiškai teisingai. Jis įteigiamas jo pavaldiniams ir tai vyksta jau 26 metus.

Aliaksandras Lukašenka / Vida Press nuotr.

– Ar tai reiškia, kad jis daug žmonių išvedė iš proto?

– Negalima būtų teigti, kad tie žmonės išėjo iš proto, jie tiesiog iškreiptai suvokia realybę. Suprantate, žmogaus psichika labai atspari. Jei neliks nuolatinės propagandos ir smegenų plovimo, manau, daugelis greitai grįš į įprastą realybę.

– Negalima pasakyti, kad vienas beprotis išvedė iš proto visą šalį?

– Ne, jis tiesiog iškreipė dalies šalies gyventojų požiūrį į realybę, į pasaulį. O dabar norėčiau įspėti visuomenę pasisaugoti per daug euforiško šių dienų įvykių vertinimo. Būsiu laimingas, jei jis susirinks daiktus ir išeis. Tačiau nemanau, kad jis išgirstų savo sąžinę, tai labai menkai tikėtina. Viliuosi, kad jo aplinkoje atsiras žmonių, kurie supras, kad šiuo metu A. Lukašenka tokios būklės, kad gali tiesiog padegti visą šalį. Kad išsaugotų valdžią, jis gali ryžtis bet kam, net ir paskelbti karą, kad išorės priešas padėtų suvienyti šalį. Labai tikiuosi, kad atsiras tokių, kurie sugebės jį sustabdyti.

Labai bijau, kad priešprieša užsitęs ir kad ji bus aplaistyta krauju. Niekada negalvojau, kad teks kreiptis į Valstybės saugumo komiteto karininkus, prezidento apsaugos tarnybą, tačiau labai norėčiau, kad jie prisimintų, jog priesaiką davė baltarusių tautai, o ne Aliaksandrui Lukašenkai. Ir kad visais įmanomais būdais sulaikytų jį nuo ketinimų padegti šalį ir užlieti ją krauju. Mano akimis žiūrint, padėtis Baltarusijoje labai pavojinga.