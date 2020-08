Nepriklausomas žurnalistas apie padėtį Baltarusijoje: čia kiekvienas gali būti sulaikytas bet kurią akimirką

Po pavogtais vadinamų Baltarusijos prezidento rinkimų į gatves išėjo minios žmonių. Tačiau juos su brutalia jėga pasitiko pareigūnai. Nusitaikyta ir į žiniasklaidą – prieš rinkimus neišduotos akreditacijos, pranešama apie sumuštus ir sužeistus žurnalistus. Taip pat blokuojamas internetas. Tačiau Baltarusijoje esantis nepriklausomas žurnalistas Andrejus Vaitovichas sako, kad kiekvieną dieną į gatves išeina vis daugiau žmonių.

– Kaip apibūdintumėte padėtį Baltarusijoje?

– Šiuo metu padėtis gana rami. Rami ji pasidaro paryčiais, apie 3–4 val. ryto, kai jau žmonės imasi skirstytis. Ir protestai vyksta ne tik Minske, bet ir daugelyje kitų šalies miestų.

Baltarusija / AP nuotr.

– Jūs pats kiek saugiai jaučiatės?

– Pastarosiomis savaitėmis žurnalistams dirbti praktiškai neįmanoma. Pirmiausia, daugybė žurnalistų iš užsienio negalėjo atvykti ir nušviesti šių rinkimų. Baltarusijos užsienio reikalų ministerija tiesiog neišdavinėjo žurnalistams akreditacijų. Yra labai nedaug užsienio žurnalistų, šiuo metu realiai dirbančių Minske.

Tačiau kasdien vis daugiau žurnalistų yra sulaikoma. Pavyzdžiui, per pastarąją parą sulaikyta beveik 20 žurnalistų visoje šalyje. Prieš keletą dienų policija sulaikė ir sumušė agentūros „The Associated Press“ žurnalistą. Prieš porą dienų vieną televizijos žurnalistą sužeidė kulka. Taigi kai matai šiuos faktus, jau darosi aišku, kad pareigūnai specifiškai taikosi į žurnalistus. Jų darbas šiuo metu yra labai komplikuotas. Tačiau vis tiek liekame čia, dirbsime toliau ir informuosime žmones, kas vyksta Baltarusijoje, nepaisant to, kokios grėsmės mūsų čia tyko.

– Yra bent menkiausia tikimybė, kad jus ir patį gali sulaikyti?

– Čia kiekvienas gali būti sulaikytas bet kurią akimirką. Nesvarbu, ar jis žurnalistas, ar pilietis, ar turistas, tiesiog vaikštinėjantis miesto centre. Nuo sekmadienio, kai buvo paskelbti preliminarūs prezidento rinkimų rezultatai, miesto centrai uždaromi, žmonės negali į juos patekti, internetas praktiškai neveikia. Minsko centras po 18 val. vakaro visiškai ištuštėja, o pareigūnai yra pasirengę bet kokio netikėto protesto galimybei. Tačiau protestai vyksta už miesto centro, kituose Minsko rajonuose.

Protestai Minske po Baltarusijos prezidento rinkimų / AP nuotr.

– Jūs esate vietoje, viską matote savo akimis. Kaip Jums atrodo – kiek ilgai žmonės yra pasiryžę tęsti protestus ar vis dėlto prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai pavyks juos numalšinti, gyventojai grįš namo ir jis toliau liks valdžioje?

– Ši rinkimų kampanija yra visiškai kitokia nei bet kurios kitos, vykusios prieš tai. Pirma, Baltarusijoje vyko didžiulės akcijos dar iki rinkimų. Žinoma, daugelis tų akcijų sankcionuotus, su valdžios žinia, bet jos buvo gerokai didesnės. Tuomet, kai valdžia mėgindavo jas numalšinti, jau kitą dieną į akcijas susirinkdavo dar daugiau žmonių, rinkdavosi jau tiesiog gatvėse, žygiuodavo. Po rinkimų, sekmadienį, į gatves išėjo sąlyginai nedaug žmonių. Tačiau jau kitą dieną žmonių gatvėse buvo gerokai daugiau, nepaisant galimų represijų prieš juos. O kitą dieną dar daugiau žmonių mobilizavosi. Taigi kaip bus toliau, nežinau.

Jau pranešta, kad kandidatė į prezidentus Sviatlana Cichanouskaja išvyko iš Baltarusijos, šiuo metu ji yra Lietuvoje. Ir sunku išsiaiškinti, ką žmonės čia galvoja apie tai; ne visi gal dar ir girdėjo šią žinią, nes internetas išjungtas, naujienų portalai užblokuoti, o valstybinė televizija, žinoma, nekalba apie realią padėtį Baltarusijoje.

Tačiau aš vis dėlto manyčiau, kad žmonės yra pasiryžę rankų nenuleisti. Čia juk viskas vyksta ne dėl Cichanouskajos, o dėl bendro žmonių jausmo, vilties, kad jie gali pakeisti padėtį šalyje. Žmonės už Cichanouskaja balsavo ne todėl, kad jie ją palaiko, o todėl, kad jie balsavo prieš tą vienintelį, kuris valdžioje 26-erius metus.

Aliaksandras Lukašenka balsuoja 2020 m. rinkimuose / AP nuotr.

– Paminėjote Sviatlaną Cichanouskąją, kuri išvyko iš Baltarusijos ir šiuo metu yra Lietuvoje. Kai kurie apžvalgininkai ją vadina išrinktąja prezidente, dar kiti – opozicijos lydere. Kaip Baltarusijos žmonės ją vadina šiandien?

– Vėlgi – kai žmonės balsavo už Cichanouskaja, jie balsavo už ją ne tam, kad ji būtų prezidentė, o tam, kad ji po pusmečio galėtų surengti pirmalaikius nepriklausomus ir skaidrius rinkimus. Štai dėl ko žmonės balsavo už ją.

Per rinkimų kampaniją ji ir pati vis kartojo, kad būti prezidente nesiruošia, kad ji nėra politikė. Ji kandidate tapo, drįsčiau sakyti, visai per klaidą, nes jos vyras buvo sulaikytas ir ji neturėjo kito pasirinkimo.

Sviatlana Cichanouskaja balsuoja prezidento rinkimuose / AP nuotr.

Po to, kai ji išvyko į Lietuvą, žmonės labai jaudinasi. Ir kai Cichanouskaja paskelbė vaizdo žinutę, akivaizdžiai matosi, kad tai moteris, kuriai buvo politiškai grasinta, kad ji – įbauginta. Mes nežinome, kas konkrečiai įvyko ir kodėl ji buvo priversta išvykti.

Visgi susidaro įspūdis, kad ji patyrė milžinišką spaudimą. Ir ji pati pasakė – žinau, kad daug žmonių mane supras, bet daug žmonių ją ir pasmerks. Ir ji sakė – tai buvo mano asmeninis sprendimas, niekas jo nepaveikė – nei politinės kampanijos dalyviai, nei mano vyras. Tai buvo mano asmeninis sprendimas. Ir ji pasakė žmonės – likite saugūs, ir vienintelis dalykas, kuris jai rūpi, – tai jos vaikai.