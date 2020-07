Koertas Debeufas. Kodėl Erdoganui dabar prisireikė tūkstantmetę bažnyčią vėl paversti mečete?

Tiesą pasakius, man visiškai vienodai, ar Sofijos soboras yra bažnyčia, mečetė ar muziejus.

Kaip Bizantijos specialistą, mane labiausiai domina pats pastatas, kuris yra Bizantijos meno šedevras, ir tie 1 500 metų istorijos, kuriuos jis atstovauja. Be to, naujosios mečetės lankytojai garantuotai nė per centimetrą nepakeis šio statinio interjero.

Tiesą pasakius, nelabai jie ką pakeitė ir laikotarpiu nuo 1453 m. iki 1934 m., kai Sofijos soboras buvo mečetė. Atvirai kalbant, jei tik galėsime užeiti į šį pastatą ir grožėtis visa jo didybe, visiškai nesvarbu, kokios apeigos jame vyks.

Ir visgi Turkijos sprendimas nuo penktadienio (liepos 24 d.) atnaujinti islamo religines apeigas Sofijos sobore nėra visiškai nekaltas.

Šv. Sofijos soboras Stambule / AP nuotr.

Pirmiausia, tai – simbolinis sprendimas, kurio tikslas – įskaudinti kitus. „Mane tai skaudina“, – sakė Popiežius Pranciškus. Bet juk toks ir buvo sumanymas.

Rytų pusrutulyje taip pat siaučia simbolių karai.

„Facebook“ draugas iš Turkijos man parašė, kad šis sprendimas simbolizuoja sultono Mehmedo II įsiveržimą į Konstantinopolį, kitaip tariant, pergalę prieš krikščionybę. Tai išryškinant, tęsiamas senas mūšis tik šį kartą simbolių kovos forma.

Turkija ir jos prezidentas nėra vieninteliai, kurie metasi į simbolių tapatybės karą.

Kai prieš keletą metų Kordoboje lankiausi garsiojoje mečetėje/katedroje (ispaniškai vadinamoje „Mezquita/ Catedral“), paaiškėjo, kad bilietai ir lentelės su pavadinimais pasikeitė. Dingo žodis „Mezquita“. Nuo šiol mečetė nebeegzistuoja, o garsusis pastatas tėra vien katedra.

Atrodė, tarsi po nuostabios mečetės apsuptą katedrą vaikštantys kunigai elgtųsi lyg išdidūs istorinio Rekonkistos laikotarpio dalyviai.

Bereikalinga ir skausminga, tačiau simboliška.

Ir tai vyko Kordoboje, kuri kažkada buvo islamiškojo Ispanijos Al Andalusijos regiono sostinė ir didžiausias vakarų pusrutulio miestas.

Rytų pusrutulyje taip pat siaučia simbolių karai. Pavyzdžiu čia gali būti prieštaringai vertinama Jasukunio šventykla, kur palaidoti už savo šalį kritę Japonijos kariai.

Keletas jų yra karo nusikaltėliai, bent jau Kinijos ir (Pietų) Korėjos akimis žiūrint. Tai, kad keletas Japonijos ministrų pirmininkų apsilankė šioje šventykloje, norėdami išreikšti pagarbą vadinamiesiems Japonijos karo didvyriams, buvo tarsi antausis kinams ir korėjiečiams.

Bereikalinga ir skausminga, tačiau simboliška.

Mosavimas vėliavomis

Visgi sparčiausiai besiplečianti pasaulinio simbolių mūšio arena greičiausiai yra vėliavos, kurios pastaruoju metu susigrąžino prarastą populiarumą.

Nuo tada, kai Egipte į valdžią atėjo prezidentas Abdelis Fattah Sisi, moksleiviai kiekvieną ryta privalo atiduoti pagarbą vėliavai, net jei mokosi tarptautinėje mokykloje. Egipto mokyklų inspektoriai labiau rūpinasi tuo, kaip pagerbiama šalies vėliava, nei išsilavinimo kokybe.

Įdomu pastebėti dar ir tai, kad, bent jau Artimuosiuose Rytuose, vėliavos didėja, laisvei ir demokratijai traukiantis.

Tačiau simbolinė vėliavų vertė, panašu, darosi vis labiau neigiama.

Jungtinėse Valstijose jau keletą metų tęsiasi tikras vėliavų mūšis tarp oficialios šalies vėliavos ir konfederatų vėliavos. Amerikos pilietinio karo metu pastaroji buvo pietinių valstijų vėliava ir iš esmės simbolizuoja vergovę bei rasizmą.

O gal vertėtų nuspręsti paversti muziejumi tą kitą Rytams ir Vakarams, islamui ir krikščionybei svarbų simbolį – Kordobos mečetę/katedrą?

Tai, kad ant keleto pastatų JAV pietuose plaikstosi tik konfederatų vėliava, yra tarsi vidurinis pirštas, atstatytas juodaodžiams tų vietovių gyventojams.

Panašu, kad ir Europoje vėliavos įgyja vis didesnę svarbą. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę Belgijoje Valonijos kaimelio Trois-Pont meras, siekdamas „išvengti provokacijų“, padedamas policijos, nukabino Flandrijos vėliavą su liūtu, iškeltą vienoje jaunimo stovykloje.

Kad ir kaip kai kam būtų liūdna, pastaraisiais metais (ar dešimtmečiais) Flandrijos vėliava su liūtu įgyja vis daugiau neigiamų konotacijų. Tačiau taip yra ne su visomis vėliavomis. Pavyzdžiui, Vakarų Flandrijos vėliava niekam nekliūna.

Tai rodo, kad ideologinės kovos sūkuryje atsidūręs simbolis praranda universalią vienijančią galią.

Bet grįžkime prie Sofijos soboro. Kaip turėtume dabar elgtis?

Pasirinkimas pakankamai paprastas – galime tęsti šį simbolių mūšį arba pasielgti visiškai priešingai ir vietoje to simboliškai su tuo susitaikyti.

Tai būtų simbolinis gestas, liudijantis, kad kova tarp islamo ir krikščionybės seniai praeityje tiek Artimuosiuose Rytuose, tiek ir Europoje. Todėl toks poelgis būtų ne tik simboliškas, bet ir atspindėtų kasdienę realybę.

O gal vertėtų nuspręsti paversti muziejumi tą kitą Rytams ir Vakarams, islamui ir krikščionybei svarbų simbolį – Kordobos mečetę/katedrą?

Paveikesnio signalo turbūt nesugalvotum. Bet kuriuo atveju tai pasiųstų aiškią žinutę Turkijos prezidentui – gali iškasti karo kirvį Stambule, bet mes jį užkasime Kordoboje.

