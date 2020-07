Naujausia informacija. Bolivijos laikinoji prezidentė Jeanine Anez pasveiko nuo COVID-19

Bolivijos laikinoji prezidentė Jeanine Anez paskelbė, kad pasveiko nuo koronavirusinės infekcijos COVID-19 ir grįžta į darbą.

Atnaujinta 06.55

„Iš visos širdies dėkoju už meilę ir palaikymą mano ligos metu. Mane išrašė [iš ligoninės], ir aš grįžtu normaliai dirbti. Jūsų meilė suteikė man jėgų judėti pirmyn. Mes, bolivai, esame didelė šeima. Mes susidorosime“, – parašė Jeanine Anez savo „Twitter“ paskyroje.

Liepos 9 dieną laikinoji Bolivijos prezidentė patvirtino, kad jos tyrimo dėl koronaviruso rezultatai buvo teigiami.

„Testo dėl COVID-19 rezultatai buvo teigiami. Man viskas gerai, dirbsiu saviizoliacijoje“, – tąsyk tviteryje rašė J. Anez.

Bolivijoje, turinčioje 11 mln. gyventojų, užregistruota per 71 tūkst. COVID-19 atvejų, daugiau kaip 2,6 tūkst. žmonių nuo šios ligos mirė.

Atnaujinta 06.44

Jungtinėse Valstijose nustatytų COVID-19 atvejų per parą padaugėjo 57 tūkst.

Jungtinės Valstijos pirmadienį pranešė per parą nustačiusios dar 57 039 tūkst. užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejų.

Kaip rodo 20 val. 30 min. vietos (antradienį 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku Baltimorėje įsikūrusio Johnso Hopkinso universiteto duomenys, smarkiausiai koronaviruso paveiktoje šalyje bendras patvirtintų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius išaugo iki 4 286 663.

Be to, per parą mirė dar 679 žmonės, o bendras epidemijos JAV aukų skaičius padidėjo iki 147 588.

Koronavirusas JAV / AP nuotr.

Pavasario pabaigoje koronaviruso plitimas Jungtinėse Valstijose buvo sulėtėjęs, bet pastaruoju metu stebimi nauji pliūpsniai, ypač pietinėse ir vakarinėse valstijose – Kalifornijoje, Teksase, Alabamoje ir Floridoje.

Iki sekmadienio per dieną registruojamų naujų COVID-19 atvejų skaičius viršydavo 60 tūkst. 12 dienų iš eilės, o kai kuriomis dienomis būdavo nustatoma net daugiau kaip 70 tūkst. susirgimo atvejų.

Be to, praeitos savaitės antroje pusėje keturias dienas iš eilės per parą mirusių COVID-19 pacientų skaičius viršydavo tūkstantį. Anksčiau tokie aukšti paros mirštamumo rodikliai buvo stebimi tik gegužę.

Sekmadienį ir pirmadienį nedidelis užregistruotų naujų užsikrėtimo atvejų ir mirčių sumažėjimas gali būti nulemtas savaitgalį sulėtėjusio vietos tarnybų darbo.