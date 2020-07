Susipriešinimas dėl „gerojo nacio“ – funkcionierius gelbėjo tūkstančius žydų ir pasirašė mirties nuosprendžius

Hanso Calmeyerio gimtasis miestas bando išspręsti dilemą, kaip įamžinti buvusio nacių funkcionieriaus su „abejotina“ praeitimi atminimą. Vieni teigia, kad jis išgelbėjo daugiau žydų nei Oskaras Schindleris, kiti primena, kad jis savo ranka pasirašinėjo mirties nuosprendžius, rašo „Deutsche Welle“.

Hansas Georgas Calmeyeris – retas atvejis. Buvęs nacių režimo funkcionierius, kurį po mirties išaukštino Izraelio nacionalinis Holokausto muziejus Jad Vašemas. Kai kurie jį garbina už tai, kad iš nacių visa naikinančios mašinos gniaužtų išplėšė daugiau gyvybių nei garsusis fabrikantas Oskaras Schindleris, tačiau keturiems Aušvico koncentracijos stovykloje išgyvenusios Femmos Fleijsman-Swaalep iš Nyderlandų vaikams jis tėra toks pat „karo nusikaltėlis kaip ir visi kiti“.

Ankstyvajame nacių valdymo laikotarpyje partijai nepriklausęs teisininkas, kartais apgindavęs kokį režimo užspaustą komunistą ar kairįjį, vėliau, Hitleriui okupavus Nyderlandus, bandė įsidarbinti naujai valdžiai atstovaujančiu teisininku.

Hansas Calmeyeris / Vida Press nuotr.

H. Calmeyeris buvo paskirtas vadovauti nedidelei grupelei žmonių, nagrinėjusių asmenų, nesutinkančių su priskyrimu žydams pagal nacių Niurnbergo rasės įstatymus, skundus. Remiantis Jad Vašemo duomenimis, jis patenkino daugiau kaip pusę tokių skundų, nepaisant to, kad dalis jų buvo „abejotini“, ir tokiu būdu išgelbėjo 3 tūkst. žydų nuo deportacijos į koncentracijos ir naikinimo stovyklas. Jam buvo suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas, skiriamas ne žydams, rizikavusiems savo gyvybe ir Holokausto metu gelbėjusiems žydus, rašo „Deutsche Welle“.

„H. Calmeyerio atveju, sunku būtų teigti, kad jis rizikavo savo gyvybe, – „Deutsche Welle“ sakė olandų istorikė ir žurnalistė Els van Diggele. – Visgi vienu dalyku jis nebuvo linkęs rizikuoti – prarasti patogų darbą Hagoje.“

H. Calmeyeris mirė 1972 m., tačiau 1967 m. olandų istorikui Benui Sijesui duotame išsamiame interviu teigė, kad jis ir jo kolegos žinoję, koks iš tiesų buvo numatytas nacių „galutinis sprendimas“, ir kad kiekvienas atmestas skundas reiškęs mirties nuosprendį. Dėl to jis negalėdavęs užmigti naktimis, nes suteikta galimybė tokiu būdu spręsti, kas turi gyventi, o kas mirti, pavertusi jį žudiku.

Naciai okupuoja Prancūziją, pozuoja Paryžiuje 1940 m. birželį / AP nuotr.

Hanso Calmeyerio namas?

H. Calmeyerio gimtajame mieste Osnabriuke atidėti planai buvusią nacių būstinę, ruduoju namu (dėl rudmarškiniais vadintų nacių) pravardžiuojamą Villa Schlikker, paversti atminties vieta ir pavadinti H. Calmeyerio namu.

„Osnabriukui būtų didelis pliusas, jei šiam pastatui būtų suteiktas jo vardas, – sako H. Calmeyerio iniciatyvinės lobistų grupės pirmininko pavaduotojas Joachimas Castanas. – Jei daugiausiai žydų išgelbėjusį vokietį perkelsime į nacių būstinę, bus visai neblogas istorijos posūkis.“

Pertrauka įvykių permąstymui susijusi su vieno iš žmonių, kurių H. Calmeyeris neišgelbėjo, pasirodymu viešumoje – penkiolikmetė Femma Fleijsman-Swaalep atsidūrė Aušvice dėl to, kad jos tėvai norėjo nuslėpti, jog mergaitė buvo nesantuokinis vaikas. Jos biologinis tėvas – katalikas langų valytojas – nuėjo pas notarą pakeisti dokumentų ir ne kartą teikė H. Calmeyeriui skundus.

„Jos tėvas bandė ir kitais būdais ją susigrąžinti, rašė asmeninius laiškus. „Gerbiamas Calmeyeri! Prašau, padėkite man... Prašau suteikti laiko trumpam mano bylos svarstymui, kurio metu galėčiau viską paaiškinti... Esu pasiruošęs padaryti bet ką, kad tik galėčiau susigrąžinti savo vaiką.“

Aušvico koncentracijos stovyklos 75-ąsias išlaisvinimo metinės / AP nuotr.

Tris kartus jis tokiu būdu bandė išgelbėti mergaitę, tačiau jo pastangos buvo bevaisės. Pirmiausia ji buvo pasiųsta į Vesterborko stovyklą, vėliau į Bergen-Belseną, tada atsidūrė Hanoverio kalėjime, kol galiausiai, 1944 m. rugpjūčio 6 d., pasiekė Aušvicą“, – teigia 92 metų Femmos istoriją knygoje ir dokumentiniame filme užfiksavusi Els van Diggele.

Pagaliau prabilo viena iš nedaugelio išgyvenusiųjų

Dešimtmečius F. Fleijsman-Swaalep nepasakojo savo keturiems vaikams apie nacių nelaisvėje praleistą laiką, pirmiausia dėl to, kad šie prisiminimai buvo pernelyg skaudūs, aiškina E. van Diggele. Be to, ankstyvoje paauglystėje iš namų ir mokyklos išplėštai F. Fleijsman-Swaalep buvo sunku suvokti ir žodžiais perteikti, kas iš tiesų jai nutiko ir kodėl. Ji atsivertė į katalikų tikėjimą, bijodama tolesnių persekiojimų, pakrikštijo ir vaikus, rašo „Deutsche Welle“.

Tačiau sulaukusi brandaus amžiaus pajuto, kaip svarbu visa tai pasakoti šeimai, kuri su didžiuliu supratingumu priėmė paskutinį jų bendros istorijos skyrių ir nuo šio save laiko žydais. Vienas iš sūnų, Ronas, ant krūtinės išsitatuiravo Dovydo žvaigždę ir motinai koncentracijos stovykloje suteiktą numerį. F. Fleijsman-Swaalep vaikai nuvyko į Osnabriuką, siekdami paraginti H. Calmeyerio atminties įamžintojus, kad būsimame muziejuje būtų skirta vietos ir jo aukoms.

„Kaip istorikė esu labai laiminga, kad girdime šį balsą, – sako E. van Diggele. – Femma ir jos šeima atstovauja visų kitų langų valytojų vaikus, kuriems nepasisekė grįžti.“

Aušvico koncentracijos stovykla / AP nuotr.

Pagal Niurnbergo rasės įstatymuose įtvirtintus kriterijus, H. Calmeyeris nebūtų suklydęs, jei būtų išgelbėjęs olandų kilmės „arijaus“ vaiką, tačiau dėl kažkokių priežasčių F. Fleijsman-Swaalep tapo viena iš tų, kuriems jis nepadėjo.

E. Van Diggele darbas tėra vienas iš platesnio Nyderlanduose juntamo pasipriešinimo H. Calmeyerio išaukštinimui aspektų. Jad Vašemo institutas sutiko peržiūrėti 1992 m. atliktą teisininko veiklos įvertinimą ir E. van Diggele tai visai nestebina.

„Manau, kad net ir Jad Vašemas, pats institutas, dešimtojo dešimtmečio pradžioje turėjo rimtų abejonių, – sako ji. – Komitetas buvo labai susiskaldęs. Viena grupelė klausė: „Ką darysime, jei po kažkiek metų į mūsų duris pasibels palikuonys tų žmonių, kurie per H. Calmeyerį pateko į Aušvicą?“ O štai dabar turime Femmos vaikus, kurie ir beldžiasi į jų duris.“

„Palyginti sąžiningas, palyginti humaniškas funkcionierius“

Profesorius Johannesas Maxas Van Ophuijsenas buvo vienas iš peticijos, raginančios kanclerę Angelą Merkel, kurios Vyriausybė skyrė 1,7 mln. eurų pastato renovacijai, pergalvoti ketinimą, pavadinti jį „Hanso Calmeyerio namu“.

Tarp pasirašiusiųjų ir buvęs Nyderlandų Ministras Pirmininkas Janas-Peteris Balkenende, ir buvę Amsterdamo bei Roterdamo merai. Ji teigia, kad beįsiplieskianti Osnabriuko meilės istorija su bene mylimiausiu karo meto sūnumi gali pakrypti pragaištinga linkme ir kad kai kurie vietos politikai „rizikuoja savo reputacija“, pakylėdami vietos didvyrį į tarptautinę šlovę.

Aušvico koncentracijos stovykla / AP nuotr.

„Tol, kol žodis bus suteikiamas tik vietos gyventojams, jie eksploatuos su šiuo žmogumi susijusią istoriją, kad paverstų jį garbintinu didvyriu, – aiškina J. M. Van Ophuijsenas. – Tačiau jei į šią bylą pažvelgs platesnė, tarptautinė auditorija, jam neliks jokių šansų. Jis netaps dar vienu O. Schindleriu. Jis tebus palyginti sąžiningu, palyginti žmogišku okupacinio režimo funkcionieriumi.“

Muziejaus atidarymas numatytas 2023 m. Praėjusią savaitę Osnabriuke sušaukta patariamoji taryba sutiko vėliau dar kartą apsvarstyti tokius klausimus kaip muziejaus pavadinimas.

„Jis negalėjo išgelbėti visų“

Vietos Krikščionių demokratų partijos atstovas ir H. Calmeyerio biografas Matthias Middelbergas taip pat dalyvavo pasitarime. Nors bendras jo įspūdis apie H. Calmeyerio veiklą yra teigiamas, jis teigia suprantąs, kad aukos ar jų artimieji į šią situaciją žvelgia visai kitomis akimis, rašo „Deutsche Welle“.

„Taip, galiu tai suprasti, nes bet kokiu atveju H. Calmeyeris neišgelbėjo visų, teikusių prašymus, – „Deutsche Welle“ kalbėjo M. Middelbergas. – Jis negalėjo perskirstyti visų, nes jei būtų taip padaręs, viskas būtų pakankamai greitai išaiškėję.“

Tyrimų komitetui, kurį miestas įgaliojo patarti būsimos parodos klausimais, vadovauja Leipcigo universiteto istorijos profesorius Alfonsas Krenkmannas. Jis H. Calmeyerio istorinį palikimą vertina nevienareikšmiškai. „Jis daug nuveikė, gelbėdamas žydus, – teigia profesorius. – Tačiau tuo pačiu metu jis rėmė ir padėjo įsitvirtinti nacių okupacijai. Tai ir yra jo palikimo prieštaringumas.“

Aušvico koncentracijos stovykla / AP nuotr.

„Nebūna vien tik balta arba juoda“

Politikas M. Middelbergas teigia, kad tokia prieštara neišvengiama ir kad ji būdinga ne vien H. Calmeyeriui, bet ir kitiems po karo už pastangas gelbėti žmonių gyvybes išaukštintiems nacių pareigūnams. Bertholdas Beitzas buvo naftos gamyklos savininkas okupuotoje Lenkijoje, įdarbinęs nemažai žydų ir taip juos išgelbėjęs nuo sunaikinimo, tačiau „jo gaminama nafta sudarė vokiečių tankams galimybę judėti į Rytus“.

Panašiai ir Oskaras Schindleris valdė netoli Krokuvos esantį amunicijos fabriką ir gelbėjo žydus, juos samdydamas darbui. Tačiau tuo pačiu metu jis buvo nacių partijos narys, tiesiogiai rėmęs Vokietijos pastangas kare, rašo „Deutsche Welle“.

M. Middelbergo nuomone, pagrindine būsimo muziejais idėja turėtų tapti bandymas parodyti žmonių, mėginusių daryti gera baisiomis karo sąlygomis, nevienareikšmiškumą. „Jis yra puikus to pavyzdys, todėl jo istorija turėtų atsidurti muziejuje, – aiškina politikas. – Labai svarbu, kad jauni žmonės sužinotų, jog gyvenime nebūna vien balta arba juoda.“

Štuthofo koncentracijos stovykla / AP nuotr.

Visgi kritikai, tokie kaip J. M. Van Ophuijsen, nerimauja, kad tai, kas šiuo metu siūloma padaryti Osnabriuke, per daug dėmesio skiria vietos veikėjui, išgarsėjusiam savo darbais kitoje, okupuotoje šalyje.

„Visas šis dėmesys piliečiui, Osnabriuke gimusiam, bet visą karą kitur praleidusiam asmeniui, jau savaime yra įtartinas – tai panašu į tam tikrą eskapizmo formą, – sako jis. – Be jokios abejonės tai nukreipia dėmesį nuo to, ką tikrieji Osnabriuko gyventojai karo metu veikė Osnabriuke. Tai kažkoks nerealus būdas šviesti jaunimą ir įkvėpti jam pilietinės drąsos.“

Tyrėjai, išgyvenusieji ir kitos suinteresuotosios šalys Vokietijoje, Nyderlanduose ir Izraelyje per ateinančius keletą metų bandys rasti tinkamą istorinę pusiausvyrą būsimam muziejui.