Išgirskite: siekdami paremti kovą su pandemija, Bobo Marley šeimos nariai perkūrė legendinę jo dainą

Bobo Marley šeimos nariai Stephen, Cedella, ir Skip Marley perkūrė jau himnu tapusią Bobo Marley dainą „One Love“ ir skyrė ją paremti UNICEF darbą padedant COVID-19 pandemijos paveiktiems vaikams, rašoma pranešime spaudai.

Dainą įrašė Marley šeima, atsiliepdama į UNICEF raginimą padėti iš naujo sukurti teisingesnį pasaulį vaikams, kurių gyvenimas dėl COVID-19 pandemijos buvo apverstas aukštyn kojomis, ir siekdama pagerbti velionį Bobą Marley.

Daina ir muzikinis vaizdo klipas skirtas metus truksiančiam Bobo Marley 75-mečio minėjimui. Jame matysite menininkus ir muzikantus iš Brazilijos, Demokratinės Kongo Respublikos, Indijos, Jamaikos, Mali, Naujosios Zelandijos, Nigerijos, Sudano, Sirijos, Jungtinės karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų.

„One Love daina buvo parašyta siekiant paskatinti visuotinį solidarumą laikais, kai pasaulis yra susiskaldęs, kaip šiandien. Tik susivienydami viena meile ir viena širdimi (one love and one heart) mes galime apsaugoti vaikus ir pasiekti teisingesnį pasaulį“, – sakė Cedella Marley.

„Visame pasaulyje vaikai ir šeimos kenčia, nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena pabėgėlių stovyklose, lūšnynuose ar favelose; ar jiems trūksta sveikatos priežiūros, mokyklų; ar su jais nesąžiningai elgiamasi dėl jų rasės, religijos, etninės priklausomybės ar lyties. Mūsų svajonė yra su šia daina iš naujo sukurti pasaulį, kuriame visi vaikai lygus – kaip norėjo mano tėvas“, – pridūrė C. Marley.

„Atlikti šią dainą su tiek nuostabių muzikantų iš viso pasaulio yra tikra palaima”, – sakė Skip Marley.

Daina ir vaizdo įrašas atspindi pasaulinę vienybę. Filmuotoje medžiagoje pasirodo vaikai iš „Ghetto Youths Foundation” – Stephen, Damian and Julian Marley įkurtos nevyriausybinės organizacijos, „Dharavi Dream Project“ Indijoje, „Manifesto Ja“ Jamaikoje ir „Road To Freedom” menininkai bei indų aktorius ir UNICEF rėmėjas Kareena Kapoor Khan ir britų aktorė Lena Headey.

Vaikas Jemeno ligoninėje (asociatyvi nuotrauka) / AP nuotr.

COVID-19 apvertė vaikų gyvenimą aukštyn kojomis visame pasaulyje ir dar labiau išryškino nelygybę tarp šalių ir jų viduje. UNICEF teigimu, per ateinančius šešis mėnesius kasdien pasaulyje papildomai gali mirti 6 000 vaikų nuo priežasčių, kurioms prevencija jau yra atrasta.

Beveik visi šie vaikai (virš 90%) gyvena mažas ir mažesnes nei vidutines pajamas gaunančiose šalyse, kuriose pandemija toliau silpnina sveikatos apsaugos ir kitas aptarnavimo sistemas. Vaikai yra ypač pažeidžiami netiesioginės COVID-19 įtakos: mokyklų uždarymo, maisto stygiaus, ribotos galimybės naudotis pagrindinėmis sveikatos apsaugos paslaugomis, ir sutrikusio medicinos priemonių tiekimo.

Vaikas Jemeno ligoninėje (asociatyvi nuotrauka) / AP nuotr.

Reaguodama į tai UNICEF pradėjo Reimagine (sukurk iš naujo) akciją, kuria ragina vyriausybes, visuomenę, donorus ir privatų sektorių skubiai paremti UNICEF pastangas reaguojant, likviduojant pasekmes ir iš naujo kuriant pasaulį, kuris šiandien kenčia nuo COVID-19.

„One Love“ daina yra vienas žymiausių pasaulinių solidarumo himnų. Tačiau ši daina yra ir apie vaikus, jų viltis ir svajones apie geresnį, lygesnį ir susivienijusį pasaulį“, – sakė UNICEF Vykdomoji direktorė Henrietta Fore.

„Šiandien vyraujant pasaulinei pandemijai ypač svarbu sureaguoti į Bobo Marley kvietimą – „išgirskit vaikus šaukiant one love (viena meilė).” Tik drauge mes galime nugalėti COVID-19 ir iš naujo sukurti vaikams teisingesnį ir nediskriminuojantį pasaulį“, – kalbėjo ji.

Visos iš dainos ir su ja susijusios veiklos gautos pajamos bus skirtos Reimagine akcijai ir siekiant padėti UNICEF patenkinti būtiniausius poreikius bei tiekti muilą, apsaugines kaukes, pirštines, higienos rinkinius, apsauginę įrangą ir gyvybę palaikančias priemones vaikams ir šeimoms, remti pasekmių likvidavimą, įskaitant šveitimo, apsaugos ir sveikatos priežiūros sistemas, ir padėti UNICEF iš naujo sukurti vaikams teisingesnį pasaulį.