Nesiliaujantys gaisrai, karščio bangos ir besiliejanti nafta – ekspertai perspėja, kad Sibire situacija blogės

Naftos išsiliejimai, alinančios karščio bangos, rusenantys miškų gaisrai ir tirpstantis amžinasis įšalas – Sibiras neabejotinai jaučia visa griaunantį klimato kaitos poveikį. O mokslininkai neguodžia, teigdami, kad situacija vis prastės, rašo „Deutsche Welle“.

Gegužės pabaigoje išsiliejusi nafta pasklido Norilsko regiono upėmis ir užteršė šalia šio šiaurinės Rusijos centro esantį gėlavandenį ežerą. Išsiliejimas įvyko kaip tik tuo metu, kai regioną siaubė rekordinio masto gaisrai, išdeginę didžiulius tundros plotus.

Iš pirmo žvilgsnio neatrodo, kad šios pastarojo meto aplinkosaugos katastrofos Sibire galėtų būti tarpusavyje susijusios, tačiau atsižvelgdami į jų dažnumą ir intensyvumą, mokslininkai teigia, kad jų visų bendras vardiklis yra klimato kaita.

Arktis „šyla greičiau nei kiti regionai“ Žemėje

Sibiras nuo seno garsėjo ilgomis atšiauriomis žiemomis, kurių metų vidurinė paros temperatūra galėjo siekti net 49 laipsnių šalčio. Ir nors vidutinė temperatūra liepą dažnai pakyla iki 19 laipsnių šilumos, daug kur dirva lieka įšalusi net ir vasaros metu – tai vadinama amžinuoju įšalu.

Tiesą pasakius, vasarą temperatūra Sibire ir anksčiau šoktelėdavo iki 30 laipsnių šilumos, tad natūraliai kyla klausimas, kokia gi problema tos pastarojo meto karščio bangos. Atsakymas trumpas – didelė problema.

„Jau dešimtmečius klimatas šiame regione šyla [ir] šyla jis kur kas greičiau nei kitose planetos vietose“, – sako Londono ekonomikos mokyklos aplinkos geografijos docentas Thomas Smithas.

Pirmasis šių metų pusmetis buvo neįprastai šiltas, liepą temperatūra beveik 10 laipsnių viršijo daugiametį vidurkį. Birželį termometro stulpelis Verchojanske, esančiame į šiaurę nuo Poliarinio rato, pasiekė, kaip manoma, rekordinę 38 laipsnių šilumos žymą.

Užteršta Rusijos Arktis / AP nuotr.

Dar blogiau tai, kad šiltesnės darosi ir žiemos. Remiantis Rusijos hidrometeorologinių tyrimų centro duomenimis, šių metų žiema buvo šilčiausia per 130 stebėjimų metų.

Manoma, kad Arktis šyla maždaug du kartus greičiau nei likusios Žemės rutulio dalies vidurkis. Taip vyksta iš dalies dėl reiškinio, vadinamo poliarine amplifikacija.

Šviesios baltų ledynų viršūnės paprastai apie 80 proc. saulės radiacijos atspindi atgal į kosmosą. Tačiau dėl aukštesnės temperatūros ledynai susitraukė, atsidaro tamsesnių atviro vandens sričių, kurios sugeria daugiau saulės spindulių. Tai spartina ledo tirpsmą ir neleidžia formuotis naujiems ledynams, todėl oras šyla dar greičiau.

Tuo pačiu metu dėl pasikeitusios atmosferos sraujymės – dar vieno klimato kaitos padarinio – kur kas dažniau į šiaurę nustumiami šilti subtropiniai vėjai. Dėl šių priežasčių pastaruosius keletą metų stebimas sausesnis klimatas ir didesnio masto gaisrai.

„Dažnesni ir didesni“ gaisrai

Žaibo ar savaiminio užsidegimo įplieksti gaisrai yra neatsiejama natūralaus gamtos ciklo pakankamai ugniai atsparioje Sibiro ekosistemoje, kur gausu ežerų, upių ir pelkių, dalis. Tačiau pastaruoju metu jie tapo kur kas dažnesni ir didesni.

„Gaisrų sezonas pailgėjo. Dabar jie prasideda anksčiau ir baigiasi vėliau“, – sako „Greenpeace Russia“ atstovas Antonas Beneslavskis. Gaisro suardytas kraštovaizdis nėra tinkamas sveikiems, brandiems medžiams, kurie būtų kur kas atsparesni liepsnoms, ataugti. Vietoje to juos pakeičia degūs krūmai ir žolės.

Sibire – nevaldomi miškų gaisrai / AP nuotr.

T. Smitho teigimu, gaisrai 2019 m. ir 2020 m. birželį buvo kur kas intensyvesni nei tą patį mėnesį per 16 ankstesnių metų kartu sudėjus. Naujausi stebėjimo duomenys rodo, kad šiuo metu Arkties regione dega apie 2-4 mln. hektarų žemės, o šių gaisrų metu vien per birželį į atmosferą buvo išmesta 16 megatonų CO2.

Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro (ECMWF) skaičiavimais, birželį dėl gaisrų Jakutijoje ir kaimyninėje Čiukotkoje į atmosferą pateko apie 100 megatonų CO2. Tai maždaug atitinka metines Belgijos iškastinio kuro emisijas 2017 metais.

Padidėjusi požeminių gaisrų rizika

T. Smithas įsitikinęs, kad apytiksliai pusė Sibirą siaubiančių gaisrų vyksta durpynuose, kelių metrų gylyje, natūraliai drėgname, anglies prisotintame dirvožemyje, kurį sudaro iš dalies suirusi tūkstančius metų besikaupianti augalų masė.

Klimatui šylant, didėja tikimybė, kad durpių sluoksnis išdžius ir taps bet kuriuo momentu įsiplieksti galinčia medžiaga. O Londono imperinio koledžo profesoriaus Guillermo Reino teigimu, degančios durpės išskiria nuo 10 iki 100 kartų daugiau anglies nei degantis medis.

Sibire – nevaldomi miškų gaisrai / AP nuotr.

„Kaskart kai užsidega durpės, mes dar labiau prisidedame prie klimato kaitos, – sako jis. – Ir to niekaip neatitaisysi. Be to, degančias durpes labai sunku užgesinti.“

„Esu buvęs durpyno gaisre. Kaip tik tuo metu apie valandą smarkiai lijo, tačiau lietui praėjus, durpės vis dar degė, – pasakoja T. Smithas. – Jos tiesiog smilksta. Kartais durpynų gaisrai tęsiasi mėnesių mėnesius.“ Net yra žinoma pavyzdžių, kai ugnis per visą žiemą rusena po žeme, o pavasarį vėl prasiveržia į paviršių.

G. Reinas tai vadina „užburtu ratu“: kuo ilgiau dega durpės ir miškai, tuo daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetama į atmosferą. O tai sąlygoja dar aukštesnę oro temperatūrą ir sausesnį klimatą, kuris sudaro palankias sąlygas miškų ir durpynų gaisrams.

Tirpstant amžinajam įšalui, griūva infrastruktūra

Didesnė dalis Sibiro durpynų yra užkloję amžino įšalo sluoksnį, o tai mokslininkams kelia dar didesnį susirūpinimą. Dėl klimato kaitos, kurią paspartina intensyvesni miškų ir durpynų gaisrai, įšalas tirpsta ir sukuria mums dar daugiau įvairiausių problemų.

Šiaurėje daugelis pastatų stovi ant polių, įkaltų į amžiną įšalą dėl stabilumo.

Užteršta Rusijos Arktis / AP nuotr.

Beveik 60 proc. visų Norilsko – miesto, turinčio 177 tūkst. gyventojų – pastatų jau dabar yra pažeisti dėl tirpstančio amžinojo įšalo. Žemės paviršiaus formai keičiantis, pastatai įtrūksta ar suskeldėja – bent 100 tokių statinių buvo paskelbti netinkamais gyventi.

Iškyla grėsmė ir infrastruktūrai, kaip antai keliams, oro uostams ar naftotiekiams. Galbūt dėl žemės nusėdimo gegužį iš sugriuvusios naftos talpyklos vienoje iš netoli Norilsko esančių gamyklų išsiliejo dyzelinas. Gelbėtojai vis dar dirba, stengdamiesi užkirsti teršalams kelią į Arkties vandenyną.

Nuodingi dūmai, daugiau metano

Tirpstantis įšalas ir irstančios durpės išskiria metaną, dar vienas šiltnamio efektą sukuriančias dujas, maždaug 28 kartus paveikesnes nei anglies dvideginis. Žemei tirpstant, tūkstančius metų įšale išgyvenę mikroorganizmai visą joje esančią organinę anglį paverčia anglies dvideginiu ir metanu, kuris patenka į atmosferą ir prisideda prie klimato kaitos.

Susimaišiusios su gaisrų dūmais, šios dujos sukuria nuodingą smogą ir, esant palankiam vėjui, gali dar labiau padidinti taršą didžiuosiuose Rytų Azijos, Rytų Europos ir vakarinės Šiaurės Amerikos pakrantės miestuose.

Sibire – nevaldomi miškų gaisrai / AP nuotr.

„Šiuose dūmuose yra įvairiausių lakių organinių junginių, kurie gali būti labai pavojingi“, – aiškina ES Koperniko atmosferos stebėjimo tarnybos (CAMS) vyresnysis mokslininkas Markas Parringtonas

Jo teigimu, šie junginiai kartu su antrinėmis taršiomis medžiagomis, tokiomis kaip ozonas, susidarantis dūmuose esantiems azoto oksidams reaguojant su metanu ir saulės šviesa, padidina kietųjų dalelių kiekį jau ir taip užterštame ore. Padidėjęs kietųjų dalelių kiekis gali prisidėti prie tam tikrų sveikatos problemų, tokių kaip astma, kvėpavimo takų ligos ar vėžys, paūmėjimo.

2018 m. paskelbtoje „Greenpeace“ ataskaitoje skambinama pavojaus varpais dėl visame pasaulyje vykstančių miškų ir krūmynų gaisrų keliamo pavojaus. „Jei ir toliau ignoruosime gaisrų poveikį klimatui, bus sunku rasti tinkamą būdą užtikrinti, kad klimato šilimas apsiribotų 1,5 laipsniais, kaip numatyta Paryžiaus susitarime“, – rašoma ataskaitoje.

Anot A. Beneslavskio, Sibiro ekosistema, kaip ir Amazonė, Kongo upės baseinas ir kiti didieji planetos miškai, yra „gyvybiškai svarbi“ mūsų klimatui.

„Šios miškų ekosistemos apsauga yra pasaulinė problema, pasaulinis tikslas“, – sako jis.