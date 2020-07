Iš Rusijos su meile? Jungtinės Karalystės Vyriausybė slepia ilgai lauktą ataskaitą

„Rusijos ataskaita“ skamba kaip tiesiai iš Jameso Bondo filmo pasiskolintas pavadinimas. O šį žanrą atitinkantis ataskaitos turinys gali dar labiau pakenkti jau ir taip pakankamai aršiai kritikuojamam Ministrui Pirmininkui ir jo Vyriausybei, rašo „Deutsche Welle“.

Daugiau kaip prieš metus Jungtinės Karalystės parlamento žvalgybos ir saugumo komiteto (ISC) sudarytos 50 puslapių apimties dar viešai nepaskelbtos ataskaitos pagrindu galima laikyti klausimą, kokią įtaką Rusija turėjo tam tikriems Jungtinės Karalystės politiniams įvykiams, įskaitant 2016 m. vykusį referendumą dėl „Brexito“, ir ar konservatorių lyderiai buvo lengvai paveikiami tokių Rusijos veiksmų.

„Rusijos ataskaita“ vadinamo tyrimo rezultatai turėjo būti paskelbti praėjusių metų pabaigoje, tačiau dėl Ministro Pirmininko Boriso Johnsono sprendimo paleisti parlamentą ir surengti priešlaikinius rinkimus, ataskaitos paviešinimą teko atidėti.

Tuomet B. Johnsonas tvirtino, kad ataskaita bus išplatinta, „kai ateis laikas“.

Borisas Johnsonas / AP nuotr.

Praėjus šešiems mėnesiams, jos vis dar nesimato, nors B. Johnsonas jau uždegė jai žalią šviesą. Svarbiausia tai, kad ataskaita negalėjo būti paviešinta, kol ISC veikla buvo sutrikusi.

Komitetas nebuvo susirinkęs nuo praėjusių metų gruodį vykusių rinkimų, kas yra visiška anomalija, nes Dauningstrytas nesugebėjo patvirtinti į jį paskirtų parlamento narių ir lordų sąrašo. Viena iš Didžiosios Britanijos politikos keistenybių yra tai, kad žvalgybos ir saugumo agentūrų veiklą tiriantis ISC yra atskaitingas ne parlamentui, o Ministrui Pirmininkui, be kurio patvirtinimo jokios atskaitos negali būti viešinamos.

Galiausiai ketvirtadienį, kai Londonas apkaltino Maskvos karinę žvalgybą, kad bandė kištis į pernykščius parlamento rinkimus ir pavogti informaciją, susijusią su COVID-19 vakcinos kūrimu, ISC pranešė, kad artimiausiomis dienomis bus paskelbta ilgai laukta ataskaita dėl galimo Rusijos kišimosi į balsavimą dėl „Brexito“.

Ką jie slepia?

Šiuo metu minėtas sąrašas jau yra pateiktas, tačiau delsimas pasufleravo įvairaus pobūdžio klausimus ir teorijas apie tai, kokių neginčytinų įrodymų gali slypėti šioje ataskaitoje. Kol kas informacijos apie galimą ataskaitos turinį yra labai nedaug, nes ISC paprastai posėdžiauja už uždarų durų.

„Pastaruosius keletą mėnesių vyriausybė stengėsi sumenkinti [ataskaitą], neva ten nebus jokios sensacingos informacijos, – sako Linkolno universiteto politikos mokslų docentas ir knygos „Stebint stebėtojus: parlamentas ir žvalgybos tarnybos“ (angl. „Watching the Watchers: Parliament and the Intelligence Services“) bendraautorius Andrew Defty. – Šiuo metu žinome tai, kad [ISC] gana anksti 2017 m. nusprendė ištirti Rusijos kišimąsi į Didžiosios Britanijos viešąjį gyvenimą ir rinkimus. Jie teigia, kad tai buvo daroma, papildant JAV tyrimą dėl Rusijos įtakos [2016 m.] JAV prezidento rinkimų rezultatams. Be to, jie aiškina esą susirūpinę dėl Rusijos poveikio referendumui dėl narystės ES.“

Anot mokslo ir tyrimų centro „Chatham House“ Rusijos ir Eurazijos programos direktoriaus Jameso Nixey, kai nėra atskleidžiama itin šokiruojanti informacija, kaip antai neatskleista piniginė auka ar nepageidaujami ryšiai, dėmesį reikia kreipti į tarpusavio santykių tinklą

Rusijos vėliava / AP nuotr.

„Mano manymu, šioje ataskaitoje galime išvysti tam tikrus į vieną vietą tuo pačiu metus sudėtus dalykus, rodančius, kad Rusija daro nemažai kenksmingos įtakos ir kad Konservatorių partija yra per daug artima su tam tikrais rusais, kurie savo ruožtu yra pakankamai artimi Kremliui“, – aiškina jis.

Rusijai metami kaltinimai kišimusi į užsienio valstybės reikalus, žinoma, nėra jokia naujiena ir Jungtinė Karalystė yra patyrusi jo su kaupu įvairiose gyvenimo srityse, pradedant Rusijos oligarchais supirkinėjančiais nekilnojamąjį turtą Londone ar „Premier“ lygos futbolo klubus, ir baigiant kur kas grėsmingesnėmis jo formomis, kaip antai 2018 m. Solsberyje įvykdytas, tikėtina, Kremliaus užsakytas buvusio Rusijos karinės žvalgybos pareigūno Sergejaus Skripalio apnuodijimas.

Greičiausiai šie pavyzdžiai tėra ledkalnio viršūnė. Šiuo metu pakankamai drąsiai galima teigti, kad Rusija, J. Nixey žodžiais tariant, „ne itin ryžtingai“ bandė daryti poveikį referendumui dėl „Brexito“, kad būtų nuspręsta išstoti iš ES. Tačiau jos įsikišimas referendumo rezultatams didesnės įtakos neturėjo.

„Aš asmeniškai manau, kad labiausiai smerktini šios ataskaitos skyriai bus skirti finansinių sandorių tarp Rusijos magnatų ir oligarchų ir Torių partijos ar atskirų jos narių pobūdžiui ir apimtims aprašyti“, – teigia jis.

Perdėtas politinis kišimasis

Niekam nepatinka būti gėdinamam ir B. Johnsono vadovaujama Jungtinės Karalystės Vyriausybė čia ne išimtis. Tačiau Ministro Pirmininko bandymai dangstyti šiuos reikalus ir atidėlioti ataskaitos paviešinimą kelia įtarimų, kad jis gali kažką slėpti. Be to, vandenį dar labiau sudrumstė abejonės, ar žvalgybos ir saugumo tarnybos gali savarankiškai veikti ir nesileisti įtraukiamos į politinį liūną.

„Neleidęs išplatinti ataskaitos kaip įprasta prieš visuotinius rinkimus, jis [B. Johnsonas] savo paties pastangomis tapo kritikos objektu, – teigia A. Defty. – Ir be jokios abejonės, aš manau, kad žvalgybos priežiūros procesas Jungtinės Karalystės parlamente tapo politikuotas. Tai, kaip jis elgėsi su šia ataskaita, ir vėlavimas po rinkimų pateikti komiteto narių kandidatūras akivaizdžiai rodo perdėtą įtaką arba bent jau bandymą iki kraštutinės ribos pademonstruoti Ministrui Pirmininkui suteiktas ISC kontrolės galias.“

Borisas Johnsonas / AP nuotr.

Jei neatsiras kokių nenumatytų kliūčių, naujasis ISC gali būti sudarytas dar iki parlamento darbo pertraukos, kuri prasideda kitą trečiadienį. Tačiau štai kur šuo pakastas: jei ataskaita bus paskelbta per ateinančias kelias dienas, iki vasaros pertraukos liks labai mažai laiko ją išanalizuoti ir aptarti. Vėlgi peršasi klausimas, ar B. Johnsonas tiesiog nelaukė palankaus momento?

„Sunku nuvyti mintį, kad tokia taktika buvo pasirinkta sąmoningai, siekiant išvengti detalaus svarstymo parlamente ir sudėtingų parlamento narių klausimų apie ataskaitos turinį, – sako A. Defty. – Tad ar bus kitą savaitę laiko apie ją padiskutuoti? Bijau, kad ne.“

Krizė? Kokia krizė?

Nėra neįprasta parlamento komitetams ataskaitas skelbti parlamento darbo pertraukų metu. Ši ataskaita be jokios abejonės sukels audrą žiniasklaidoje, tačiau, kaip pastebi A. Defty, „kai parlamentas rugsėjį susirinks į posėdžių salę, ji greičiausiai jau bus nurimusi“.

Be to, šiuo metu paskelbta ataskaita galbūt padėtų nukreipti dėmesį nuo kaltinimų Vyriausybei nemokšiškai bandžius tvarkytis su koronaviruso protrūkiu.

Jungtinės Karalystės vėliava / AP nuotr.

Kad ir kokie neatremiami įrodymai joje slypėtų, ataskaita greičiausiai neturės didesniu politinių pasekmių. Nepaisant ilgo problemų sąrašo, šios Vyriausybės pozicijos kol kas pakankamai tvirtos, o B. Johnsono atsparumas skandalams tik didėja, kad ir kokie nemalonūs jie būtų.

„Įtariu, kad paskelbus ataskaitą, kurioje teigiama, kad Konservatorių partija nesilaikė reikiamo socialinio atstumo nuo Rusijos įtakos, visuomenėje kils tam tikros įtūžio bangos, tačiau ilgalaikio politinio poveikio tai greičiausiai neturės“, – aiškina J. Nixey.