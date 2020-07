Per pasaulį jau ritasi antroji COVID-19 banga? Vis daugiau valstybių grąžina ribojimus

Pasaulyje kyla nauja koronaviruso banga. Susirgimų rekordai fiksuojami nuo Tokijo iki Jeruzalės, Balkanų šalys po nematytų protrūkių svarsto grąžinti karantinus. Kaukės vėl privalomos Austrijos ir Ispanijos regionuose.

Jungtinėse Valstijose pasiektas naujas paros užsikrėtimų rekordas – 60 tūkstančių. Iš viso pasaulyje užsikrėtimų skaičius viršijo 12 milijonų, tai triskart daugiau negu kasmet suserga gripu.

Šiaurės Italijoja kadaise buvo pasaulio COVID-19 epicentras. Pirmą kartą nuo vasario 23-osios Bergamo ligoninės reanimacijos skyriuje nėra nė vieno paciento.

„Tai gairė, kurią paminėjome tylos minute – nepamirškime mirusių pacientų. O tada visi paplojome“, – sako ligoninės vadovas Fabio Pezzoli.

Bet tai labai reta gera žinia, kai pasaulyje dar nematyti užsikrėtimų koronavirusu skaičiai. Tokijuje naujų atvejų rekordas, bet gubernatorė žada nepaprastosios padėties dar negrąžinti.

Koronavirusas Australijoje / AP nuotr.

„Jaunesni kaip 30-ies, paaugliai, sudaro 82 procentus. Taigi nesikeičia, kad užsikrečia jaunimas“, – teigia gubernatorė Juriko Koike.

Penkių milijonų gyventojų Australijos miestas Melburnas vėl uždaromas, užsikrėtus šimtams. Žmonės sako, dabar ir lengviau, aišku, kas bus, ir sunkiau – neaišku, kiek dar teks taip užsidarinėti. Policija stabdo bandančius išvykti, nors kaimyninės valstijos uždarė sienas.

„Apmaudu, buvome jau taip arti normalumo. Apmaudu, kad teks vėl užsidaryti visoms šešioms savaitėms“, – sakė viena Melburno gyventoja.

Niūrūs rekordai ir Artimuosiuose rytuose. Irane susirgo jau per ketvirtį milijono, šiandien mirė per 220, tiek nebuvo net per pavasario pikus.

Ir Irano priešininkas Izraelis, pavasarį laikytas pavyzdžiu, dabar naujo protrūkio nebesuvaldo. Vyriausybė nori uždaryti daugelį įstaigų, kitų veiklą riboti.

Koronavirusas Australijoje (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Niūrios žinios ir pietų Europoje. Bulgarijoje kasdien fiksuojami užsikrėtimų rekordai, vėl ribojamos pramogos, rungtynės vyks be žiūrovų.

Graikija griežčiau tikrina keliautojus iš Bulgarijos ir žada pirmadienį griežtinti priemones, esą kad apsaugotų daugumą nuo lengvabūdiškos mažumos.

Apie rekordus Europos skelbia šalys nuo Slovėnijos iki Slovakijos, pastarosios premjeras rašo, kad pasikliauti vien žmonių sąmoningumu nebeišeis.

Serbijoje po dviejų riaušių naktų Vyriausybė apribojo įstaigų darbo laiką ir uždraudė rinktis daugiau kaip po 10 žmonių. Ekstremistai siautėjo po taikių protestų prieš planus savaitgalį vėl įvesti karantiną. Kritikai dėl naujo protrūkio kaltina prezidentas – esą taip skubėjo rengti rinkimus, kad atvėrė šalį per anksti.

„Dirbsime ir nugalėsime, užtikrinsime taiką savo šalyje“, – sakė Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius.

Koronavirusas Brazilijoje / AP nuotr.

Vengrija svarsto sienų kontrolės griežtinimą, Austrija tai jau padarė, nes naujus protrūkius sukėlė darbininkai iš rytų. Pirmiau šiaurės Austrijoje, o dabar ir pietuose kaukės privalomos, bauda, 3,5 tūkstančio eurų.

„Manau, tai teisinga, kitaip viskas grįš į pradžią. Įvesti priemones išvakarėse geriau negu visiškai užsidaryti ryte“, – sakė vienas šalies gyventojas.

Nuo ketvirtadienio kaukės privalomos Barselonoje ir visoje Katalonijoje. Mėnuo po karantino atšaukimo Ispanijoje, ir iš keliolikos protrūkių Katalonijoje yra didžiausias.

COVID-19 užsikrėtęs Brazilijos prezidentas geria hidroksichlorokviną. „Facebook“ pašalino jo aplinkos paskyras, kur meluota apie virusą ir kiršinta. Ekspertų nurodymų prezidentas nepaisė – nesilaikė atstumo, nedėvėjo kaukės, bet tuo, kas nepatvirtinta, tiki.

„Žinome, kad moksliškai joks veiksmingumas neįrodytas, bet vienam žmogui jis veikia. Aš pasitikiu hidroksichlorokvinu. O jūs?“ – klausė Brazilijos vadovas Jairas Bolsonaro.

Kasdien rekordai fiksuojami didžiausiose valstijose Amerikoje. Ligoninės daug kur jau pilnos. Vien Arizonoje per dieną suserga daugiau negu Europos Sąjungoje, kuri yra 60 kartų didesnėje.

„Jaučiame, kad tai tik pradžia. Atrodo, bus kur kas blogiau“, – teigia McAlleno ligoninės reanimacijos gydytojas Osmanas Kahnas.

Koronavirusas JAV / AP nuotr.

Testų tenka laukti ir po pusę paros. Teksase 26 proc. teigiami, pasaulinę pavojaus ribą – 5 proc. viršija pusė valstijų. Bet JAV prezidentas Donaldas Trumpas reikalauja atverti mokyklas ir piktinasi savo vyriausybės ekspertų taisyklėmis. Ligų kontrolės agentūra iškart pažada jas švelninti.

„Klausimas, galų gale, yra ne ar mokyklos atsidarys, o kaip. Jos privalo visiškai atsidaryti“, – teigia JAV švietimo sekretorė Betsy Devos.

Tai padėtų dirbantiems tėvams, bet gali tekti uždaryti kitus galimus viruso židinius. D. Trumpas grasina neskirti federalinių lėšų mokykloms, kurios neatsidarys.

„Dėl mokyklų atidarymo sprendžia valstijos. Taškas. Toks įstatymas, ir taip elgsimės. Tai ne Jungtinių Valstijų prezidento reikalas“ – pareiškė Niujorko valstijos gubernatorius Andrew Cuomo.

Virusas plinta 42 JAV valstijose, 20 iš jų liepą fiksavo rekordus. Amerikoje susirgo jau per 3 milijonus, vien šią parą 60 tūkstančių, tai pasaulio rekordas. Mirčių skaičius atsilieka, bet irgi jau ima didėti.