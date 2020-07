Daugiau nei pusė lietuvių Baltarusijoje statomą Astravo elektrinę laiko pavojinga Lietuvai

Ketvirtadalis (26 proc.) Lietuvos gyventojų mano, kad Europos Sąjunga (ES) tinkamai reagavo į COVID-19 pandemiją, tačiau virš pusės (53 proc.) šalies gyventojų neabejoja, kad pavojaus atveju Lietuvai į pagalbą ateitų NATO sąjungininkai. Tai atskleidė Rytų Europos studijų centro (RESC) atliktas sociologinis tyrimas

„Geopolitikos ir tarptautinės politikos bei grėsmių suvokimo“ tyrimą RESC atliko kartu su Krašto apsaugos ministerija (KAM) ir Konrado Adenauerio fondu.

Tyrimas nustatė, kad Lietuvos gyventojai ir toliau tvirtai remia šalies narystę ES ir NATO, 62 proc. apklaustųjų sakė besididžiuojantys esantys Lietuvos piliečiais, 58 proc. žmonių sakė, kad agresijai prieš valstybę negalėdami priešintis ginklu, prie krašto gynybos prisidėtų kitais būdais.

Dauguma gyventojų teigiamai vertino faktą, kad Lietuva savo gynybai skirtų 2 proc. BVP, nors didinti išlaidų nenorėtų, nurodo RESC vadovas Linas Kojala.

Linas Kojala / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Viena vertus yra daug abejojančių, kita vertus (...), kiti tyrimai rodo, kad pasitikėjimas Lietuvos kariuomene auga“, – teigia politologas.

Tačiau Lietuvos gyventojai skeptiškai vertina, kaip šalyje veikia demokratija ir dauguma apklaustų šalies gyventojų nemano, jog gali daryti realią įtaką politinių sprendimų priėmimui. Tokios tendencijos buvo matomos ir ankstesniuose tyrimuose.

Teigiamai vertinančių sovietmetį žmonių skaičius stabilizavosi – taip mano apie penktadalis respondentų – ir tai beveik dvigubai mažiau nei prieš 8 metus, rašoma RESC tyrimo ataskaitoje.

„Vertinčiau bendrą visuomenės sveikatą, atsparumą ir pan., kaip gerą“, – sako Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. Jis sakė, kad Lietuva išmoko Rusijos karo prieš Ukrainą pamoką ir dėmesys krašto gynybai ėmė nuosekliai augti ir pabrėžė, kad sąjungininkai taip pat didina finansavimą gynybai.

Daugiau kaip pusė (52 proc.) apklaustųjų mano, kad Europa turėtų siekti glaudesnės integracijos gynyboje, net jei tai reikštų ir mažesnį JAV vaidmenį kontinento gynyboje, rašoma ataskaitoje.

„Grėsmės yra, sąjungininkai yra, valia priešintis yra, bet kariuomenės pajėgumus priešintis dar reikia vystyti“, – teigia R. Karoblis.

NATO kariai / AP nuotr.

Požiūris į užsienio valstybes

64 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų mano, kad Rusijos užsienio politika kelia grėsmę Lietuvai ir mano, kad dvišaliams valstybių santykiams kenkia pati Rusija. 53 proc. žmonių mano, kad karinis konfliktas tarp Rusijos ir Vakarų yra įmanomas, tačiau tokiai minčiai prieštarauja beveik trečdalis – 29 proc. – apklaustųjų.

„Lietuvos visuomenė nuovargio Rusijos politikos atžvilgiu nejaučia“, – sako L. Kojala. Jis pažymėjo, kad 41 proc. gyventojų pritaria, kad ES sankcijos Rusijai dėl karo Ukrainoje turi likti, net jei jos reiškia ekonominius nuostolius.

Dauguma Lietuvos gyventojų taip pat teigė nemanatys, kad NATO veiksmai ir karių buvimas Rytų Europoje provokuoja Rusiją.

Aliaksandras Lukašenka ir Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Draugiškiausia valstybe Lietuvai dauguma apklaustųjų (93 proc.) laiko Latviją, Vokietiją draugiška valstybe laiko 87 proc. apklaustų žmonių, Estiją – 85 proc., Švediją – 84 proc., Ukrainą – 81 proc., Lenkiją – 74 proc., JAV – 74 proc. Tačiau per pastaruosius ketverius metus teigiamai vertinančių JAV skaičius sumažėjo dešimtadaliu.

„Kinijos atžvilgiu nuomonės tarsi nėra“, – pažymi L. Kojala, nes 40 proc. apklaustųjų negalėjo atsakyti, ar santykiuosi su šia Azijos valstybe Lietuva prioritetą turėtų teikti ekonominiams, ar nacionalinio saugumo prioritetams. Dauguma apklaustųjų nelaiko Kinijos grėsmę Lietuvai keliančia valstybe.

Labiausiai teigiamai iš užsienio lyderių apklaustieji vertina Vokietijos kanclerę Angelą Merkel, o labiausiai neigiamai – Baltarusijos vadovą Aliaksandrą Lukašenką, nors panašiai neigiamai vertinamas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

Aliaksandras Lukašenka / Vida press nuotr.

54 proc. Baltarusijoje statomą Astravo atominę elektrinę laiko pavojinga Lietuvai. „Baltarusijos draugiškumo faktorius yra sumažėjęs“, – sako L. Kojala.

„Sumažėjo matančiųjų Baltarusiją kaip draugišką valstybę – prieš ketverius metus tokių buvo 55 proc., 2020 metais – 44 proc. Be to, per tą patį laiką nuo 28 proc. iki 36 proc. išaugo Baltarusiją kaip nedraugišką valstybę vertinančiųjų dalis“, – skelbiama Rytų Europos studijų centro paskelbtoje apžvalgoje.

Informacijos netikrina

Daugiau kaip pusė apklaustųjų sakė manantys, kad Lietuva sėkmingai kovoja su priešiška propaganda, 68 proc. žmonių sakė asmeniškai susidūrę su melagingomis naujienomis. Virš pusės – 52 proc. – apklaustųjų pritartų, kad Lietuvoje būtų ribojama vienašališką informaciją skleidžiančių Rusijos televizijos kanalų transliacija.

Dauguma apklausos dalyvių (66 proc.) sakė pagrindines naujienas gaunantys iš televizijos, kuria naudojasi kasdien ar beveik kasdien. 58 proc. žmonių informaciją gauna iš naujienų portalų, 48 proc. iš socialinių tinklų, o 37 proc. – iš radijo.

Norėdami gauti patikimos informacijos apie įvykius Rusijoje, 67 proc. apklaustųjų sakė ieškantys duomenų Lietuvos žiniasklaidos priemonėse.

Užsuienio žiniasklaidos priemonėmis naudojasi 46 proc. apklaustųjų, o Vakarų socialiniais tinklais, norėdami gauti informacijos – 68 proc. apklaustųjų. Tačiau dauguma – 59 proc. – apklaustų žmonių pažymėjo prieš dalindamiesi informacija socialiniuose tinkluose, jos nepatikrinantys.

1012 respondentų reprezentatyvią apklausą atliko „Splinter“ bendrovė.