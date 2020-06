Karščio banga nusirito nuo Jungtinės Karalystės iki Sibiro – ekspertai kartoja būti atsargiems

Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje ir net Sibiro Šiaurėje fiksuojamos karščio bangos. Nors dalis gyventojų patenkinti galimybe mėgautis karščiais prie vandens, tačiau epidemiologai nerimauja, kad per tokius karščius į paplūdimius suskubę žmonės pamirš būtinybę saugotis.

44 laipsniai karščio – tokią temperatūrą antradienį užfiksavo termometrai Ispanijos pietuose. Iš Afrikos atkeliavę karščiai Ispanijoje laikosi nuo šeštadienio, todėl net devyniuose regionuose perspėjama dėl didžiulio karščio. Gyventojai, norėdami atsivėsinti, užplūdo pajūrį, upių pakrantes ir net fontanus miestų centre.

Už šimto trisdešimties kilometrų į šiaurės rytus esančioje Kordoboje ketvirtadienį kaitino 35 laipsnių karštis. Gyventojai tikina, kad vienas sunkiausių dalykų per tokius orus – laikytis saugumo reikalavimų.

Ispanija karčio banga (asociatyvi) / AP nuotr.

„Saulė išties labai stipri, prie tokio karščio nesu pratusi. Be to, reikia nešioti veido kaukę, per ją sunku kvėpuoti, tačiau ji yra privaloma, nes negalime pamiršti saugumo“, – pasakoja studentė Jenifer Romero.

Braitono paplūdimyje žmonės vėsinasi, nes Jungtinėje Karalystėje užfiksuotas 34 laipsnių karštis. Gyventojai raginami saugotis. Orų prognozė Pietų Anglijai žada lietų, todėl karščio banga kiek atslūgs.

Braitono paplūdimys / AP nuotr.

Atsivėsinti šią savaitę sunku net Sibire. Šiaurės rytų Rusijoje, už poliarinio rato užfiksuoti rekordiniai karščiai. Šeštadienį termometro stulpelis čia kilo iki 38 laipsnių karščio. Pasaulio meteorologų organizacija perspėja, kad karščio bango Arktyje yra dar vienas klimato kaitos požymis. Šis regionas pastaraisiais metais šyla dvigubai greičiau nei kyla pasaulinis vidurkis.

„Sibire buvo neįprastas pavasaris. Gegužės mėnesio temperatūra buvo dešimčia laipsnių aukštesnė už įprastą. Būtent šis nepaprastas karštis ir pavertė šią gegužę karčiausia geguže Šiaurinio pusrutulio istorijoje, o gal net ir viso pasaulio“, – teigia Pasaulio meteorologų organizacijos atstovė Clare Nullis.

Eifelio bokštas / AP nuotr.

Po ilgiausiai nuo Antrojo pasaulinio karo laikų trukusio uždarymo duris vėl atvėrė Eifelio bokštas. Paryžiečiai džiaugiasi, kad miesto simbolis vėl prieinamas lankytojams, tačiau dėl saugumo liftai kurį laiką neveiks. Vienintelis būdas pakilti aukštyn – lipti laiptais, tačiau dieną kaitinant 34 laipsnių karščiui tai didelis iššūkis. Dėl to dalis žmonių renkasi bokštą apžiūrėti ryte.