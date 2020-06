Rusų žurnalistė apie Putino reformas: daug kas nepalaiko, bet prabilti bijo

Rusijoje prasideda išankstinis balsavimas dėl Konstitucijos pataisų, kurios leistų Vladimirui Putinui likti valdžios viršūnėje ir po 2024 metų, kai baigsis ketvirtoji jo kadencija.

Oficiali referendumo diena – liepos 1-oji, bet iki to laiko iš anksto balsuoti gali ne tik atokiuose regionuose gyvenantys piliečiai, bet ir pranešusieji, kad balsuos namuose. Balsavimas buvo numatytas balandį, bet atidėtas dėl koronaviruso pandemijos.

„The Insider“ žurnalistė Anastasija Michailova LRT RADIJUI sako, kad balsavimas organizuojamas valstybinių paslaugų interneto puslapyje, registruojantis balsavimui reikia savo paskyroje. A. Michailovos teigimu, nors balsavimas vyks penkias dienas, tačiau jau dabar matomas vienas įdomus dalykas.

Logiškas žingsnis būtų priimti pataisas, darančias Konstituciją dar demokratiškesnę ir jokiais būdais ne patriarchalinę, sako A. Michailova.

„Pavyzdžiui, jei noriu balsuoti atėjęs į rinkimų apygardą, nesiregistruoju interneto puslapyje, o jei tai padarau, kyla klausimas, ar tuomet galėčiau balsuoti ir apygardoje. Atsakymo į klausimą, ar žmogus gali balsuoti du kartus, kol kas nėra. Greičiausiai to padaryti negalima, vis dėlto Maskvoje kilo didelis skandalas dėl balsavimo.

Teigiama, kad atsirado aktyvistų, kurie dalijo telefono korteles ir registravo pensinio amžiaus žmones elektroninio balsavimo sistemoje be jų žinios. Tokia schema jau išaiškėjo. Kol kas ši informacija nėra oficialiai patvirtinta, tačiau galimybė, kad balsavimas vyksta ne iki galo skaidriai, egzistuoja. Kol kas lieka neaišku ir kaip bus stebimas balsavimas. Be to, ekspertai smerkia tai, kad balsavimas surengtas per pandemiją, anksčiau dėl koronaviruso įvesti ribojimai staigiai atšaukti ir dabar žmonėms baisu eiti į rinkimų apygardas“, – LRT RADIJUI sako „The Insider“ žurnalistė.

Rusijoje parduodamos pakeistos Konstitucijos versijos / Vida Press nuotr.

Anot jos, pagrindinis šio balsavimo tikslas visiems labai aiškus – tai galimybė prezidentui ir vėl dalyvauti rinkimuose: „Aš nepritariu tokioms Konstitucijos pataisoms. Man atrodo, kad mūsų Konstitucijos didžioji dalis atkartoja Europos žmogaus teisių konvenciją. Joje buvo įtvirtintos visos laisvės, apibrėžtos dar prieš penkis dešimtmečius.ׅ“

A. Michailova sako, kad logiškas žingsnis būtų priimti pataisas, darančias Konstituciją dar demokratiškesnę ir jokiais būdais ne patriarchalinę. Žurnalistė sako neigiamai reaguojanti, jog dabar bandoma priimti pataisas dėl prezidento kadencijos ir dar nemažai griežtų pataisų, pavyzdžiui, į Konstituciją įtraukti „tikėjimą Dievu“: „Turbūt turiu teisę išreikšti nepritarimą ir akivaizdu, kaip pati balsuosiu.“

Juk jei tas pats Dmitrijus Peskovas pasakytų, kad jis nepritaria pataisoms, akivaizdu, kad jis netektų posto. Tas pats su valstybės tarnautojais, verslininkais. Jie bijo pasisakyti prieš, nes nebebus ten, kur yra dabar, sako žurnalistė.

Ji atkreipia dėmesį, kad iš visų „blaiviai mąstančių žmonių“, kuriuos pažįsta, nėra nė vieno, palaikančio Konstitucijos pataisas. Tačiau viešai apie tai niekas nenori kalbėti.

„Manęs tai stebina ir laikau tai didele problema. Savaime suprantama, kad už Konstitucijos pataisas pasisako valstybės tarnautojai, žmonės, dirbantys valstybinėje žiniasklaidoje, politologai, palaikantys valdžią. Tačiau jų argumentai neatrodo logiški. Jie teigia gerinantys padėtį, esą be pataisų sunyks rusų kalba. O kaip tuomet ji nesunyko iki šiol?

Buvo stipriai agituojama balsuoti už Konstitucijos pataisas. Net jei kalbame apie žiniasklaidos priemones, kurios sako esančios demokratiškos ir liberalios, jos savo interneto puslapiuose taip pat skelbė reklamą dėl balsavimo. Juk tai taip pat skatinimas balsuoti už pataisas. Tuo metu alternatyvios nuomonės skleidimo kanalų labai trūksta. Mažai kas išdrįso pasakyti, kad jie nesutinka su pataisomis. Savo ruožtu visi, pasisakantys už pataisas, tiesiog dirba savo darbą. Jie bijo prarasti darbo vietas. Juk jei tas pats Dmitrijus Peskovas pasakytų, kad jis nepritaria pataisoms, akivaizdu, kad jis netektų posto. Tas pats su valstybės tarnautojais, verslininkais. Jie bijo pasisakyti prieš, nes nebebus ten, kur yra dabar“, – teigia ji.

Aleksejus Navalnas / AP nuotr.

Opozicija, vienas žymiausių jos lyderių Aleksejus Navalnas ragina boikotuoti balsavimą, kuris surengtas, kad, pasak A. Navalno, patenkintų vieno žmogaus valdžios troškimą. Kremliaus kritikai piktinasi, kad valdžia balsavimui ir trečiadienį vykusiam pompastiškam kariniam paradui leidžia milžiniškas lėšas. Karinis paradas surengtas, nors dėl pandemijos masiniai susibūrimai dar draudžiami, ir nesimatė, kad dalyviai ir svečiai dėvėtų apsaugines kaukes.