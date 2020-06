Buvęs Ukrainos prezidentas Janukovyčius įtariamas valstybės išdavimu

Ukrainos valstybinio tyrimų biuro Pagrindinių tyrimų skyriaus tyrėjai trečiadienį pranešė apie įtarimus valstybės išdavimu buvusiam šalies prezidentui Viktorui Janukovyčiui ir dviem buvusiems gynybos ministrams – Dmitrijui Salamatinui ir Pavelui Lebedevui.

Anot pranešimo, ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad V. Janukovyčius, bendrininkaudamas su D. Salamatinu ir P. Lebedevu, nuo 2012 iki 2014 metų įvykdė valstybės išdavystę. Tai buvo veiksmai, nukreipti prieš Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, kuriais buvo siekiama sužlugdyti šalies gynybinius pajėgumus, padėti Rusijos kenkėjiškai veiklai prieš Ukrainą.

„Įtariamieji nuo 2012 iki 2014 metų vykdė tikslinį Ukrainos gynybos pajėgumų sumažinimą per vadinamąją Ukrainos ginkluotųjų pajėgų reformą, kurios esmė buvo kariuomenės sumažinimas, dalies karinių dalinių išformavimas, jų dislokavimo vietų pakeitimas. Tokie veiksmai vyko ir Krymo autonominės respublikos teritorijoje, kuri vėliau buvo aneksuota Rusijos“, – teigiama pranešime.

Įrodžius šią kaltę, įtariamiesiems gresia laisvės atėmimas nuo 12 iki 15 metų su turto konfiskavimu.

Krymo pusiasalio aneksiją Maskva įvykdė 2014 metais, per karą, netrukus po to, kai per Maidano revoliuciją Kijeve buvo nuverstas prorusiškų pažiūrų Ukrainos prezidentas V. Janukovyčius, kuris dabar su dalimi savo bendražygių slepiasi Rusijoje.