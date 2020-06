NATO vadovas: pasauliui ir organizacijai reikia daugiau Vokietijos lyderystės

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas sako, jog Vokietija turėtų prisiimti didesnę lyderystę organizacijoje.

Apie tai NATO vadovas prabilo interviu Vokietijos visuomeniam transliuotojui „Deutsche Welle“.

„Pasauliui reikia daugiau Vokietijos lyderystės. NATO organizacijai reikia daugiau Vokietijos lyderystės. Mums visiems reikia, kad Vokietija prisiimtų ir vaidintų gerokai svarbesnį vaidmenį, nes tai šalis, turinti didžiausią ir stipriausią ekonomiką Europoje“, – kalbėjo J. Stoltenbergas.

Jensas Stoltenbergas / AP nuotr.

Tokie komentarai iš NATO vadovo lūpų pasigirdo po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę paskelbė perpus sumažinsiantis Vokietijoje laikomą amerikiečių karių kontingentą.

Pokalbyje su „Deutsche Welle“ NATO vadovas teigė, jog jau kalbėjosi su JAV prezidentu apie jo priimtą sprendimą, tačiau paragino, išlaikyti JAV buvimą Europoje kaip vieną prioritetinių.

„Tai svarbu Europai, tačiau, tai tuo pat metu yra labai svarbu ir JAV. Taika ir stabilumas Europoje padidina saugumą ir JAV“, – pridėjo J. Stoltenbergas.

Interviu NATO vadovas pažymėjo, vertinantis Vokietijos padidėjusį indėlį į aljanso biudžetą, ką paskutiniu metu itin kritikavo JAV vadovas D. Trumpas.

Angela Merkel / AP nuotr.

„Aš vertinu Vokietiją kaip labai stiprią ir svarbią sąjungininkę. Ir dabar Vokietija iš tikrųjų investuoja daug daugiau į gynybą. Vokietija šiuo metu investuoja daugiausia lėšų iš Europos Sąjungos šalių ir yra trečia NATO organizacijoje po JAV ir Jungtinės Karalystės. Šiais neapibrėžtumo laikais mums ypač reikia stiprių daugiašalių institucijų“, – kalbėjo J. Stoltenbergas.

LRT.lt primena, kad JAV pajėgos šioje geopolitiškai itin svarbioje šalyje laikomos nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos ir Šaltojo karo metais sudarė didžiąją dalį NATO įprastinių pajėgų, skirtų gintis nuo Sovietų Sąjungos.

JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo su JAV kariais Vokietijoje / AP nuotr.

Vadovaujant prezidentui Vladimirui Putinui Rusijos karinės ambicijos vėl padidėjo, tad JAV pajėgų vaidmuo per pastaruosius du dešimtmečius vėl išaugo. Be to, Vidurio ir Rytų Europos šalys ragina JAV dar labiau stiprinti Aljanso rytų sparno gynybą.

D. Trumpas sakė norįs nubausti Vokietiją už, anot jo, nepakankamą įnašą į NATO finansavimą ir naudoti amerikiečių kontingentą kaip kortą, pagrindžiančią jo grasinimus pradėti įsitraukti į prekybos karą su Europos Sąjunga.