Lenkijos eksprezidentas Komorowskis – apie artėjančius rinkimus ir pirmą savo pokalbį su Grybauskaite

Artėjantys Lenkijos rinkimai bus įrašyti į istorijos knygas – šalį vis dar kausto baimė dėl koronaviruso, spėliojama kaip rinkėjų aktyvumą paveiks pandemijos išprovokuotos politinės krizės. „Pandemijos metu sunku vykdyti rinkimų kampaniją, todėl vienintelis kandidatas, kuris galėjo ją vykdyti agresyviai, yra dabartinis šalies prezidentas“, – išskirtiniame interviu LRT RADIJUI sako buvęs Lenkijos prezidentas Bronislawas Komorowskis.

Dėl koronaviruso pandemijos daugiau nei mėnesiui atidėti prezidento rinkimai Lenkijoje turėtų įvykti šį sekmadienį – birželio 28-ąją. Apžvalgininkų teigimu, tikėtina, kad antrajai kadencijai bus perrinktas dabartinis vadovas Andrzejus Duda. Tačiau anksčiau buvo manoma, kad pergalė bus pasiekta dar pirmame rinkimų rate, dabar kalbama, kad visgi gal prireikti ir antrojo. Paskutinės apklauso rodo, kad per porą mėnesių dabartinio prezidento reitingai smuko daugiau nei dešimtadaliu.

Dabar parama valdančiosios partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) remiamam A. Dudai siekia beveik 40 proc., nors dar balandį viršijo 50 procentų.

Ekspertų teigimu, dabartinio prezidento palaikymas sumažėjo pasikeitus pagrindinės Lenkijos opozicinės partijos „Piliečių platformos“ kandidatui. Juo tapęs Varšuvos miesto meras Rafalas Trzaskowskis apklausose iš karto šovė į antrą vietą ir sulaukė apie penktadalio rinkėjų palaikymo.

Panašūs skaičiai remia ir nepriklausomą kandidatą, todėl tikimasi, kad sekmadienio Lenkijos prezidento rinkimuose prireiks antrojo turo.

LRT RADIJO kalbintas buvęs Lenkijos prezidentas sako, kad vienintelis kandidatas, kuris galėjo rinkimų kampaniją vykdyti agresyviai pandemijos metu, yra dabartinis šalies prezidentas. Be to, buvės šalies vadovas prisiminė pirmąjį pokalbį su buvusia Lietuvos prezidente Dalia Grybauskaite, papasakojo apie savo kilmę ir negailėjo kritikos ne tik A. Dudai, bet ir „Teisės ir teisingumo“ partijai (PiS).

Bronislawas Komorowskis / AP nuotr.

– Susidaro įspūdis, kad šiuose rinkimuose dalyvaujantys politikai stengiasi visais įmanomais būdais gauti kuo didesnį rinkėjų palaikymą. Prisiminkime vien jau prezidento Andrzejaus Dudos pasisakymus. Kaip jūs vertinate vykstančią rinkimų kampaniją?

– Tai iš tiesų neįprasta rinkimų kampanija. Pirmiausia, dėl to, kad ji vyksta pandemijos metu. Be to, svarbios ir visuomenės nuotaikos. Galiausiai, buvo bandoma pagreitinti rinkimų eigą, susitarta dėl kompromiso ir nuspręsta, kad rinkimai vyks šią savaitę. Pandemijos metu sunku vykdyti rinkimų kampaniją, todėl vienintelis kandidatas, kuris galėjo ją vykdyti agresyviai, yra dabartinis šalies prezidentas. Jis demonstravo savo darbų efektyvumą koronaviruso fone. Tuo metu jo konkurentai iš esmės turėjo tylėti.

– Daug diskusijų sulaukė prezidento A. Dudos pasisakymas susitikime su rinkėjais ir panašu, kad tai suskaldė visuomenę. Jūs įžvelgiate šį susiskaldymą?

– Lenkijos visuomenė yra labai susiskaldžiusi jau nuo 2010 metų, kai tragiško įvykio metu žuvo mano pirmtakas Lechas Kaczynskis ir didelė dalis šalies politinio elito. Kol vieni gedėjo, kitiems tai tapo politinių atakų priežastimi.

Prezidentas Andrzejus Duda žadėjo suvienyti šalį, tačiau, kaip matome, to padaryti jam nepavyko. Jis per penkerius savo valdymo metus tik dar labiau kurstė tą susiskaldymą. Mano nuomone, jis neveikė kaip visuomenės atstovas, neatstovavo žmonių, turinčių įvairias pažiūras.

Deja, jis ir pats apie save yra sakęs, jog jis yra jo rinkėjų prezidentas, kitaip tariant, „Teisės ir teisingumo“ partijos (PiS) elektorato prezidentas. Esu įsitikinęs, kad Lenkijai tai tik kenkia, nes pagal Konstituciją šalies vadovas yra pirmiausia tautos atstovas, kuris privalo vienyti šalį, o ne pabrėžti tai, kas ją skaldo.

– Kritikuojate ne tik prezidentą, bet ir PiS partiją. Esate sakęs, jog priima sprendimus žalingus valstybei ir griaunančius demokratiją. Kokie konkretūs jų sprendimai, jūsų nuomone, kenkia Konstitucijai ir šaliai?

– Pagal Konstituciją prezidentas yra pirmiausia pačios Konstitucijos gynėjas. Jeigu prezidentas nesilaiko Konstitucijos, pavyzdžiui, skirdamas Konstitucinio tribunolo teisėjus: vienus jų skiria, kitus ignoruoja – tai paprasčiausiai laužo pagrindinį šalies įstatymą. Manau, kad tai nėra sveika. Turiu visą eilę priekaištų ir dabartinei valdančiajai partijai. Pirmiausia, tai susiję su jų santykiais su Europos Sąjunga. Lenkijos pozicija bendrijoje tapo silpnesnė. Todėl dabar darome labai menką įtaką tam, kas vyksta Europos Sąjungoje.

Dažnai sau užduodu šį klausimą – ar valdančioji partija iš tiesų yra antieuropietiška, ar tik kartais apsimeta tokia esanti.

Dar prieš kelerius metus Lenkija vaidino svarbu vaidmenį formuojat Europos Sąjungos politiką. Tai buvo naudinga tiek mūsų, tiek ir kitoms mūsų regiono valstybėms. Tai atsispindėjo ir praėjusiame Bendrijos biudžete, kai buvo ženkliai padidintas Sanglaudos fondas.

Deja, šiandien jau to nebematome. Lenkijos visuomenė yra labai proeuropietiška, todėl valdžia jau šiandien šiek tiek koreguoja savo politiką. Tačiau niekas iki galo nesuvokia valdančiosios partijos siekių – ar jie nusileidžia tik dėl visuomenės spaudimo, ar atsisakė savo pasipriešinimo Europos Sąjungai, ar iš tiesų visas pastangas deda siekdami sąjungos tik su Jungtinėmis Valstijomis.

Dažnai sau užduodu šį klausimą – ar valdančioji partija iš tiesų yra antieuropietiška, ar tik kartais apsimeta tokia esanti. Manau, kad tikėtis permainų, teigiamai paveiksiančių tiek Europos Sąjungą, tiek ir pačią Lenkiją bus galima tik pasikeitus prezidentui, kuris laikysis proeuropietiško kurso bei pasikeitus valdančiajai partijai po trejų, o gal ir mažiau metų.

– Praeityje vadovavote gynybos ministerijai, todėl saugumo ir gynybos klausimai jums yra labai artimi. Šie klausimai Europoje tapo vieni aktualiausių, ypač po Krymo aneksijos. Ar Lenkija, Lietuva daro pakankamai, kad užtikrintų tiek savo, tiek ir regiono saugumą?

– Lenkija daug metų buvo tarp lyderių, kalbant apie ginkluotųjų pajėgų modernizavimą, stiprindama NATO Rytinį flangą. Priminsiu, kad kai kitos Europos šalys tiek Vakaruose, tiek, deja, ir Rytuose mažino savo gynybos biudžetus, Lenkija dar 2001 metais, kai buvau gynybos ministru, įvedė griežtą taisyklę, kad išlaidos gynybai turi siekti 2 procentus nuo Bendrojo vidaus produkto (BVP).

Tačiau šiandien neaišku, kas Vakaruose turi užtikrinti saugumą, nes kai prezidentas D. Trumpas teigia išvesiantis savo karines pajėgas iš kai kurių valstybių ir perkelsiantis jas ten, kur jam už tai bus daugiau sumokėta, tai verčia sunerimti. Kai saugumo klausimai pastatomo žemiau už ekonominius, verslo, man tai kelia didelį nerimą.

Lenkija NATO aljanse užima reikšmingą vietą ne tik dėl savo ekonominio, karinio potencialo, bet ir geostrateginės padėties. Mūsų vaidmuo reikšmingas, kai kalbame tiek apie Lietuvos, tiek ir kitų Baltijos šalių saugumą. Gynybos ir saugumo klausimai Lenkijoje buvo sprendžiami labai rimtai, todėl tiek buvęs, tiek ir dabartinus Jungtinių Valstijų prezidentas Lenkiją nurodo kaip pavyzdį kitoms valstybėms. Natūraliai kyla nerimas, kai šalys, bijančios dėl savo saugumo, nedidina gynybos biudžetų.

– Pastaruoju metu, o ypač po Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono pasisakymo apie vienybės tarp NATO šalių trūkumą, kalbama, kad Aljanso šalys iš tiesų yra susiskaldžiusios ir kiekviena daugiau rūpinasi savo, o ne bendru saugumu. Yra priežasčių teigti, kad, pavyzdžiui, Jungtinės Valstijos labiau rūpinasi savo interesais, nei Europos saugumu?

– Deja, Vakarų pasaulis jau išėjo iš to laikotarpio, kai buvo aiškūs jo politiniai lyderiai. Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo kadencija prasidėjo ne tik abejonėmis dėl NATO vaidmens pasaulyje, bet ir pačios Amerikos, kaip pasaulinio saugumo garanto vaidmens. Laimei, jau nebematome ir tikiuosi nebepamatysime įvairių Donaldo Trumpo nuolaidžiavimų Vladimirui Putinui. Vis dėlto jaučiamas logiškas, atsakingas Amerikos lyderiavimas Vakarų pasaulyje.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Lenkija įsitikinusi, kad daugybę metų turėjome tris saugumo ramsčius. Manau, kad Lietuvoje padėtis atrodo panašiai. Mūsų šalims saugumo šaltiniu yra narystė NATO Aljanse, narystė Europos Sąjungoje, kuri užtikrina ekonominį ir politinį saugumą, galiausiai – pačių mūsų karinis pajėgumas. Tačiau šiandien neaišku, kas Vakaruose turi užtikrinti saugumą, nes kai prezidentas D. Trumpas teigia išvesiantis savo karines pajėgas iš kai kurių valstybių ir perkelsiantis jas ten, kur jam už tai bus daugiau sumokėta, tai verčia sunerimti. Kai saugumo klausimai pastatomo žemiau už ekonominius, verslo, man tai kelia didelį nerimą.

– Stebime pastaruoju metu ir skirtingą šalių lyderių požiūrį į Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną. Išsiskiria čia Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kanclerė Angela Merkel yra kritikuojama už „Nord Stream 2“ projektą. Ar Rusijos prezidentas nebandys pasinaudoti šia situacija?

– Anksčiau buvo puikiai suvokiama, kad Vokietijos, iš dalies kaitinamos rusiškomis dujomis, politikai arba Prancūzija, mūsų požiūriu, gali pernelyg karštai ieškoti būdų sutarti su Rusija, tačiau visuomet Jungtinės Valstijos pasakys joms „ne, negalima nueiti per toli“.

Amerika pasisakė už sutarimo su Rusija paieškas, tačiau ne Vidurio ir Rytų Europos šalių sąskaita. Deja, šiandien jau tokio užtikrintumo neturime, nes ir pačios Amerikos politika tapo nestabili. Akivaizdžiai matome, kad ji nuolat susiduria su pagundomis susitarti su Rusija.

Todėl nereikėtų stebėtis, kad Vokietija bei Prancūzija taip pat nori žengti šiuos žingsnius. Lenkija, taip pat ir Lietuva, turi būti suinteresuota sukurti gerus santykius su Rusija, tačiau ne mūsų saugumo, augimo ir mūsų sąjungos su vakarais, į kuriuos atėjome atgavusios nepriklausomybę, sąskaita.

– Kai Lietuvos prezidentu buvo Vladas Adamkus, o Lenkijos – Lechas Kaczynskis, kalbėta, kad mūsų šalių santykiai yra aukščiausiame lygyje. Tačiau vėliau atrodo, bendradarbiavimas kiek sumenko. Kaip vertinate dabar Lenkijos ir Lietuvos santykius ekonomikos, socialinėje ir saugumo srityse?

– Neabejotina Lenkijos ir Lietuvos santykius pernelyg stipriai veikia mūsų istorija. Kalbu kaip Lietuvos lenkas. Juk esu kilęs net ne iš Vilniaus krašto, o iš Aukštaitijos. Taip pat tenka apgailestauti, kad šalių santykius stipriai veikia lenkų tautinės mažumos padėtis Lietuvoje. Kurį laiką neigiamai veikė mūsų šalių santykius.

Šiandien Lenkijos valdžia šio klausimo jau nekelia. Manau, iš dalies taip yra todėl, kad Lietuvoje taip pat pasikeitė tiek prezidentas, tiek ir valdančioji dauguma. Tai, kad lenkų tautinė mažuma buvo pakviesta formuoti Vyriausybę, taip pat turėtų prisidėti prie įtampos tarp valstybių sumažinimo.

Priminsiu, kad su prezidente Dalia Grybauskaitė sėkmingai bendradarbiavome telkdami Vakarų pasaulio reakciją į įvykius Ukrainoje.

Tenka tik apgailestauti, kad man užimant prezidento postą, padėtis buvo sudėtingesnė. Papasakosiu jums apie pirmą savo pokalbį su prezidente Dalia Grybauskaite. Susitikau kupinas vilčių, juk aš kilęs iš Lietuvos, o ji turi lenkiškų šaknų. Tikėjau, kad sustiprinsime mūsų šalių santykius.

Prezidentė tuomet pasakė tai, kas iš vienos pusės pasirodė labai liūdna, o iš kitos – teisinga. Ji man pasakė, kad ne viskas taip paprasta, nes kiekvienas iš mūsų turi savo taip vadinamus talibus. Tai reiškia, kad kiekvienoje valstybėje yra nacionalistinės politinės jėgos, kurios politinių dividendų gauna neigiamai kalbėdamos, pavyzdžiui, apie tautines mažumas arba nenorinčios bendradarbiauti su mažesnėmis valstybėmis.

Toks laikotarpis buvo Lietuvoje. Panašios politinės jėgos turėjo galimybę garsiau kalbėti. Deja, esu įsitikinęs, kad ir Lenkijoje balsą kartais gauna kraštutinių pažiūrų politinės jėgos.

– Tačiau, jei kalbame apie saugumą, čia mūsų valstybių požiūriai sutampa?

– Be abejo, nes mes turime daug bendrų interesų. Pirmiausia tai susiję su saugumu. Tačiau yra daugybę ir kitų sričių. Mes vis daugiau bendrų interesų turime kalbant apie ekonomiką, Europos Sąjungą, Vakarų pasaulio veikimą apskritai. Vienodai reaguojame į Rytų Europoje kylančias problemas, kuriuos be kita ko susijusios su Rusijos agresija Kryme, Ukrainoje.

Priminsiu, kad su prezidente Dalia Grybauskaitė sėkmingai bendradarbiavome telkdami Vakarų pasaulio reakciją į įvykius Ukrainoje.

Bronislawas Komorowskis ir Dalia Grybauskaitė / LR Prezidento kanceliarijos/R.Dačkaus nuotr.

Nepaisant kartais iškylančių esminių nesutarimų, Lenkija ir Lietuva gebėjo kalbėti vienbalsiai. Man neįprastai svarbus yra mūsų šalių bendradarbiavimas saugant Lietuvos, Latvijos ir Estijos oro erdvę. Taip pat labai svarbus yra mūsų bendradarbiavimas kultūros srityje.

Pastarojoje veikiame pernelyg mažai. Labai gaila, nes, manau, kad susidomėjimą šia sritimi turėtų būti vis didesnis. Kartais man kelia nerimą tai, kad net jei mūsų šalių santykiuose nyksta neigiami aspektai, juos ne visada pakeičia teigiamos emocijos. Deja, kartais juos pakeičia abejingumas, o gaila.

– Pabaigai užduosiu jums labai trumpą klausimą, ko Lietuva turėtų pasimokyti iš Lenkijos, o ko Lenkija – iš Lietuvos?

– Lenkijoje labai mielai atkreipiu dėmesį į Lietuvos, kaip sąlyginai nedidelės šalies, bet gebančios drąsiai veikti skirtingose srityse, pavyzdį. Manau, kad Lietuva pasiekė labai aukštą ir veiksmingą diplomatijos lygį. Dar mano tėvas, kilęs iš Rokiškio rajono, man daug pasakojo apie Lietuvą.

Todėl visuomet Lenkijos ūkininkams, gamintojams, verslininkams sakau, kad Lietuva turi plačias galimybes vystyti modernų, šiuolaikišką žemės ūkį arba diegti naujoves maisto perdirbimo srityje. Manau, kad Lietuva šiose srityse gali būti Lenkijos konkurente.

Kaip žinia, konkurencija visuomet skatina judėjimą į priekį. Tačiau taip pat galime būti ir stiprūs partneriai. Tai ypač matoma pasienio regione, čia, prie Sejnų, kur stovi ir mano namas. Matome, kad vis daugiau lietuvių atvažiuoja į Lenkiją apsipirkti, o iš kitos pusės auga ir lietuviškų gaminių kiekis, kuris užsitikrino lenkų klientų paklausą.