Pirmasis Trumpo rinkiminis mitingas rasizmo fone: baiminamasi susirėmimų bei galimo COVID-19 protūkio

Amerikoje tęsiantis protestams prieš rasizmą, pirmąkart nuo koronaviruso pandemijos pradžios, Donaldas Trumpas rengia rinkiminį mitingą. Nepaisydami medicinos ekspertų perspėjimų, į Tulsą Oklahomoje renkasi tūkstančiai. Baiminamasi ir susirėmimų tarp prezidento rėmėjų ir protestuotojų. Renginys turėjo įvykti penktadienį, bet buvo nukeltas, mat Amerika minėjo vergovės pabaigą. Tragiška rasizmo istorija lydi ir patį Tulsos miestą, kur vyks mitingas.

Tulsoje prieš 99 metus šalyje vieną turtingiausių afroamerikiečių rajonų nuniokojo baltųjų rasinės riaušės, kilusios po to, kai esą afroamerikietis įžeidė baltąją merginą. Skaičiuojama, kad per neramumus nužudyta 300 žmonių ir sunaikinta per 2 tūkstančius afroamerikiečiams priklausiusių namų. Dabar masines aukų kapavietes planuojama tyrinėti, tragedijos istorija žinoma, bet dešimtmečius po žudynių Tulsoje apie tai tylėta, pasakoja vietos gyventojai.

„Mano senelis apie tai nekalbėjo. Bet tėtis pasakojo. Mokykloje apie „Juodąjį Volstrytą“ kalbėjo ir mokytoja, nors vadovėliuose apie tai neužsiminta“, – pasakoja Tulsos gyventojas Dwightas Eatonas.

Diskusijų apie rasizmą ir skaudžios Tulsos istorijos akivaizdoje šeštadienį į mieste vyksiantį D. Trumpo mitingą renkasi tūkstančiai rėmėjų. Tai pirmasis toks renginys nuo pandemijos pradžios.

Valstijos teismas leido rengti mitingą, atmetė vietinių gyventojų skundą dėl koronaviruso grėsmės. Kaukės 20 tūkstančių talpinančioje arenoje neprivalomos, nors bus dalinamos.

Tiesa, mitingas turėjo vykti penktadienį – birželio 19-ąją, Amerikai minint vergovės pabaigą. Tik po kritikos renginys nukeltas. Baiminantis protestų ir susirėmimų, arenos prieigose laikinai buvo įvesta komendanto valanda, demonstrantus įspėjo ir pats D. Trumpas. Bet išvakarėse protestuotojai sakė, kad tai jie, ne prezidentas daro Ameriką didžią.

„Kai matau žmones kalbančius apie tai, kad reikia Ameriką padaryti vėl didžią, klausiu, kada ji buvo didi visiems“, – pasakoja pilietinių teisių aktyvistas Alas Sharptonas.

Tulsoje – rinkiminis Donaldo Trumpo susitikimas su rinkėjais / AP nuotr.

Amerikai minint dieną, kai prieš 155 metus apie išlaisvinimą sužinojo vergai Teksase, šalies Pietuose ir toliau nukeliami paminklai konfederatams, kovojusiems už vergovės išlikimą.

Konfederatų paminklus tyrinėjantis istorikas Adamas Dombis LRT TELEVIZIJAI pasakoja, kad simboliai statyti ne po pilietinio karo, jų tikslas – ne įamžinti istoriją, o pabrėžti baltųjų viršenybę, menkinant afroamerikiečius ar judėjimus už pilietines teises.

„Yra atvejų, kaip, pavyzdžiui, 1907-aisais paminklas buvo patąsytas ir jau po savaitės išniekintas. Tad paminklai visada buvo prieštaringi, bet dabar keičiasi politinė galia ir supratimas tarp baltųjų amerikiečių, kad tie paminklai susiję su baltųjų viršenybe“, – tikina istorikas.

Tulsoje – rinkiminis Donaldo Trumpo susitikimas su rinkėjais / AP nuotr.

Minėdami vergų išlaisvinimą tūkstančiai žmonių žygiavo didžiuosiuose miestuose, Niujorke, Atlantoje ar San Franciske. Vergovės pabaiga JAV sostinėje minėta ir protestais, ir koncertais prie Baltųjų rūmų. Kad šiemet sukaktis ypatinga byloja ne tik koronaviruso nepaisančios minios gatvėse, įstatymų leidėjai vergovės pabaigą žyminčią birželio 19-ąją siūlo paskelbti federaline švente.

Naktį krito ir vienintelė sostinėje stovėjusi konfederatų generolo statula. Nuvertę paminklą demonstrantai jį padegė. D. Trumpas tviteryje kritikavo policininkus, leidusius paminklą nugriauti. Vadino tai šalies gėda.