Kas valdo Rusiją – FSB žvalgyba yra „antroji Vyriausybė“?

Laidoje „Licom k sobytiju“ („Veidu į įvykį“) su politiku, organizacijos „Otkrytaja Rosija“ („Atvira Rusija“) įkūrėju Michailu Chodorkovskiu buvo aptarta naują centro „Dosjė“ ataskaita „Lubiankos federacija“, kurioje kalbama apie pagrindinį Vladimiro Putino režimo ramstį – Federalinę saugumo tarnybą (FSB), rašo „Radio Svoboda“.

Laidą vedė Michailas Sokolovas.

Birželio 11 d. centras „Dosjė“ paskelbė ataskaitą „Lubiankos federacija. Kaip FSB apsprendžia Rusijos politiką ir ekonomiką“. Jos skaitytojai sužinos įvairiausių slapto Lubiankos vidinio gyvenimo smulkmenų. Pagrindinės ataskaitos autorių išvados, anot „Radio Svoboda“ yra šios:

„FSB įtaka politiniam ir ekonominiam gyvenimui peržengė konstitucinius specialiosios tarnybos įgaliojimus. Per pastaruosius 10 metų FSB, pirmiausia, taikydama jėgos metodus, perėmė beveik visų valstybės institucijų kontrolę. Gynybos ministerija, Tyrimų komitetas, Generalinė prokuratūra, Vidaus reikalų ministerija ir kito struktūros tapo priklausomos nuo FSB.

Be to, specialiosios tarnybos atstovai nuolat kišasi į teismų sprendimus, taip pažeisdami teisminės valdžios nepriklausomybės principą. Tokia sistema sukuria disbalansą tarp valstybinių institucijų ir kelia grėsmę šalies saugumui.

Rusijos prezidentas, kuriam FSB yra tiesiogiai pavaldi, jai vadovauja ne tik per tarnybos vadovą Aleksandrą Bortnikovą, bet ir per atskirus įvairių FSB vidaus skyrių viršininkus. Be prezidento, į FSB veiklą kišasi ir jo artimiausios aplinkos atstovai, įskaitant Nikolajų Patruševą (Saugumo tarybos vadovas), Igorį Sečiną (bendrovės „Rosneft“ vadovas), Segejų Čemezovą (bendrovės „Rostech“ generalinis direktorius), Viktorą Zubkovą (koncerno „Gazprom“ valdybos pirmininkas), Sergejų Ivanovą (Saugumo tarybos narys) ir t.t.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir FSB vadovas Aleksandras Bortnikovas (dešinėje) / AP nuotr.

FSB taikomi metodai dažnai pažeidžia konstitucines piliečių teises ir mažai kuo skiriasi nuo įprastų bjauriausių KGB laikų praktikų. FSB atstovai sistemingai dalyvauja korupcinėje veikloje, dažnai patys organizuoja ir vadovauja tokiems veiksmams, su kuriais jų atstovaujama specialioji tarnyba turėtų kovoti.

FSB atlieka represinio aparato, veikiančio tiek prieš valdžiai oponuojančius piliečius, tiek ir prieš valdžios vertikalėje įsitvirtinusius verslininkus, valdininkus ar pareigūnus, dėl vienų ar kitų priežasčių neįtikusius Kremliui ar atskiriems aukštas pareigas užimantiems asmenis ar „klanams“, funkciją.“

Michailas Sokolovas: centras „Dosjė“ paskelbė ataskaitą „Lubiankos federacija. Kaip FSB apsprendžia Rusijos politiką ir ekonomiką“.

Ekspertų, tyrusių Federalinės saugumo tarnybos vaidmenį Vladimiro Putino sistemoje, bendraautoriumi tapo politikas Michailas Chodorkovskis. Jis prie mūsų prisijungė iš Didžiosios Britanijos. Kaip jums antraštė „FSB – Rusijos „stogas“?“ Ar iš tikrųjų Federalinė saugumo tarnyba tapo šešėline šalies vyriausybe?

Michailas Chodorkovskis: pirmiausia norėčiau pasakyti, kad nesu ataskaitos bendraautorius. Centras „Dosjė“ yra vienas iš mano vedamų projektų. Jis turi savo vadovą, turi savo darbuotojus, tačiau šie žmonės yra linkę savęs neafišuoti, nes visi turi giminių Rusijoje, kartais jie juos lanko, todėl, nenorėtų turėti su tuo susijusių problemų.

Taip, mes iš tiesų pristatėme šią visus metus rengtą ataskaitą. Ten surinkta daug jau anksčiau skelbtos informacijos apie FSB struktūrą ir kitų su šios tarnybos veikla susijusių dalykų, tačiau yra ir nemažai iki šiol neskelbtų duomenų.

Pirmiausia tai susiję su tuo, kad buvo pakalbinta daug anksčiau tarnyboje dirbusių ir šiuo metu vis dar dirbančių ekspertų, taip pat asmenų, dėl vienų ar kitų priežasčių priverstų su šia tarnyba bendradarbiauti. Bendrai kalbant apie problemą, taip, šiandien FSB tam tikra prasme galima vadinti antrąja Rusijos vyriausybe. Tai reiškia, kad jos kišimasis į pačias įvairiausias šalies politinio ir ekonominio gyvenimo sritis smarkiai peržengia tarnybos konstitucinius įgaliojimus.

Michailas Chodorkovskis / Justino Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.

– Ar galėtumėte tai iliustruoti keletu pavyzdžių, kuomet ši tarnyba veikė kaip vadovaujanti ir kryptį rodanti jėga, kaip anksčiau vadindavo Komunistų partiją?

– Vienas iš charakteringiausių ir geriausiai žinomų pavyzdžių – provokacija, po kurios tuometis Rusijos ekonomikos ministras Aleksejus Uliukajevas atsidūrė kalėjime. Tai buvo konfliktas, nors net nepavadinčiau jo konfliktu, gal greičiau konflikto tarp A. Uliukajevo ir I. Sečino užuomazga.

Kai I. Sečinas sugalvojo į savo rankas perimti bendrovę „Bašneft“ ir galų gale ją perėmė, jam pasirodė, kad A. Uliukajevas nėra visiškai lojalus. Jis pasitelkė „Sečino specialiosiomis pajėgomis“ vadinamą FSB skyrių ir pakankamai įtikinamai parodė, kad Rusijos Federacijos ministras yra niekas, palyginus su FSB skyriaus viršininku Olegu Feoktistovu.

– A. Uliukajevą pasodino. Kaip supratau iš ataskaitos, O. Feoktistovas taip pat neteko įtakos. Tai reiškia, kad V. Putinas vieną pasiuntė į belangę, bet ir kitą išbarė, ar ne?

– Taip, be jokios abejonės, šiuo atveju jie abu akivaizdžiai persistengė. Po šio konflikto, apie tai rašoma ir ataskaitoje, Vyriausybės aparato darbuotojai labai atidžiai reaguoja į visas „Rosneft“ užklausas. Vienu žodžiu, buvo parodyta, kad gal ten kažką kažkiek ir nubaus, bet tu sėsi 8 metams.

– Tie žmonės, kurie palaiko šią struktūrą, Lubianką, jie jums pasakys, kad juk FSB vykdo antikorupcinę ekspertizę, gina įstatymą, saugo valstybės iždą nuo korumpuotų asmenų – tai yra jų pagrindinis uždavinys ir jie jį vykdo, tiesa, kartais kiek perlenkdami lazdą, bet iš esmės sėkmingai.

– Apie sėkmingą vykdymą šioje vietoje greičiausiai nevertėtų kalbėti, kadangi Rusijos iždo ir apskritai šalies biudžeto grobstymo mastas yra tiesiog fantastinis. Ataskaitoje mes pateikiame keletą plačiai žinomų pavyzdžių: tai situacija su Danijos banku, situacija su „Rusiška pinigų skalbykla“, yra ir kitų pakankamai įdomių pavyzdžių.

Tuo tarpu FSB, atsakinga už kovą su korupcija, kovą su pinigų plovimu, iš tiesų yra visos Rusijos bankinės sistemos „stogas“, iš dalies dengiantis pinigų plovimą, iš dalies visą grynųjų pinigų apyvartą. Visi puikiai žinome Kirilo Čerkalino pavyzdį. 12 milijardų rublių po pagalve.

Rusijos FSB pareigūnas (asociatyvi nuotr.) / „Shutterstock“ nuotr.

Tai toli gražu ne vienintelis ataskaitoje aptariamas pavyzdys. Yra FSB darbuotojų pasisakymai, kai kurie iš jų net įrašyti, yra garso įrašai, kur jie pakankamai atvirai sako, kad į jų reikalus geriau nesikišti. Pasakyčiau netgi, kad šiuo atveju stebime ne kovą su korupciją, o bandymus monopolizuoti šią rinką.

– Jūsų nuomone, ar mums svarbu žinoti, ką, pavyzdžiui, privatizavo koks nors specialiosios tarnybos generolas? Šiandien žiniasklaida pasičiupo vieną siužetą, kaip generolams buvo dalinami valstybiniai vasarnamiai, kaip jie juos perpardavinėjo, kai kurie pasiliko sau. Jums vėlgi galima paprieštarauti, nes kai kas privatizavo milžiniškus naftos kompleksus ar tokias bendroves kaip „Nornikel“ – šiame fone minėtiems generolams liko tik trupinukai, o ir pati istorija sena, 10 metų ar dar senesnė. Kam dabar knaisiotis po tai, kas praėjo?

– Pirmiausia turime nubrėžti ribą tarp tų veiksmų, kuriuos vykdo ekonominiai veikėjai, nepriklausomai nuo to, ar tai vyksta pagal visiems priimtinas normas, ar daliai visuomenės jų veiksmai atrodo nepriimtini, kaip kad buvo su privatizacija – bet kuriuo atveju, jie veikia pagal valstybės nustatytas taisykles – ir tų tarnybų, kurios turi šiuos veiksmus kontroliuoti. Todėl, kad pirmu atveju, jei kažkas peržengia įstatymų numatytą ribą, yra valstybiniai kontrolės metodai, yra, galų gale, teismų sistema, kuri teoriškai turėtų priimti būtinus sprendimus.

Antru atveju susiduriame su specialiųjų tarnybų darbuotojų veikla, kurie ne tik dalyvauja nustatant taisykles, bet ir kuruoja Valstybės dūmos deputatus, išsako rekomendacijas, ką skirti, ko neskirti, kuruoja teisėjus ir vėlgi išsako rekomendacijas, ką skirti, ko neskirti, ką atleisti – jie vykdo kontrolę kaip teisėsaugos struktūra, kurios funkcija ir yra kontroliuoti.

Tačiau tuo pačiu metu jie patys dalyvauja vienose ar kitose ekonominėse operacijose, kurias mes galime drąsiai vadinti neteisėtomis. Tokiu atveju susiduriame su visiškai kitokia, gerokai labiau visuomenei pavojinga situacija. Nes šioje situacijoje visuomenei nelieka jokių kontrolės galimybių.

Michailas Chodorkovskis teisme Maskvoje 2005 m. / AP nuotr.

Tiesą sakant, tai ir yra pagrindinė mūsų ataskaitos mintis: ponai, išsiauginome Frankenšteiną savo šalyje, kurio šiai dienai politinė šalies valdžia yra nepajėgi kontroliuoti. Kitaip tariant, V. Putinas, manantis, kad jis kontroliuoja FSB ir per A. Bortnikovą, ir tiesiogiai bendradarbiaudamas su vieno ar kito skyriaus viršininku, t. y. tarsi kontroliuoja tarnybą iš visų pusių, iš tiesų visą informaciją gauna iš FSB rankų.

Ir sprendimai, kuriuos jis priima, yra grįsti iš FSB gauta informacija. O tai reiškia, kad šios tarnybos nekontroliuoja net prezidentas.

– Iki kokio lygio ji nekontroliuojama? Jūsų ataskaitoje įvardinta keletas V. Putino bendražygių, pavadinčiau juos politbiuro nariais: I. Sečinas, N. Partuševas, keletas kitų, reiškia, vis jie FSB turi savo karinį būrį, jie gali kažkokius klausimus spręsti tiesiogiai, be V. Putino?

– Visiškai teisingai. Šiuo metu FSB yra daugybė klanų: kai kuriais atvejais tai – pavieniai žmonės, kitais – visi skyriai, kurie be savo tiesioginio darbo arba vietoje savo tiesioginio darbo atlieka minėtų politinių klanų interesus patenkinančias užduotis. Kiek šių politinių klanų interesai sutampa su valstybės interesais, šiuo metu nenorėčiau diskutuoti, nes tai yra jau kito pokalbio tema.

Kaip puikiai suprantate, kai galios struktūra nepaklūsta įstatymui, nėra monolitinė, o atvirkščiai – suskilusi į daugybę skyrių ir poskyrių, veikiančių pagal vieno ar kito klano interesus, mes visi puikiai suprantame, kad tai iš esmės yra valstybės griovimas.

Rusijos Federalinis saugumo biuras (FSB) / AP nuotr.

– Ataskaitoje dėmesys nuo šio V. Putino draugų politbiuro šiek tiek pakreipiamas link jo nurodymų vykdytojų. Be jokios abejonės, jie kartais savavaliauja, kartais vagia, tačiau viską daro, gindami esamą tvarką, ne konstitucinę, o būtent „paniatkių“, santykių ir pan. sistemą. Kitaip tariant, jie visgi yra vykdytojai, o sistemą kuria kažkas Kremliuje, kažkas „Rosneft“ ir pan.

– Šiandien taip galima pasakyti su tam tikromis prielaidomis. Iš tiesų, politinius sprendimus priima ne jie, tačiau nuo 2014 m., mano nuomone, politiniai sprendimai formuluojami, remiantis išimtinai FSB teikiama informacija.

Kiek galutiniuose sprendimuose svari šių žmonių, kurie, kaip jūs sakote, sudaro politbiurą, nors aš su šiuo terminu dar pasiginčyčiau, nuomonė, kiek tuos sprendimus suformuluoja FSB, atsižvelgdama į pačios FSB interesus, šiandien dar sunku būtų pasakyti.

Aš manyčiau, kad šioje vietoje stebime tam tikrą vykdomojo mechanizmo ir sprendimus priimančių žmonių susiliejimą. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad tie žmonės, kurie, kaip sakote, priima sprendimus, nepriskiriami valstybinei struktūrai.

Atsiprašau, bet valstybinės įmonės vadovas nepriklauso valstybinei struktūrai, priimančiai valstybei svarbius sprendimus, jis tiesiog atstovaują vienai iš valstybei priklausančių ekonominių struktūrų, nors šiandien jau ir nebe pilnai priklausančių, veikiančių pagal savus interesus.

Rusijos Federalinis saugumo biuras (FSB) / AP nuotr.

Paimkime, pavyzdžiui, Jurijų Kovalčiuką ar Arkadijų Rotenbergą, arba tą patį Nikolajų Patruševą – vis šie žmonės nepriklauso Rusijos Federacijos konstitucinės valdžios struktūrai. Geriausiu atveju jie stovi šalia jos.

– Kaip manote, ar valdant bet kuriam lyderiui, jei tai, pavyzdžiui, būtų ne V. Putinas, o kažkas kitas, FSB su turėta technine baze, agentūra ir tradicijomis, būtų tapusi centriniu Rusijos politinės sistemos elementu?

– Esu visiškai įsitikinęs, kad ta Rusijos valdžios struktūros vieta, kurioje šiandien įsitvirtino FSB, yra labai susijusi su V. Putino asmenybe. V. Putinas niekada nebuvo civiliu vadovu: Piteryje jis užsiiminėjo konfliktų tarp banditų, merijos ir galios struktūrų sprendimu, t. y. taip pat nebuvo įprastu civiliu vadovu, todėl jis neturi kitokio supratimo apie valdžios šalyje organizavimą, išskyrus tą, kurį perėmė iš KGB, banditų ir korumpuotų Sankt Peterburgo valdininkų.

Visa tai šiuo metu yra sulydyta į vieningą mechanizmą, kurio vienu, bet ne vieninteliu, elementu ir yra FSB.

– Pagal šią koncepciją gaunasi taip, kad šiuo metu V. Putinas vaidina kaip ir „sprendėjo“, kitaip tariant, žmogaus, sprendžiančio konfliktus, moderuojančio ir pan., vaidmenį. Ar visgi jo vaidmuo kur kas svarbesnis – patvaldys demiurgas?

– Labai įdomus klausimas. Pats sau esu į jį atsakęs, kad per šiuos 20 metų V. Putinas ištobulino būtent „sprendėjo“ įgūdžius. Toks valdymo modelis šiai dienai jam liko praktiškai vienintelis. Per pastaruosius 7-8 metus šį modelį jis perkėlė ir į tarptautinę areną, kur taip pat bando veikti pagal panašią banditišką schema, t. y. sukurti problemą, sukurti situaciją ir po to pasirodyti geradariu, kuris ją išsprendžia.

Michailas Chodorkovskis / Justino Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.

Mechanizmas veikia, nors nepasakyčiau, kad labai veiksmingai, nes tokiu būdu jam tenka leisti visoms konflikto šalims gerokai peržengti įstatymų numatytas normas. Nes jei tarnybos žmonės veiktų pagal įstatymą, kam jiems būtų reikalingas „sprendėjas“ – konfliktai būtų sprendžiami kitais būdais.

– Man atrodo, kad viena iš pagrindinių problemų, kuriai šiek tiek pritrūko jūsų analitikų dėmesio yra tai, kad šioje tarnyboje stebima politinės policijos ir kontržvalgybos simbiozė. Jūs labiau akcentuojate kontržvalgybos ir ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybos derinį. Galiu klysti, bet man taip atrodo.

– Mes kontržvalgybos iš viso nelietėme, nes manome, kad kiekviena valstybė, įskaitant ir Rusiją, turi turėti Konstituciją ginančią tarnybą. Nors šiuo metu, po visų pataisų, nelabai aišku, kokią Konstituciją reikia ginti.

Todėl tai, ką mes laikome konstitucinėmis tarnybos funkcijomis, mes palikome už ataskaitos ribų ir stengėmės apie tai apskritai nekalbėti, visą dėmesį sutelkdami į tai, kas akivaizdžiai yra nusikalstama veika. Čia kalbame apie ekonomiką, apie įtaką kadrams, turiu omenyje valstybės tarnautojus, įtaką teisėjams, be to, tai neabejotinai susiję su poveikiu režimo priešininkams, įskaitant ir žmogžudystes Rusijoje bei už jos ribų. (...)

– Imkime ir pasvajokime. Ar turite kokių minčių, ką daryti su šia grandiozine specialiąja tarnyba, kuri po 1991 m. regeneravo, susigrąžino ryšius Vyriausybėje, pasienio tarnybą, dubliuoja dalį policijos funkcijų ir pan. Ką jūs darytumėte, jei būtumėte paskirtas jos vadovu?

– Sovietmečiu buvo tokia laida „Jei aš būčiau direktoriumi“, įvairūs žmonės apie tai pasvajodavo. Kalbant rimtai, tai mes kalbėjomės su specialistais, kurie išsakė savo rekomendacijas dėl tarnybos veiklos.

Svarbiausia jų išvada – tai jau ne pirmas kartas naujausioje šalies istorijoje, kai ši tarnyba savo rankose sutelkia itin dideles galias ir tampa grėsme valstybei. Taip yra buvę jau porą kartų. Vienąkart su tuo buvo kovojama, taikant masines represijas – ketvirtadienis atitinkamos tarnybos, kuri tuomet vadinosi NKVD-OGPU, buvo represuota, o antrąkart tarnybos darbuotojai apskritai buvo išvaikyti.

Vladimiras Putinas sveikina Rusijos Federalinis saugumo biuro (FSB) darbuotojus / AP nuotr.

Kad taip nenutiktų vėl, turiu omenyje represijų mechanizmą ar tarnybos, kuri iš tiesų yra reikalinga bet kokiai valstybei, sunaikinimą, reikia kaip įmanoma susiaurinti jos funkcijų ir užduočių spektrą, paliekant tik tas, kurios yra būtinos. O būtinos funkcijos ir užduotys yra kova su korupcine įtaka visuomenei, piliečiams ir valstybei. Štai ši vienintelė funkcija ir su ja susijusios užduotys turi likti FSB kompetencija, o visa kita turi būti atiduota įvairioms kitoms tarnyboms.

Galbūt net ir operatyvinės tarnybos turėtų būti priskirtos kitoms institucijoms, turiu omenyje tyrimus atliekančius padalinius. Dėl to, kad kai ta pati institucija atlieka ir operatyvinį darbą, ir tyrimus, iškyla piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi pavojus.

Kitaip tariant, plačius įgaliojimus ginti Konstituciją, kurie šiai tarnybai bet kokiu atveju liks, turėtų atsverti tai, kad pati tarnyba galėtų realizuoti surinktą medžiagą ir kad jai nebūtų užkrauti globalūs įgaliojimai, t. y. suteikta teisė kištis į bet kurias visuomeninio gyvenimo sritis.

Štai tokios pagrindinės rekomendacijos buvo išsakytos ir, be abejo, visuomeninė kontrolė, kitaip tariant, tarnybą turi kontroliuoti su jos veikla visiškai nesusiję asmenys. Ir net jei tokiu atveju kils tam tikra rizika dėl slaptos informacijos, tokia rizika gali būti valdoma, be to, ji yra kur kas menkesnė už tą pavojų, kuris kyla visuomenei, šalyje veikiant niekam, išskyrus save pačią, nepavaldžiai tarnybai.

Rusijos FSB pareigūnas / AP nuotr.

– Juk Rytų Europa pasirinko visiškai kitokį kelią – buvo įsteigtos siauro profilio specialiosios tarnybos, o Sovietų Sąjungos palikimo buvo atsisakyta. Tiesą sakant, man šis kelias atrodo teisingesnis.

Neįmanoma reformuoti represinį elementą turinčių Gestapo ar NKVD, man atrodo, neįmanoma reformuoti struktūros, kuri perima tokių įstaigų palikimą, o be to, kaip įrodėte atskaitoje, dar yra ir korumpuota nuo apačios iki viršaus, kai žemiausio rango pareigūnai po truputį įvairiais būdais užsidirba iš savo viršininkų.

Ar ne paprasčiau būtų visa tai palikti istorijai, atverti archyvus ir viską pradėti nuo balto popieriaus lapo? Kad tokie žmonės kaip draugas N. Partuševas, kuris neseniai išlindo iš bunkerio šaukdamas apie sistemą ardančius elementus ir šnipus, neturėtų nieko bendra su tokiais reikalais?

– Gal visgi perskelkim šį klausimą į dvi dalis. Pirmiausia apie archyvų atvėrimą ir draudimą dirbti valstybinėse teisėsaugos institucijose nusikaltimą įvykdžiusiems asmenims arba tiems, kurių ideologija neatitinka Rusijos Federacijos Konstitucijos – čia būtų viena kalba.

Visiškai kita kalba būtų apie tai, kad reikėtų atleisti visus specialiosios tarnybos darbuotojus, uždraudžiant jiems kada nors gyvenime užimti pareigas panašioje institucijoje. Jei pirmas dalykas yra savaime suprantamas ir greičiausiai neišvengiamas, bent jau pasikeitus valdžiai, tai dėl antro varianto nežinau, kiek jis įmanomas didelėje šalyje, nes tai reikštų, kad ne mažiau kaip penkeriems metams konstituciją ginanti tarnyba būtų nefunkcionali.

Galbūt Čekijoje, Lenkijoje, Baltijos šalyje tai neturėjo rimtesnių pasekmių, nors tiksliai nežinau, kaip ten vyko specialiųjų tarnybų reformos, ar tikrai nė vienas iš ankstesnių darbuotojų negrįžo dirbti. Bet aš tiksliai žinau, kad Rusijoje yra reali terorizmo grėsmė, kad Rusijoje veikia antikonstitucinės jėgos, todėl palikti šalį neginamą nuo jų penkeriems metams, mano nuomone, būtų gal kiek per drąsu.

Kaip pažymime savo ataskaitoje, šiandien egzistuoja ta FSB dalis, kuri yra visiškai korumpuota, ir yra ta dalis, kuri visgi dirba pakankamai sąžiningai. Kai mūsų klausia, kodėl nieko nerašėme apie Pirmąją valdybą, atsakome, kad būtent dėl to, kad dirbantys žmonės, tegul sau ramiai dirba toliau. (...)

Protestai Maskvoje / AP nuotr.

– Ar pagal konstitucijos pataisas, tiesa, jų net 216, galite pakomentuoti, kokią valstybę stato V. Putinas. Iš savo pusės aš galėčiau pasakyti, kad man tai panašu į Antonio de Oliveiros Salazaro ar Francisko Franco modelį, turint omenyje bažnyčios vaidmenį įvairiuose procesuose.

Tiesą pasakius, pas mus dvi religijos: stačiatikybė ir pergalės kultas bei viskas, kas su tuo susiję. Ar ne svarbūs tie ideologiniai taisymai, kuriuos ten bandoma įterpti. Juk jų pagrindu mokys vaikus vidurinėse ir aukštosiose mokyklose. Beje, apie aukštąsias mokyklas, FSB taip pat į galvas kiš čekizmo ir pergalės ideologiją.

– Kad ir kaip būtų liūdna, šiandieninė Rusija nėra teisinė valstybė. Šiomis dienomis tai, kad valdžia nesieja savęs su įstatymais, labiausiai išryškėjo kovoje su epidemija. Todėl kai teigiate, kad kažką mokys remtis Konstitucija...

Šiandien jie pakankamai atvirai parodė, kad į konstituciją jiems nusispjauti ir į federalinius įstatymus nusispjauti – darome taip, kaip darome, o ką manote jūs arba ką rašo tuose įstatymuose, mums visiškai neįdomu. Mano kolegos, konsultuojantys teisininkai, kurie kasdien atidžiai analizuoja konstituciją, kažkada yra paėmę raudoną flomasterį ir pažymėję joje tas vietas, kurių niekas nevykdo.

Tiesą pasakius, jie pribraukė pusę konstitucijos. Manote, kad į naują konstituciją bus kažkaip kitaip žiūrima. Nusispjauti jiems į ją.

Protestai Maskvoje / AP nuotr.

– Užsiminėte apie epidemiją, o kaip, jūsų nuomone, kova su koronavirusu paveikė politinę atmosferą šalyje? Dabar gatvėje gaudo net pavienius piketuotojus.

– Kad ir kaip būtų gaila, visame pasaulyje epidemija demokratinėms žmogaus teisėms ir laisvėms turėjo labai neigiamos įtakos. Labai tikiuosi, kad įvairių šalių piliečiai dabar imsis veiksmų, kad šias teises ir laisves susigrąžintų. Paaiškinimas, kad iš jūsų atimame teises dėl jūsų pačių saugumo, tėra tas pats uždarymas į kalėjimą, kur saugumo gal ir daugiau, tačiau teisių nelieka beveik jokių.

Rusijoje situacija klostėsi labai panašiai, skirtinguose regionuose buvo išbandomi skirtingi modeliai. Esu visiškai tikras, kad pasibaigus epidemijai, nebus atšauktas nė vienas represinis teisėsaugos aspektas, jei juos galima pavadinti teisėsaugos aspektais. Šiuo požiūriu, epidemija pas mus prasitęs bent jau iki 2024 metų.

– Jūs turite omenyje elektroninį sekimą, leidimus ir panašius dalykus?

– Taip, elektroninis sekimas, ribotos galimybės rengti mitingus ir manifestacijas. Ar atkreipėte dėmesį į Konstitucinio teismo sprendimą, kad šiuo metu mitingus ir manifestacijas galima rengti už vadinamųjų haidparkų, t. y. vietų, kur leidžiama rengti mitingus, ribų, tik tuo atvejų, jei pastaruosiuose jų surengti dėl kokių nors priežasčių neįmanoma.

Paskutinis teisėsaugininkų sumanymas – jei žmonės išeina į pavienius piketus ta pačia tema, juos sulaiko, nes, kaip teigiama, buvo ketinimas surengti masinę akciją, susidedančią iš pavienių piketų. Tai juk pseudoteisinės nesąmonės, negi manote, kad visa tai baigsis, atslūgus epidemijai?

Koronavirusas Rusijoje / AP nuotr.

Žinoma, kad nesibaigs. Pasibaigs tik tuo atveju, jei piliečiai parodys, jog draudžiant organizuoti protestus pagal įstatymą, jie bus organizuojami pažeidžiant įstatymą, o jūs jau pasistenkite su tuo susidoroti.

– Tokiam atvejui yra Rosgvardija. Kita vertus, greičiausiai, yra ir psichologinis momentas. Bent jau dalis žmonių pamatė, kokia neefektyvi yra sistema, dėl optimizacijos ir kitų dalykų neefektyvi medicina, reiškia yra ne vien minusai, bet ir kažkokie pliusai – prašviesėjimas galvose?

– Kalbant apie prašviesėjimą galvose, be jokios abejonės. V. Putino reitingas krenta ne dėl to, kad žmonės pagalvojo ir nusprendė, kad ne toks jau ir puikus jis prezidentas, kaip jiems atrodė iki šiol, o dėl to, kad 20 metų V. Putinas apsimetinėjo, kad turi šalies valdymo vertikalę.

Jis skyrė gubernatorius, atiminėjo iš regionų pinigus – žodžiu, darė taip, kad atrodytų, jog jis viskam vadovauja. Žmonės tuo tikėjo – štai, turim carą-tėvelį, kuriam galime pasiskųsti ir jis visas problemas išspręs.

Prasideda epidemija ir V. Putinas sako: aš čia niekuo dėtas, jūs regionuose turite savo valdžią, tegul ji ir tvarkosi. Liaudis, aišku, apstulbo.

Koronavirusas Rusijoje / AP nuotr.

Iš vienos pusės, be jokių abejonių, jei tai būtų normali federacija, normaliai veikianti valstybinė sistema, su epidemija susijusius klausimus turėtų spręsti vietos valdžios institucijos, nes jiems geriau matyti konkreti situacija.

Tačiau kai 20 metų iš šių valdžios institucijų buvo atiminėjami įgaliojimai, kai ten buvo skiriami politiniai patikėtiniai, neturintys jokio autoriteto vietos bendruomenėse, o dabar jiems sakoma – vairuokite.

Kažkas vairuoja kiek geriau, kažkas kiek blogiau, tačiau visuomenė supranta, kad nėra jokio caro-tėvelio, nėra jokios vertikalės ir kliautis jai nėra kuo. Dėl to ir krenta reitingas. Nors, kad ir kaip būtų liūdna, matome, kad šis supratimas ne taip sparčiai ateina, kaip norėtųsi.

Jei supratimas, kad valdymo vertikalės nėra ir kad V. Putinas ne visai tas didvyris, kokiu buvome įpratę jį matyti, šiaip taip atėjo, tai suvokimas, kad problemą reikia spręsti sistemiškai, kad balsavimas, pavyzdžiui, už konstitucines pataisas, yra svarbus dalykas, netgi esminis ir kad šioje vietoje negalima leistis valdžios vedamam už pavadėlio, šiandien dar daugeliui šalies piliečių yra tolimas ir nepasiekiamas.