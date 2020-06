Pompeo ragina sąjungininkus paremti kovą su IS, nepaisant finansinės krizės

JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo ketvirtadienį paragino sąjungininkus skirti daugiau lėšų kovai su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS), nepaisant ekonomikos nuosmukio, nulemto koronaviruso pandemijos.

JAV ir Italija vadovavo 31 valstybės susitikimui, skirtam kovai su ekstremistais aptarti. Renginys vyko nuotoliniu būdu dėl prevencijos priemonių, įvestų siekiant sustabdyti koronaviruso plitimą.

Per JAV pernai surengtą reidą buvo nukautas IS vadeiva Abu Bakras al Baghdadi. Tai įvyko tuojau po to, kai amerikiečių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad ši grupuotė, kadaise kontroliavusi didelius Irako ir Sirijos ruožus buvo nugalėta mūšio lauke.

„Kita vertus, mūsų kova su IS tęsiasi ir tęsis artimiausioje ateityje. Negalime ilsėtis“, – per konferenciją kalbėjo M. Pompeo.

„Turime ir toliau naikinti IS kuopeles ir tinklus bei teikti stabilizacijos paramą Irako ir Sirijos išvaduotiems rajonams“, – teigė jis.

„Tiesa, kad pandemija daro didžiulį spaudimą visų mūsų biudžetams, tačiau raginame jūsų valstybes prisidėti prie mūsų pastangų surinkti 2020 metais daugiau nei 700 mln. dolerių (617 mln. eurų)", – sakė JAV diplomatijos vadovas.

Pasak M. Pompeo, JAV įsipareigojusios skirti 100 mln. dolerių (88 mln. eurų) Irakui, kurio naująjį ministrą pirmininką Mustafą Kadhemi (Mustafą Kazemį) palankiai vertina Vašingtonas.

Kai IS kontroliavo didžiulius teritorijos ruožus, jos kovotojai vykdydavo siaubingas masines žudynes ir pavergdavo ne musulmonus; taip pat ji įkvėpė grupuotei prijaučiančius asmenis surengti išpuolių Vakarų šalyse.

Nors ekstremistai buvo išvyti iš savo buvusios tvirtovės, šiuo metu auga nerimas dėl IS įtakos Vakarų Afrikoje ir Afganistane.

JAV kaltina šį džihadistų judėjimą dėl praėjusį mėnesį surengto siaubingo išpuolio gimdymo namuose Kabule, teigdamos, jog kovotojai siekia sužlugdyti užgimstantį taikos procesą tarp Afganistano vyriausybės ir Talibano.