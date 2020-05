LRT FAKTAI. Instrukcijos kovai su koronavirusu – iš išgverėlių, nutukėlių ir ligonių lūpų?

Socialiniuose tinkluose plinta nuotraukų montažas, kuriame pavaizduoti neva sergantys ir nutukę Pasaulio sveikatos organizacijos atstovai.

Šiuo įrašu dalijamasi norint parodyti, kad su dabartine krize pasaulio politikai ir PSO nesusidoroja, nes patys sprendimų priėmėjai nėra geriausias pavyzdys, kaip rūpintis sveikata. Tačiau LRT FAKTAI išsiaiškino, kad kartu surinktas nuotraukas sieja nebent internautų manipuliacijos, o su minimais asmenimis susijusios ir tikros sėkmės istorijos – sveikatos atžvilgiu.

Nutukę ir išbalę ekspertai aiškina apie sveikatą?

„PSO ekspertai, kurie šiandien sprendžia jūsų likimus: įsižiūrėkite į jų veidus – ar tai sveiki žmonės?.. Tolesni komentarai nereikalingi“, – tokiu įrašu pasidalijo jau per šimtą Lietuvos „Facebook“ vartotojų.

Nuotraukoje prie įrašo matyti koliažas iš nuotraukų žmonių, kurių dalis atrodo turintys antsvorio, keli – pajuodusiais paakiais, išbalę.

Netikra naujiena, platinama socialiniuose tinkluose / LRT.lt montažas

Tačiau įrašu pasidalijusieji buvo suklaidinti, nes nuotraukoje nėra nė vieno PSO atstovo. Tiesa, visi nuotraukoje esantys asmenys dirba sveikatos apsaugos sistemoje įvairiose pasaulio šalyse. Žinutė apie juos atsirado ne Lietuvoje.

„Ar šie anemiški, patologiškai nutukę, slunkiški, į numirėlius panašūs sveikatos apsaugos ministrai jums atrodo sveiki?“ – klausia vartotojas „Twitteryje“.

Nuotraukoje – ir translytė, ir svorio metimo sėkmės istorija, ir specialiai retušuoti veido bruožai

Tačiau kas iš tiesų vaizduojama nuotraukoje? Paaiškėjo, kad fotomontažo kūrėjai pasistengė manipuliuodami ir faktais, ir nuotraukomis.

Pavyzdžiui, viena iš figūrų – Kanados parlamentaras, buvęs sveikatos apsaugos ministras Gaetanas Barrette. Besišaipantys internautai dalijasi kone 5 metų senumo politiko nuotrauka, tačiau, būtent tapęs sveikatos apsaugos ministru, jis numetė nemažai svorio. Kanados gyventojai netgi pasirašė peticiją, kad politikas keistų gyvenimo būdą, ir sveikino, kai jam pavyko pastebimai pasikeisti. Šis politikas yra gydytojas radiologas, turintis medicinos daktaro laipsnį, vadovavęs kelioms Kanados gydytojų organizacijoms.

Kitoje nuotraukoje matoma taip pat gydytoja, pediatrijos profesorė Rachel Levine yra įvardijama kaip viena iš nedaugelio translyčių asmenų JAV Vyriausybėje. Dviejų vaikų tėvu buvusi moteris lyties keitimo operacijai ryžosi jau įpusėjusi šeštą dešimtį, ji įveikė hormonų terapiją.

Los Andželo apygardos sveikatos apsaugos galva daktarė Barbara Ferrer realybėje atrodo nepalyginti mažiau išbalusi – „Associated Press“ šį mėnesį jau rašė apie tai, kaip stopkadras iš jos vaizdo konferencijos buvo retušuotas tam, kad ji atrodytų serganti. Nuotraukoje, kuri klaidina Lietuvos socialinių tinklų vartotojus, pareigūnė taip pat atrodo ne taip kaip įprastai.

Skirtingos B. Ferrer nuotraukos / AP / LRT.lt montažas

Dar viena koliaže esanti politikė yra Čikagos merė. Taigi, ji su sveikatos apsauga tiesiogiai susijusi nėra. Internautai dažnai atkreipia dėmesį į išskirtinę jos išvaizdą, kuria memus, tačiau informacijos apie jos sveikatos problemas rasti nepavyko. Tiesa, nors šįkart buvo pasišaipyta iš politikės išvaizdos, ji neseniai sulaukė kritikos būtent dėl to, kai karantino metu apsilankė pas kirpėją, teisindamasi, kad kaip viešas asmuo rūpinasi, kaip atrodo.

Čikagos merė Lori Lightfoot / AP

Tiesa, kai kurie nuotraukoje vaizduojami žmonės iš tiesų turi gerai žinomų sveikatos problemų.

Esanti fotomontaže Belgijos sveikatos apsaugos ministrė, taip pat gydytoja, ne kartą buvo kritikuojama dėl svorio, kaltinama rodanti blogą pavyzdį, tačiau tai jai nesutrukdė vienu metu būti populiariausia Belgijos politike. Vis dėlto šiandien didesnis rūpestis jai yra kritika ne dėl išvaizdos, o dėl tvarkymosi su koronaviruso krize – ji net sulaukė raginimų atsistatydinti.

Ką veidas sako apie sveikatą?

„Iš veido galima labai daug pasakyti apie ligas, ir tai yra klasika“, – teigia Lietuvos bendrosios praktikos šeimos gydytojų asociacijos vadovas prof. Julius Kalibatas. Pasak profesoriaus, papilkėjęs veidas lydi onkologinius susirgimus, pageltęs – geltą, o sutrikus inkstų veiklai aplink akis kaupiasi skysčiai, veide taip pat gali atsispindėti širdies ir skydliaukės problemos.

Tačiau tokie požymiai, pasak J. Kalibato, leidžia atlikti tik preliminarią diagnostiką, o tikrieji susirgimai nustatomi tyrimais.

Paklaustas, ar gydytojai yra sveikesni nei paprasti žmonės, J. Kalibatas atkreipė dėmesį į tai, kad medikai ir slaugytojai darbe susiduria su itin dideliu stresu, tai rodo ir moksliniai tyrimai.

„Tai paspartina širdies kraujagyslių ligų vystymąsi, onkologinius susirgimus. Medikų, gydytojų, slaugytojų darbas yra tokia specialybė, kur stresas lydi nuolat, ir jie tikriausiai yra vieni iš nesveikiausių. <...> Lėtinis stresas gyvenimo tikrai nepailgina. Be to, kas ir per pandemiją labai aktualu, jie visą laiką būna aplinkoje, kur virusai ir infekcijos, ir gydytojai patys labai dažnai užsikrečia“, – sako gydytojas.

Tačiau, J. Kalibato nuomone, suprantama, kad žmonės iš medikų ir sveikatos apsaugos pareigūnų tikisi sveikos gyvensenos pavyzdžio, ypač dabar, kai deklaruojamas vis didesnis susirūpinimas sveika gyvensena.

„Jei yra mažakraujystė – čia jau nieko nepadarysi, tai yra nelaimė. Tačiau žmogus kaltas, kai turi antsvorio, arba jeigu geria, viskas jo rankose. <...> [Tokiame darbe] turi atsisakyti žalingų įpročių, sveikai maitintis, sveikai gyventi. Tokie dalykai erzina žmones“, – sako jis.

Kodėl narstome privatų ekspertų gyvenimą?



Viešųjų ryšių eksperto Edvino Grišino teigimu, būtent senos nuotraukos ir vaizdo įrašai yra pasitelkiami kuriant melagienas, nors neretai, kalbėdami apie dezinformaciją, įsivaizduojame sudėtingas nuotraukų manipuliacijas ar algoritmus.

„Iš konteksto išimtos nuotraukos gali tapti itin veiksminga ir lengvai prieinama dezinformacijos priemone. <...> Apskritai nuotraukos žinių kontekste mums yra labai svarbios. Jas „nuskaitome“ pirmiausia, kartais – tik jas ir antraštę, ir iš to susidarome nuomonę apie naujieną. Ir pačia antrašte esame labiau linkę tikėti, jei prie straipsnio pridėti realistiška nuotrauka“, – internete platinamą montažą komentuoja jis.

Komunikacijos ekspertas taip pat sako, kad nestebina internautų priekabės ir bandymas diskredituoti specialistus dėl jų sveikatos būklės.

E. Grišinas pridūrė, kad diskusijos apie privatų viešų asmenų gyvenimą, bandymas juos dėl to menkinti yra reiškinys, kuris greitu metu neišnyks iš politinių kovų ir viešosios erdvės apskritai.

„Gyvename istorijos etape, kuriame tai, kaip atrodome, elgiamės ar komunikuojame gali būti išsaugota ilgam ir vėliau prireikus prieš mus panaudota naujame kontekste“, – teigia jis.

Dezinformacija / Manipuliacija

Priešingai, nei teigia fotomontažu besidalijantys internautai, jame nėra nė vieno Pasaulio sveikatos organizacijos atstovo. Tiesa, beveik visi vaizduojami žmonės yra su sveikatos apsauga ir dabartine koronaviruso krize susiję sprendimų priėmėjai, todėl suprantamas ir domėjimasis jų sveikata, kuris sukėlė ir ne vieną politinį skandalą. Vis dėlto paaiškėjo, kad dauguma čia vaizduojamų žmonių yra sveiki, o norint suklaidinti, buvo pasitelktos netgi nuotraukų koregavimo programos.