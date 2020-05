Sala, kurios nori pasaulio galingieji. Kodėl JAV, Rusija ir Kinija žvalgosi į Grenlandiją?

JAV visuomet siekė užsitikrinti, kad Grenlandija būtų jų įtakos zonoje. Tačiau vis labiau ryškėjanti salos nepriklausomybė kelia grėsmę šiems siekiams. Be to galimybę kontroliuoti Arktį per šią salą įžvelgia ir Kinija bei Rusija, rašo „Deutsche Welle“.

Paskutinį kartą JAV konsulatą Grenlandijoje atidarė 1940 metais. Vokietijos kariuomenė buvo ką tik įsiveržusi į Daniją, todėl Amerika siekė neleisti naciams įsitvirtinti Atlanto vandenyno viduryje.

Šią vasarą pirmą kartą nuo 1953 m. JAV vėl atidaro savo diplomatinę misiją Nuke ir siūlo salai 11 mln. eurų vertės investicijų. Šios lėšos būtų panaudotos Grenlandijos mineralų pramonei, turizmui ir švietimui stiprinti.

JAV tikslas šiandien yra lygiai toks pat, koks buvo prieš 80 metų. JAV valstybės departamento pareigūnas spaudos konferencijoje sakė, kad šalis siekia „saugumo ir stabilumo Arkties regione, kur būtų užtikrinti JAV interesai“.

Tačiau šį kartą JAV pagrindiniu savo varžovu mato ne Vokietiją. Šį kartą tai – Rusija ir Kinija, rašo „Deutsche Welle“.

Grenlandija / Wikipedia nuotr.

Grenlandija neparduodama

Grenlandija yra autonominė Danijos karalystės teritorija. Pagal savivaldos sutartį, nuo 2009 m. ji gali savarankiškai tvarkyti visus reikalus, išskyrus užsienio ir gynybos politiką – šios sritys išlieka Danijos prerogatyva.

Iki 2018 m. spalio Grenlandijos didžiausios opozicinės partijos „Inuit Ataqatigiit“ lydere buvusi Sara Olsvig ketina rašyti daktaro disertaciją JAV ir Grenlandijos santykių tema. „2009 m. savivaldos sutartis, kuria mes tarptautinėje teisėje pripažįstami kaip tauta, ir yra tas pagrindas, kuriuo vadovaudamiesi mes, kaip tauta, save matome pasaulyje“, – „Deutsche Welle“ aiškina ji.

Vis stiprėjančios Grenlandijos nepriklausomybės nesujaudintas ir daugiau JAV įtakos saloje siekiantis prezidentas Donaldas Trumpas praėjusiais metais pasiūlė Danijai perpirkti Grenlandiją.

Donaldas Trumpas / AP nuotr.

„Pareiškęs savo norą įsigyti Grenlandiją, prezidentas D. Trumpas užmiršo, kad pagal tarptautinę teisę mes esame pripažįstami kaip tauta ir mes save matome kaip tautą, kuriai šiuo pripažinimu yra suteikiama apsisprendimo teisė“, – sako S. Olsvig.

Atviri verslui

Vašingtono nusivylimui, stiprėjanti Grenlandijos nepriklausomybė salai reiškia daugiau galimybių. Siekdami sustiprinti regiono ekonomiką, Grenlandijos vadovai ieško prekybos partnerių visame pasaulyje, rašo „Deutsche Welle“.

Rytų Azija yra didžiausias žuvies – stambiausios Grenlandijos ūkio šakos – eksporto partneris, todėl Vyriausybė svarsto galimybę įsteigti Rytų Azijos konsulatą. Kinijos valstybinė kasybos įmonė „Shenghe Resources“ perėmė vadovavimą mineralų perdirbimui didžiausiame Grenlandijos kasybos projekte.

Grenlandija / AP nuotr.

„Grenlandija atvira visiems. Be jokios abejonės ji nėra parduodama, tačiau verslui ji atvira“, – reziumuoja Nyderlanduose įsikūrusio Clingendaelo instituto ES ir pasaulio reikalų skyriaus vadovė Louise van Schaik.

Skirtingi interesai

Anot L. van Schaik, naujos verslo galimybės pirmiausia skatina Kinijos įtaką Grenlandijoje ir visame Arkties regione, rašo „Deutsche Welle“.

„Kinijos susidomėjimas Arktimi yra susijęs su siekiu dalyvauti vystant bet kokius naujus jūrų kelius ir išgaunant retus mineralus, – aiškina ji. – Jos strategija yra įsitvirtinti šiame regione. O jei pažvelgsime konkrečiai į Grenlandiją, pamatysime, kad ji turi retų mineralų ir yra Kinijai svarbi žuvies rinka.“

Be ekonominių interesų Rusija taip pat turi ir karinių nuogąstavimų, kad JAV plečia savo įtaką Arkties regione. Grenlandijos šiaurės vakaruose JAV yra įkūrusi Thule aviacijos bazę, kuri suteikia galimybę stebėti palydovus ir tarpkontinentines raketas bei kelti į orą lėktuvus.

„Arktis Rusijai yra svarbi kariniu požiūriu, nes čia yra dislokuotas jos branduolinis laivynas, todėl Rusijai svarbu pasirūpinti, kad jis būtų apsaugotas ir kad šalis turėtų galimybę tarp Grenlandijos ir Islandijos išplaukti į Atlanto vandenyną, – sako Stokholmo tarptautinio taikos tyrimų instituto Rusijos ir Arkties regiono tyrėja Jekaterina Klimenko. – Bet kokia agresija regione tai apsunkintų.“

Rusijos Arkties brigados parodomosios karinės pratybos Murmansko srityje / AP nuotr.

Mokslininkės teigimu, neseniai Rusijos paskelbti dokumentai rodo Arkties politikos tęstinumą, nors pastaruoju metu politikai tapo kiek griežtesni savo pasisakymuose.

„Yra signalų, kad įtampa auga, pirmiausia, iš JAV pusės, tačiau esame girdėję griežtos retorikos, atsakant į tai, ir iš [prezidento Vladimiro] Putino“, – „Deutsche Welle“ sako ji.

Rusija turi ilgalaikius ir gilius kultūrinius ryšius su arktimi, kurių Kinijai stinga. Pirmiausia galima būtų paminėti sovietmečio nuotykių ieškotojus, kurie ketvirtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje pradėjo Arkties tyrinėjimus.

„Nors tai nėra tiesiai šviesiai pasakoma, Arktis Rusijai yra svarbi ir kultūriškai, – teigia J. Klimenko. – Tai yra didelė valstybė, turinti ilgametę istoriją regione ir nenorinti šio įdirbio prarasti.“

Kinijos sparnuotoji raketa DF-100 / AP nuotr.

Subtilus balansavimas

Arkties jūras kaustančiam ledui vis labiau atsitraukiant ir suteikiant naujų galimybių ekonominei plėtrai, ginčai tarp Kinijos, Rusijos ir JAV darysis dar karštesni, rašo „Deutsche Welle“.

„Grenlandijai teks prisitaikyti prie naujosios realybės ir vis aštresnės JAV retorikos dėl Arkties Kinijos ir Rusijos atžvilgiu, teks rasti naujų būdų, kaip spręsti susidariusią situaciją, – sako S. Olsvig. – Kaip Grenlandijos Vyriausybė jau yra ne kartą minėjusi, Grenlandija siekia, kad Arktis išliktų įtampos nekeliančiu regionu, kuriame vyrautų geri arktinių valstybių santykiai ir bendradarbiavimas.“

Grenlandijos padėtis Arktyje yra ne mažiau strategiškai svarbi nei penktajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, tačiau norint tai paversti privalumu, reikės subtilių balansavimo gebėjimų.