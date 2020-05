Naujausia informacija. JAV patvirtinti 638 nauji mirties nuo COVID-19 atvejai

Jungtinėse Valstijose per praėjusią parą buvo užregistruoti 638 nauji mirties nuo koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, rodo Johnso Hopkinso (Džonso Hopkinso) universiteto kaupiami duomenys.

Užregistravus palyginti nedaug naujų mirties atvejų, sekmadienį 20 val. 30 min. vietos (pirmadienį 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku bendras koronaviruso aukų skaičius siekė 97 686.

Šalyje užregistruoti 1 641 585 užsikrėtimo COVID-19 atvejai. JAV pirmauja pasaulyje tiek pagal mirties, tiek pagal užsikrėtimo atvejų skaičių.

Atnaujinta 07.00

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį uždraudė keliones iš Brazilijoje, kuri tapo nauju koronavirusinės infekcijos COVID-19 pandemijos epicentru, informavo Baltieji rūmai.

Donaldas Trumpas / AP nuotr.

Ne JAV piliečiai, kurie per 14 pastarųjų dienų lankėsi Brazilijoje, nebus įleisti į Jungtines Valstijas, pranešė Baltųjų rūmų atstovė Kayleigh McEnany.

„Šiandienos veiksmai padės užtikrinti, kad užsienio piliečiai, kurie lankėsi Brazilijoje, netaptų papildomų užsikrėtimų mūsų šalyje šaltiniu“, – pranešime sakė K. McEnany.

Brazilija, kur užfiksuota per 360 tūkst. užsikrėtimo COVID-19 atvejų, dabar užima antrą vietą pagal patvirtintų šios ligos atvejų skaičių po Jungtinių Valstijų. Be to, Brazilijoje užregistruota daugiau kaip 22 tūkst. mirties nuo koronaviruso atvejų.