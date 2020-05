Artėja vasara: kurios Europos šalys įsileis keliautojus?

Valstybės narės naudoja kiek skirtingą išėjimo iš karantino ir sienų atvėrimo taktiką. „Deutsche Welle“ apžvelgia kai kurių šalių sprendimus ir veiksmus, atveriant savo sienas.

Europos šalims po truputį švelninat karantino sąlygas, daugelis jų tikisi bent iš dalies kompensuoti turizmo sektoriaus patirtus nuostolius, atverdamos sienas su kaimyninėmis valstybėmis. Štai ką kai kurios ES valstybės narės planuoja vasaros turizmo sezonui.

Vokietija

Trečiadienį Vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad dalis sienos su kaimyninėmis Austrija, Šveicarija ir Prancūzija perėjimo punktų sustiprintos kontrolės sąlygomis bus atverta jau šį šeštadienį. Birželio 15 d. vis dar yra įvardijama kaip visiško judėjimo tarp ES valstybių narių ribojimų panaikinimo data.

Vokietijoje vis dar neatšauktas oficialus įspėjimas, iki birželio pabaigos draudžiantis keliones už ES ribų, ir kol kas visiškai neaišku, kada vyriausybė uždegs žalią šviesą didelio masto tarptautiniam turizmui.

Turizmas. Koronavirusas / AP nuotr.

Austrija

Viena taip pat nurodo birželio 15 d. kaip oficialią valstybės sienų atvėrimo judėjimui ES viduje datą, tačiau antradienį buvo pranešta, kad kitą dieną bus atidaryti du sienos su Vengrija perėjimo punktai dėl sunkumų, kuriuos patiria vienoje sienos pusėje gyvenantys, o kitoje dirbantys asmenys.

Pareigūnų teigimu, penktadienį Austrija planuoja atverti sieną tam tikram keliaujančiųjų srautui iš Vokietijos. Austrijos Alpių turizmas yra labai priklausomas nuo lankytojų iš Vokietijos, nes kaimynai nuo seno yra pamėgę kalnuose įsikūrusius kurortinius miestelius. Be jokios abejonės didelės turistų, grįžtančių iš Austrijos slidinėjimo kurortų, grupės ir buvo pirminio koronaviruso protrūkio Vokietijoje kaltininkės. Viena tikisi netrukus panašius susitarimus pasiekti ir su Šveicarija bei rytinėmis šalies kaimynėmis.

Visgi Austrijos valdžia primena, kad į šalį įvažiuojantiems užsieniečiams atsitiktine tvarka gali būti tikrinama sveikata, tačiau šiuo metu tokių tikrinimų atliekama vis mažiau.

Turizmas. Koronavirusas / AP nuotr.

Prancūzija

Prancūzija sutarė su Jungtine Karalyste leisti gyventojams judėti pirmyn atgal be privalomo 14 dienų karantino, nes tai yra gyvybiškai svarbi ekonominė priemonė, dėl tarp šių šalių judančių prekes pristatančių transporto priemonių srauto. Be to, atvykstantiems į Prancūziją iš Šengeno šalių, kurioms priklauso ir Šveicarija, karantino laikytis nereikės. Visais likusiais atvejais, išskyrus dažnas keliones darbo reikalais, Prancūzijos sienos lieka uždarytos iki birželio 15 d.

Turizmas. Koronavirusas / AP nuotr.

Italija

Nors šalis, nuo kurios prasidėjo koronaviruso pandemija Europoje, savo sienų oficialiai nebuvo uždariusi, viruso plitimui stabdyti oro uostuose taikomos griežtos priemonės ir savo sienas uždariusios kaimyninės valstybės daugiau ar mažiau apribojo galimybes išvykti iš šalies ar į ją atvykti.

Turizmas yra labai svarbus Italijos ekonomikos komponentas. Įprastomis aplinkybėmis tai yra penkta pagal turistų lankomumą šalis pasaulyje. Turizmo sektorius sudaro 10 proc. Italijos BVP ir sukuria beveik 5 proc. visų darbo vietų.

Ispanija

Taip pat labai nuo užsienio turizmo priklausoma Ispanija sienas atveria, tačiau visiems atvykusiems į šalį taikys privalomą 14 dienų saviizoliaciją. Naujoji taisyklė įsigalios penktadienį ir galios to, kol šalyje tęsis ekstremali padėtis. Šiuo metu ekstremali padėtis numatyta iki gegužės 24 d., tačiau greičiausiai ji bus pratęsta.

Portugalija

Taip pat viena pagrindinių turistų krypčių laikomos Portugalijos turizmo taryba pranešė, kad šalies paplūdimiai ir viešbučiai bus pasiruošę priimti turistus nuo birželio vidurio. Tačiau kol kas išlieka neaišku, kaip atvykusieji į šalį bus tikrinami, ar nėra užsikrėtę koronavirusu, nes tokios priemonės reikalauja vyriausybė, ir kaip bus užtikrinama, kad paplūdimiuose būtų laikomasi numatyto fizinio atstumo. Visiškai atšaukus turistinį sezoną, Portugalijos ekonomika susitrauktų 6 proc.

Turizmas. Koronavirusas / AP nuotr.

Norvegija

Norvegija nėra ES narė, tačiau priklauso Europos ekonominei erdvei ir veikė kartu su bloko šalimis tam tikrais pandemijos valdymo aspektais. Nuo trečiadienio keliautojams iš ES šalių, įskaitant ir Jungtinę Karalystę, taip pat Islandijos ir Lichtenšteino, bus leidžiama įvažiuoti į Norvegiją dirbti arba aplankyti šalyje gyvenančius giminaičius. Oslo sprendimas susijęs ne tiek su turizmu, kiek su leidimu sezoniniams darbuotojams patekti į šalį.

Lenkija

Kitoms šalims po truputį atveriant sienas, Lenkija pareiškė, kad griežta šalies sienų kontrolė išliks iki birželio 12 d. Visgi nuo trečiadienio diplomatams, leidimą Lenkijoje gyventi turintiems užsieniečiams ir vilkikų vairuotojams bus leidžiama kirsti sieną tam tikruose jos perėjimo punktuose. Kaip ir daugelis kitų ES valstybių narių Lenkija nenurodė, kada kelionės už Europos ribų galėtų grįžti į bent šiek tiek į ikipandeminį panašų lygį.

Turizmas. Koronavirusas / AP nuotr.

Kroatija

Kroatijos sveikatos apsaugos ministras Gari Cappelli interviu valstybiniam transliuotojui HRT teigė, kad turistams iš kaimyninės Slovėnijos jau artimiausiomis dienomis bus leista kirsti sieną, nes „epidemiologinė situacija abejose šalyse yra panaši“.

G. Capelli teigimu, Kroatijos salas Adrijos jūroje pamėgusiems Vokietijos turistams bus leista atvykti į šalį ne vėliau kaip birželio 15 d.

Kroatijos Vyriausybė susitarė su Slovėnija, kad iš Kroatijos grįžtantys slovėnų turistai nebūtų verčiami laikytis visais kitais atvejais privalomo 14 dienų karantino. Pasak G. Capelli, tikimasi, kad netrukus ir su kitomis ES valstybėmis bus pasirašyti panašaus pobūdžio susitarimai.

Turizmas. Koronavirusas / AP nuotr.

Graikija

Dėl anksti įvesto itin griežto karantino – kai kuriais atvejais gyventojams net nebuvo leidžiama išeiti iš namų nusipirkti produktų, jie buvo pristatomi į namus – Graikijoje užfiksuotas vienas mažiausių Europoje užsikrėtimų koronavirusu ir mirčių nuo šios infekcijos skaičius. Todėl šalis iš šios krizės išeina tvirčiau stovėdama ant kojų nei jos kaimynės. Tačiau vyriausybė vis tiek neskuba atverti sienų.

Šiuo metu svarstoma galimybė per ateinančias kelias savaites turistams atidaryti šešis sienos perėjimo punktus šalies šiaurėje. Graikija taip pat kreipėsi į Europos Komisiją, prašydama pateikti visoms bloko valstybėms vieningas gaires, kaip organizuoti vasaros turizmą.