Kalėdų Senelio sostinė kratosi vienadienių turistų – tai ekologiškai neatsakinga

Rekordinius lankytojų srautus priimanti Laplandija sako, kad vienadienis turizmas – vis didesnė ekologinė problema. Tačiau nuo turistų priklausomas regionas negali sau leisti jų atsisakyti. Todėl ragina žmones atvykti ilgesniam laikui.

Per dieną Rovaniemyje, Kalėdų Senelio sostinėje, vienas po kito nusileidžia keturi britų turistų pilni lėktuvai. Praleidę čia septynias valandas, vakare visi išskrenda namo. Tokių vienadienių turistų vis dar daug.

„Prieš kelerius metus atsivežėme čia savo dukterėčią ir sūnėną. Buvo labai smagu, jiems labai patiko. Dabar atvykome su sūnumi, jam neseniai gimė broliukas. Tai, reikia tikėtis, grįšim čia ir po kokių ketverių metų!“ – sako turistas Mike`as Day.

Bet Laplandija sieks tokių ekskursijų per artimiausią dešimtmetį atsisakyti. Pasaulyje – ir pačioje turizmo rinkoje – vis aiškesnis suvokimas, kad tokios išvykos yra ekologiškai neatsakingas elgesys.

Kartu tai – tikras logistinis košmaras. Pavėlavęs autobusas atskridusiems lankytojams gali sužlugdyti visą kelionę, o turistai išvažiuoti taip ir nepamatę, ko čia atvyko – Kalėdų Senelio.

Vietos gyventojai – samiai – piktinasi apie juos turizmo pramonės skleidžiamais stereotipais, iš kurių esą pelnomasi. Tačiau nedarbo lygis regione – rekordiškai žemas. Nuo turistų priklausomas regionas negali sau leisti jų atsisakyti.

„Mes esame smarkiai priklausomi nuo skrydžių. Todėl bandome turistams išaiškinti, kad atskridę kompensuotų skrydžio žalą pirkdami vietos produkciją, paremdami vietos paslaugas“, – sako Laplandijos regioninės tarybos patarėja Satu Loiro.

Be to, jie įsitikinę, kad Laplandijoje yra ką veikti ir be Kalėdų Senelio – todėl verta ten praleisti daugiau laiko.