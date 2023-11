Vaiva Rykštaitė. Meilės laiškas Amerikai

Nežinau, kiek kartų girdėjau anekdotu tapusią istoriją apie amerikietę moterį, kuri norėdama išdžiovinti savo katiną neva įdėjo šį kelioms minutėms į mikrobangų krosnelę pasišildyti. Kaip ir reikėjo tikėtis, katinas nudvėsė. Legenda byloja, kad augintinio mirtimi pasipiktinusi moteris padavė mikrobangų krosnelės gamintojus į teismą ir būtent nuo tada visų JAV mikrobangų krosnelių gamintojai į įrenginio naudojimo instrukcijas įtraukė ir punktą „negalima vidun dėti vaikų bei naminių gyvūnų“.

Šitas mitas Lietuvoje (turbūt ir kitose šalyse) sklandė lyg amerikiečių kvailumo patvirtinimas. O mes, va, paprasti, žinom, ir kaip mikrobange naudotis, ir laužą užkurti mokam…

Dažniau už šį mitą girdžiu lietuvių kone išdidų piktinimąsi amerikietiškomis šypsenomis. „Užtat mes nuoširdūs!“ – oriai susiraukia tautiečiai, kurių moto, spėju, yra „Geriau nuoširdžiai suirzęs nei dirbtinai besišypsantis!“ Nesiginčysiu, tik priminsiu įvairius tyrimus, patvirtinančius, kad net dirbtinai nutaisytos veido mimikos turi įtakos žmogaus nuotaikai.

Trumpiau tariant, net priverstinai besišypsant geriau pasijunta ir besišypsantysis, ir tas, kuriam šypsomasi. Čia turbūt tinka amerikietiškasis motyvacinis šūkis „fake it till you make it“, nors iš tiesų gyvendama JAV prie šypsenų įpratau ir nebelaikau jų dirbtinėmis iš esmės. Jos tikrai dažnai esti nuoširdžios, tačiau dažniau tai – elementarus etiketas viešumoje.

Teisybės dėlei, jei jau kalbame apie dirbtinumą ir nuoširdumą, noriu paminėti vieną esminių amerikiečių kultūros niuansų, kuris man, kaip lietuvei, ilgą laiką buvo neperprantamas. Taigi, paklausę „Kaip sekasi?“ („How are you?“) amerikiečiai iš tiesų nesitiki išgirsti jokio atsakymo. Taip, jokio arba vien tik „OK“ / „Gerai“ / „Šauniai“ – kitų variantų nėra. Anksčiau aš šitaip užkalbinta tikėdavausi iškalbėti, papasakoti apie savo dieną ar savaitę. Dabar jau pati paklausiu „Kaip tu?“ ir nuskubu savais reikalais. Labai nustebčiau, jei žmogus, šitaip užklaustas, imtų dalytis bėdomis.

Sakysite, toksiškas pozityvumas? Man tai vėl panašiau į savotišką etiketo suvokimą, kai viešumoje transliuojamos linksma ir sėkminga gyvenimo pusės, visas rimtas problemas paliekant tik patiems artimiausiems žmonėms, intymiausiems pokalbiams. Juk tai, kad žmonės šypsosi nepažįstamiesiems ir yra linkę vieni kitus kalbinti gatvėje, dar nereiškia, kad visi skuba vienas kitam iš tiesų atsiverti.

Dabar jau kurį laiką grįžusi į Lietuvą gąsdinu tautiečius savo nevalingai pasirodančiu šypsniu vos susidūrus žvilgsniams kavinėse ar viešajame transporte. Savo ruožtu linksminuosi pamačiusi, kaip lietuvaičiai sutrinka, bando prisiminti, ar esam iš kažkur pažįstami, tik pamiršo, iš kur. Valosi veidą, turbūt manydami, kad juokiuosi, nes išsitepę; kai kurie apsidairo, gal šypsausi kažkam, esančiam jiems už nugaros. O aš vis nesuprantu, ko taip didžiuotis savo niūrumu?

Amerikiečiai buki ir neišsilavinę? Bandant suprasti JAV intelektualinį kontekstą svarbu suvokti, kad JAV yra didelės, skirtingos ir čia tarp šimtų milijonų žmonių tikrai yra visokių, kaip ir Lietuvoje. Statistiškai apie 90 proc. amerikiečių turi vidurinį išsilavinimą, daugiau nei 60 proc. baigia studijas koledžuose, trečdalis amerikiečių turi bakalauro laipsnį. Tačiau primenu, kad būtent JAV yra vieni geriausių pasaulio universitetų, tokie kaip Jeilis, Harvardas, Stanfordas ir daugybė kitų, lietuviškai ausiai mažiau girdėtų, bet turinčių puikią reputaciją akademiniame pasaulyje. Būtent iš JAV pas mus atėjo „Google“, „Facebookas“, „Instagramas“ ir kiti IT gigantai. JAV lyderiauja daugybėje mokslinių sričių, JAV turi NASA, Holivudą, Silicio slėnį. Į JAV žmonės iš viso pasaulio skrenda darytis įvairių sudėtingų operacijų (lygiai taip pat JAV gyventojai skrenda gydytis ir operuotis į kitas šalis dėl čia esančių aukštų gydymo kainų, bet tai jau kita tema).

Dažnas lietuvis slapta per dantį traukia amerikiečius, nežinančius, kur yra Lietuva. Tokių tikrai pasitaiko. Bet geriau pagalvojusi, aš ir pati JAV žemėlapyje nežinočiau, kurioje pusėje ieškoti kai kurių valstijų. Lygiai taip pat noriu pastebėti, kad sutinku ir daug amerikiečių, ne tik žinančių Lietuvą, bet ir į mano kilmės šalį atsakančių „O, Vilnius!“ bei besidalijančių savo istorijos žiniomis. Taip, JAV tikrai yra milžiniškų socialinių ir švietimo sistemos problemų. Bet visą šalį nurašyti „storiems ir bukiems“, kaip dažnai mėgina daryti kai kurie mano pažįstami, yra mažų mažiausiai siauraprotiška.

Vaiva Rykštaitė / E.Blaževič/LRT nuotr.

Anksčiau mano pačios mėgstamas menamas pranašumas prieš JAV buvo didinga mūsų tautos istorija. Kadaise nebuvome mažytė širdelė Europos vidury, o LDK žemės driekėsi iki pati Juodosios jūros (tai ištarusi apsidairau, ar visiems besiklausantiems šis faktas padarė įspūdį). Spėju, kad tai yra man ir apskritai dažnam lietuviui būdingas mažos šalies piliečio sindromas, kai norisi savo šalį kitų akyse kažin kaip išdidinti, paaukštinti. Pastebėjau, kad bent jau mano rato amerikiečiai to nedaro – matyt, nėra dėl ko draskytis, kai esi supervalstybės pilietis. Kita vertus, sunku ir didžiuotis, nes JAV, jei labai supaprastintai, pastatyta dviem naratyvais:

1. Atvyko ir išžudė čia gyvenusių autochtonų gentis, o paskui ilgai namie kitus žmones laikė vergais. Na, ne visiems norisi nei tai pripažinti, nei su tuo tapatintis, todėl dauguma renkasi antrą tapatybės naratyvą:

2. Laisvųjų žemė, narsiųjų namai („The Land of the Free and The Home of The Brave“).

Pastaruoju pažiūriu jie ir nervina, bet nesižavėti irgi negaliu. Ilgą laiką maniusi, kad kultūra yra tik kažkas, ką galima apžiūrėti muziejuose arba pozuoti šalia atsistojus, didžiavausi savo pseudopagonybės žiniomis ir kažin kodėl Amerikos kultūrą laikiau mažiau „kultūra“ nei lietuviškoji.

Tačiau kažkuriuo metu galiausiai įsisąmoninau, kad kultūra yra tai, kas vyksta čia ir dabar. Aš galiu kiek tik noriu didžiuotis tūkstantmečius menančia Lietuvos istorija ir vis tik mūsų pilyse jau niekas nebegyvena, o cepelinai yra XIX–XX amžių sandūros naujiena. Žinote, kada buvo pagamintas pirmasis amerikietiškas hamburgeris? Iki šiol ginčijamasi, ar 1885, ar 1891 m.!

JAV nerasime viduramžių katedrų ir akmenimis grįstų senamiesčio gatvelių. Daugybė pastatų čia nauji. Galbūt dėl modernumo ir technologijų Amerika dažnam asocijuojasi su dabartimi ar net ateitimi, todėl ir ima atrodyti, kad poros šimtų metų valstybė yra be tos puoselėtinos muziejinės kultūros. Bet ir tai netiesa – amerikiečiai turi savo folklorą, dainas, daugybę iš čia kilusių muzikos žanrų, architektūrinių paminklų. Tapytojai, rašytojai, klasika tapę American Diner’iai, „Coca-Cola“, filosofai, Didysis Oregono kelias, „Nike“ ir NBA, MTV ir Helovinas, Marilyn Monroe keptas kalakutas per Padėkos dieną… Amerika yra tiek daug ir taip įvairu, kad… iš meilės Amerikai įsiaudrinusi, tačiau pritrūkusi argumentų atsisuku į savo vyrą:

– Ei, aš rašau tekstą apie tavo šalį, bandau paneigti tą paiką stereotipą, kad visi amerikiečiai yra apkūnūs ir kvaili. Ką norėtum pridurti?

Mylimasis pasikaso galvą:

– Kad, deja, dauguma tikrai turi antsvorio ir išsilavinimas čia ne pats geriausias…

O kaip jūs matote Ameriką? Svajonių šalis ar šalis be kultūros? Nesvarbu, buvę ten ar ne, pasidalykite įspūdžiais komentaruose.