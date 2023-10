Lina Vosyliūtė. Izraelis ir Gaza: Skausmas, teisingumas ir dvejopi tarptautiniai standartai

Lietuvos medijose po Izraelyje įvykdyto „Hamas“ teroro išpuolio buvo parodyta daug atjautos ir supratimo tiems, kurie neteko šeimos narių, kurių artimieji laikomi įkaitais ar kurie tiesiog nebesijaučia saugiai Izraelyje. Tačiau prasidėjus beprecedenčiam atsakui iš Izraelio pusės, tvyrojo keista tyla dėl žmonių likimų Gazoje, tarsi jie tik sausa statistika.

Noriu užpildyti šią spragą, nes ten, kažkur su žmona, dukra bei sūnumi nuo bombų slepiasi ir mano geras draugas iš studijų laikų, Jehadas. Taip pat noriu įnešti šiek tiek tarptautinės teisės ekspertizės į Lietuvoje vykstančią diskusiją. Ką gali pateisinti skausmas? Kas yra „Daugiau niekados“ principas? Ir kodėl teisingumo simbolis yra moteris užrištomis akimis (Lady Justice)?



Gazoje gyvena žmonės. Dedikacija geram bičiuliui Jehadui



Jehadas dirba humanitarinėje organizacijoje – Norvegijos pabėgėlių taryboje (Norwegian Refugee Council), o prieš tai dirbo su „Gydytojais be sienų“ (MSF). Jis „Facebooko“ žinutėje vakar sakė, kad „dienomis, kai šviesu ir viskas aprimsta, yra dar pakeliama, bet naktį, kai nėra elektros ir prasideda antskrydžiai, bombardavimas, labai baisu“. Jis iš pradžių slėpėsi viešbutyje su kitais Jungtinių tautų organizacijos (JTO) darbuotojais, tikėdamasis, kad „jau bent JTO Izraelis nebombarduos“. Subombardavo. Bet bent JTO darbuotojams pranešė iš anksto. Tad jis su milijonu žmonių pasitraukė iš Šiaurės link Egipto sienos.

Su Jehadu susipažinau studijuodama žmogaus teisių studijas Centriniame Europos universitete (CEU). Šis universitetas įkurtas vieno dosniausių atviros visuomenės globėjų ir donorų – Georgeʼo Soroso, kuris pats yra Vengrijos žydas, gyvenantis Amerikoje. CEU remiasi liberalia dvasia. Universitetas mokė mus kritinio mąstymo, pagarbos kitai nuomonei, teisės viršenybės, lygybės ir kitų principų, kuriais turėtų remtis liberali demokratija bei tvari taika. Būtų kaip ir labai graži istorija apie naujo lapo atvertimą. Tik šiandien taika Artimuosiuose Rytuose ir ypač Gazoje atrodo toliau nei bet kada. Ypač kai paminami pagrindiniai tarptautiniai susitarimai dėl žmogiško elgesio karo metu.

Jehadas su žmona Heba ir vaikais keliauja pas senelius. Nuotrauka daryta Gazoje šį rugsėjį, dar gerokai prieš Gazos ir Izraelio karą. / asmeninio archyvo nuotr.

Statistika

Izraelyje „Hamas“ nužudė per 1 400 Izraelio žmonių, dar maždaug 224 paimti įkaitais. Kol kas dėl Kataro derybų tik keturi įkaitai paleisti. Įkaitų bei žuvusiųjų šeimų istorijos Lietuvos viešojoje erdvėje buvo plačiai nušviestos. Tai yra karo nusikaltimai, verti didžiausio pasmerkimo.

Izraelio gyventojai, „Hamas“ paimti įkaitais / AP nuotr.

Pasak JTO, spalio 26 d. duomenimis, gautais iš Palestinos sveikatos ministerijos, Gazoje žuvusiųjų skaičius jau perkopė 7 000, iš jų 2 665 žuvusieji yra vaikai, o kitų neįmanoma atpažinti dėl sužalojimų. Dar daug jų dingę ar po griuvėsiais.

Per 1 103 palestiniečių „nukauti“ specialiųjų Izraelio pajėgų bei nužudyti pačių naujakurių Vakarų Krante bei Izraelyje. Tuo tarpu Izraelio papildomų aukų skaičius išaugo dviem. Izraelio armija praeitą savaitę tvirtino, kad daugiau kaip 1 500 žuvusiųjų yra „Hamas“ kovotojai, nors grupuotė tai neigė. Naujų duomenų apie nukautus „Hamas“ kovotojus kol kas nepavyko rasti.

JAV prezidentas Joe Bidenas ir kai kurie komentatoriai ėmė sėti abejonę dėl neva „išpūstos“ mirčių statistikos Gazoje. Tačiau abejonių, kad, iš oro bombarduojant civilius taikinius, daugiausia aukų yra civiliai, taip pat nėra. Izraelio ir Palestinos konfliktą ilgiau sekančių tai nestebina – neproporcingai didelis civilių aukų ir vaikų skaičius yra Izraelio nuolat vykdomo Gazos Ruožo bombardavimo konstanta.

Daugiau kaip milijonas Gazos gyventojų Izraelio valdžios įsakymu turėjo palikti namus ir taip dar kartą tapo pabėgėliais. Daug namų, mečečių, parduotuvių, ligoninių nugriauta ir subombarduota. Tai, rodos, tik pradžia. Visos humanitarinės organizacijos, tokios kaip „Gelbėkit vaikus“, Raudonasis Kryžius, Tarptautinis gelbėjimo komitetas, „Gydytojai be sienų“, perspėja apie humanitarinę krizę ir nusikaltimus žmoniškumui, kai žmonės palikti be maisto ir vandens, nekalbant apie vaistus ar elektrą.

Izraelio ir „Hamas“ karas / AP nuotr.

JAV prezidentas J. Bidenas sugebėjo išsiderėti, kad Izraelis praleistų humanitarinę pagalbą. Pasak JTO, bendras humanitarinės pagalbos sunkvežimių, įvežtų į Gazą nuo spalio 21 d., skaičius tesiekia 74, nors iki karo veiksmų kiekvieną darbo dieną į Gazą įvažiuodavo vidutiniškai 500 sunkvežimių. Pasak humanitarinių organizacijų, po savaitės visiškos blokados tai tik lašas jūroje.

JTO duomenimis, nuo karo veiksmų pradžios dėl žalos arba degalų trūkumo nebeveikia daugiau nei trečdalis ligoninių Gazoje (12 iš 35) ir beveik du trečdaliai pirminės sveikatos priežiūros klinikų (46 iš 72), todėl padidėjo spaudimas likusioms sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios vis dar veikia.

Bet pirmiausia – kas yra Gazos sritis?

Gaza dydžiu prilygsta Vilniui, joje spaudžiasi 2,2 milijono gyventojų, pusė jų – vaikai. Izraelis jau 16 metų blokuoja Gazos sienas, išskyrus Rafacho perėją prie Egipto, kurią blokuoja pats Egiptas. Izraelis taip pat kontroliuoja Gazos jūrinę sieną, oro erdvę, elektros ir vandens tiekimą, humanitarinės pagalbos ir maisto patekimą. Atvykimą per pasienio punktus irgi valdo Izraelio kariuomenė. Norintys ten patekti turi turėti Izraelio išduotus leidimus. Taigi, nors ne „okupuota“, ši teritorija atkirsta nuo likusios Palestinos ir, kaip matome, visiškai priklausoma nuo Izraelio – tai vadinama blokada.

Izraelio gyventojai, „Hamas“ paimti įkaitais / AP nuotr.

Jehadas žmogaus teisių studijų laikotarpiu papasakojo, kaip ir kokiomis sąlygomis jie gyvena Gazoje. Kaip nuolat dingsta elektra (black outs), kaip nežino, ar galės parvykti aplankyti tuomet savo sužadėtinės, o nuvykęs – grįžti į universitetą. Pamenu, kaip su kursioke buvome labai nustebusios, kai supratome, jog net nėra galimybės jam nusiųsti atviruko vestuvių proga. Dėl Izraelio blokados Gazos nėra nei pašto, nei kokioje kitoje prekybos sistemoje.

Jis pasakojo, kaip tarpusavyje pešasi „Hamas“, valdanti Gazą, ir „Fattah“, valdanti Vakarų Krantą, pamiršdamos paprastus žmones ir jų poreikius, kurie jau pavargę nuo visų karų ir tiesiog nori laisvės, taikos bei judėti į priekį, kad vaikai turėtų geresnę ateitį. Jis kritiškai pasakojo, kaip buvo praleistos progos sudaryti taiką su Izraeliu iš Palestinos pusės, ir kaip Izraelis ne kartą sulaužė savo pažadus, pavyzdžiui, leisti statyti jūrų uostą. Ypač po paskutinio proveržio 2014 m. balandį, kai „Hamas“ susitakė su „Fattah“ ir sudarę Palestinos nacionalinio susitarimo vyriausybę siūlė sudėti ginklus bei pradėti taikos derybas dėl dviejų šalių sprendimo. Tąkart Izraelis, vadovaujamas to paties premjero B. Netanyahu, į derybas nebuvo linkęs. Ir taip 2014 m. liepą–rugpjūtį kilo dar vienas karinis konfliktas. Po jo dviejų valstybių sprendimas ir galimybė susitaikyti vis sparčiau tolo (ar buvo tolinama).

Lina Vosyliūtė / Asmeninio arch. nuotr.

Ar už „Hamas“ karo nusikaltimus galima pateisinti etninį valymą Gazoje?

Izraelio valdžia labai atvirai kalbėjo, kad už tai, ką Izraelio žmonėms padarė „Hamas“, laukia žiaurus ir beprecedentis kerštas. B. Netanyahu to labai ir neslėpė. Kalbėdamas su žurnalistais, vadino ne tik „Hamas“, bet ir visus jį vienaip ar kitaip remiančius palestiniečius žvėrimis, grasino sulyginti Gazą su žeme.

Pavyzdžiui, Johavas Galantas, Izraelio gynybos ministras, LRT.lt transliuotame reportaže teigė, kad: „Gaza negrįš ten, kur buvo. Pašalinsime viską. Net jei tai truks ne vieną dieną, ne vieną savaitę, net jei truktų daug savaičių ir daug mėnesių. Pasieksime visas vietas.“

Pasak saugumo ir karo ekspertų, panašu, kad ir dėl daugiau kaip 200 pagrobtų Izraelio civilių į dideles derybas su „Hamas“ taip pat nebus einama. Siekiama dėl „besąlygiško“ paleidimo, kaip nušviečiama, didesnio tikslo sunaikinti „Hamas“.

Izraelio armija yra žinoma kaip viena moderniausių pasaulyje. Pasak Artimųjų Rytų ekspertės ir žurnalistės Justinos Poškevičiūtės, Izraelio armija gali preciziškai identifikuoti ir pasirinkti taikinius. Kad buvo duotas priešingas įsakymas – pridaryti kuo daugiau žalos – patvirtina ir J. Galanto žodžiai bei kiti pasisakymai. Žmogaus teisių stebėjimo organizacija – (Human Rights Watch – HRW) taip pat nustatė, kad Izraelis jau spalio 10–11 dienomis panaudojo baltąjį fosforą. Tai yra cheminis ginklas, sudeginantis žmones gyvus. Izraelis buvo kritikuojamas ir už tai, kad taikytasi į Izraelio paliepimu bėgančius civilius. Apie 70 jų žuvo atsitraukdami.

Palestiniečiai; Gazos Ruožas po Izraelio atakų / AP nuotr.

Dr. Ieva Koreivaitė pateikė išsamią analizę, kad net jei pavyktų fiziškai sunaikinti dalį „Hamas“, tai nenumalšintų palestiniečių laisvės troškimo, kuriai ši, kai kuriems politinė partija ir partizaninis judėjimas, o kitiems – teroristinė grupuotė, apsiėmė atstovauti. Pasak ekspertės: „Hamas“ pasisako už „Islamo valstybės“ sukūrimą ir dauguma palestiniečių tikrai nenori gyventi tokioje valstybėje bei iš principo nepalaiko teroristinių metodų. Vis tik „Hamas“ palaikymas auga kiekvieną kartą, kai prasideda konfliktas.“ Tad su beprecedenčiu karu Gazoje „Hamas“ pozicijos gali stiprėti. Tuo suinteresuotos ir kaimyninės šalys, tokios kaip Iranas ar Libanas.

Tik kas ten per „karas“ gali būti? Ir su kuo vyksta kariauti tie tūkstančiai mobilizuotų Izraelio piliečių iš viso pasaulio, kai jau per 200 tūkstančių Izraelio karių sutelkta prie Gazos sienos, kai jau dabar Izraelis gali tiesiogine prasme numarinti Gazos civilius, neatsukęs vandens ar neįleisdamas humanitarinės pagalbos?

Taigi, kad Gazos ir Izraelio atveju tai nėra karas tarp dviejų suverenių valstybių, kaip Ukrainos ir Rusijos. Tai yra Izraelio ir jo paties sukurto „atviro kalėjimo“, geto ar pabėgėlių stovyklos etninis valymas, kaip perspėjo JTO specialioji ekspertė okupuotoms Palestinos teritorijoms, Albanese. Ji kvietė nedelsiant nutraukti ugnį. Jai pritarė ir JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas, kuris pakartotinai kvietė nutrauktė ugnį ir gelbėti civilius. LR užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis taip pat ragino ES „neeskaluoti konflikto“, tačiau kvietimo nutraukti ugnį bent kol kas dar nebuvo.

Kas turės sumokėti už Gazos atstatymą? Ir kas nutiks tam milijonui pabėgėlių, jau netekusių namų?

Manau, dabar yra laikas sustoti ir paklausti: ar tai tikrai tas teisingumas, kuriam pritaria demokratinės ir teisinės valstybės? Kas turės sumokėti už Gazos atstatymą? Ir kas nutiks tam milijonui pabėgėlių, jau netekusių namų?

Atrodo, kad kol kas JAV ir Lietuvoje Izraelio vyriausybės veiksmai remiami besąlygiškai, kaip gynyba „nuo absoliutaus blogio“, cituojant JAV prezidento J. Bideno žodžius. Kaip sako ir kitas Artimųjų Rytų ekspertas Egdūnas Račius, duotas Izraeliui „tuščias čekis“ gintis „bet kokia kaina“, nors žinoma, kad tai eskaluos konfliktą.

Būtent dėl to po 11 metų tarnybos iš pareigų pasitraukė JAV valstybės sekretorius Joshas Paulas, kuris buvo atsakingas už ginklų perdavimą Izraeliui. Jis savo „LinkedIn“ paskyroje išplatintame laiške teigė, kad JAV pozicija šiame konflikte „labai nuvilia ir visiškai nestebina“. Pasak buvusio JAV valstybės sekretoriaus, „dešimtmečiai to paties požiūrio parodė, kad saugumas dėl taikos neveda nei į saugumą, nei į taiką. Faktas tas, kad akla parama vienai pusei ilgainiui kenkia abiejų pusių žmonių interesams“.

JTO nepriklausomi ekspertai, pasmerkdami „Hamas“ veiksmus, taip pat pasmerkė Izraelio valstybės „etninio valymo“ ar genocido retoriką bei priminė gilumines priežastis – neišspręstą Palestinos teritorijos okupaciją ir apartheidinį režimą savo jungtiniame pareiškime.

Gazos Ruožas po Izraelio atakų / AP nuotr.

Sureagavo ir žydų kilmės mokslininkai bei teisininkai, perspėdami: nors Izraelis turi teisę gintis, karo teisė turi būti vis vien gerbiama. Kiti nepriklausomi teisininkai taip pat analizavo karo nusikaltimus, padarytus „Hamas“, ir siūlė juos atskirti nuo teisėto Palestinos siekio tapti nepriklausomiems, kas taip pat yra apibrėžta tarptautinės teisės.

Ne tik arabų pasaulis, bet ir žydų bendruomenės, menininkai, rašytojai, gyvenantys JAV, taip pat smerkė galimą genocidą Gazoje, surengdami akcijas JAV: „Stabdykime karą – žydai prieš genocidą“. Lietuvoje irgi vyko „Tylos eisena – prieš smurtą Gazoje“.

Vilniuje per šimtą žmonių tylia eisena reiškia solidarumą dėl žuvusiųjų Palestinoje / E. Blaževič / LRT nuotr.

Praeitą savaitę Tarptautinio baudžiamojo teismo (ICC) prokuroras Karimas Khanas perspėjo, jog pats stebės, kas vyksta Gazoje, kad būtų užfiksuoti karo nusikaltimai. Jie taip pat turėtų jurisdikciją tirti „Hamas“ nusikaltimus. Šiame teisme atsakomybė ne institucinė, o asmeninė. Taigi, ir Izraelio premjero B. Netanyahu asmeninės atsakomybės už „vykdomą Gazos genocidą“ jau pradėjo reikalauti ir ES šalių politikai, tokie kaip Ispanijos ministrė Belarra.

Kodėl svarbu gerbti tarptautinę teisę, net ir skaudžiausių atakų atveju?

Atsiranda vis daugiau iš draugų ir pažįstamų, kas pakomentuoja, kad Jungtinių Tautų Organizacijos sistema yra griozdiška, o tarptautinė teisė nėra efektyvi kovoti su terorizmu ar karo nusikaltimais. Gal ir taip, tačiau tai vienintelė mūsų turima legitiminė priemonė neeskaluoti konflikto, kuris prasidėjo ne praeitą savaitę ir beprasmiškai tęsiasi šešis dešimtmečius.

Prisiminkime, kad ir Ukraina po nežmoniškų civilių žudynių Bučoje ir kitur ar po vaikų grobimų nesiėmė savo rankomis kraujo praliejimo akcijos prieš sulaikytus Rusijos kareivius ar eilinius Rusijos piliečius. Ką tai reikštų dviejų valstybių ar dviejų tautų ateities santykiams? Ką darė Ukraina, nors ir labai skaudėjo, – kreipėsi į tarptautinius tribunolus ir Tarptautinį Baudžiamajį Teismą pradėti istorinę bylą ir kada nors sugauti bei nuteisti Putiną, jo ministrus bei karo generolus.

Taigi, nors Izraelis turi legitiminę teisę gintis, jei Gazoje neįmanoma išvengti civilių gyvybių ir nėra aišku, kiek pavyksta „nukauti“ „Hamas“ bendrininkų, dalyvavusių išpuolyje ar jiems vadovavusių generolų, kiek šita ataka yra proporcinga?

Taip pat Ispanija nesiėmė pulti visų Baskų, nors jų separatistus rėmė ar jiems simpatizavo vietiniai. Taip pat britai nesubombardavo Šiaurės Airijos dėl IRA grupuotės ir to, kad jai simpatizavo vietiniai. Ar britai ir airiai, baskai ir ispanai būtų galėję kada sugyventi po tokių įvykių?

Net ir po rugsėjo 11-osios JAV ieškojo Osamos Bin Ladeno ir jo „Al-Quaeda“ grupuotės bei strategiškai taikėsi į jų slėptuves Šiaurės Pakistane, o ne į bet kurias Pakistano ligonines ir civilius. Žinoma, buvo ir „netiesioginės žalos“ arba civilių gyvybių.

Taigi, nors Izraelis turi legitiminę teisę gintis, jei Gazoje neįmanoma išvengti civilių gyvybių ir nėra aišku, kiek pavyksta „nukauti“ „Hamas“ bendrininkų, dalyvavusių išpuolyje ar jiems vadovavusių generolų, kiek šita ataka yra proporcinga? Ir kaip šis karas paveiks tiek Izraelio, tiek palestiniečių saugumą ilgalaikiu laikotarpiu?

Dvejopi standartai ir ilgalaikės įtampos

„Hamas“ teroro išpuolis buvo pasmerktas tarptautinės bendruomenės vieningai ir nedviprasmiškai. Kita vertus, Izraelio karo nusikaltimai pastebimi ir smerkiami gerokai vangiau. Ar tikrai tarptautinės teisės normos taikomos objektyviai? Ką ir simbolizuoja teisingumo statulos „užrištos akys“. Daug empatijos rodoma, pasitelkiant Ukrainos ir Rusijos paralelę.

Tačiau Izraelio ir Gazos konfliktui šiandien greičiau praverstų ne Rusijos ir Ukrainos, o Serebrenicos ir Serbijos jėgų ir pavaldumo pavyzdys balansui palyginti. Ir tam, kas dabar vyksta. Realiu laiku. Kai „geri žmonės“ Europoje ir Amerikoje vis dar nemato, kaip žūsta tokie kaip mes arba „balti žmonės“ Izraelyje, ir vis dar nemato ar nenori matyti, kas vyksta su visais kitais. Taip ir veši tas Hutingtono „West against the Rest“ ir pildosi „clash of civilizations“ arba „civilizacijų susidūrimo“ teorijos. Mokslininkė Susane Peters kritikavo tokią strategiją kaip trumparegišką ir vedančią prie ginkluotų susidūrimų, o ne ekonominiais ir politiniais susitarimais dėl išteklių, degalų ir pan. Dvejopus standartus bei didėjančią konfrontaciją kritikavo ir saugumo ekspertė Eglė Murauskaitė bei Artimųjų Rytų ekspertė Ieva Kareivaitė.

„Hamas“ ir Izraelio karas. Gazos Ruožas / AP nuotr.

Spalio 11 d. vykusioje JTO Saugumo Asamblėjoje dėl ugnies nutraukimo Gazoje padavė ne vakarietiškosios demokratijos, o Rusija su Kinija, Arabų Emyratais, Mozambiku ir Gabonu. Ją atmetė JAV, Japonija, Prancūzija bei Jungtinė Karalystė, o kitos susilaikė. Ugnies nutraukimas buvo atmestas dėl nepakankamo „Hamas“ pasmerkimo. Net Erdoganas pasipiktino, kad „Vakarų šalys, kurios netingi aplaidyti žmogaus teisių ir laisvių kritika, nežengė jokio žingsnio [kad jos būtų apgintos Gazoje], tik įpylė žibalo į ugnį“.

Tačiau Izraelio ir Gazos konfliktui šiandien greičiau praverstų ne Rusijos ir Ukrainos, o Serebrenicos ir Serbijos jėgų ir pavaldumo balansui palyginti.

Šis Vakarų neobjektyvumas (ne)taikant tarptautinės teisės standartų trečiųjų pokolonijinių šalių atžvilgiu dažnai ir veda prie nusivylimo visa sistema bei ieškojimo „savo teisybės“ „savomis rankomis“. Ar šliejimosi prie „antivakarietiško aljanso“, net kai tenka ginti tarptautinės teisės normas. Ką galėsime kaltinti, kai kitąsyk JTO rezoliucijų ar sankcijų prieš Rusiją Afrikos ar Azijos šalys ne tik nerems, bet balsuos prieš?

JTO sistema leido per ilgai Izraeliui daryti, ką nori su okupuotomis teritorijomis ir jose esančiais žmonėmis. Pasak mano buvusio CEPS kolegos Jameso Morano, Europos Sąjunga taip pat per ilgai nesiryžo įsikišti. Tuo tarpu Izraelis skatina „naujakurių“ plėtimąsi Palestinos okupuotose žemėse, Vakarų Krante ir Jeruzalėje. Pavyzdžiui, JTO 2020 m. ataskaita.

Šio „karo metu“ Izraelis taip pat planuoja aneksuoti ir dalį jau ir taip perpildytos Gazos teritorijos. Ar JAV ir Lietuva sureaguos? O gal vienos okupacijos mums labiau patinka nei kitos? Bet gal bus kaip su Krymu, tiems, kam rūpi, Arabų šalys iškels sankcijas, kažkas viešai pabars ir tiek.

Turime susirūpinti ir dėl ilgalaikio saugumo Europoje. Radikalizacijos ir ekstremizmo tyrimai rodo, kad įvairūs neapykanta grįsti judėjimai įgyja teisėtumo bei palaikymo tada, kai jie prisiima atstovauti tiems, kurių tarptautinė bendruomenė nemato, o gal savais išskaičiavimais ir nenori girdėti ar matyti.

Pabaigai. Ką reiškia „daugiau niekados“ pažadas žmoniškumui?

„Hamas“ padarė nusikaltimą žmoniškumui ir karo nusikaltimą, kuris sulaužė „daugiau niekados“ pažadą. Šiandien Izraelio žmonės kenčia ir gedi savo artimųjų. Tačiau joks skausmas ar kito padarytas nusikaltimas nepateisina kito karo nusikaltimo ar nusikaltimo žmoniškumui, prieš kitą, kad ir mums mažai pažįstamą tautą. O dabar, rodos, tik ir ieškoma išlygų ar netgi pateisinimo skausminga Holokausto istorija.

Tačiau kas yra „daugiau niekados“ pažado esmė? Pasak mokslininko Menneckeʼės, „daugiau niekados“ reiškia, kad užkirsime kelią genocidui. Kad nenužmoginsime kito ir nepasmerksime kolektyviniams kankinimams ar mirčiai dėl etninės kilmės, tautybės, rasės, lyties ir orientacijos, politinių pažiūrų. „Daugiau niekados“ reiškia, kad net sunkiausiu momentu išliksime žmonės.

Gazos Ruožas / AP nuotr.

Kaip keturių koncentracijos stovyklų negandas patyręs Viktoras Emilis Franklis pasakė apie kančią ir žmogiškumo išsaugojimą, kaip prasmingą pasirinkimą:

„Priklausomai nuo to, ar žmogus išlieka tvirtas ir narsus, garbingas ir nesavanaudis, ar žūtbūtinėje kovoje dėl gyvasties pamiršta savo žmogišką kilmę ir galutinai pavirsta bandos gyvuliu – priklausomai nuo to jis arba realizuoja skaudžios padėties ir sunkaus likimo jam siūlomas vertybių galimybes, arba jas praranda. Priklausomai nuo to jis būna „vertas“ savo kančios arba ne.“

JTO sistema buvo sukurta, kad užtikrintų prasmingą pasirinkimą išvengti genocido – konvencijomis, tribunolais, teismais, Parlamentine Asamblėja ir ta labai ydinga Saugumo Taryba. Taip, sistema nėra labai efektyvi. Ji lėta ir dažnai labai silpna. Šiandien, deja, taip pat matome JTO ir akivaizdžius dvejopus standartus, aptartus aukščiau.

Tačiau kad ir kiek kritiški būtume šiai sistemai, ji geriausias taikos garantas, kurį esame sukūrę. Tas pats juk ir su demokratija – ji lėta, silpna, bet tai geriausia, ką turime. Tokiomis kritiškomis akimirkomis ir yra laikas naudoti tas sistemas, apginti tuos standartus, dėl kurių esame susitarę su visomis pasaulio šalimis, įskaitant ir Izraelį, ir jo okupuotą Palestiną.

Norėčiau palinkėti taikos ir ramybės abiem tautoms bei prasmingų šiandien patiriamos „kančios vertų pasirinkimų“. O Lietuvai ir tarptautinei bendruomenei išminties sustabdyti kraujo praliejimą ir surasti ilgalaikį ir tvarų sprendimą, kuris užtikrintų tiek Izraelio saugumą, tiek Palestiniečių laisvės siekį.