Iš trečiojo pasaulio į pirmąjį: nykštukinės šalies patriarcho siekis turėti korupcija nesusitepusią valdžią

Rugpjūčio 9-ąją minėtos Singapūro nacionalinės dienos proga leidykla „Briedis“ primena prieš kelis metus išleistą knygą „Iš trečiojo pasaulio į pirmąjį. Singapūro istorija 1965–2000 m.“ Tai šios šalies tėvu ir patriarchu vadinamo ilgamečio valstybės premjero Lee Kuan Yew (1923–2015) prisiminimai, kuriuose pasakojama visą pasaulį nustebinusi nykštukinės šalies sėkmės istorija.

Šiemet minime Lietuvos ir Singapūro diplomatinių santykių 30-metį. Kuo lietuvį galėtų sudominti šios tolimos Pietryčių Azijos valstybės patirtis ir jos vadovo atsiminimų knyga?

Singapūras primena Lietuvą ne tik teritorijos dydžiu ir gyventojų skaičiumi, bet ir situacija, į kurią pateko 1965 m. įgijęs nepriklausomybę. Iširus Britanijos imperijai, kurios kolonija buvo Singapūras, saloje įsikūrusiam miestui-valstybei teko atlaikyti panašius sunkumus kaip ir nepriklausomybę atgavusiai šaliai prie Baltijos: priešiškų didelių valstybių, tarp kurių buvo tokia milžinė kaip komunistinė Kinija, apsuptis, didžiulis ekonomikos sukrėtimas britams panaikinus Singapūre savo karinę bazę, kuriai teikiamos paslaugos sudarė svarbią vietos gyventojų pajamų dalį. Mums pažįstamos ir rytietiškos „bakšišo“ (valdininkų papirkinėjimo) tradicijos, kurios nepalengvino darbo kuriant naujos šalies ekonomiką beveik iš nieko.

Singapūrui tapus nepriklausoma valstybe, niekas netikėjo, kad varganam Pietryčių Azijos užkampiui, neturinčiam nei gamtinių išteklių, nei valstybingumo tradicijų, per gana trumpą laiką pavyks ekonominiu požiūriu pralenkti daugybę išsivysčiusių pasaulio šalių ir pagal daugelį rodiklių atsidurti pirmaujančiųjų dešimtuke.

L. K. Yew vadovaujamas Singapūras tapo pasauliniu finansų centru, viena turtingiausių, saugiausių ir mažiausiai korumpuotų pasaulio šalių, kurioje dėl kryptingos valstybės politikos klesti verslas ir kiekvienas sąžiningai dirbantis pilietis gauna sočią bendrų gėrybių dalį. Premjeras ne kartą tvirtino sieksiąs, kad kiekvienas Singapūro pilietis gautų savo dalį iš bendro šalies dabarties ir ateities katilo.

Knygos viršelis / Leidyklos „Briedis“ nuotr.

Ilgametis valstybės premjeras nenustojo teigęs, kad valstybė privalo ne tik išlikti, bet ir turėtų pranokti kaimynus. Gamtinių išteklių stoką siūlyta kompensuoti išsilavinimu ir intelektu, o atsilikimą įveikti puikiai organizuotu kruopščiu darbu.

Knygą iš anglų kalbos vertė Aušra Stanaitytė-Karsokienė.

Kviečiame skaityti knygos ištrauką.

Švarių rankų valdžia

1959 m. pradėjus dirbti LVP vyriausybei, užsibrėžėme tikslą turėti korupcija nesusitepusią valdžią. Bjaurėjomės daugelio Azijos lyderių godumu, parsidavimu ir sugedimu. Kovotojai už pavergtų savo šalių laisvę virto jų turto grobstytojais. Jų šalys ėmė žengti atgal. Mus iškėlė Azijos revoliucijų banga, buvome pasiryžę atsikratyti kolonijinio jungo, tačiau mums buvo pikta ir gėda dėl Azijos patriotų lyderių, kurie visus nuvylė, nes nesugebėjo gyventi pagal savo skelbtus idealus.

Po karo Anglijoje susipažinau su studentais iš Kinijos, kurie karštai troško ištraukti savo šalį iš korupcijos ir nekompetencijos liūno, į kurį ją buvo įklampinę nacionalistų lyderiai. Dėl milžiniškos infliacijos ir masinio valstybės turto grobstymo jie buvo priversti gėdingai bėgti į Taivaną. Pasibjaurėję tų žmonių parsidavėliškumu, gobšumu ir amoralumu, daugybė Singapūro kiniškų mokyklų auklėtinių ėmė simpatizuoti komunistams. Šie atrodė kaip nesavanaudiško pasiaukojimo idealams pavyzdys – tokias revoliucines vertybes singapūriečių akyse įkūnijo spartietiškas Kinijos komunistų lyderių gyvenimo būdas. Anuomet vyravo būtent toks įsitikinimas.

Prieš 1959 m. gegužę įvykusius visuotinius rinkimus priėmę vieną svarbų sprendimą parodėme savo nusistatymą prieš korupciją. Lim Yew Hocko vyriausybė (1956–1959) jau nebuvo nepaperkama. Jos švietimo ministras Chew Swee Kee iš amerikietiško šaltinio gavo milijoną Singapūro dol. artėjančiai rinkimų kovai su komunistais. Plačiai sklido gandai apie mažesnes sumas, sumokėtas visai ne ideologiniais tikslais. Smarkiai abejojome, ar verta stengtis laimėti rinkimus, nes jautėmės nepasirengę, per mažai organizuoti, kad pajėgtume susiremti su komunistais, kurie, kaip numanėme, mumis susidomės, jei ateisime į valdžią. Tačiau leisti tai niekšų gaujai dar penkerius metus vesti iš kelio valstybės tarnautojus, kurie apskritai vis dar sąžiningai ėjo savo pareigas, reiškė, kad vėliau nebepajėgsime įveikti šios sistemos. Nusprendėme kovoti iki pergalės.

Lee Kuan Yew. 1961 m. / Vida Press nuotr.

Pagundų buvo visur, ne tik Singapūre. Pavyzdžiui, pirmas į šalį atvykstančių užsieniečių oficialus kontaktas su šalies pareigūnais įvyksta imigracijos tarnybos ir muitinės postuose. Daugelyje Pietryčių Azijos šalių oro uostų keliautojai dažnai sulaikomi muitininkų, kol šie negauna reikiamo pamaloninimo (dažnai šlamančiaisiais). Tokia pati ydinga praktika įsisenėjusi kelių policijoje: dėl tariamo greičio viršijimo sustabdyti vairuotojai kartu su vairavimo pažymėjimu turi pakišti dolerių pagal nusistovėjusią taksą, kad išvengtų tolesnių pasekmių. Aukštesni pareigūnai taip pat nėra itin pavyzdingi. Daugelyje šio regiono miestų net patekus į ligoninę po automobilio avarijos reikia kyšio, kad sužeistasis iškart sulauktų medikų dėmesio. Šiokia tokia valdžia, suteikta žmonėms, nepragyvenantiems iš atlyginimo, yra akstinas ta valdžia piktnaudžiauti.

Labai aiškiai jautėme pareigą sukurti sąžiningai ir efektyviai dirbančią vyriausybę. Per vyriausybės priesaikos davimo ceremoniją miesto rotušėje 1959 m. birželį visi vilkėjome baltai – ši spalva simbolizavo švarią mūsų sąžinę asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime. Žmonės šito iš mūsų tikėjosi ir mes buvome pasiryžę pateisinti jų lūkesčius. Komunistų šalininkai puikavosi darbininkiškais aprangos atributais (suglamžyti marškiniai ir kelnės), demokratišku keliavimo būdu (autobusais ir taksi), paprasta pastoge (profsąjungų tarnybinėse patalpose), kiniškas mokyklas lankančiomis savo atžalomis. Jie šaipėsi iš kondicionierių mano kanceliarijoje ir namuose, didelio amerikietiško mano „Studebaker“ automobilio, įpročio žaisti golfą ir gerti alų, buržuazinės mano kilmės ir Kembridže įgyto išsilavinimo. Tačiau jie negalėjo manęs ir mano kolegų apkaltinti imant pinigus iš darbininkų ir profsąjungų, kurioms suteikėme pagalbą.

Visi mano vyriausybės ministrai, išskyrus vieną, buvo baigę universitetus. Mums negrėsė likti be duonos ir išėjus iš vyriausybės – būdami savo srities specialistai, pavyzdžiui, kaip aš, pagrįstai tikėjomės, kad išsiversime ir be valstybinės tarnybos. Nejautėme būtinybės papildomai apsirūpinti, jei tektų išeiti iš tarnybos. Negana to, daugelio mūsų žmonos dirbo, jos galėjo išlaikyti šeimą, jei būtume patekę į kalėjimą ar negalėję būti šalia. Tuo ir rėmėsi mano ministrų ir jų žmonų nusistatymas. Jei ministrai pelno žmonių pagarbą ir pasitikėjimą, valstybės tarnautojai taip pat gali laikyti aukštai iškėlę galvas ir tvirtai priimti sprendimus. Tai buvo gyvybiškai svarbu kovojant su komunistais.

Nuo pat pirmos dienos, kai 1959 m. birželį pradėjo darbą mūsų vyriausybė, iš visų jėgų stengėmės, kad kiekvienas į valstybės iždą patekęs doleris būtų sąžiningai įskaitytas ir pasiektų gavėjus – paprastus žmones – pakeliui neišbarstęs nė vieno cento. Taigi nuo pat pradžios sutelkėme dėmesį į sritis, kuriose savo nuožiūra veikiantys įtakingi asmenys anksčiau pasinaudodavo turima valdžia asmeniniais tikslais, ir ištobulinome priemones užkirsti kelią tokiai praktikai, ją atskleisti arba sustabdyti.

Pagrindinė institucija, vykdžiusi šias užduotis, buvo Korupcijos tyrimų biuras (KTB), 1952 m. įkurtas britų siekiant įveikti vis labiau plintančią korupciją, ypač tarp žemesnės ir vidurinės grandies tarnautojų – policininkų, gatvės prekeivių inspektorių, antstolių ir kitų, kurie turėjo imtis veiksmų prieš įstatymų pažeidėjus, pakeles paverčiančius nelegaliomis prekyvietėmis ar valstybinėje žemėje neteisėtai statančius lūšnas. Šiuos atvejus tiriantys pareigūnai galėjo pažeidėjams įteikti šaukimą į teismą arba išsireikalauti kyšio ir užsimerkti.

Korupcija / E. Blaževič / LRT nuotr.

Mes nusprendėme sutelkti dėmesį į didžiuosius kyšininkus aukštuose valdžios ešelonuose ir nukreipėme KTB veiklą šia linkime. Smulkesnėms žuvims išgaudyti supaprastinome procedūras, kad turėdami aiškias oficialias instrukcijas valdininkai nebeturėtų galimybės veikti savo nuožiūra, ir net kai kuriose mažiau svarbiose srityse panaikinome reikalavimą turėti leidimus ir valdininkų sutikimą. Susidūrę su problema dėl galimybės teisme priimti kaltinamąjį nuosprendį už korupciją, po truputį griežtinome įstatymus.

1960 m. pataisėme pasenusį kovos su korupcija įstatymą, priimtą dar 1937 m., ir praplėtėme kyšio apibrėžimą – į jį įtraukėme atsidėkojimą bet kokiomis vertybėmis. Įstatymo pataisos suteikė plačius įgaliojimus korupcijos tyrėjams, taip pat teisę suimti įtariamuosius ir atlikti kratą bei patikrinti įtariamų asmenų bei jų sutuoktinių, vaikų ar įgaliotinių banko sąskaitas ir taupomąsias knygeles. Nebereikėjo įrodinėti, kad kyšį paėmęs asmuo yra pajėgus suteikti prašomą paslaugą. Mokesčių inspektoriai buvo įpareigoti suteikti informaciją apie kiekvieną įtariamą asmenį. Ankstesnis įstatymas, pagal kurį bendrininkų parodymai buvo laikomi negaliojančiais, nebent būtų patvirtintas jų patikimumas, buvo pakeistas leidžiant teisėjams remtis bendrininkų parodymais.

Pati veiksmingiausia įstatymų pataisa, kurią priėmėme 1960 m., suteikė teismams galimybę gavus patvirtinimą, kad kaltinamasis gyvena ne pagal pajamas arba turi nuosavybės, kurios kilmės negali paaiškinti, laikyti tai įrodymu, kad kaltinamasis yra gavęs kyšių. Turėdamas gerą uoslę ir gavęs įgaliojimus esant reikalui ištirti kiekvieno pareigūno ir ministro veiklą, su ministro pirmininko palaiminimu dirbantis KTB direktorius ne veltui pelnė grėsmingą reputaciją tarp tų, kurie buvo linkę paminti visuomenės pasitikėjimą.

1963 m. įvedėme prievolę iškviestiems liudininkams prisistatyti KTB ir suteikti informaciją. 1989 m. padidinome maksimalią baudą už korupciją nuo 10 tūkst. iki 100 tūkst. Singapūro dol. Melagingos ar klaidinančios informacijos suteikimas buvo pripažintas teisės pažeidimu, už kurį gali būti baudžiama kalėjimu ir bauda iki 10 tūkst. Singapūro dol., o teismams buvo suteikti įgaliojimai konfiskuoti dėl korupcijos įgytą materialų turtą.

Kai kuriose srityse korupcija buvo plačiai išsikerojusi. 1971 m. KTB sugriovė sindikatą, vienijusį per 250 specialiųjų pajėgų policininkų, kuriems sunkvežimių savininkai mokėjo po 5–10 Singapūro dol. per mėnesį – jų sunkvežimius kyšininkai atpažindavo pagal šone užrašytą adresą. Tie savininkai, kurie atsisakydavo mokėti, nuolat buvo terorizuojami šaukimais į teismą.

Muitinės pareigūnai gaudavo kyšius už tai, kad greičiau patikrintų kontrabandą gabenančias transporto priemones. Centrinės tiekimo tarnybos (vieno iš vyriausybės departamentų) darbuotojai už atlygį teikdavo informaciją suinteresuotiems asmenims apie oficialius pirkimo pasiūlymus. Importo ir eksporto departamento pareigūnai gaudavo kyšius už greitesnį įvairių leidimų išdavimą. Statybos darbų rangovai papirkinėjo valdininkus, kad šie leistų kloti negilius pamatus. Krautuvininkai ir namų gyventojai mokėjo visuomenės sveikatos priežiūros tarnybų darbuotojams už šiukšlių surinkimą. Kai kurių kiniškų mokyklų direktoriai ir mokytojai gaudavo komisinius iš kanceliarinių prekių tiekėjų. Siekiant išpešti asmeninės naudos iš turimos valdžios ir laisvės veikti savo nuožiūra, žmogaus išradingumas begalinis.

Susidoroti su organizuotu reketu buvo palyginti nesunku. Sunkiau buvo atskleisti pavienius korupcijos atvejus, pasitaikančius susiklosčius palankiai progai, o atskleidus juos reikėjo dar ir išnaikinti.

Pinigai / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Garsios bylos patekdavo į laikraščių pirmuosius puslapius. Korupcinius nusikaltimus įvykdė keli ministrai – po vieną maždaug kas dešimtmetį nuo 1960 iki 1990 m. Tan Kia Ganas iki 1963 m., kai pralaimėjo rinkimus, buvo nacionalinės plėtros ministras. Mes su juo artimai bendradarbiavome nuo 6-ojo deš. pradžios, kai jis buvo „Malayan Airways“ inžinierių profsąjungos pirmininkas, o aš – jos teisės konsultantas. Mes Taną paskyrėme personalo atstovu „Malaysian Airways“ direktorių valdyboje. Per šios oro linijų bendrovės valdybos susirinkimą 1966 m. rugpjūtį Tanas smarkiai prieštaravo „Boeing“ orlaivių pirkimui. Po kelių dienų p. Limas susisiekė su „Boeing“ bendrovę aptarnaujančiu „First National City Bank“ ir už atlygį pasiūlė savo paslaugas. Jis buvo Tan Kia Gano verslo bičiulis. Bankas žinojo apie griežtą mūsų vyriausybės nusistatymą prieš korupciją ir pranešė apie šį įvykį. Limas atsisakė sieti šį reikalą su Tanu ir šiam nebuvo galima pareikšti kaltinimų. Tačiau buvau tikras, kad Tanas čia yra prikišęs nagus. Kad ir kaip nemalonu ir skausminga buvo priimti tokį sprendimą, patvirtinau raštą, kuriame buvo pasakyta, kad jam kaip vyriausybės atstovui „Malaysian Airways“ direktorių valdyboje nepavyko be priekaištų atlikti savo pareigų, ir pašalinau jį iš valdybos bei kitų postų. Vėliau Kim Sanas man sakė, kad Tanas vaikšto apsmukęs, beveik nieko neveikia, nes jaučiasi atstumtas. Buvo liūdna tai girdėti, bet negalėjau pasielgti kitaip.

Wee Toon Boonas, tuometinis Aplinkos ministerijos aukštas pareigūnas, 1975 m. nemokamai su visa šeima keliavo po Indoneziją – šios kelionės išlaidas padengė viena statybų vykdytojų bendrovė, kurią jis palankiai pristatė valstybės tarnautojams. Iš tos pačios bendrovės jis priėmė dovanų 500 tūkst. Singapūro dol. vertą namą ir savo tėvo vardu, asmeniškai laidavus minėtos bendrovės savininkui, per du kartus paėmė 300 tūkst. Singapūro dol. paskolą spekuliuoti akcijomis. Nuo 6-ojo deš. jis sąžiningai ėjo vienos nekomunistinės profsąjungos vadovo pareigas. Skaudu buvo klausytis neįtikinamų jo protestų, įrodinėjant tariamą savo nekaltumą. Wee buvo pripažintas kaltu ir nuteistas ketveriems su puse metų kalėjimo. Jis pateikė apeliaciją. Apkaltinamasis nuosprendis buvo paliktas galioti, tik pusantrų metų sumažinta laisvės atėmimo bausmė.

1979 m. gruodį mus netikėtai ištiko rimta nesėkmė. Tuometinis Nacionalinio profsąjungų kongreso prezidentas ir LVP atstovaujantis parlamento narys Pheu Yew Kokas pagal keturis įstatymų punktus buvo apkaltintas dėl piktnaudžiavimo pasitikėjimu ir dėl to valstybei padaręs 83 tūkst. Singapūro dol. nuostolių. Taip pat pagal du Profsąjungų akto punktus jis buvo apkaltintas be ministro leidimo investavęs 18 tūkst. Singapūro dol. profsąjungų lėšų į privatų prekybos centrą. Kaip įprasta tokiose bylose, jis buvo paleistas už užstatą.

NPK generalinis sekretorius Devanas Nairas buvo Phey Yew Koko bičiulis ir tikėjo jį esant nekaltą. Nairas prašė KTB peržiūrėti bylą – negalima žlugdyti žmogaus melagingais kaltinimais. Aš nesutikau, nes buvau matęs tyrimo ataskaitas ir daviau KTB leidimą kelti bylą. Devanas Nairas buvo taip įsitikinęs Phey nekaltumu ir susirūpinęs, kad praras didelį pagalbininką profsąjungų judėjime, kad vieną šeštadienį prie pietų stalo įsikarščiavęs man išklojo viską, ką galvoja. Aš prie jo paskambinau KTB direktoriui ir liepiau iškart po pietų Devanui Nairui parodyti savo turimus įkalčius, liudijančius prieš Phey Yew Koką, su sąlyga, kad Devanas niekam apie tai neprasitars. Perskaitęs surinktą medžiagą, Devanas daugiau į mane nesikreipė. Phey Yew Kokas nusprendė pabėgti ir du jo laiduotojai prarado savo 50 tūkstančių, kurių jis taip ir negrąžino. Paskutinį kartą žinios apie jį pasiekė iš Tailando, kur jis gyveno varganą pabėgėlio gyvenimą, šantažuojamas imigracijos tarnybų ir policijos valdininkų.

Dramatiškiausias buvo anuometinio nacionalinės plėtros ministro Teh Cheang Wano žlugimas. 1986 m. lapkritį vienas iš senų jo bendradarbių per KTB apklausą prisipažino per du kartus davęs jam grynaisiais po 400 tūkst. Singapūro dol.: vieną kartą už tai, kad jis žemės supirkėjams leistų pasilikti savo dalį sklypo, kurį buvo nutarta privalomąja tvarka perleisti vyriausybei, kitą kartą – už tai, kad jis padėtų bendrovei įsigyti valstybės žemės privačiai statybai. Šie kyšiai buvo paimti 1981 ir 1982 m. Teh neigė paėmęs pinigus ir bandė derėtis su KTB direktoriaus vyresniuoju pavaduotoju, kad šis nekeltų bylos. Apie tai man pranešęs ministrų kabineto sekretorius pasakė, kad Teh prašo susitikimo su manimi. Atsakiau, kad negaliu jo priimti, kol nebaigtas tyrimas. Po savaitės, 1986 m. gruodžio 15 d., mano apsaugos darbuotojas pranešė, kad Teh mirė ir paliko man laišką:

Politikas / Asociatyvi / Marten Bjork/Unsplash nuotr.

Ministre pirmininke,

Paskutines savaites buvau labai liūdnas ir prislėgtas. Jaučiuosi atsakingas už tai, kad įvyko šis nelemtas incidentas, ir manau, kad turiu prisiimti visą atsakomybę. Kaip garbingas rytietis manau, kad teisingiausia nubausti save už padarytą klaidą aukščiausia bausme.

Nuoširdžiai jūsų

Teh Cheang Wanas

Aplankęs našle tapusią Teh žmoną, pamačiau ant lovos jo kūną. Ji pasakė, kad vyras visą gyvenimą tarnavo vyriausybei ir norėjo išgelbėti savo garbę. Našlė prašė, jei galima, apsieiti be skrodimo. Tai būtų buvę įmanoma tik tuo atveju, jei ji būtų turėjusi gydytojo išduotą mirties liudijimą, kad Teh mirė dėl natūralių priežasčių. Skrodimas parodė, kad velionis atėmė sau gyvybę išgėręs didžiulę dozę barbitūrato. Opozicija pareikalavo sudaryti parlamentinę tyrimo komisiją. Aš iškart sutikau. Dėl to velionio žmonai ir dukteriai teko iškęsti dar skausmingesnį viešą įvykių nagrinėjimą. Netrukus jos paliko Singapūrą ir niekada nebegrįžo. Jautė, kad pernelyg suterštas jų vardas.

Tarp savo piliečių sukūrėme tokią atmosferą, kad į valstybės tarnautojų korupciją visuotinai imta žiūrėti kaip į grėsmę visuomenei. Teh mieliau pasirinko mirtį, užuot užsitraukęs visuotinį pasmerkimą. Taip ir nesupratau, kodėl jis paėmė tuos 800 tūkst. Jis buvo gabus, kūrybingas architektas ir galėjo privačiai sąžiningu darbu uždirbti milijonus.

Nesunku išsikelti aukštus moralinius reikalavimus ir pasiryžti išnaikinti korupciją. Tačiau nelengva ilgą laiką gyventi su šiomis nuostatomis, nebent lyderiai yra stiprūs žmonės, ryžtingai nusiteikę be jokių išimčių vienodai elgtis su visais pažeidėjais. KTB pareigūnai turi gauti visišką palaikymą, kad galėtų be baimės ir nešališkai taikyti įstatymus.

Valdymo vystymo instituto (Institute of Management Development) 1997 m. išleistoje kasmetinėje pasaulio šalių konkurencingumo apžvalgoje (World Competetiveness Yearbook) buvo įvardytos mažiausiai korumpuotos viso pasaulio šalys, aukščiausią 10 balų įvertinimą skiriant tuo atveju, jei šalyje visiškai nėra korupcijos. Singapūras buvo įvertintas kaip mažiausiai korumpuota Azijos šalis ir įvertintas 9,18 balo, taigi aplenkė Honkongą, Japoniją ir Taivaną. Berlyne įkurta organizacija „Transparency International“ 1998 m. Singapūrui tarp viso pasaulio šalių skyrė septintąją vietą dėl to, kad čia nėra korupcijos.

Kad ir kokiu vietiniu eufemizmu tai būtų įvardijama – procentai, atsidėkojimas, bakšišas, rankos patepimas, – korupcija yra Azijos gyvenimo būdas. Žmonės atvirai ją laiko neatskiriama savo kultūros dalimi. Ministrai ir valstybės pareigūnai iš savo atlyginimų negali gyventi taip, kaip reikalauja jų pareigos. Kuo aukštesnis valdininkas, tuo didesni jo namai, tuo daugiau jis turi žmonų, sugulovių ir meilužių, ir visos jos apkarstytos blizgučiais, rodančiais vyro galią ir padėtį. Tose šalyse verslą plėtojantys singapūriečiai turi saugotis, kad į namus neparsivežtų tokių papročių.