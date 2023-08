Tutanchamono kapavietės paieškos: kelias į didžiausią atradimą egiptologijos istorijoje

Leidykla „Briedis“ pristato unikalų albumą „Tutanchamonas“. Išskirtinės šio albumo nuotraukos suteikia galimybę susipažinti su neįkainojamais faraono Tutanchamono papuošalais, baldais, drabužiais, ginklais, gausiai išpuoštais auksu, ir žavėtis galinga senovės Egipto civilizacija.

Kai 1922 metų lapkritį anglų archeologas ir egiptologas Howardas Carteris atrado faraono Tutanchamono kapavietę Egipte, netikėta naujiena greitai pasklido po pasaulį ir visus pribloškė. Visuomenė, atrodo, buvo pasirengusi su didžiausiu jauduliu ir susidomėjimu sekti tai, kas vyksta tolimajame Luksore. Žinoma, per kelerius metus nuo Pirmojo pasaulinio karo būta ir kitų archeologijos mokslui svarbių įvykių, bet nė vienas iš jų negalėjo varžytis su netikėtu ir masinančiu užtverto ir užplombuoto įėjimo į kapavietę, žadančio anapus esančius neapsakomus lobius, atradimu. Bet Carteris visai netryško optimizmu: praeityje jis ne kartą buvo nusivylęs ir patyręs, kaip sėkmė, kurios tikėjosi, virsta niekais.

Naujos kapavietės Karalių slėnyje atradimas buvo neįtikėtinas laimėjimas, o joje aptikti stulbinantys daiktai, niekieno nepaliestas karstas ir įkapės atėmė žadą. Nepažeisti karališkieji laidojimo rūmai, apie 11 kilogramų sverianti auksinė karaliaus Tutanchamono kaukė ir daugiau nei 5000 artefaktų yra bene ikoniškiausi Senovės Egipto simboliai. Tvarkant kapavietę, darbininkus persekiojo nelaimės, tragedijos, nesusipratimai ir rietenos, nes teigiama, kad kapavietėje ant sienų buvo išraižyti prakeiksmai, teigiantys, kad tie, kurie įžengs į kapą, greitai mirs.

Per pastaruosius keturiasdešimt metų susidomėjimas Tutanchamonu stulbinamai išaugo ir, švenčiant 100 metų kapavietės atradimo jubiliejų, tebėra nė kiek nesumenkęs. Tarptautinės parodos sudarė galimybę milijonams žmonių žavėtis rinktiniais lobiais. Smarkiai išaugus turizmui į Egiptą lankytojų bangos užlieja Karalių slėnį ir jie nustebę žvelgia į karstą mažutėje jaunojo faraono kapavietėje, o Kaire apžiūri nesuskaičiuojamus jo lobyno turtus. Atsirado aibės knygų, Carteris išaukštintas ir apšmeižtas, brangenybės išliaupsintos, o sykiais ir paniekintos.

Tutanchamono kapo radinių paroda (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

1900 metų sausį viena iš oficialių Carterio užduočių buvo prižiūrėti faraono mumijos perkėlimą į Kairą, kapavietėje paliekant tik Amenchotepo II mumiją sarkofage.

Tai buvo pirmasis Carterio susidomėjimas Karalių slėniu, ir visa likusi profesinė bei kasdienė tyrinėtojo veikla sukosi aplink jį. Slėnio trauka atsirado ne iš karto, tačiau slėnis tyčia ar ne įstrigo ir pakerėjo jauną, tik susiformavusį archeologą. Šis susižavėjimas buvo labai romantizuotas ir ilgainiui virto manija. Neturėdamas jokio pagrindo, tik nepagrįstą viltį Carteris ėmė manyti, kad yra (turi būti) viena neatrasta kapavietė, ir tikėjosi, jog ji neišgrobstyta. Tas atkaklus ryžtas netruko virsti aistra. Neatrodo, kad jo mintis būtų užvaldęs koks ypatingas kapas – tai galėjo būti bet kuris iš jų. Ar jis suvis turėjo galimybę padaryti atradimą? Gal kas kitas ten patektų pirmas?

Per keletą vyriausiojo inspektoriaus darbo metų Aukštutiniame Egipte jam pasitaikė kelios palankios progos. Pirmieji jo kasinėjimai buvo ne Karalių slėnyje, o lygumoje priešais Deir al Bachrį: ten Maspero leido Carteriui ištyrinėti duobę, kurioje prieš metus ar dvejus suklupo jo arklys. Paaiškėjo, kad ši „arklio kapavietė“, kaip ji buvo pavadinta, kažkaip susijusi su Nebhepetro Mentuhotepo II (apie 2055–2004 m. pr. Kr.) šventykla, taip pat garsesne šventykla Deir al Bachryje, tiesiog į pietus nuo Hačepsutos. Pasirodė, kad ši kapavietė buvo išplėšta – ne tokia, kokios tikriausiai tikėjosi Carteris. Vienas reikšmingas objektas iš jos – stulbinanti natūralaus dydžio sėdinčio faraono, apsirengusio Sedo ar jubiliejinėms iškilmėms, statula nesuteikė paguodos nusivylus iš esmės tuščiu kapu. Tačiau tai buvo pirmasis jo tyrinėtas faraono kapas ar galbūt kenotafas.

Kitas jo ryšys su faraono kapaviete vėl atvedė jį į Karalių slėnį, tik ne tokiomis palankiomis aplinkybėmis. 1901 m. lapkričio 24-osios vakarą, kai Carteris buvo išvykęs iš Tėbų į kelionę patikrinimams, į neseniai atrastą Amenchotepo II kapavietę įsilaužė plėšikai. Sklido gandai, kad kapavietėje vis dar yra brangenybių, o sarkofage tebeguli faraono mumija. Ieškant auksinių papuošalų jis buvo atsargiai atidarytas. Nors visi įrodymai pagrįstai bylojo apie žinomos vietinės Kurnavi giminės narių, pagarsėjusių kapų plėšimu, kaltę, jokio baudžiamojo persekiojimo nebuvo. Carterio jokiu būdu nebuvo galima kaltinti, tačiau tas epizodas paliko dėmę jo reputacijoje. Ja vėliau ir pasinaudojo tie, kurie piktinosi jo buvimu Luksore.

Victoro Loreto darbas Karalių slėnyje parodė, kad ten visgi esama dar neatrastų faraonų kapaviečių. Nors pats Carteris nebeturėjo lėšų kasinėjimams tęsti, Karalių slėnyje jis atliko daug reikalingų darbų: valė kapavietes, įstatinėjo plienines duris ir įvedinėjo apšvietimą. Jis turėjo puikiausių progų gerai susipažinti su vietove ir apžiūrėti, kur galima būtų rasti daugiau kapaviečių. Tai buvo proga apsižvalgyti ir išžvalgyti – geriausias pasirengimas rimtam darbui; šiuo laikotarpiu buvo pasėtos sėklos jo paskutiniam derliui su grafu Carnarvonu.

Tačiau net tada jam pasitaikė galimybė įsitraukti į kasinėjimus. Maspero paragintas jis susirado turtingą rėmėją, kuris galėtų finansuoti jo vardu Howardo Carterio vykdomus kasinėjimus Karalių slėnyje. Buvo visai nesunku įtikinti turtingą amerikietį verslininką Theodore’ą Davisą būti tuo rėmėju, ir 1902 metais prasidėjo Daviso kasinėjimai Karalių slėnyje, kurie truks iki 1915 metų. Carteris vadovavo darbui, kol 1904 metų pabaigoje iš Tėbų išvyko į Kairą. Per tą laiką jis parodė, kad yra daugiau atrastinų kapaviečių, ir – turbūt jam, besiformuojančiam archeologui, tai buvo svarbiau, – įsitikino, kad jis yra kasinėtojas, kurio įgūdžiai ir charakteris idealiai tinka tokio pobūdžio darbui.

Didžiausia Carterio sėkmė su Davisu atėjo 1903 metų sausį, kai Karalių slėnyje atrado savo pirmąją faraono kapavietę. Ji buvo parengta XVIII dinastijos faraonui Tutmoziui (apie 1400–1390 m. pr. Kr.) ir, kaip ir reikėjo tikėtis, antikos laikais išgrobstyta. Vis dėlto liko daug įspūdingų tapytų sienų reljefų liekanų ir gausybė puikių, bet daugiausia sugadintų senovinių daiktų. Carteris rūpestingai surežisavo oficialų atidarymą, pats kuravo išankstinius pasiruošimus, siekdamas užtikrinti, kad garbingi lankytojai jaustųsi gana patogiai ir pridarytų kuo mažiau žalos kapavietei ir jos turiniui. Buvo įvestas apšvietimas – kone negirdėta prabanga neseniai atkastame kape.

Artima Daviso palydovė ir giminaitė, jų kasmetinių kelionių Nilu visuomeninė metraštininkė Emma Andrews aprašė, kas nutiko vasario 3-iąją. Renginys tikrai buvo sudėtingas, pavojingas, įdomus ir kartu labai linksmas. Ji įėjo su generaliniu direktoriumi Gastonu Maspero. Buvo du ilgi nuolydžiai: „Maspero, tokiam apkūniam, faktiškai tekdavo atsigulti ir sykiais užsidėti kojas Carteriui ant pečių.“ Pavojingu kabamuoju tiltu jie perėjo gilų šulinį – XVIII kapavietėms būdingą detalę. Po laidojimo salę „mėtėsi daugybė gražių nuolaužų, <...> Carteris padėjo lentas, jomis galėjome vaikščioti, ir mūsų paprašė nuo jų nenulipti. Išeiti buvo dar sunkiau“. Po vėlyvų pietų jie sugrįžo į Daviso gyvenamąjį laivą: „Mes su džiaugsmu išgėrėme arbatos.“

„Kai mano akys priprato prie šviesos, patalpoje iš miglos lėtai išniro keisti gyvūnai, statulos ir auksas – visur aukso spindesys, – taip pirmuosius įspūdžius aprašė Carteris. – Patalpa – atrodė visas muziejus – pilna objektų.“ Kairėje buvo į didžiulę krūvą suverstos vežimaičio dalys; priešais jas – trys didžiuliai apeiginiai gultai su žvėrių galvomis, o po jais stovėjo skrynios, pilnos asmeninių daiktų, maisto atnašoms skirtos kiaušinio formos dėžės ir baldai – vieni paprasti, kiti neįsivaizduojamai prašmatnūs. / Leidyklos „Briedis“ nuotr.

Tačiau paskyrus kitus vyriausiuosius inspektorius, Carterio darbas su Davisu baigėsi. Maspero sumanymas buvo po ketverių penkerių metų sukeisti Aukštutinio ir Žemutinio Egipto inspektorius, ir būtent 1904 metais jis nutarė tai padaryti. Carteriui tai turbūt nepatiko, nors jokių priešiškų atsiliepimų apie tai neišliko.

Tuo metu jis buvo valdininkas ir turėjo daryti, kas liepta. Tačiau dešimt metų Tėbai buvo jo gyvenimo Egipte centras, paskutiniais metais profesinis interesas buvo sutelktas į Karalių slėnį. Karališkosios kapavietės – štai ką jis džiaugdavosi atradęs, o šiaurėje, kur piramidžių tyrinėjimas buvo visai kitoks, jų nebūtų nė vienos, ir – ką sakyti – nebuvo. Jei tuo metu jis ir turėjo minty kokią konkrečią kapavietę, tai buvo faraono Amenchotepo I (apie 1525–1504 m. pr. Kr.) palaidojimo vieta, kuri pagal nuorodas senovės egiptiečių papirusų įrašuose turėjo būti už Karalių slėnio ribų.

Taigi jis, kaip vyriausiasis inspektorius, galėjo vykdyti jos paieškas nepažeisdamas koncesijos su Theodore’u Davisu Karalių slėnyje sąlygų. Ieškodamas lėšų Carteris kreipėsi į savo seną globėją lordą Amherstą: „Galiu tai padaryti šią vasarą prieš išvykdamas į Žemutinį Egiptą.“ Iš tikrųjų jis galėjo tik pakasinėti aplink Dra Abu al Nagos aukštumas – virš slėnio, nusidriekusio į rytus nuo Deir al Bachrio, stūksančią kalvą ir žinomą nedidelių XVII dinastijos karališkųjų kapaviečių vietą. Surasti Amenchotepo I kapavietę Carteriui tapo kažkas panašaus į idée fixe; būtent tuo jis vėliau galėjo sudominti grafą Carnarvoną jiems belaukiant Karalių slėnio koncesijos.

Pervedimas į šiaurę 1904 metų pabaigoje, su kuriuo Carteris susitaikė, nors tuo ir neapsidžiaugė, greitai atnešė didžiulę nelaimę. Jis buvo tik trisdešimties, turėjo daug patirties, tačiau su juo buvo nelengva. Maspero jį apibūdino kaip entêté – užsispyrusį. Iškvietus Carterį įsikišti į Paveldo tarnybos sargybinių ir lankytojų grupės Sakaroje kilusį ginčą, kol nekilo peštynių ir nebuvo pralieta kraujo, jam nepavyko išspręsti konflikto. Jo nenoras eiti į kompromisą apsunkino padėtį ir paskatino pervesti jį į Tantą Nilo deltoje. Jis buvo nepatenkintas ir 1905 metų rudenį išėjo iš Paveldo tarnybos.

Trejus metus jis buvo archeologų bendruomenės atstumtuoju. Pragyvenimui manydavosi pardavinėdamas akvareles Egipte besilankantiems europiečiams ir amerikiečiams: daugelis jų buvo turtingi ir mielai samdydavo jį kaip daug žinantį profesionalų gidą po senovines vietas. Carteris sugrįžo į Tėbus ir gyveno iš buvusių bendradarbių egiptiečių labdaros. Jam šiek tiek padėjo kai kas iš jo senųjų kolegų, tokių kaip Theodore’as Davisas, kuris didžiausią savo atradimą Karalių slėnyje padarė 1905 metų vasarį, vos keli mėnesiai po to, kai Carteris išvyko iš Tėbų. Jujo ir jo žmonos Tujos – karalienės Tijos, mylimos Amenchotepo III žmonos, tėvų kape buvo daugiausia puikiai išsilaikiusių laidojimo baldų, tarp kurių buvo nepaliesti jų karstai, kada nors rasti Karalių slėnyje.

Savo laiku Davisas paprašė Carterio akvarele nutapyti kai ką iš įspūdingiausių kapavietės objektų, ir tos akvarelės buvo panaudotos paskesniems leidiniams iliustruoti. Žinoma, visa tai Carterį labai skaudino ir žemino, o Daviso komisiniai buvo tik maža kompensacija už tai, kas galėjo būti Carterio laimėjimas. Jeigu jis dar trims mėnesiams būtų pasilikęs Tėbuose, gal tą atradimą būtų padaręs pats. Tačiau sėkmė išpuolė jo kolegai Jamesui Quibelliui, su kuriuo jis apsikeitė inspektorių vietomis. Todėl viskas, ką tuo metu galėjo padaryti Carteris, – likti Tėbuose, rankioti mažus kūrinėlius ir stebėti dažnas pergales anapus kalvos, Karalių slėnyje.

Kiekvienas Daviso komandos karališkojo kapo atradimas reiškė, kad ateityje bus padaryta vienu atradimu mažiau. Ir ar suvis Carteris turės progą vėl ten darbuotis? Daviso pergalės pabiro viena po kitos. Metų pabaigoje, be abejonės, Edwardo Ayrtono, visu etatu priimto naujo kasinėtojo, patartas Davisas nutarė susisteminti savo veiklą Karalių slėnyje, „išrausdamas kiekvieną kalną ir prieškalnę“ – darbo metodas, kuriuo nuo 1917 metų atkakliau naudojosi ir pats Carteris. Ayrtonas buvo aštuoneriais metais jaunesnis už Carterį ir ne toks patyręs, tačiau jis dirbo su Davisu dar prieš Carterio atsistatydinimą. Yra pagunda manyti, kad Carteris būtų pritaręs Daviso paskyrimui, jei apie tai būtų žinojęs tuo metu, kai jautėsi toks nepatenkintas gyvenimu Tantoje.

1905 metų pabaigoje buvo atrasta faraono Siptaho (apie 1194–1188 m. pr. Kr.) kapavietė, tačiau visiškai išvalyta tik po kelerių metų. 1907 metų sausį atidaryta kapavietė, naudota ar pakartotinai panaudota kaip laidojimo rakandų ir įkapių slaptavietė. Šioje prieštaringoje saugykloje, puikiai žinomoje pagal Karalių slėnio numerį KV 55, buvo karališkųjų asmenų, glaudžiai susijusių su Echnatonu ir Amarnos dvaru, reikmenys. 1908 metų vasarį Ayrtonas atrado įspūdingai išpuoštą Horemhebo, paskutinio XVIII dinastijos (apie 1323–1295 m. pr. Kr.) faraono, kapavietę.

Naujosios karalystės faraonų kapavietės buvo atrandamos viena po kitos, tačiau Howardo Carterio trauka Karalių slėniui nemenko. Vargu ar naktį gulėdamas lovoje jis ant pirštų skaičiuodavo praleistus kapus. Prieš kelerius metus buvo išnagrinėjęs Karalių slėnio istoriją ir išstudijavęs galimybes dar ką nors atrasti. Tačiau jis niekaip negalėjo atsikratyti minties, kad Karalių slėnyje galėtų būti netikėtai aptiktos kitos nekilmingųjų, tokių kaip Jujo ir Tujos, kapavietės – ir dar neišgrobstytos.

Iš kapavietės rankomis nešamas atidarytas konteineris su objektais. Tokie žygiai gan reguliariais intervalais vykdavo visą dieną, kol buvo vykdomi kapavietės valymo darbai. Tokia veikla linksmindavo nuolatines minias lankytojų, susirinkdavusių aplink kapavietę su viltimi pamatyti kokią konkrečią brangenybę ar net Carterį bei Carnarvoną. Jie retai nusivildavo. / Leidyklos „Briedis“ nuotr.

1909 metų sausį Howardas Carteris parašė vienai iš savo turtingų amerikiečių klienčių – poniai Kingsmill Marrs iš Bostono: „Karalių kapavietėse ponas Davisas rado nedidelę kapo duobę, tačiau, be aukso folijos, joje nieko ypač įdomaus nėra.“ Atsižvelgus į pastaruosius įvykius Carteriui turbūt reikėjo labiau pasidomėti tuo, kas buvo rasta. Aišku, gali būti, kad kai rašė laišką, radinių jis nebuvo matęs. Ant vienų auksinių fragmentų buvo Tutanchamono vardas, o ant kitų – Ajo, trumpai valdžiusio Tutanchamono sosto įpėdinio (apie 1327–1323 m. pr. Kr.), ir Davisas su savo naujuoju kasinėtoju Haroldu Jonesu šį labai kuklų duobinį kapą įvardijo kaip faktinę Tutanchamono palaidojimo vietą.

Vėliau jis ir buvo paskelbtas tokia, tačiau duomenys tapatybės nepatvirtino, ir jis nesulaukė visuotinio pripažinimo. Tačiau bent jau buvo iškeltas Tutanchamono vardas. Visgi tai, ką jis vėliau tame pačiame laiške parašė poniai Marrs, Carteriui turėjo ypač didelės reikšmės artimoje ateityje: „Lordas Carnarvonas man ką tik pasiūlė didžiulį honorarą, kad mėnesį (vasarį) imčiausi kasinėjimo Dra Abul al Nagoje (vietoje tarp Dair al Bachrio ir įėjimo į Karalių slėnį, kurią jūs neabejotinai prisiminsite) ir pamėginčiau surasti Amenchotepo I ir Jachmos Nefertarės (XIII dinastijos įkūrėjų) kapavietę, kuri, kaip užsimenama Aboto papiruse, turi būti netoliese, – aplinkybės tokios palankios ir toks įdomus poilsis trumpam nuo darbų, kad sutikau ir stengsiuosi kaip išmanydamas.“

Taigi, tariamai nenorėdamas Carteris, pasirodo, pasirengęs grįžti prie kasinėjimų ir imtis sumanymo, kurį prieš penkerius metus pats buvo pasiūlęs lordui Amherstui. Jis tikriausiai labai apsidžiaugė kasinėjimo Tėbų nekropolyje perspektyva, nors galėjo turėti nuogąstavimų, kylančių iš liūdnos valdininko patirties praeityje. Be to, atrodo, kad jam patiko tas laikas, kai tapė, dirbo aukštos klasės gidu ir vertėju, buvo pats sau ponas ir sukinėdamasis tarp gan žinomų klientų visuomenėje buvo įgijęs daug pasitikėjimo savimi. Jis jau nebebuvo tas netašytas keistų manierų jaunuolis; jį tikrai buvo galima palaikyti džentelmenu.

Toks jis visai gerai prisiderintų prie to gyvenimo, kurį gyveno grafas Carnarvonas, kuris nereikalavo gyventi nepatogiai ar beprasmiškai taupyti, kaip Petrie. Be to, traukė „didžiulis honoraras“. 1911 metais laiške Percy’iui Newberry’iui Carnarvonas užsiminė, kad moka Carteriui 200 svarų per mėnesį; vargu ar 1909 metais jis mokėjo daug mažiau.

Gastono Maspero palaimintas Carteris ėmė dirbti su Carnarvonu. Maspero buvo labai nusivylęs, kai 1905 metais Carteris išėjo, ir visaip stengėsi įkalbėti jį pasilikti. Taigi, kai 1908 metais pas jį atėjo Carnarvonas ir paprašė rasti „mokytą žmogų“ padėti jam su kasinėjimais, tai suteikė Maspero puikią progą reabilituoti Carterį kaip archeologą. Nuo 1907 metų Carnarvonas užsiiminėjo nedideliais kasinėjimais Tėbų nekropolyje. Jis pats prižiūrėjo savo darbininkus, bet viską kontroliavo Arthuras Weigallis, tuometis Aukštutinio Egipto vyriausiasis inspektorius. Weigallis buvo protingas ir geras egiptologas, nepakentė kvailių ir nemokšų. Carnarvonui jis neprijautė ir ne itin padėjo dirbti tose vietose, kur buvo galima ką nors rasti.

Jis prisipažino Franciui Llewellynui Griffithui, žymiam tų dienų britų egiptologui: „Aš paskyriau jį prie Šeich abd al Kurnos šiukšlių sampylų, kur, aišku, jis dirbo sezoną nieko nerasdamas, nors vyliausi, kad gal ras kokią gerai ištapytą kapavietę, o tai būtų naudingas radinys, kurio labai nepagadinsi.“ Per antrąjį sezoną 1908 metų pradžioje Carnarvonui labiau pasisekė. Carnarvonas ir be niekam tikusių Weigallio patarimų susitarė dėl daug perspektyvesnio kasinėjimų ploto; jis rado daug įdomių senovės radinių ir keletą kapaviečių, tarp jų vieną, priskiriamą XVIII dinastijai, paruoštą Tėbų merui Tetikiui.

Carnarvono sėkmė suerzino Weigallį, kuris iš dalies buvo nušalintas. Jis skundėsi Griffithui: „Lordas Carnarvonas labai stengiasi ir skrupulingai prižiūri darbą, tačiau šito negana <...>. Jis puikus vyrukas, bet visiškai neatsakingas.“ Weigallis turėjo gerą argumentą. Turtuoliai nebūtinai yra geri kasinėtojai. Pats Carnarvonas buvo neužtikrintas. Jis matė visiškai neturįs technikos sėkmingiems kasinėjimams vykdyti, o be reikiamos Paveldo tarnybos atstovo paramos jam reikėjo susirasti savo žmogų. Tuo žmogumi tapo Carteris.

Tutanchamono statulėlė / AP nuotr.

Taip prasidėjo keturiolika metų truksiantis bendravimas, pasibaigęs didžiausiu atradimu egiptologijos istorijoje. Carteris pasirodė esąs kaip tik tas žmogus. Jis ir Carnarvonas buvo kilę iš visiškai skirtingų visuomenės sluoksnių, tačiau Carteris turėjo tuos gabumus ir asmeninius bruožus, kuriuos vertino Carnarvonas. Be to, kad Carteris buvo prityręs kasinėtojas ir puikus dailininkas, jis nepaprastai profesionaliai elgėsi su paveldu ir Tėbų nekropolyje jautėsi kaip namie. Jis gerai pažinojo Kurnavi, žinojo jų stiprybes, perprato silpnybes, o jie juo tiek pasitikėjo, tad atnešdavo jam naujausių žinių apie gerus neteisėtus radinius. Todėl jis dažnai sugebėdavo gauti išskirtinės kokybės daiktų didėjančiai Carnarvono kolekcijai, kol jų dar neperdavė į bendrą senovinių daiktų rinką. Tačiau Carteriui nebuvo pavesta, kaip jis vylėsi, užsiimti Amenchotepo I ir jo motinos karalienės Jachmos Nefertarės kapaviečių paieškomis.

Carnarvono koncesija Tėbų nekropolyje ėmė duoti labai įdomios medžiagos, atsirado tvirtas pagrindas toliau darbuotis tame pačiame plote. Kitus šešerius metus Carteris atkakliai darbavosi į rytus nuo Deir al Bachrio šventyklų. Darbas vyko dideliame plote, tačiau griežtai kontroliuojamas, buvo sukurta puiki kasinėjimo techninių darbų tvarka. Pagaliau Carteris sėmėsi svarbių kasinėjimų patirties, kurios negalėjo įgyti ankstyvaisiais valymo metais Karalių slėnyje.

1912 metais buvo išleista puiki knyga, kurioje aprašyti 1907–1911 metų rezultatai. Ji buvo parengta Carnarvono ir Carterio bendraautorystės pagrindu, tačiau aišku, kad tai buvo pastarojo sumanymas. Jau 1912 metais tam tikros pasikartojančios radinių ypatybės įtikino Carnarvoną, jog būtinos permainos. Jis galvojo apie kasinėjimų vietas kitose Egipto vietose. Carteris žvalgėsi į Karalių slėnį, kur koncesija dar priklausė Theodore’ui Davisui. Tada Davisui jau buvo gerokai per septyniasdešimt, jis buvo ne pačios geriausios sveikatos. Jam jau buvo sunku kasmet lankytis Egipte. Praėjusių metų atradimai Karalių slėnyje buvo nereikšmingi, tačiau jis laikėsi įsikibęs į koncesiją, tarsi ir jis manytų, kad ten turi būti padarytas vienas didžiulis atradimas.