Augenis Vadluga. Kaip išspręsti atstovaujamosios demokratijos krizę? Lotokratinė alternatyva

Pasak „Freedom in the World“ indekso, Lietuvos reitingas 100 balų sistemoje nuo 2020 metų sumažėjo nuo 91 iki 89 balų – taigi, remiantis šiais rodmenimis, Lietuvoje per kelerius metus „sumažėjo“ laisvės. O kaip šis indeksas atsako į klausimą, kas yra „laisvė“?

Įvairiai – tačiau kaip ypač svarbi minima rinkiminė atstovaujamoji demokratija, jos sąžiningumas ir legalus politinių partijų veikimas. Rinkimais, juose renkamais atstovais paremta atstovaujamoji sistema laikoma „demokratijos“ sinonimu, o demokratija – „laisvės“ sinonimu. 57 procentai valstybių, laikomų demokratiškomis, remiasi šiuo principu. Kitokio pobūdžio demokratijų nėra.

Tuo tarpu dauguma likusiųjų turi ir demokratijos, ir autokratijos elementų, net ir autokratijos laikosi tam tikrų demokratijos formalumų. Ne šiaip sau Baltarusija, Kinija, Šiaurės Korėja turi parlamentus, kuriuos sudaro atstovai, nors ir renkami be konkurencijos. Išskyrus kelias išlikusias absoliutines monarchijas, ypač Viduriniuose Rytuose, atstovaujamoji demokratija tapo visuotine ideologija, kurią vienaip ar kitaip turi priimti net ir nedemokratinių režimų vadovai.

Kyla klausimas, kodėl?

Juk atstovų rinkimas tikrai nėra vienintelis būdas kaip organizuoti valstybę. Nuo seniausių laikų tai tebuvo viena galimų valstybės organizacijos formų, egzistuojanti kartu su kitomis ir lygiai tiek pat filosofiškai pagrįstomis alternatyvomis. Kai kurios jų, pavyzdžiui, monarchija ar autokratija, jau atmestos kaip socialiai ir filosofiškai neteisingos, tačiau kitos tebelieka. Šiame straipsnyje pristatoma viena šių alternatyvų, žmonijai pažįstama nuo senovės Graikijos laikų – lotokratija. Tai valdymo sistema, kurioje atstovai renkami burtais.

Kodėl verta kelti šį klausimą ir stoti prieš visuotinę demokratijos ideologiją? Atstovaujamoji demokratija kupina struktūrinių problemų. Nors ji dominuoja, pasitikėjimas jos gebėjimu spręsti problemas visame pasaulyje, net ir Vakarų demokratijose, smunka. Amerikiečių pasitikėjimas jų išrinkta vyriausybe – žemiausias istorijoje, tik 39 procentai. Jungtinėje Karalystėje, apklausų teigimu, daugiau nei 40 procentų gyventojų mano, kad „demokratija neveikia“, o 70 procentų netiki, kad jų atstovas parlamente atstovauja jų interesams.

Apie pasitikėjimą išrinktaisiais Lietuvoje ar aplinkinėse valstybėse geriau net nekalbėti. Šio nepasitikėjimo demokratija priežastys dažniausiai tos pačios: renkami atstovai neatstovauja rinkėjų interesams, tad priimami sprendimai valstybės piliečių nenaudai; valdžią demokratinėse institucijose užėmęs dažnai korumpuotas elitas; konkurencija rinkimuose – netikra, nes didžioji visuomenės dalis negali pasiūlyti savo atstovų ar idėjų; t. t.

Šiuose teiginiuose yra tiesos. Pasak Nicholo Carneso tyrimo „The Cash Ceiling“, tik 2 procentai visų JAV Kongreso narių ir aukštų valstybės pareigūnų priklauso darbininkų klasei. Jei egzistuotų hipotetinė „milijonierių partija“, ji turėtų daugumą abiejuose Kongreso rūmuose ir valdytų visas valstybės institucijas. Netgi galima teigti, kad atstovaujamoji demokratija yra tik oligarchijos forma – ši idėja nėra nauja. Tam paaiškinti formuluojamos teorijos, pavyzdžiui, „geležinis oligarchijos dėsnis“. Teigiama, kad bet kokia sistema anksčiau ar vėliau evoliucionuos į nedidelės grupės valdžią.

Tačiau net ir „elitistais“ laikomi demokratijos filosofai pasipriešintų idėjai, kad tai ir atstovavimo lemtis. Dažnai vystoma mintis, kad atstovaujamosios demokratijos tikslas – atstovauti visoms visuomenės grupėms, bet neleisti vienai jų dominuoti ir primesti savo valią likusiesiems, taip vietoj siauro vienos visuomenės grupės gėrio pasiekiant bendrą gėrį. Norint išsiaiškinti giluminį bet kokio politinio reiškinio problemų šaltinį, reikia kastis į jo filosofinius pamatus.

Vieno JAV konstitucijos tėvų (Jameso Madisono) tekstai – vertingas šaltinis norint pasiekti šį tikslą. „Federalistų“ grupės lyderis, „The Federalist Papers“ traktatų, kurie ir šiais laikais vertinami ir cituojami JAV politologų ir Konstitucijos ekspertų, kuriuose skelbiamos idėjos laikomos valstybės tėvų intencijų išraiška, konstitucijos, kuri padėjo pagrindus daugumai šių laikų konstitucijų, autorius – jei jis neturi atsakymo į atstovaujamosios demokratijos krizę, vargu, ar turės kas nors kitas.

Pagrindinė demokratijos problema, pasak J. Madisono – politinės grupuotės, kurias vienija bendri interesai, priešingi visos visuomenės bendram gėriui. Lengva spėti, kad taip pabrėžiama kritika politinėms partijoms, tačiau tarp šių dviejų koncepcijų yra skirtumas. Politinės grupuotės – netolygiu turto pasiskirstymu ir skirtinga profesine veikla atskirtos grupės. Tai – žemvaldžiai, prekybininkai, gamybinės pramonės darbininkai ir operatoriai, be abejonės, ir turtingasis elitas. Be abejo, klasinis ir turtinis pasiskirstymas neišvengiamas, bet jei viena šių grupuočių užims valdžią demokratinėje sistemoje, bendrasis gėris bus neįmanomas – ši grupuotė visai visuomenei primes siaurą ir sau naudingą gėrio sampratą. Čia galima prisiminti „The Cash Ceiling“ ir straipsnio pradžioje pristatytus pavyzdžius – ar tai neprimena dabar JAV ir kitose demokratijose susiklosčiusios situacijos?

Kaip suvaldyti šias grupuotes ir pasiekti bendrąjį gėrį? Vienintelis būdas, J. Madisono teigimu, yra atstovaujamoji konstitucinė sąranga. Tai – nuosaikumą politinėje sferoje skatinanti ir atskirų socialinių grupių interesus suvaldanti sistema. Konstituciniai mechanizmai – pirma, atitinkamas atstovų skaičius, kad kiekvieną atstovą rinktų užtektinai didelis rinkėjų skaičius, tad nedidelė grupuotė negalėtų užimti valdžios, antra, valdžių padalijimo principas – turėtų privesti prie to, kad net ir didelę politinę galią visuomenėje turinti viena socialinė klasė negalės visiškai įsigalėti valdžioje. Jos bus priverstos bendradarbiauti, ieškoti kompromiso ir bendros gerovės.

Demokratija / asociatyvi nuotr. / Shutterstock nuotr.

Kokia situacija susiklostė šiandien? Atstovaujamosiose demokratijose įsigalėjo viena socialinė klasė, viena „politinė grupuotė“, nors ir nominaliai pasidalijusi į politines partijas. Daugumą atstovų sudaro profesionalūs politikai, teisininkai, verslo atstovai, o didžiajai daliai atstovauja tik keletas. Kaip ir spėjo J. Madisonas, ši politinė grupuotė neatkreipia dėmesio į neatstovaujamų grupių interesus – tai savo tyrime palietė N. Carnesas, empiriniais duomenimis parodydamas, kad darbininkų klasės atstovai, nepriklausomai nuo jų partinių nuostatų, yra linkę palaikyti darbininkams aktualias reformas. Pavyzdžiui, verslininkų atstovai, irgi nepriklausomai nuo jų partinių nuostatų, linkę jų nepalaikyti. Konstitucinės sąrangos neužtenka, jei norima sustabdyti elito užvaldymą.

Kokia šio proceso priežastis? Tai – struktūrinė atstovaujamosios demokratijos problema, dėl kurios kaltas pagrindinis jos bruožas – rinkimai. Rinkimai – filtras, kuriuo valdantysis elitas atsikrato sau netinkamų kandidatų ir palaiko jau išaiškintą „politinės grupuotės valdžią“. Kodėl? Šiomis dienomis pripažinta, kad dalyvauti rinkimuose itin brangu, tai nuolatos brangsta. Rinkimai užima daug laiko, didžioji dalis gyventojų negali jo skirti; norint išlaikyti žinomumą, reikalingos arba didelės asmeninės investicijos, arba turtingų žmonių ar organizacijų parama; kandidatas nuolatos turi išlaikyti bendradarbiavimą su medijų bendrovėmis, kurias valdo milijardieriai verslininkai, tad atstovauja jų, o ne visuomenės interesams.

Tarp socialinių grupių egzistuoja atstovaujamosios demokratijos filosofų nepastebėtas galios disbalansas – ne balsais, ko buvo bijota, o ekonomine galia, kuris leidžia elitui kontroliuoti rinkimus net ir neturint daugumos piliečių paramos. Nenuostabu, kad piliečiai, matantys tokius demokratijos iškraipymus, vis labiau ja nepasitiki ir netiki, kad atstovaujama jų interesams.

Taigi, jei problema kyla iš to, kad atstovams pasirinkti naudojami rinkimai, verta bent pamąstyti apie alternatyvas. Lotokratija – viena šių alternatyvų. Iš amerikiečių politikos filosofo Alexanderio Guerrero straipsnio „Against Democracy“ galime pasitelkti pavyzdį, kaip tokia sistema galėtų veikti šiandien. Filosofas apibrėžia du pagrindinius reikalavimus gerai valdymo formai – reagavimas į piliečių troškimus bei bendrojo gėrio kūrimas – ir pareiškia, kad atstovaujamoji demokratija neišpildo nei vieno iš jų. Jo siūloma alternatyva – sudėtinga keleto parlamentų sistema, į kuriuos valstybės piliečiai būtų renkami burtais. Kiekvienas parlamentas spręstų tik tam tikros srities klausimus, juos sudarytų iš šios sferos parinkti atstovai, informuoti apie diskutuojamą klausimą prieš kiekvieną posėdį. Tai – jau pasiteisinusi idėja, paimta iš Kanados Britų Kolumbijos provincijoje atsitiktiniu būdu parinktos Piliečių rinkimų reformos asamblėjos.

Nėra rinkimų filtro, tai pagrindinė priežastis, kodėl lotokratija tinkamesnė sistema nei atstovaujamoji demokratija. Atsitiktinio, matematinio parinkimo negalima paveikti medijų įtaka, finansinėmis išlaidomis ar politinių partijų machinacijomis. Atsitiktinis atstovų parinkimas taip pat nekreipia dėmesio į atstovų statusą ir socialinę klasę – net ir demokratijos sąlygomis išrenkami darbininkų klasės atstovai kovoja už darbininkų interesus, o jų kiekis tikrai padaugėtų lotokratijos sistemoje.

Be abejo, lotokratija irgi nėra tobula sistema. Atskiroms socialinėms grupės tarnaujančios medijos išliks net ir atstovus renkant atsitiktinai. Kai kurias problemas spėjo pastebėti ir A. Guerrero, pavyzdžiui, didžioji dalis gyventojų galbūt nenorėtų dalyvauti valdant valstybę ir atsisakytų savo pozicijos, jei jų vardas būtų išrinktas burtų keliu. Tinkamas pilietiškumo ugdymas ir dosnios materialinės paskatos išrinktiesiems turėtų iš dalies, bet ne visiškai padėti išvengti šio trūkumo. Tačiau svarbiau už bet kokius teorinius ar praktinius projektus – siūlymas mąstyti. Neverta užsidaryti ideologiniuose rėmuose, ypač kai šie ideologiniai rėmai vis dažniau neatstovauja mūsų pačių interesams – verta nors ir kartą žvelgti už šių rėmų ribų bei įvertinti įmanomas alternatyvas.