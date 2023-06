Indrė Makaraitytė. Nei moralinis, nei autoritetas

Prezidentas perskaitė dar vieną metinį pranešimą. Nieko nesuintrigavo jo pradžia ir pagrindinis akcentas – Lietuvos gynybos ir saugumo reikalai, kas ir yra šalies vadovo prerogatyva. Bet apie Prezidento santykius su valdančiąja dauguma – pilna žiniasklaida.

„Iš tiesų dalis visuomenės nekantriai laukia galimybės kituose rinkimuose pakeisti neįtikusią valdžią“, – pasakė Gitanas Nausėda.

Tokia kasmetinė rutina, pagal Konstituciją, tie metiniai prezidentų pranešimai. Visi laukia, jaudinasi, nekantrauja. Po jų – pasisako. Bet vis dėlto išklausius šiųmetį Prezidento pasisakymą, apžvelgus jo metinio pranešimo vertinimus, kaip niekad anksčiau daug kam tikrai turėjo pakibti klausimas – o apie ką visa tai yra?

Pradėkime nuo G. Nausėdos pastabos, kad žmonės nekantrauja pakeisti neįtikusią valdžią.

Prezidentas – taip pat valdžios atstovas ir renkamas žmonių, bet kaip ir akivaizdu, kad šiuo atveju jis kalba tikrai ne apie save.

Retai, labai retai žmonės linkę nekeisti valdžios. O ypač tokiose dar nelabai brandžiose demokratijose kaip Lietuva ir dar ilgą laiką taip bus, kad valdžios darbas bus vertinamas priklausomai nuo to, kaip atsiliepia tavo kišenei ir kaip sprendžia konkrečiai tavo problemą. Per daug valdžia dar turi įtakos kasdieniam žmonių gyvenimui ir per silpnai suvokiama, kad valdžia nėra kažkoks antstatas, o mūsų pačių dalis, deleguota spręsti problemų tomis priemonėmis ir su tais pačiais žmonėmis, kurie yra šioje valstybėje.

Bet iš tikrųjų Prezidentas nusipučia dulkes nuo savęs ir pasirodo, kuo esąs. Tai yra tokiu pat politiku, kaip ir visi kiti.

Pas mus taip pat nėra suvokimo, kad politikai po rinkimų nebūtinai pildo visus pažadus ir nebūtinai tik todėl, kad per rinkimų kampanijas apgaudinėja. Populizmas vienodai pjauna visas demokratijas, tik vienur yra supratimas, kad pažadus politikai norėtų išpildyti, bet nebūtinai susiklosto palankios tam sąlygos. O kitur tokio suvokimo nėra. Juk pavienių partijų pažadai savo rinkėjams nebūtinai sutampa su valdančiosios koalicijos partnerių pažadais.

Juk politika galų gale – reikalas apie susitarimą. Konsensusą.

Ne visur vienodai suvokiama, kad dirbti valstybei – nereiškia dirbti valdžiai. Ir atvirkščiai – čia vis dar trūksta suvokimo, kad jei esi valdžioje, tai vis tiek esi toks pat pilietis. Ir jei nesijauti piliečiu, jei nenori eiti dirbti valstybei, mokėti jai mokesčių, o vietoje to skyles kamšyti kyšiais, gali nepavykti išspręsti elementarių problemų. Jei nenori ginti šios valstybės, tai ji bus neapginta. Valdžia gali galbūt sukurti skatinamųjų priemonių, bet esmę lemia juk ne tai.

Žmonės linkę keisti esamą valdžią po didesnių ar mažesnių krizių ar vietinės reikšmės skandalų. Vadinamasis čekių skandalas užkabino visus. Nuo konservatorių iki S. Skvernelio partijos atstovų, nuo paties prezidento patarėjo iki socialdemokratų lyderių. Vieni reagavo grąžindami pinigus, kiti – pasitraukdami, nes pasitraukti buvo lengviau, nei grąžinti pinigus atgal į biudžetą. O didžiausia valdančioji partija ėmė grasinti pirmalaikiais rinkimais.

Čia, beda šalies vadovas, yra priežastis – menkas skaidrumas ir nenoras iš esmės spręsti problemos. Čia nepasitikėjimo priežastis, sako šalies vadovas, ir mini tik valdančiuosius.

Indrė Makaraitytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Politinės audros dulkėms nusėdus, žmonės tebemato tai, ką matė nuo pat pradžių, – skambių skaidrumo deklaracijų ir veiksmų prarają”, – sako šalies vadovas.

Bet iš tikrųjų Prezidentas nusipučia dulkes nuo savęs ir pasirodo, kuo esąs. Tai yra tokiu pat politiku, kaip ir visi kiti. O politika yra racionalus dalykas. Kartais ciniškas iki panagių ir už vertybių, kurias kaip vėliavą laiko iškėlę politikai, išties tėra sausi išskaičiavimai ir interesai.

Taip, Prezidento patarėjo Povilo Mačiulio pasitraukimas įdavė G. Nausėdai papildomų argumentų kitų politikų kritikai, tačiau tai niekaip nepadarė jo skaidresnio už kitus. P. Mačiulis jau seniai nebuvo svarbiausias jo komandoje ir atsistatydinti jam rimtų progų iki šiol buvo tikrai ne viena. Tai viena. O antra, kolegų žurnalistų Dovydo Pancerovo ir Birutės Davidonytės knygoje „Prezidentas ir pranešėjas“ ir kiek anksčiau šią temą gvildenant iškelti klausimai dėl G. Nausėdos rinkimų kampanijos skaidrumo neatsakyti iki šiol.

Kritika yra labai gerai ir labai sveika, bet mūsų Konstitucija nenumato kito tokio išskirtinio formato prezidento oponentams, kurie, skirtingai nei prezidentas, turi realias galias ir atsakomybę už vidaus politiką. Nėra kitų metinių pranešimų.

Povilas Mačiulis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

O šis formatas šiemet leido sužinoti, kad valdančiųjų, ypač konservatorių kritika, bus ateinančių prezidento ir Seimo rinkimų ašis. Ir tai yra natūralu politikoje, nes G. Nausėda žino, kad dabar prie kuolo kaldamas socdemus, kurių kandidatas į premjerus „čekučių“ skandale gerokai labiau susikompromitavęs nei trys konservatorių ministrai, toli nenueis. Tiksliau, nenueis niekur. Dar niekas nėra laimėjęs girdamas valdančiuosius.

Dar sužinome, kad sveikinimas Didžiojo šeimos gynimo maršo dalyviams 2021 m. buvo ne G. Nausėdos klaida, o labai sąmoningas pasirinkimas, nes jis ir toliau, skirtingai nei kaimynai latviai ar estai, laikosi geresnių ir blogesnių šeimų pozicijos. Globotina ir remtina, anot jo, yra tik šeima su vaikais, taip į užribį nustumiant visas kitas – o tai yra iš esmės tas pats, tik intelektualesniame popierėlyje, nei šūkaujama maršistų mitinguose. Ir labai aiškus ženklas liberalių pažiūrų rinkėjams, kad G. Nausėda prieš rinkimus negailės nė vienos valdančiosios partijos.

Šeimų gynimo maršas / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Toks ir vertinimas – tai yra faktinė rinkimų kampanijos pradžia, šis metinis G. Nausėdos pranešimas. Racionalaus politiko kalba, kuria jis apsibrėžia savo teritoriją, parodo, kas draugas, o kas oponentas ar netgi priešas. Priešus reikia sumalti, tuos, kurie naudingi, pakelti aukščiau, nors tai neturi nieko bendra su visų metų apžvalga, pažanga ar regresu – nelygu, ką nori pabrėžti.

Konstitucija įpareigoja šalies vadovą nebūti vienos partijos atstovu, o ilgainiui iš to išplaukė interpretacija, kad prezidentas – aukščiau už partinius interesus. Tad kritikuoti partijas buvo ir tebėra madinga ir naudinga, bet lygiai taip pat akivaizdu, kad prezidentas be politinės atramos Seime yra visiškas nulis.

Bet kai ne nulis, tuomet kas?

Tai, kas jau seniai mokslininkų pastebėta ir išanalizuotra – Konstitucijoje užprogramuota prezidento institucijos problema, visiškai nepadedanti mūsų vis dar jaunai demokratijai.

Iš aukšto į visus žiūrintis šalies vadovas, kadrilį aplink jį šokančios partijos, „skaldyk ir valdyk“ principu grįsti santykiai su parlamentu ir visais kitais politikais, nes jie – potencialūs oponentai, o ne partneriai ir ryški takoskyra tarp geros ir blogos politikos. Viskas, kas yra Seime, Vyriausybėje ir partijose, yra blogoji. Viskas, kas sukuriama Daukanto aikštėje, nelygu kurio šalies vadovo, – geroji.

Bet iš tikrųjų nėra nei taip, nei antraip. Sakralizuoti politiniai postai labai apsunkina realių problemų sprendimą. Ir ne tik iškreipia parlamentinės demokratijos vaizdą visuomenėje.