Simona Merkinaitė. Istorijos grįžimas? Apie totalitarizmo atgimimą Rusijoje

Vis dažniau kalbama ir apie totalitarizmo šmėklos grįžimą į Rusiją. Žurnalistė Masha Gessen jau prieš 6 m. pasirodžiusioje savo knygoje kalbėjo apie totalitarizmo atgimimą Rusijoje (knyga dar 2018 m. buvo konfiskuota Sankt Peterburgo oro uosto muitinės darbuotojų kaip antivalstybinė propaganda). Nuo antrosios invazijos į Ukrainą, pasak jos, veikia visiškai totalitarizmą atitinkantys – masinės baimės ir teroro – elementai.

Pasak kelių analitikų, Rusijai ekstremaliomis karo sąlygomis ganėtinai nesunkiai pavyksta rekonstruoti ir atgaivinti totalitarinę sistemą dėl to, kad Rusijoje niekada neįvyko XX a. totalitarinio režimo žlugimas, tik skirtingu laiku vykusios skirtingos jo pataisos ir korekcijos. Akivaizdu, kad represijos, prievarta ir persekiojimas su iniciatyvos ir informacijos draudimais – gerokai suintensyvėjo.

Pati šio klausimo forma rodo dvi prielaidas, kurios netūrėtų būti savaime suprantamos. Pirmoji – kad totalitarizmo sąlygomis pasipriešinimas neįmanomas. Tiesa, kad negalime reikalauti masinio protesto iš žmonių, kurie stoja prieš pasirinkimą protestuoti, išreikšti savo moralinę / politinę poziciją ir paaukoti ne tik savo gyvybę, bet ir rizikuoti artimųjų saugumu bei gerove.

Tačiau, kaip rodo istorija, žmogaus laisvės sužlugdyti nepavyko nė vienam iš XX a. režimų, o sovietinė imperija sužlugdyta iš vidaus. Tad pridėję prie Rusijos žodį totalitarinė dažnai automatiškai neveiksnumą primetame visai visuomenei. Taip pat tokia prielaida palieka nuošalyje klausimą apie realias piliečių nuostatas, politines ir moralines pozicijas. Jų pamatyti mes negalime, nes kiekvienos modernios tironijos tikslas – neleisti pasirodyti nuo oficialios ideologijos nukrypstančioms pažiūroms.

Protestas Rusijoje prieš karą / AP nuotr.

Čia klaidingai daroma prielaida, kad nuvertus politinę valdžią visuomenė visiškai pasikeis ir transformuosis, nes anapus teroro ir prievartos glūdi panašiai kaip mes matantys pasaulį. Kitaip tariant, darome prielaidas apie visuomenę, jos nuostatas ir ateitį, vienaip ar kitaip įvardydami režimą.

Totalitarizmo sąvoka paplito siekiant suvokti nacionalsocializmo bei stalinizmo ypatumus ir turėjo žymėti kokybiškai naują tironijos formą, besiskiriančią nuo iki tol vyravusios tironijos apibrėžties. Totalitarinis režimas siekia visapusės ir totalios žmogaus gyvenimo kontrolės, tai precedento iki tol neturintis tironijos elementas.

Įstatymai autoritarizmo atveju nurodo, ką daryti draudžiama ir už ką galima sulaukti bausmės, o totalitarizmo atveju įstatymas neturi jokių ribų, t. y. žmogus niekada negali būti užtikrintas dėl rytojaus ir kad nebus apkaltintas valstybės išdavyste. Kitaip tariant, totalitarizmo tikslas – visiškai pajungti žmogų režimui, o tas pasiekiama per nuolatinio neužtikrintumo, nežinios puoselėjimą ir kontrolės jausmo praradimą, kai atrodo, jog nuo paties žmogaus veiksmų niekas nepriklauso, ir kartu, kad jokie mūsų sprendimai negali pakeisti tikrovės. Tai suteikia neribotos ir absoliučios kontrolės prielaidas.

Tironijos tikslas – laikyti piliečius pagarbioje valdžios baimėje, papildomai taikant prievartą ir terorą. Totalitarizmo atveju valdžia neapsiriboja valstybės hierarchijos viršūnėje esančio pagarbia valdovo baime. Čia valdžia yra nematoma, ji visur – telefone, vaikų darželiuose, sporto klubuose, parduotuvėse ir t. t. Teroras kyla iš nuolatinio nepasitikėjimo kitais ir bejėgiškumo jausmo.

Vienas esminių skirtumų tarp totalitarizmo ir autoritarizmo – kad autoritarizmas palieka tam tikrą, nors ir nedidelę, veikimo erdvę, laisvę justi bent jau minimalią kontrolę, netgi jeigu laisvės ribos baigiasi ties namų slenksčiu. Tam tikromis teisėmis ir laisvėmis čia žmonės gali naudotis tol, kol neperžengia jai valdžios nustatytos ribos. Autoritarizmą konsoliduoja politinė apatija ir valingas nežinojimas, o totalitarizmas reikalauja žmogaus įsitraukimo, niekada nepaliekant jo vieno.

Kaip šeštajame dešimtmetyje režimų lyginamojoje analizėje rašė Zbigniewas Brzezinskis ir Carlas Friedrichas, apie totalitarinį valdymą galima kalbėti tuomet, kai žmonės ne tik žino, ko privalo nedaryti, bet ką būtinai privalo padaryti. Lojalumą režimui turi demonstruoti visi jiems priskirtu metu per tam tikrus ritualus – eidami į mokyklą, stodami į universitetą, tuokdamiesi ar organizuodami laidotuves. Dėl šio ištikimybės demonstravimo faktoriaus Vaclovas Havelas, rašęs jau vėlyvojo sovietinio režimo laikotarpiu, jį įvardija kaip posttotalitarinį, kuriame, egzistuoja demonstravimo režimui lojalumo ritualai, tačiau anapus jo nesama jokio tikėjimo ideologija.

Todėl atrodytų, Rusijos atvejis vis dar labiau atitinka autoritarinio valdymo struktūrą. Daugumos tyla, pasak vokiečių sociologo ir filosofo Ralfo Dahrendorfo, yra esminė autoritarizmo sąlyga. Kaip plačiai Rusijoje įsigalėjusi apatija, rodo ne tik protestų stoka, bet ir valdžios nesugebėjimas sutelkti ir režimo rėmėjų. Čia, bent jau iki paskelbiant mobilizaciją, buvo tam tikri mainai – iš piliečių reikalaujama nesikišti į valdymą ar netgi nesidomėti politika ir tuomet valdžia palieka juos ramybėje.

Netgi daugiau – nesidomėjimas politika ir valdymu leido didinti vidinį kapitalą daugiausia per oligarchines natūralių išteklių valdymo struktūras, kelti pragyvenimo lygį bent jau didmiesčiuose. Iš to sukurta ypatinga sistema, imituojanti Vakarų visuomenių kasdienį gyvenimą: su naujausiomis technologijomis, prekių ir paslaugų neriboto pasirinkimo galimybėms, t. y. veikianti panašiai kaip laisva, į pelną orientuota rinka. Tačiau kartu išliko visiškai Vakarų normatyvus neigianti, banditų moralės kodeksu pagrįsta valdymo sistema, akcentuojanti ne pokytį, kurį į sociumą atneša gyvenimo būdo pokyčiai, bet Rusijos išskirtinumą ir kitoniškumą.

Be abejo, joks režimas nėra statiškas. Kaip kito SSRS per represijų ir atšilimo laikotarpius, taip ir dabartinis Rusijos režimas kinta, kas yra neišvengiama tokių valstybės sukrėtimų, kaip karas, atvejais. Persekiojimo intensyvumas padidėjo, nepriklausomos žiniasklaidos likučiai sunaikinti. Draudžiama ne tik opozicija „specialiajai karinei operacijai“, bet ir reikia aiškiai žinoti, ką ir kaip kalbėti apie karo eigą. Pavyzdžiui, Maskvos miesto tarybos narys Aleksejus Gorinovas gavo 6 m. laisvės atėmimo bausmę už tai, kad viešai kalbėjo apie Rusijos armijos nesėkmes mūšio lauke.

Berniukai dalyvauja ceremonijoje, skirtoje paminėti įstojimą į pionierių organizaciją ir 100-ąsias visos pionierių organizacijos metines. Maskva, 2022-ųjų gegužė / AP nuotr.

Taigi, vis labiau siaurėja laisvės ir nebaudžiamumo ribos: Rusijos žmogaus teisių stebėtojų vertinimais, 2022 m. nuo karo pradžios atlikta bent 20 teisinės bazės pakeitimų, plečiant persekiojimo ir baudimo ribas, kai netgi pacifizmas yra tapęs antivalstybine pozicija. Freedom House vertinimu, Rusija nuo invazijos pradžios pasiekė visų laikų žemiausią interneto laisvės lygį ir atsidūrė šalia tokių šalių kaip Iranas ir Kinija.

Galbūt dėl ilgus metus puoselėtos apatijos dabartiniam režimui sudėtinga mobilizuoti žmones palaikyti karą ir galbūt valdžia tą supranta, kas paaiškina vangias pastangas įtraukti žmones į režimo veikimą ir rodyti jam lojalumą. Bet kuriuo atveju tyla visgi yra labiau paplitusi norma nei palaikymas ir bendradarbiavimas su režimu. Pasak istorikės Anne Applebaum, dabartiniam režimui labiau tinkama andropovizmo nei stalinizmo sąvoka: selektyvus į politinį subjektiškumą pretenduojančių nemasinis teroras.

Tad tai ne esminis valstybės kontrolės pokytis, bet veikiau iki tol esančių represijų intensyvumo klausimas. Žmogaus teisių gynėjų skaičiavimais, per praeitus metus daugiau kaip 20 000 žmonių areštuota ar įkalinta dėl politinių motyvų (per protestus), metuose iš viso buvo vos 25 dienos be sulaikymų. Palyginti – 2021 m. suimtųjų buvo daugiau kaip 23 000. Tai gali signalizuoti, jog svarbu koncentruotis ne į pokyčius paties karo metu, o į tą pačią ilgus metus režimo puoselėtą pilietinės iniciatyvos bei politinio savarankiškumo apraiškų represavimo politiką.

Visgi galima apčiuopti tam tikrą poslinkį link labiau totalitarinės tvarkos. Vieną įtakingiausių totalitarizmo studijų parašiusi Hannah Arendt Totalitarizmo ištakose skiria totalitarinį valdymą ir totalitarinę visuomenę, kuri žymi tam tikrus kasdienio žmogiško gyvenimo lygmenyje vykstančius pokyčius. Persekiojimai ir bausmės pasiekia jau ir vaikus, kurie drįsta per dailės pamokas parodyti paramą Ukrainai. Tai totalitarinės visuomenės elementai, kai disciplinuojanti valdžia gali būti čia pat – mokytojo ar kolegos pavidalu. Paprastai tariant, kontrolė ir teroras „ne nuleidžiamas“ valdžios visuomenei, bet ateina iš jos pačios.

Vienas svarbiausių režimo griežtėjimo elementų – visuomenės įtraukimas. Didėjant represijų intensyvumui, didėja ir įsitraukiančiųjų į režimo funkcionavimo mechanizmus skaičius. Agentai, tikrinantys socialinių tinklų erdves ir užsiimantys persekiojimu, areštų vykdymu, parodomųjų teismo procesų organizavimu ar jau besirandančia iniciatyva demonstruoti palaikymą režimui vaikų darželiuose ar miestelių šventėse, reiškia, kad auga proporcija tos visuomenės dalies, kuri savo rankomis prisideda prie režimo konsolidavimo.

Protestas prieš mobilizaciją Rusijoje / AP nuotr.

Kaip tik toks žmogaus įtraukimas į režimą, kuris reprezentuoja – jeigu ne pritarimą režimui ir jo veiksmus, tai bent jau tylų susitaikymą. Tai naujojo, neideologinio ir neprievartinio lojalumo forma.

Dažnai daroma skirtis tarp XX a. totalitarinių režimų, kurie įsišaknijo per tam tikrą ideologiją, nuo kurios nebuvo galimi nukrypimai. Tuo tarpu dabartinės Rusijos režimas konsoliduojasi per jos trūkumą. Pavyzdžiui, Sergejus Gurijevas ir Danielis Treismanas savo knygoje Spin Dictaros kalba apie besikeičiantį tironijos veidą, kai diktatorius nesiekia konsoliduoti visuomenės ideologijos pagrindu. Čia nuoseklaus idėjinio pagrindo neturėjimas suteikia neribotos masinės kontrolės galimybes, nes piliečių nebereikia įtikinėti, reikia tiesiog neleisti jiems susiformuoti tvirtų nuomonių.

Anapus vienas kitam neretai prieštaringų tikrovės aiškinimų nėra nieko tvirto, o kai nieko nėra tikra, tai viskas tampa įmanoma. Pasak Peterio Pomerantsevo, Rusijos propagandai būdingas antiutopizmas, karu nesiekiama sukurti kokios nors ateities, į kurią galima būtų telkti visuomenę. Karas yra ir kova su satanizmu, ir imperijos rekonstrukcija, ir nesibaigusi kova su nacizmu, ir racionali, apskaičiuota, ribota karinė operacija bei moralios Rusijos kova prieš pagedusius Vakarus, kovojama tai su NATO, tai su Ukrainą pavergusia chunta.

Skirtingoms grupės – skirtingos racionalizacijos, sudarant įspūdį, kad ne valdžia palenkia visuomenę tam tikros idėjoms ir tikslams, bet valdžia tarsi atsako į visuomenės nuotaikas, nuostatas ir pažiūras. Kuo sudėtingiau atskirti vadą (pavyzdžiui, tą, kuris gauna valdžios mandatą iš Dievo) nuo diktatoriaus, iškilusio iš visuomenės, tuo labiau pati visuomenė implikuojama valstybės veiksmuose, kai gali būti sudėtinga imti skirti, ar smurtas, prievarta yra valstybės išrinktųjų ar visuomenės troškimas. Visa tai formuoja tylaus kolaboravimo ir implikavimo režimo nusikaltimuose pojūtį.

Kuo labiau gilėja neideologinis, netgi galbūt nevalingas žmonių įsitraukimas į nusikaltimo režimo veikimą, tuo sunkiau gali būti bandyti dėti skirtį tarp režimo ir visuomenės, tarp valdžios ir žmogaus, tuo mažiau šansų, jog visuomenė sukils prieš save pačią. Tai vienas pamatinių iššūkių, su kuriuo susidursime netolimoje ateityje – totalitarinės visuomenės egzistavimu.

Galiausiai būtina pabrėžti, jog vertinant režimą būtina nesiimti istorinių paralelių. Kaip totalitarizmas radosi iš pastangos apmąstyti XX a. politines formas ir jų naujumą, taip galima kelti klausimą ir apie tai, ar joms taikomi apibūdinimai tinkami ir pakankami šiandien. XX a. totalitarinės visuomenės neturėjo tokios ilgalaikės žmogaus nuasmeninimo, jo izoliacijos patirties.

Nė viena iš XX a. jų negyveno iš kartos į kartą perduodamų apverstų moralinių hierarchijų sąlygomis, kai budeliai yra apdovanojami ir heroizuojami, o iš aukų atimama jų atmintis, ją paverčiant valstybės didybės pasakojimu, kaip tai įvyko gulago bei stalinistinių represijų atveju. Kai ir lieka klausimas, kokį giluminį poveikį turės smurtas, esantis ne tik politinio susidorojimo būdu, bet ir šeimos kasdienybės dalimi.