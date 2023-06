Ramūnas Grumbinas. Rusiškasis ugdymas – per sportą į karą

Rusija niršta, kad negauna visuotinio kvietimo grįžti į tarptautinę sporto areną. Ji to žūtbūt siekia iki kitų metų pavasarį numatytų Rusijos prezidento „rinkimų“, tiksliau, Putino perrinkimo. Kodėl? Nes per sporto pasiekimus ugdomas rusų patriotizmas neva galingai Putino valstybei. Kartu tai būdas nukreipti dėmesį nuo karo Ukrainoje.

Rusijos politiniai technologai pripažino, kad prieš pat 2018 m. Rusijos prezidento rinkimus rusus suvienijo jų ledo ritulio rinktinės triumfas Pjongčango žiemos olimpinėse žaidynėse. Didesnė dalis rusų šventė, o tuo pačiu perrinko ir Putiną. Aišku, perrinkę būtų bet kokiu atveju, bet sportas tam sukūrė šviesų, optimistinį foną.

Rusija iki šiol naudoja sportą pagal jo pirminę paskirtį. Šimtmečiais pagrindinė sporto paskirtis buvo ne pramoga, o kario parengimas. Tik 20-to amžiaus antroje pusėje Vakarų pasaulyje sportas išaugo į be galo populiarų, pelningą, milijonus žiūrovų pritraukiantį reginį. Bet Rusija elgiasi atvirkščiai – atkūrė senus sovietinius militaristinius darinius ir grūda į juos vaikus ir jaunimą. Kas tai per dariniai? Vyresni prisimename, bet kiekvienam civilizuotam žmogui būtų pravartu žinoti per kokį režimo filtrą permalamas kone kiekvienas rusas.

Ramūnas Grumbinas / E. Genio/ LRT nuotr.

Pradėsiu nuo DOSAAF (rus. ДОСААФ). Lietuviškai, tai „savanoriška draugija, Rusijos armijai, aviacijai ir kariniam jūrų laivynui remti“. Po Sovietų sąjungos žlugimo organizacija nunyko, bet Putinas 2009 m. ją atkūrė. DOSAAF rengia jaunimą tarnybai Rusijos kariuomenėje. Čia mokoma karinio-patriotizmo, elgsenos su ginklais ir jų sistemomis. DOSAAF stebėtojų tarybos pirmininkas yra Putino draugas, todėl milijardierius, ilgametis tarptautinės dziudo federacijos viceprezidentas Arkadijus Rotenbergas.

Auga karta su į smegenis įkaltomis tiesomis. O jos tokios: „visas pasaulis prieš Rusiją“, „Rusiją nori parklupdyti“, „aplink vien tik priešai ir išdavikai“.

Jaunimu DOSAAF nepasiriboja, todėl 2016 m. įkūrė padalinį vaikams nuo 8-erių metų ir paaugliams, kuriame jau per milijoną narių. Tai „Jaunoji armija“ (rus. Юнармия). Darinys panašu į nacistinį „Hitler-Jugend“. Net į darželius su automatais žengia „jaunarmiečiai“ mokydami mažylius kaip elgtis su ginklais. Beje, „Jaunosios armijos“ vyriausiojo štabo viršininkas yra gimnastas, Tokijo olimpinis čempionas Nikita Nagornijus. Štabe pilna kitų garsių sportininkų, didesnė dalis oficialiai bausti už dopingą.

Jaunoji Rusijos armija / Socialinių tinklų nuotr.

Vaikų ir jaunimo fizinis pasirengimas saugoti putino Rusijos idealus visuotinai vertinamas pagal PDG (rus. ГТО) normatyvus. Vyresni prisimename šį sovietinį sporto normatyvų kompleksą, lietuviškai verčiamą į „pasirengęs darbui ir gynybai“. Putinas PDG atkūrė 2014 m. Beje, rusams iki šiol privalomi karo pratimai – šaudymas (nuo 12 m.), sambo imtynės (nuo 14 m.) bei mokomosios granatos metimas (nuo 16 m.).

Visas šis sovietinis muštras vyksta akylai prižiūrint režimo tarnams – mokytojams, auklėtojoms, karininkams. Kurie į vaikus pumpuoja putininę pasaulėžiūrą. Taip auga karta su į smegenis įkaltomis tiesomis. O jos tokios: „visas pasaulis prieš Rusiją“, „Rusiją nori parklupdyti“, „aplink vien tik priešai ir išdavikai“.

Vlaidimiras Putinas grįžo ant ledo ir pelnė 8 įvarčius / AP nuotr.

Ideologija veiksminga. Kiek girdėjome rusų sportininkų pasmerkusių ukrainiečių žudynes? Iš garsenybių nepasmerkė nė vienas. Ir priežastis yra ne baimėje, ar nežinojime. Priežastis režimo sužalotoje mąstysenoje. Rusų sportininkai yra ištikimi Putino režimo kariai. Kariaujantys visomis įmanomomis priemonėmis, įskaitant dopingą. Žinantys, kad net ir įkliuvę bus savo valstybės ginami ir gaus aukštus valdžios postus. Laukiantys leidimo grįžti į sporto arenas ir kovoti su nekenčiamu priešu – Vakarų civilizacija.

