„Iš pažiūros, o ir iš esmės nėra lengva pagrįsti sumanymą postsekuliarybės požiūriu imtis aprašyti ir apmąstyti istorinę realiją – nacionalsocialistinės Vokietijos užsimoto ir vykdyto masinio žydų naikinimo vizijas ir praktikas, jų patyrimą iš apačios, aiškinimus dabartyje, vertinimą iš šono“, – sako VU Istorijos fakulteto doc. dr. Nerijus Šepetys savo knygoje „Holokausto postsekuliarumas. Tarp kritikos ir supratimo“.

Vis dėlto knygoje užsimojama postsekuliarybės požiūriu apmąstyti ir aprašyti nacionalsocialistinės Vokietijos užsimoto ir vykdyto masinio žydų naikinimo vizijas ir praktikas, jų patyrimą iš apačios, aiškinimus dabartyje, vertinimą iš šono. Ypatingas dėmesys skiriamas liudytojų balsų paieškai, skaitymui, interpretavimui nacionalsocialistinio savęs ir žydų matymo, jų naikinimo organizavimo ir vykdymo; asmeninio viso to patyrimo, nuo tapimo auka iki sukinėjimosi aplinkui situacijose, apsistojant ties tomis vietomis, kurios galbūt iškalbingos sekuliarybės ir religiškumo santykio požiūriu.

Kviečiame skaityti knygos ištrauką.

Goebbelsas atvyksta į mano fabriką. Darbuotojams jis liepia sustoti dviem eilėmis, iš kairės ir dešinės. Per vidurį turiu stovėti aš ir iškelti ranką hitlergrusui. Bet man tai užtrunka pusvalandį – ranką kelti į viršų, centimetras po centimetro. Goebbelsas stebi mano pastangas kaip spektaklį, be jokių aplodismentų ar nepasitenkinimo išraiškų. Kai galiausiai aš tą ranką vis dėlto iškeliu, jis man pasako tris žodžius: „aš jūsų nesveikinu“, apsisuka ir išeina pro duris. Taip ir lieku savo įmonėje, tarp savo žmonių, tarsi išstatytas viešumos [teismui / pajuokai], su iškelta ranka. Fiziškai teišgaliu akimis sekti, kaip švytruoja jo kulnai judant link išėjimo. Taip ir stoviu, kol pabundu.1

Sapnas nebuvo vienkartinis: jis persekiojo poną Schweriną ne vienerius metus, net ir po to, kai jis galiausiai emigravo iš Vokietijos. Kartais jis jausdavo, kad besistengiant atlikti hitlergrusą jo veidą išpila prakaitas, ir jis sapne galvoja, kad tik kas nepagalvotų, jog jis prieš Goebbelsą apsiverkęs; kitąsyk jis ieško užuojautos darbuotojų akyse, jos nerasdamas. Sykį bemėginant pakelti ranką jam lūžta stuburas. Įsidėmėtina, kad nei prieš sapnus, nei dar nemenką laiką po to Schwerinas – tvirtas vyras, tikras kapitalistas, netgi „šiek tiek despotas“, nors ir socialdemokratas – ir jo verslas nepatyrė didesnių veiklos suvaržymų2.

Knygos viršelis / Vilniaus universiteto leidyklos nuotr.

Bet grįžkime prie pamatinio liudijimo: ankstyvo, ryškaus, ne iš gyvenimo vargų, tikrovės spaudimo, o veikiau pokyčio (kai tikrovę užvaldo quasi numimozinė fikcija) iššaukto sapno. Jei mėgintume įžūliai sekti Otto interpretacija, turėtume sąžiningai sutikti, kad čia iškyla tremendum be mysterium: vardas ir veidas to, kuris čia žmogų pasitinka, yra žinomas ir aiškus. Ir vis dėlto pojūčiai ir savijauta primena pirminę reakciją, aptinkamą, kaip Otto sako, „primityviose religijose“ kaip „dämonische Scheu“. Svarbu, kad nors jokiu dieviškumu čia nė nekvepia, santykis tarp pasirodančiojo ir pasitinkančioje patiriamas kaip majestas3, kai pasirodančiojo supergalia tiesiogiai proporcinga patiriančiojo bejėgystei. Tai ne tik ne išgyvenimas, o „vien sapnas“, bet ir majestas čia – akivaizdus apsišaukėlis, uzurpatorius. Tai, kas sukelia galios disproporcijos santykį, kaip tik yra quasi religinis (apsišaukėlio įsitvirtinusio stabo) pagarbinimo veiksmas4, kurį, savo gėdai, patiriantysis mėgina atlikti, bet nesėkmingai. Kaip (palaužiančią, bet iš dalies) nesėkmingą galima traktuoti ir tokią šventybės (paliktos tuščios vietos?) uzurpaciją, kurią, pats to nežinodamas (nebent savo to meto sapnų neužrašė, tikrinau dienoraštyje), atlieka kulnimis kaukšintis Goebbelsas: tai tik baimę sėjanti politinė didybė su vargiai realizuojamomis, gal net neįsisąmonintomis stabmeldybės ambicijomis. Šventybės vietos uzurpaciją galima užčiuopti ir ne mėginant interpretuoti, bet ir iš paties sapno: panašiai kaip Schwerinas, ciklą (tik trumpesnį, nuo 1939 m. balandžio iki spalio) sapnų patyrė ir liberalių pažiūrų berlynietė, apie 30 m., išsilavinusi, bet be profesijos. Jos sapnai nesikartojo, bet formaliai tęsdami vienas kita varijavo. Pirmasis kaip tik fiksuoja kažką panašaus į šventybės (vietos) ištuštinimą ir naują pripildymą:

Kaip uždraustų gatvės [pavadinimų] lentelių pakaitalas, ant kiekvienos gatvės kampo pastatoma lenta, kurioje baltomis raidėmis ant juodo fono [sic] skelbiami 20 žodžių, kuriuos tautai draudžiama garsiai ištarti. Pirmas užrašytas žodis „Lord“ (šitai aš turbūt iš atsargumo susapnavau angliškai, o ne vokiškai). Kitus žodžius aš užmiršau, o galbūt ir visai sapne nemačiau, išskyrus paskutinį, ir tai buvo „Aš“.5

Pasakodama sapną, patyrusioji spontaniškai reflektavo, kad „senais laikais tai turbūt būtų pavadinta vizija“, – nei specifinės religinės patirties, kaip ji ją įsivaizdavo, nei jos suvaržymų gyvenime ji nebuvo patyrusi, bet šitas išvystas vaizdas veikiau referavo į „objektą“, nacių pastangas užvaldyti viešąją erdvę iki galo, netgi religinių pagrindų (akivaizdžiai čia referuojama į 10 Dievo įsakymų lentelę, nors visai paprasta pamatyti ir tiesiog religiją kaip visa apimantį santykį tarp „Lord“ ir „Aš“), net iki galimybių užvaldymą apeiti, pakeičiant kalbą (plg. valytojos sapną, kur „išsisukama“ perėjus prie rusų kalbos). Antras ciklo sapnas, iškart patirtas po Dievo ir Aš užtildymo ir santykio erdvės ištuštinimo vizijos, buvo apie velnią ir žmogų: išsipuošusi nuo šukuosenos iki suknelės, ji sėdi erdvioje teatro ložėje, mėgstamiausios operos Užburtoji fleita pastatyme. „Po vietos „das ist der Teufel sicherlich“ (tai tikrai velnias) į salę įsiveržia policijos būrys, garsiai kaukšinčiais [sic] žingsniais artėdamas tiesiai prie manęs. Pasitelkę mašiną jie nustatė, kad pasigirdus žodžiui „Teufel“ aš pagalvojau apie Hitlerį.“ Panašiai kaip Schwerino sapne, ji mėgino ieškoti žmonių akių, pagalbos iš salės, bet bergždžiai. Į Beradt perklausimą, ar ji susidariusi minėtos mašinos vaizdinį, pasakotoja patvirtino: „taip, ji buvo elektrinė, su laidų raizgalyne“. Beradt rašydama atkreipia dėmesį, kad tokią žmogų pajungiančią ir kontroliuojančią mašiną ji „išrado“ tuo metu, kai dar nieko nebuvo girdėjusi apie pasiklausymą per nuotolį ar juoba žmonių kankinimus pasitelkus elektrošoką6.

Adolfas Hitleris / AP nuotr.

Šventybės išstūmimas ir jos vietos demoniškas uzurpavimas – ne vien patyrimo ar vizijų šaltinis, bet ir gana ankstyvas šio proceso įgalintojų sumanymas. Antroje iš į temą rastųjų Mein Kampf vietų Hitleris pasiūlo tokį religinio atnaujinimo judesį, kurį vėliau, tiesą sakant, yra dėstęs ne viename viešame tekste: tauta turinti atpažinti savąjį karo Dievą:

Tačiau tada nuo vaikiško elementoriaus iki kiekvieno laikraščio lapo, kiekvienas teatras ir kinas, kiekvienas plakatų stulpas ir kiekviena laisva [medinės] sienos lenta turi tarnauti šiai vienintelei didžiajai misijai, iki kol mūsų šiandienių sąjūdžio patriotų baiminga malda „Viešpatie, išvaduok mus!“ mažiausio berniuko smegenyse persimainys į karštą prašymą: „Visagali Dieve, palaimink nuo šiolei mūsų ginklus; būk teisingas, kaip visada esi; dabar nuspręsk, ar mes jau nusipelnėme laisvės; Viešpatie, palaimink mūsų kovą!“7

Nuolankumo, kuris diskvalifikuojamas kaip defatistinis bailumas, maldą turi išstumti naujo karo stabo pašlovinimas: stabas čia yra mūsų ginklai ir mes su ginklais, o Dievui lemta įgyti germanų karo dievo bruožų: šito motyvo, bent jau viešame (taigi perauklėjimui, įtaigai, fascinacijai skirtame) kalbėjime Hitleris neatsisakė niekada, o priartėjus karo metui, tai tapo ir būtinybe. Tiesą sakant, panašiai jis bus interpretavęs ir hitlergruso (kaip žinia, buvo galima šaukti ne tik Heil Hitler!, bet ir Sieg Heil!) esmę – tai iš senųjų germanų susigrąžintas iškilmingas karingo nuolankumo ir pasiryžimo veikti manifestavimas. Šį sveikinimą naciai įsivedė jau Hitleriui išėjus iš kalėjimo ir pasirodžius knygos pirmajam tomui, netrukus jis tapo partijai privalomu.

* * *

Nesuskaičiuojamoje gausybėje darbų, kuriuose mėginama istoriškai ar kitaip nusakyti, juoba paaiškinti nacionalsocialistinį mėginimą sunaikinti Europos žydus, Holokausto (Holocaust) sąvoka yra tapusi neapsieinama. Ne taip retai, bet ir ne taip dažnai tokių darbų autoriai reflektuoja šios sąvokos etimologiją, prasminę apimtį. Nemenka dalis (kalbu čia ne apie minėto lauko provincijas, kaip Lietuva) specialistų žino ir tai, kad, kitaip nei anglosaksiškame diskurse, antai Izraelyje ši sąvoka anaiptol nedominuoja. Paisant hebrajiškai ir (ilgą laiką vis dar) jidiš rašiusiųjų tekstų visumos, dominuojanti nėra ne tik nusikaltėlių perspektyvą išryškinanti (dažnai priduriant – europietiškojo) Holokausto sąvoka, bet net ir aukų perspektyvą pabrėžianti Shoah (toliau Šoa) sąvoka: abi jos, remiantis nuodugnia Dano Michmano analize, ateina ne iš amžininkų tekstų. Religiniuose hebrajiškuose tekstuose šia tema iki šiol dominuoja Yemei Haza’am – „Dievo rūstybės“ arba „baisių laikų“ vaizdinys; jidiš iki neseno laiko, ypač išgyvenusiųjų iš Rytų Europos raštuose, išliko įsitvirtinusi talmudinės kilmės churbn („sugriovimo“) vartosenos tradicija, – abi jos kyla iš pirminių, žudynių meto egodokumentų.

(...) Iki pat šešto dešimtmečio holocaust buvo taikomas ir nežydiškoms patirtims nusakyti ir nepasižymėjo religinėmis žmonių aukojimo konotacijomis; jį buvo lengva pakeisti conflagration, catastrophe arba massacre.

O kaip gi su Holokaustu? Hebr. korban olah, gr. holokautoma reiškia deginamąją (pilną) auką, kurią hebrajų Biblija, Tanach, išsamiausiai aprašo Kun 1–7 ir Sk 28–29, vėliau ir Talmude (Tamid, 31). Ir tik vienintelį kartą ji paminima (neįvykusiai) žmogaus aukai įvardyti, vad. Izaoko paaukojimo (judaizmo tradicijoje minima Akedah, Izaoko surišimas) istorijoje:

Po šių įvykių Dievas išbandė Abraomą. Jis tarė jam: „Abraomai!“ Jis atsiliepė: „Aš čia!“ – „Paimk savo sūnų, – jis tęsė, – savo vienatinį sūnų Izaoką, kurį myli, nueik į Morijos kraštą ir paaukok jį kaip deginamąją auką ten viename kalne, kurį aš tau nurodysiu“. […]

Izaokas kreipėsi į savo tėvą Abraomą: „Tėve!“ „Aš čia, mano sūnau“, – atsiliepė. Jis tarė: „Ugnies ir malkų yra, bet kurgi avis deginamajai aukai?“ Abraomas atsakė: „Dievas pats parūpins avį deginamajai aukai, mano sūnau“. Ir jiedu drauge ėjo toliau. […]

Jis surišo savo sūnų Izaoką ir paguldė jį ant aukure sukrautų malkų. Tuomet Abraomas ištiesė savo ranką ir pakėlė peilį, kad nužudytų savo sūnų. Bet VIEŠPATIES angelas sušuko jam iš dangaus, tardamas: „Abraomai! Abraomai!“ – „Aš čia!“ – jis atsiliepė. „Nekelk rankos prieš berniuką, – tęsė, – nieko jam nedaryk! Dabar aš žinau, kad tu bijai Dievo, nes neatsisakei atiduoti man savo vienatinio sūnaus“. (Pr 22, 1–2, 7–8, 9–12)

Taigi girdime Dievo reikalavimą, kuris pasakojime kartu kvalifikuojamas kaip išbandymas; regime veikiant aukotoją; paskirtą deginamąją auką; viskas papasakota kaip išgelbėjimo (išganymo) istorija. Žydų, o visų pirma krikščionių religinėje, ypač poleminėje, literatūroje nuo vėlyvosios Antikos sąvoka įgavo papildomų eschatologinių ar apologetinių implikacijų, ilgainiui buvo kontekstualizuojama vis labiau antijudaistiškai, tačiau XX a. pradžioje pastebima staigi prasminių laukų sekuliarizacija. Empiriškai įtaigus anglosaksiškos vartosenos tyrimas rodo, kad iki pat šešto dešimtmečio holocaust buvo taikomas ir nežydiškoms patirtims nusakyti ir nepasižymėjo religinėmis žmonių aukojimo konotacijomis; jį buvo lengva pakeisti conflagration, catastrophe arba massacre. Antai netgi 1948 m. gegužės 14 d. Izraelio valstybės Nepriklausomybės deklaracijoje angliškas vertimas mini ir Shoah, ir nacių holokaustą („survivors of the Nazi holocaust in Europe“), mintyje turimas pažodinis visiško sunaikinimo faktas, sekuliariąja prasme. Sakytume, gryna demitologizacija.

Paminklas Holokausto aukoms Berlyne / AP nuotr.

1 Beradt 1994, 7.

2 Knygoje Schwerino, kaip ir kitų sapnuotojų tapatybė neatskleidžiama, netgi kiek retušuojama – iš tiesų jis buvo ne fabrikantas, o stambus prekybininkas, ir dar žydų kilmės, bet kadangi šis sapnas Beradt atrodė paradigminis, ji jį aptaria kaip pamatinį vokiečio susidūrimo su nauja totalitarine jėga patyrimą; žydų kaip potencialių aukų sapnus ji aprašo ir interpretuoja atskirai (ibid., 101–113). Šio sapnuotojo tapatybę galima atsekti iš Arendt susirašinėjimo su Beradt kritinio leidimo, kurio rengėjos tarp daugelio biografinių detalių pakomentuoja ir apie Beradt šeimos draugus Schwerinus: p. Schwerinas buvo jos artimos draugės Ricardos tėvas; visi jie galiausiai 1935 m. emigravo į Palestiną. Tuo metu žurnalistė Charlotte draugavo su Kurtu Blücheriu, vėliau tapusiu Hannah Arendt vyru. Emigracijoje juos susiejo dar stipresnė draugystė, keletą Arendt tekstų Beradt vеrtė į vokiečių kalbą (Arendt 2019, 335). Pati Beradt knyga sumanyta kaip Arendt mokymo apie totalitarinį valdymą psichologinė iliustracija (ibid., 333–334; Beradt 1994, 14–15), savo ruožtu Arendt draugės knygos (ir medžiagos apdorojimo) irgi buvo sužavėta, teorinę tokio tyrimo vertę ypač pabrėžia galbūt autoritetingiausias vokiečių idėjų istorikas Reinhartas Koselleckas (ibid., p. 115–130).

3 Majestät elementą Otto aprašo iškart po tremendum, ir čia pagrindu tampa abraomiškoji patirtis, prieš tai pernelyg racionalizuojamai aprašyta Schleiermacherio. Dar žr. Sodeika 2017, Postsekuliarus 2022.

4 Po sausio 30 d. Hitlerio pasveikinimas (Sieg heil! arba Heil Hitler!) iš nacių partijos vidinio ritualo tapo „vokišku pasisveikinimu“, bet dar ilgai nebuvo privalomas, už jo nenaudojimą dar nebuvo baudžiama.

5 Beradt 1994, 20.

6 Ibid., 20–21

7 Hitler 1943, 715.