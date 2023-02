Leidykla „Briedis“ pristato Billo Browderio knygą „Kruvini pinigai. Tikra istorija apie korupciją, pinigų plovimą ir žmogžudystes Putino Rusijoje“, kurioje gausu sensacingų ir skandalingų faktų. Šis kūrinys, kaip ir pirmoji B. Browderio knyga ta pačia tema „Red Notice“, pelnytai atsidūrė „The New York Times“ bestselerių sąraše.

Autorius, Rusijoje dirbęs ilgametis finansininkas, britų investicijų fondo „Hermitage Capital Management“ įkūrėjas, ir jo teisininkas Sergejus Magnickis atskleidė aferą – 5,4 milijardų rublių (230 mln. JAV dolerių) nutekėjimą iš Rusijos biudžeto į V. Putino ir su juo susijusių oligarchų kišenes.

Už tai S. Magnickis sumokėjo gyvybe – buvo apkaltintas mokesčių slėpimu ir 2009 m. nuo sumušimų mirė kalėjime. Po kolegos žūties B. Browderis visą savo laiką skyrė purvinų Kremliaus sistemos aferų demaskavimui. Jo pastangomis 2012 m. JAV priimtas Magnickio aktas, numatantis asmenines sankcijas ir turto areštus žmogaus teisių pažeidėjams bei finansinių machinacijų dalyviams. Vėliau Magnickio aktui analogiški įstatymai įteisinti daugelyje Vakarų valstybių, taip pat ir Lietuvoje.

Tačiau pirmieji B. Browderio ir S. Magnickio paskelbti skaičiai tebuvo ledkalnio viršūnė. V. Putino valdymo laikotarpiu per užsienio šalių įmones, fondus, ypač lengvatinio apmokestinimo įmones (vadinamuosius ofšorus), išplautas trilijonas, o gal ir daugiau dolerių. Tačiau plovimas vyko ne tik besivystančio pasaulio šalyse (2016 m. nuskambėjo garsusis „Panama Papers“ skandalas), bet ir Vakarų valstybėse, pasinaudojant solidžiais bankais. Deja, Vakarų teisinė bei finansinė sistema ištisus dešimtmečius neturėjo imuniteto pasipelnymui ir padėjo Kremliaus oligarchams perpumpuoti iš Rusijos milžiniškas lėšas.

Savo knygoje B. Browderis rašo: „[...] po aukščiausio lygio susitikimo, įvykusio 2018 m. rugsėjį Helsinkyje, „Danske Bank“ pagaliau paskelbė savo audito rezultatus. Auditoriai nustatė tikrą nešvarių pinigų kiekį, kuriuos išplovė Rusija ir kitos buvusios Sovietų Sąjungos respublikos per minėtą Estijos filialą per 10 metų. Suma siekė 234 milijardus JAV dolerių! [...] Labai gaila, bet buvęs „Danske Bank“ Estijos filialo vadovas Aivaras Rehe nusižudė savo namuose Taline, kol dėl jo veiksmų buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas. [...] Per kitus mėnesius tiriamosios žurnalistikos atstovai išaiškino dar du skandinaviškus bankus, susijusius su pinigų iš Rusijos plovimu.“ Turimi omenyje ir Lietuvoje veikiantys SEB bei „Swedbank“.

Tačiau dar anksti sakyti, kad V. Putinas liks be skatiko ir greitai bus nepajėgus kariauti. Karas vyks iki tol, kol Vakarai pagaliau ryšis nukirpti paskutines režimo finansavimo gyslas.

Pasak autoriaus, asmeninis V. Putino turtas galėtų būti vertinamas 200 milijardais dolerių. Tiesa, šios sumos nerasime jokiose deklaracijose, nes absoliuti dalis turto oficialiai ir neoficialiai valdoma Rusijos prezidentui artimų oligarchinių klanų, pažadėjusių visišką lojalumą ir pasidalijimą kapitalu už ramybę. Rusijos oligarchus gerokai išgąsdino V. Putino ilgus metus kalinto ir didžiulio turto netekusio Michailo Chodorkovskio pavyzdys.

Po Magnickio akto priėmimo Rusijos oligarchų turtas ir įtaka atsidūrė pavojuje, o B. Browderis tapo asmeniniu V. Putino priešu. Jį keliskart kėsintasi nužudyti, o vienas tokių atvejų įtartas 2020 m. sausį Davose (Šveicarijoje) surengtame Pasaulio ekonomikos forume. Netikėtos ir neišaiškintos su aferomis susijusių žmonių mirtys rodė, kad tolesnės nešvarių pinigų paieškos tapo mirtinai pavojingos.

Interviu Vakarų žiniasklaidai B. Browderis tvirtina, kad tikrųjų Rusijos išorinės agresijos bei įsiveržimo į Ukrainą priežasčių reikia ieškoti visai ne ten, kur įprasta. Kalbėdamas apie išorės grėsmes, „grėsmingą“ NATO plėtrą, „didžios šalies istorinį pažeminimą“, vieną po kito keldamas karus, V. Putinas tiesiog siekia nukreipti savo piliečių dėmesį nuo tikrosios blogybės: visiško šalies apiplėšimo, nuskurdinimo jo paties rankomis.

Prasidėjus karui Ukrainoje, civilizuoto pasaulio valstybėms įvedus sankcijas, didelės dalies Rusijos oligarchų Vakaruose esantis turtas (netiesiogiai priklausantis ir V. Putinui) buvo įšaldytas ir galbūt keliaus nuo agresijos nukentėjusiai Ukrainai atstatyti. Tačiau dar anksti sakyti, kad V. Putinas liks be skatiko ir greitai bus nepajėgus kariauti. Karas vyks iki tol, kol Vakarai pagaliau ryšis nukirpti paskutines režimo finansavimo gyslas.

Knygos viršelis / Leidyklos „Briedis“ nuotr.

Kviečiame skaityti knygos ištrauką.

2006 m. rugsėjo13 d. vėlyvą vakarą, 41 metų vyras vardu Andrejus Kozlovas, „Rusijos centrinio banko“ pirmininko pavaduotojas, vienas iš nedaugelio sąžiningų Rusijos tarnautojų, Maskvos „Spartak“ stadione buvo ką tik baigęs draugiškas futbolo rungtynes su kitais reguliavimo institucijų darbuotojais. Kai jis nuėjo iki savo automobilio stovėjimo aikštelėje, prie jo ir vairuotojo prisiartino du ginkluoti vyrai ir paleido ugnį. Į abu, ir į Kozlovą, ir į jo vairuotoją, pataikė daugybę kartų. Vairuotojas mirė vietoje, bet Kozlovas, sužeistas į galvą, krūtinę ir pilvą, po įvykio išgyveno. Greitosios pagalbos darbuotojai jį nuvežė į Maskvos ligoninę Nr. 33, ir ten jis mirė, jau gulėdamas ant operacinio stalo. Be vyro ir tėvo liko žmona ir trys maži vaikai.

Tris mėnesius prieš nužudymą Kozlovas buvo nuvykęs į Estijos sostinę Taliną ir susitiko su šalies finansų reguliavimo institucijos vyriausiuoju vadovu. Kozlovas išsiaiškino didelę pinigų plovimo schemą, kurios pradžia buvo Rusijoje, paskui lėšos plūsdavo per Talino „Sampo Bank“. Andrejus norėjo tam užkirsti kelią. Estijos atstovai jį išklausė, bet nesiėmė jokių veiksmų. Pinigų plovimas vyko toliau.

Praėjus penkiems mėnesiams po Kozlovo nužudymo, „Sampo Bank“ nusipirko stambesnis užsienio šalies bankas – „Danske Bank“.

Tai buvo tas pats banko filialas, kuris galiausiai išplovė 200 milijonų JAV dolerių, susijusių su „Magnickio byla“, taip pat 8,3 milijardo dolerių, kuriuos Eva ir Michaelis atsekė ir demaskavo savo reportaže.

Netrukus po aukščiausio lygio susitikimo, įvykusio 2018 m. rugsėjį Helsinkyje, „Danske Bank“ pagaliau paskelbė savo audito rezultatus. Auditoriai nustatė tikrą nešvarių pinigų kiekį, kuriuos išplovė Rusija ir kitos buvusios Sovietų Sąjungos respublikos per minėtą Estijos filialą per 10 metų.

Suma siekė 234 milijardus JAV dolerių!

Būtent. 234 milijardai dolerių. Tai 28 kartus daugiau, nei „Berlingske“ skelbta suma, ir ji daugiau nei 1000 kartų viršijo mūsų išaiškintus 200 milijonų dolerių.

Danske Bank / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ši ataskaita tiesiog sudrebino „Danske Bank“ iki pat pamatų. Nuo 2017 m. iki 2019 m., kai Eva ir Michaelis pradėjo skelbti savo tyrimus apie šį banką, praėjus metams po audito „Danske Bank“ prarado 65 procentus rinkos vertės. Generalinis direktorius Thomas Borgenas kartu su aukščiausiąja vadovybe turėjo atsistatydinti. Pagaliau Danijoje buvo pradėtas didelis nusikaltimų tyrimas.

Labai gaila, bet buvęs „Danske Bank“ Estijos filialo vadovas Aivaras Rehe nusižudė savo namuose Taline, kol dėl jo veiksmų buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas.

Per kitus mėnesius tiriamosios žurnalistikos atstovai išaiškino dar du skandinaviškus bankus, susijusius su pinigų iš Rusijos plovimu. Abu bankai buvo Švedijos. Pirmasis vadinasi SEB. Įtariama, kad per jį išplauti 28 milijardai JAV dolerių, antrasis – „Swedbank“. Pastarasis, įtariama, buvo susijęs su neaiškiais 42 milijardų JAV dolerių pervedimais. Kai paviešino šiuos tyrimus, Vadimas patvirtino, jog su „Magnickio byloje“ figūravusiais 230 milijonų susiję 18 milijonų dolerių buvo išplauti per „Swedbank“. Šio banko generalinis direktorius irgi buvo priverstas atsistatydinti.

Nors 234 milijonų JAV dolerių suma atrodė milžiniška, šis pinigų kiekis išplautas tik per vieną filialą, vienoje šalyje, per vieną vidutinio dydžio Europos banką.

Apytiksliai apskaičiavau: jei patikrintume kiekvieną Vakarų šalių banką, nešvarių pinigų kiekis nuo Putino valdymo pradžios galėtų siekti 1 trilijoną JAV dolerių, o gal net žymiai daugiau.

Daugybę metų kalbėjau, kad Rusija plauna pinigus. Vis dėlto nepriklausoma „Danske Bank“ pasamdyta teisės firma, pradėjusi vertinti su plovimu susijusius pinigų kiekius, darė įtakos visoms pasaulio įstatymų leidžiamosioms valdžioms.

Svarbiausia, kad tyrimas pramušė ledus Europoje. Praėjus dviem mėnesiams po „Danske Bank“ audito rezultatų paviešinimo, Nyderlandų valdžia sukvietė visas ES valstybes nares į Hagą, kad būtų aptartas ES Magnickio akto variantas. Kažkada mane suerzino Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Ruttė – politikas, 2011 m. užkirtęs kelią Magnickio akto įteisinimui Nyderlanduose, bet pagaliau jis praregėjo.

Magnickio akto priėmimas Europos Sąjungoje Putinui atrodė it koks košmaras. Iš visų mano vykdomų veiklų, pastarąjį projektą jis bandė sužlugdyti bet kokiais būdais. Buvau įsitikinęs, kad Rusijos valdžia ėmėsi visų reikiamų priemonių, siekdama nuteikti pieš šį aktą, bet norėdami paremti savo argumentus, rusai žengė tokį žingsnį, kokio net aš nebuvau numatęs.

Lapkričio 19 d., likus vos vienai dienai prieš ES valstybių susirinkimą Hagoje, Rusijos Generalinė prokuratūra surengė spaudos konferenciją Maskvoje. Jurijaus Čaikos pavaduotojas jos metu patraukė visų dėmesį, dalyvaujant daugybei Vakarų bei Rusijos žurnalistų. Už jo švytėjo ekranas, kuriame rodė kažkokius dokumentus, kurių nebuvo įmanoma įskaityti.

Pavaduotojas pranešė, jog Rusija man iškelia naujus kaltinimus. Pasak jo, aš subūriau „tarptautinę nusikalstamą grupuotę“, kuri nužudė Sergejų Magnickį, panaudodama „apgaulingą cheminę medžiagą, sudėtyje turinčią aliuminio junginių, dėl kurios atsirado ūmus širdies nepakankamumas, ir atrodė, jog žmogus mirė sava mirtimi“. Jis informavo, kad mano suburta „nusikalstama grupuotė“ tokiu pačiu būdu nužudė dar tris žmones, įskaitant Aleksandrą Perepiličną. Jo teigimu, prokuratūra surinko „pakankamai įrodymų“, kad galėtų mane apkaltinti „labai sunkiais nusikaltimais“. Jei mane pripažintų kaltu, grėstų 20 metų nelaisvės. Šią bausmę pridėtų prie jau esamų 18 metų, kuriuos man skyrė nuteisę už akių. Čaikos pavaduotojas pažadėjo išduoti daugiau arešto orderių mane suimti ir konfiskuoti visą mano turtą Rusijoje.

Vėl grįžome į pradžią. Visus devynerius metus Rusijos valdžia ir asmeniškai Vladimiras Putinas atkakliai teigė, jog Sergejus mirė sava mirtimi, ir kad jokios žmogžudystės nebuvo. Putinas ir jo valdininkai nuolatos kartojo šį teiginį visuose teismuose, visiems žurnalistams ir visoms Vakarų valstybių vyriausybėms. O dabar, ES svarstymo dėl Magnickio akto išvakarėse, ir kai buvo išaiškintas vienas iš stambiausių rusiškų pinigų plovimo kanalų tinklas, Rusijos valdžia teigė, kad Sergejų iš tikrųjų nužudė ir kad aš esu jo žudikas!

Kai ėmėmės tyrimo dėl neteisėto 230 milijonų dolerių mokesčių grąžinimo, net neįsivaizdavome, kad po mūsų atradimų įvyks tokie smarkūs pasikeitimai pasaulyje ar kad rusai taip neįtikimai sureaguos. Putinas galėjo tiesiog paaukoti kelis žemo rango pareigūnus, juos apkaltinęs Sergejaus nužudymu. Kodėl jis to nepadarė? Kodėl pirmą kartą Rusijos istorijoje jis leido teisti jau mirusį žmogų? Kodėl jis sugadino santykius su Vakarais dėl Magnickio akto? Kodėl liepė trikdyti rinkimų kampaniją Vakaruose? Kodėl taip atkakliai stengiasi aplink sėti chaosą?

Dabar mes tai sužinojome. Ant kortos buvo pastatyti ne dešimtys milijonų dolerių. Netgi ne milijardai. Tikriausiai „statymas“ viršijo 1 trilijoną JAV dolerių. Putinas buvo pasiryžęs bet kam, kad tik juos apsaugotų.

Sužinojus apie tokią sumą pinigų tapo aišku, kodėl buvo nužudyta tiek daug žmonių: Sergejus Magnickis, Borisas Nemcovas, Aleksandras Perepiličnas ir Andrejus Kozlovas. Taip pat supratome, kodėl Kremlius pabandė nužudyti Vladimirą Kara-Murzą ir Nikolajų Gorochovą.

Putino ir jo režimo darbeliai kelia pasibjaurėjimą, bet būtų neįmanoma jų realizuoti be talkininkų Vakaruose. Tokie teisininkai kaip Johnas Moscow ir Markas Cymrotas, tokie samdomi politiniai technologai kaip Glennas Simpsonas, politikai kaip Danas Rohrabacheris, ir tokie vadovai, kokie dirbo „Danske Bank“, – visi šie ir daugelis kitų žmonių padeda suktis mechanizmo, dėl kurio Putinui ir jo bendrininkams pavyksta išvengti teisingumo, dantračiams.

Visi tie nusikaltimai įvyko, nes neryžtingos ir neveiksmingos įvairių šalių vyriausybės ramiai sutiko sulaužyti savo pačių valstybėse galiojančius įstatymus ir paminti deklaruotas vertybes. Pavyzdžiui, galime aptarti Didžiąją Britaniją. Didžiausia pinigų dalis, priklausanti pavogtiems 230 milijonams JAV dolerių, nusėdo ne kur nors Niujorke arba Ispanijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje. Tie pinigai atkeliavo tiesiai į mano mylimą Londoną. Už tuos pinigus įsigyta nekilnojamojo turto ir prabangių pirkinių. Nepaisant visų įrodymų, kuriuos pateikiau Didžiosios Britanijos teisėsaugos struktūroms, Parlamentui ir Britanijos žiniasklaidai, iki šiol Jungtinėje Karalystėje nepradėtas tirti nė vienas su „Magnickio byla“ susijęs pinigų plovimo atvejis.

Skaitydami mano pasakojimą, tikriausiai susimąstėte: „Šansai tokie nelygūs, ir atsiranda tiek daug grėsmių… Kodėl jis nenustoja kovojęs?“

Billas Browderis / AP nuotr.

Visų pirma, atlikau užsibrėžtas užduotis, kadangi jaučiausi skolingas Sergejui. Jį nužudė, nes jis dirbo man, todėl negalėjau leisti žudikams išvengti bausmės. Privalėjau siekti teisingumo, kaip ir vaikystėje, kai iš manęs pavogė fleitą, bet šįkart veiksmų mastas ir reikšmingumas buvo neįtikimai didesni. Po fleitos vagystės pamačiau, kad polinkis siekti teisingumo yra neatsiejama mano dalis. Tokia buvo mano prigimtis. Priešintis tam būtų tapatu apnuodyti savo prigimtį.

Vėliau, kai bendra situacija ganėtinai įkaito, ėmiau kautis už išlikimą. Ne tik už savo paties ir savo šeimos išgyvenimą, bet už savo draugus ir kolegas ir visus žmones, padėjusius įgyvendinti Sergejaus sumanymus pačioje Rusijoje.

Pagaliau, visa tai dariau todėl, nes elgiausi teisingai. Kad ir kaip būtų, po Sergejaus mirties mane tiesiog užvaldė teisingumo siekis. Tas stiprus noras užtvindė kiekvieną mano gyvenimo dalelę, jis turėjo įtakos mano santykiams su žmonėmis, netgi bendravimui su savo vaikais. Poveikis ne visada būdavo teigiamas.

Vis dėlto šio nenumaldomo siekio genamas, sutikau nuostabių žmonių, pakeitusių ne tik mano gyvenimą, bet ir istorijos tėkmę. Kai kuriuos tų žmonių minėjau knygoje: tai Borisas Nemcovas, Vladimiras Kara-Murza, Nikolajus Gorochovas, Kylas Parkeris, Paulas Monteleonis, Juleanna Glover. Kai kuriuos paminėjau vos probėgšmais: tai senatoriai Johnas McCainas, Benas Cardinas, Rogeris Wickeris, Joe Liebermanas, Atstovų rūmų narys Jimas McGovernas. Kai kurių visai nepaminėjau: Kanados parlamento nario Irwino Cotlerio, Kanados ministro pirmininko pavaduotojos Chrystios Freeland, Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministro Dominico Raabo, Nyderlandų parlamento narių Sjoerdo Sjoerdsmos ir Pieterio Omtzigto, EP nario iš Lietuvos Petro Auštrevičiaus, senatorės iš Australijos Kimberley Kitching.

Net nemaniau skirti viso puslapio žmonėms ir reikšti jiems padėką. Tiesiog norėjau parodyti, jog kova už teisingumą neapsiribojo vien tik mano nenumaldomu siekiu. Ji tapo savarankiška, ir tai yra puiku.

Svarbiausia, kad po mano nenumaldomos veiklos atsirado su Sergejumi susijęs palikimas, tad jo nužudymas nevirto beprasmiu, kaip buvo nutikę daugeliui kitų žmonių.

Man rašant šią knygą, Magnickio aktą jau yra priėmusios 34 valstybės: Jungtinės Valstijos, Kanada, Jungtinė Karalystė, Australija, 27 Europos Sąjungos valstybės, Norvegija, Juodkalnija ir Kosovas. Nekalbu apie Didžiosios Britanijos užjūrio teritorijas ir Jungtinės Karalystės protektoratus: Gibraltarą, Džersį, Gernsį, Mergelių Salas. Naujoji Zelandija ir Japonija ruošiasi įteisinti šį aktą.

Sergejus Magnickis / AP nuotr.

Daugiau nei 500 asmenų ir juridinių subjektų buvo sankcionuoti, remiantis šiais įstatymais. Rusijoje sankcijas pajuto Dmitrijus Kliujevas, Andrejus Pavlovas, Pavelas Karpovas, Artiomas Kuznecovas, Olga Stepanova, jos vyras ir dar 35 rusai, susijęs su Sergejaus neteisėtu suėmimu, kankinimu ir nužudymu bei su 230 milijonų mokesčių neteisėtu grąžinimu.

Apribojimus pajuto ne tik rusai. Magnickio akte numatytos sankcijos buvo pritaikytos žudikams iš Saudo Arabijos, nužudžiusiems žurnalistą Jamalą Khashoggi ir sukapojusiems jo kūną dalimis; taip pat Kinijos pareigūnams, įkūrusiems uigūrų koncentracijos stovyklas Sindziange; generolams iš Mianmaro, atsakingiems už rohinjų genocidą; Gupta broliams, numovusiems paskutines kelnes Pietų Afrikos valdžiai, ir šimtams kitų asmenų už panašias piktadarybes.

Po kiekvieno asmens arba organizacijos, kuriai buvo pritaikytos sankcijos, apimti siaubo savo eilės laukė tūkstančiai žmogaus teisių pažeidėjų ir kleptokratų. Be abejo, Magnickio aktas atgrasė galimus žudikus ir vagis nuo nedorų veiksmų, pasikeitė jų elgesys.

Negaliu Sergejui sugrąžinti gyvybės. Būtent dėl to mane slegia sunki atsakomybė, kurios niekada neatsikratysiu. Vis dėlto jo auka nebuvo beprasmė. Jam pasiaukojus, buvo ir dar bus išgelbėta daug gyvybių.

Jei Rusija kada nors surengs tikrą, demokratiniais pagrindais paremtą teismą, ateities rusai, remdamiesi šiais „teisiniais monumentais“, pastatys paminklą tikram didvyriui – Sergejui Magnickiui.

O šiandien tęsiame kovą.