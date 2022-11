Leidykla „Briedis“ pristato „New York Times“, „Wall Street Journal“ ir „Publishers Weekly“ bestselerį – Billo O‘Reilly’io ir Martino Dugardo knygą „Sunaikinti mafiją. Kova su organizuotu nusikalstamumu JAV“.

Knyga apima XX a. ketvirtąjį–devintąjį dešimtmečius. Autoriai pasakoja apie šokiruojančią mafijos įtaką JAV istorijai ir kultūrai. Pradedama nuo tokių Didžiosios depresijos laikų bankų plėšikų kaip Johnas Dillingeris, Bonnie ir Clyde’as, Gražuoliukas Floydas ir Kūdikėlis Nelsonas. Supažindinama su mafijos Komisijos įsteigimu, Niujorko Penkių šeimų kova dėl valdžios, FTB iškilimu valdant J. Edgarui Hooveriui, gangsterių mūšiais dėl Kubos, Las Vegaso bei Holivudo kontrolės, asmeniniu JAV generalinio atornėjaus Bobby Kennedy ir legendinio Vairuotojų sąjungos boso Jimmy Hoffos karu.

Tarp žinomiausių gangsterių pristatomas ir Alvinas Karpis, pravarde Šiurpys (Creepy) – lietuvių kilmės Kanados bei JAV nusikaltėlis, pagarsėjęs įvykdytais bankų plėšimais ir žmogžudystėmis. „Barker-Karpis“ gauja, kuriai vadovavo lietuvių kilmės gangsteris, tapo viena iš grėsmingiausių XX a. ketvirtojo dešimtmečio nusikalstamų grupuočių. Dėl nusikaltimų masto A. Karpis su savo bendrais Amerikoje laikyti valstybės priešais. Galiausiai sučiuptas nusikaltėlis tapo ilgiausiai kalėjusiu žmogumi Alkatraso federaliniame kalėjime, kuriame praleido dvidešimt šešerius metus.

Knygos viršelis

JAV veikia apie 3 tūkstančius mafijos narių, bet organizuoto nusikalsta­mumo veikėjus į kampą spaudžia kiti nusikaltėliai. Į mafijos teritoriją įsiveržė Rusijos, Kinijos ir Vietnamo organizaci­jos, Meksikos karteliai ir vietinės afroamerikiečių narkotikų prekeivių gaujos. Vis dėlto niekam nepavyko pasiekti tokio lygio kaip La Cosa Nostra dėl griežtos šios organiza­cijos hierarchinės struktūros ir nuolatinio naujų narių verba­vimo, kuriems pagrasinama mirtimi, jeigu nelaikys liežuvio už dantų.

Dar ir šiandien mafija Niujorke yra galinga. Prie to labai prisidėjo 2001 m. rugsėjo 11 d. teroro išpuoliai, nes FTB nukreipė savo pajėgumus nuo organizuo­to nusikalstamumo į potencialių teroristų stebėjimą. Nuo to laiko mafija JAV išplėtė savo tarptautinę veiklą, užmezgė ryšius su Meksikos ir Kolumbijos narkotikų karteliais bei or­ganizuotų nusikaltėlių gaujomis Italijos regione Kalabrijoje. Mafija klesti dar ir todėl, kad dalį savo neteisėtų veiklų pavedė trečiosioms šalims. Be to, gangsteriai perkando aukštąsias technologijas. In­ternetas tapo didžiuliu pajamų šaltiniu – mafija naudoja lengvatinio apmokestinimo teritorijose įsteigtas priedangos kompanijas, per kurias renka pinigus iš nelegalių azartinių lošimų. Tą patį galima pasakyti ir apie tapatybės vagystes. Vogdami kredito kortelių duomenis ir asmeninę informaciją iš pornografijos arba lažybų svetainių organizuoto nusikals­tamumo veikėjai užsidirba gražaus pinigo.

Narkotikai/Asociatyvi nuotr. / Shutterstock nuotr.

Kova su organizuotu nusikalstamumu tęsiasi. Deja, jos niekada nepavyks laimėti, nes kriminalinė veikla, ypač narko­tikai, gali sukrauti turtus. O pasaulyje yra per daug blogų žmonių, norinčių juos susižerti.

Kviečiame skaityti knygos ištrauką.

Juanas Romero girdi kurtinančias iškilmes.

Septyniolikmetis oficianto padėjėjas dirba legendinio miesto orientyro – viešbučio „Ambassador“, kuriame nuo seno sukiojasi Holivudo įžymybės, virtuvėje. Bet šįvakar prožektorių šviesos scenoje krypsta ne į kino žvaigždę. Viešbučio salėje „Embassy Ballroom“ susirinkusią publiką kalbomis apie viltį ir susitaikymą įaudrina visai kitos srities garsenybė.

Jo vardas – Robertas Kennedy ir jis kandidatuoja į Jungti­nių Amerikos Valstijų prezidentus.

Šįvakar Kalifornijos vyko pirminiai rinkimai. Balsadėžes uždarė prieš keturias valandas. Visą vakarą Romero stebė­jo, kaip ištikimiausi Kennedy šalininkai, pasipuošę baltomis panamomis su užrašu „Kennedy į prezidentus“, su nerimu laukė rezultatų, galiausiai ėmė džiūgauti prieš pat vidurnak­tį paaiškėjus, kad Robertas Kennedy nugalėjo. Bobby Kenne­dy lipant į sceną sakyti ilgos ir asmeniškos pergalės kalbos, auditorija pašėlusi, politiko rėmėjai klausosi stovėdami, o žurnalistai grūdasi prie scenos aplink kandidatą.

Robertas F. Kennedy / AP nuotr.

Kennedy kalba visomis Ameriką šiuo metu skaldančiomis temomis – apie neseniai atėjusį supratimą, kad po katastro­fiškai pasibaigusios Teto ofenzyvos Vietnamo karo laimėti nebeįmanoma, apie riaušėmis virtusius rasinius nesutari­mus didžiausiuose šalies miestuose po daktaro Martino Lut­herio Kingo žmogžudystės, apie turtuolių ir vargšų atskirtį.

– Mes galime pradėti dirbti išvien. Esame didi šalis, – Kennedy pareiškia susirinkusiesiems. – Esame empatiška šalis. Būtent tai bus mano politinės kampanijos pagrindas.

Miniai pritarimo šūksniais nulydint Kennedy nuo scenos, Juanas Romero apstulbsta išvydęs kandidatą įžengiantį į vir­tuvę. Priblokštas jaunuolis ištiesia ranką kiek gali arčiau šio žinomo žmogaus tikėdamasis, kad jis ją paspaus. Savo pasi­tenkinimui, Juanas netrukus pajunta, kaip Bobby Kennedy delnas ir pirštai suspaudžia jam delną. Rankos paspaudimas trunka trumpai, tačiau Juanas Romero jo niekada nepamirš.

Mes galime pradėti dirbti išvien. Esame didi šalis, – Kennedy pareiškia susirinkusiesiems. – Esame empatiška šalis. Būtent tai bus mano politinės kampanijos pagrindas.

Tuomet akimirksniu virtuvėje nuaidi kurtinantis šūvių garsas. Bobby Kennedy krinta aukštielninkas ir užmerkto­mis akimis ir ištiestomis rankomis sudrimba ant grindų.

Romero, dėvintis juodomis kelnėmis ir baltais oficianto padėjėjo marškiniais be apykaklės, nedelsdamas priklaupia. Jis pakiša ranką Kennedy po galva, kad ši nesiliestų prie šal­tų betoninių grindų. Senatoriaus lūpos kruta, tad jaunuolis prikiša ausį prie Kennedy burnos, kad išgirstų, ką šis sako:

– Ar visi sveiki? – paklausia Kennedy.

– Taip, visi sveiki, – atsako Romero.

Vaikinas jaučia tarp pirštų tekant šiltą Kennedy kraują. Iš „Embassy Ballroom“ salės per tą patį mikrofoną, kuriuo kandidatas naudojosi vos prieš kelias akimirkas, pasigirsta šūksnis, ar salėje yra gydytojas.

JAV senatoriaus Roberto Kennedy žudikas / AP nuotr.

Juanas Romero marškinių kišenėje turi virvelę su rožinio karoliukais. Vaikinas apvynioja ja Kennedy dešinę ranką.

– Jam jos reikės labiau nei man, – vėliau Romero prisimins taip pagalvojęs tą akimirką. – O tada jį išvežė.

***

Praėjus metams po Bobby Kennedy žmogžudystės kitoje Amerikos pusėje Genovese nusikaltėlių šeimos narys Sto­rasis Tonis (Fat Tony) Lauria svarsto, ar dėl savo slapto gė­jaus gyvenimo jis pats bus nužudytas. Lauria ir kiti mafiozai laikosi kuo atokiau nuo socialinių normų pokyčių 1969-ųjų Amerikoje. Organizuotas nusikalstamumas ir toliau lieka tuo, kuo visada buvo, – pinigų darymo mašina, kurios nedo­mina ideologinė politika.

Lauriai priklauso Manhatano Grenič Vilidžo Christopher gatvėje esantis baras, kuriame renkasi homoseksualai. Mafi­jai tai nieko keisto, nes bemaž visus Niujorko gėjų barus val­do gangsteriai. 1966 metais už 2 tūkstančius dolerių Storasis Tonis nusipirko barą „Stonewall Inn“. Jo partneris Matty Ianniello-Arklys (The Horse), kuriam taip pat priklauso „Hay Market“ Times aikštėje, „Gilded Grape“, populiarus tarp persirengėlių kitos lyties drabužiais, ir „Peppermint Loun­ge“ – visi gėjų barai Manhatane.

(...)

Tuo metu, kai Tonis ją nusipirko, „Stonewall Inn“ buvo mažas pajamas duodanti heteroseksualų užeiga, bet Lauria ją perdarė į gėjų barą. Baro pavadinimas tikriausiai kilo nuo 1930 metais pasirodžiusių memuarų The Stone Wall, kuriuo­se netrūko atvirų lesbiečių meilės scenų – tais pačiais me­tais duris atvėrė pirmasis spikizis „Stonewall Inn“, kuriame oficialiai buvo įsikūrusi arbatinė. „Stonewall“ buvo gėjams puikiai suprantamas slaptas kodas.

Naktinis klubas / Abdul basit/Unsplash

Šiąnakt, birželio 27-ąją, „Stonewall“ sausakimšas – kaip visada čia gausu drag queen persirengėlių, orientacijos ne­slepiančių gėjų ir vis dar neatsiskleidusių homoseksualų. Ankšta salė skendi tirštame cigarečių dūmų debesyje, o iš grotuvo skamba šokių muzika. Viduje du barai, sienos nu­dažytos juodai. Langai uždengti fanera, saugantis nuo smal­sių šniukštinėjančių policininkių akių. „Stonewall“ garsėja kaip puiki vieta pabendrauti, nors kai kurie ją laiko pernelyg senamadiška.

Svarbiausia, prie dvigubų pagrindinio įėjimo durų stovi apsaugininkas ir neįleidžia nė vieno, kol jo nepatikrina pro durų akutę – taip užtikrinama, kad vidun užeitų tik nuo­latiniai lankytojai arba bent iš išvaizdos gėjus primenantys žmonės. „Įstatymo lelijos“ – taip vadinamas Niujorko polici­jos departamentas – reidai vykdomi bent kartą per mėnesį, o Storasis Tonis labai saugosi, kad į klubą nepatektų persiren­gę policininkai.

Storasis Tonis visiškai pateisina savo pravardę, nes vienu metu jis svėrė net 190 kilogramų. Anksčiau buvo vedęs ir išsiskyrė, dabar gyvena su gėjumi italu, nors jiedu niekada niekam neatskleidė savo santykių. Mafijos pasaulyje seksas tarp vyrų draudžiamas ir jeigu kada nors išaiškėtų tikrieji Storojo Tonio lytiniai polinkiai, gangsteris galėtų gauti kulką į kaktą.

„Stonewall“ baras / AP nuotr.

***

Nors mafija draudžia homoseksualius santykius tarp sa­viškių, ji su džiaugsmu pelnosi iš gėjų gyvenimo būdo. Mafi­jos prostitucijos imperija neapsiriboja tik moterimis.

Tokios vietelės kaip „Stonewall Inn“ mafiozams padeda susikrauti gražų pinigą. Vis dėlto šis verslas keblus. Homo­seksualumas nedraudžiamas įstatymu, bet teigiama, kad alkoholio pardavimas savo lytinės orientacijos neslepian­tiems gėjams pažeidžia Valstijos alkoholio tarnybos (VAT) „nedrausmingų namų“ draudimą ir ji nesutinka tokioms vietoms išduoti licencijos.

Tokia situacija mafijai suteikia unikalią verslo galimybę. Užuot siekus gauti teisėtą leidimą prekiauti alkoholiu, įku­riamas „privatus sugėrovų klubas“. Visi lankytojai tampa jo „nariais“ ir privalo užsiregistruoti – dažniausiai prisistato slapyvardžiu. Storasis Tonis visapusiškai naudojasi savo kli­entūra. Už baro nėra vandens čiaupo, po kiekvieno gėrimo stiklinės numetamos į kriauklę ir tiesiog nuvalomos šluoste, o paskui gėrimai vėl jose patiekiami, todėl kartais užsikre­čiama hepatitu. Pajamos iš visko – nuo cigarečių automato iki muzikos leistuvo – atitenka mafijai. Stiprusis alkoho­lis skiedžiamas vandeniu ir pardavinėjamas lupikiškomis kainomis.

Naktinis klubas. Asociatyvi nuotr. / D. Umbraso/LRT nuotr.

***

Kaip ir visi kiti mafijos nariai, Tonis Lauria niekada netu­rėjo jokios naudos iš Bobby Kennedy arba Martino Lutherio Kingo – pilietinių teisių aktyvistų, kurie abu buvo nužudyti

1968 metais kelių mėnesių skirtumu. Kennedy buvo prisie­kęs mafijos oponentas, pasiryžęs ją parklupdyti, o Martino Lutherio Kingo propaguotą rasinės lygybės idėją La Cosa Nostra visiškai atmetė. Tiesą sakant, mafiozai yra tokie ra­sistai, kad daugelis jiems priklausančių klubų laikosi griež­tos politikos „jokių juodaodžių“.* Nors Vietnamo karas gal ir kelia kitiems audringus jausmus – tiek pasisakantiems už, tiek prieš, – organizuotiems nusikaltėliams šis konfliktas tėra dar vienas būdas užsidirbti. Skaičiuojama, kad nuo 15 iki 30 procentų šiame kare dalyvaujančių Amerikos karių gausiai vartoja nelegalius narkotikus. Mafija su džiaugsmu ir toliau jiems tieks narkotikus, kai vyrai grįš namo.

Narkotikai / AP nuotr.

***

Storajam Toniui Lauriai baigiasi liūdnai. Jo gyvenimo bū­das galop iškyla į viešumą. Laurios tėvas, taip pat mafijos bo­sas, jo išsižada. Galiausiai Tonis paprasčiausiai pradingsta.

Žinia išsiųsta.

***

Po Roberto Kennedy nužudymo Los Andžele vėl plūsta neslopstantis sąmokslo teorijų srautas, panašiai kaip nutiko su Johno F. Kennedy žmogžudyste 1963-iaisiais. Kai ku­rios iš jų susijusios su organizuotais nusikaltėliais. Mafijos lyderių Santo Trafficante ir Carloso Marcello veikla imama kruopščiai tirti. Bet gangsterių pasaulį talžantis tornadas la­biausiai įsisiautėja Niujorke.

Netrukus po prezidento Kennedy nužudymo Josephas Bonnano, jo pavarde vadinamos nusikaltėlių šeimos galva, pamėgina perimti visų penkių šeimų valdžią. Tačiau šioms ambicijoms išaiškėjus, nacionalinė organizuotų nusikaltėlių koalicija, vadinamoji Komisija, imasi veiksmų ir paskelbia visuotinį karą prieš Bonnano. Siekiant jį pakeisti paaukština­mi mafijos bosų pavaduotojai Gasparas DiGregorio ir Paulas Sciacca.

Joe Bonnano smogia atgal. Taip aukų skaičius pradeda smarkiai augti, lavonas po lavono.

John Fitzgeraldas Kennedy / AP nuotr.

Bonnano karys Carlo Simari nušaunamas šalia savo namų Brukline. Kitas karys, Joe Badalamonte, nukaunamas Brukline. Vince’as Cassese-Džimas Kairysis (Jimmy Lefty) ir Vince’as Garofalo-Vinis Kerolis (Vinnie Carroll) sušaudomi priešais kepyklą. Bonanno asmens sargybinis Salvatore Per­rone-Didysis Henkas (Big Hank) nudobiamas perkantis ciga­retes saldainių parduotuvėje.

Žūsta ne tik lojalūs Joe Bonanno pavaldiniai. Per 1967 me­tais įvykusias „Cypress Gardens“ skerdynes Kvinso resto­rane kulkosvaidžiais suvarpomi trys DiGregorio ir Sciaccos šeimos capo. Išžudomi ir kiti šios šeimos kariai.

Kruvinas gaujų karas trunka šešerius metus. Jis taip įsi­liepsnoja, kad Joe Bonnano pabėga į Arizoną. Bet kautynės dėl to nesiliauja. Tik po to, kai Tusone, kėsinantis į patį nu­sikaltėlių bosą, įvykdoma virtinė sprogimų, 1968 metų lap­kritį jis oficialiai atsistatydina. Savo šeimai jis vadovavo nuo 1931-ųjų. Tuo metu jis buvo jauniausias Visų laikų bosas Ko­misijoje. Bonnano jau vadovavo savo gaujai, kai J. Edgaro Hooverio dėmesys krypo į tokius veikėjus kaip Johnas Dil­lingeris, Gražuoliukas Floydas bei Bonnie ir Clyde’as, o ne į mafiją. Jis valdė užtektinai ilgai, kad sudalyvautų visuose esminiuose vėliau vykusiuose pogrindžio pasaulio įvykiuo­se: Havanoje, Apalačine ir Bobby Kennedy Senato svarsty­muose. Joe Bonnano matė viską, tačiau buvo priverstas išeiti į pensiją.

Kruvinas gaujų karas trunka šešerius metus. Jis taip įsi­liepsnoja, kad Joe Bonnano pabėga į Arizoną. Bet kautynės dėl to nesiliauja. Tik po to, kai Tusone, kėsinantis į patį nu­sikaltėlių bosą, įvykdoma virtinė sprogimų, 1968 metų lap­kritį jis oficialiai atsistatydina.

***

Aštuntojo dešimtmečio aušra organizuotiems nusikaltė­liams atneša neramius laikus. Bonanno karas ką tik baigėsi. Po konflikto įsivyravusi suirutė ir nežinomybė privedė prie Komisijos destabilizacijos, buvo pakirsta jos valdžia.

Netrukus kai kurie aukšto rango mafijos nariai nusikaltė­liai pradės žiūrėti į tylos įstatymą, omertą, pro pirštus, nors už palaidą liežuvį vis dar gresia mirties bausmė. Keičiantis tradicinei mafijos galios struktūrai, keičiasi ir organizacijos elgesys.

Tačiau vienas dalykas išlieka toks pat. Viešai kalbėdamas apie organizuotą nusikalstamumą gali pasirašyti sau mirties nuosprendį.