Nikolajus II. Paskutinis Rusijos caras, mirties bausmės su šeima sulaukęs rūsyje

Leidykla „Briedis“ pristato britų istoriko Roberto Service’o knygą „Paskutinis caras. Nikolajus II ir Rusijos revoliucija“.

1917 m. kovą paskutinis visos Rusijos caras Nikolajus II buvo priverstas išsižadėti sosto. Baigėsi 300 metų trukęs Romanovų dinastijos valdymo laikotarpis. Autorius nagrinėja paskutinius Nikolajaus gyvenimo metus: nuo karūnos atsisakymo iki tragiškos žūties 1918 m. liepos mėnesį kartu su visa šeima Jekaterinburge. Lenino nurodymu su paskutinio Rusijos monarcho šeima, įskaitant nepilnamečius vaikus, susidorojo bolševikai.

Caras Nikolajus II yra kontroversiška XX a. istorijos figūra. Vieni juo žavisi ir teisina kaip mylintį vyrą bei tėvą, iš visų jėgų mėginusį apsaugoti Rusiją nuo aršių revoliucionierių. Kiti – kritikuoja, pateikdami visai kitokį vaizdą: jų akimis, Nikolajus II buvo užsispyręs, reakcingas tironas, savo veiksmais destabilizavęs šalį ir sunaikinęs bet kokias galimybes iš­vengti vėlesnių dešimtmečių katastrofos.

Istorikas R. Service’as remiasi iki šiol nenaudotais šaltiniais, analizuoja caro dienoraščius ir užrašytus pokalbius, naujai nušviečiančius Nikolajaus II valdymą bei asmenybę. Knygoje taip pat gausu informacijos apie socialines, ekonomines bei politines negandas, Pirmojo pasaulinio karo metais užgriuvusias Rusiją ir lėmusias bolševikų diktatūros įsigalėjimą.

Knygos viršelis

Robertas Service’as yra britų akademikas ir istorikas, besidomintis Rusija bei Sovietų Sąjunga. Jis yra Rusijos istorijos profesorius Oksfordo universitete ir Oksfordo Šv. Antonijaus koledžo bendradarbis. R. Service’as parašė didelio pripažinimo sulaukusias Lenino ir Stalino biografijas, darbus apie XX a. Rusijos istoriją.

Kviečiame skaityti knygos ištrauką.

1918 m. liepos 25-osios ryte čekoslovakai be pasipriešinimo įžygiavo į Jekaterinburgą. Paskutinė bolševikų traukinių kolona buvo išvykusi pra­ėjusią naktį. Kai po dviejų dienų buvo surengtas pergalės paradas, miesto gyventojai, kurie nekentė sovietų valdžios, išėjo į gatves švęsti jos išsineš­dinimo. Jie mojavo vėliavomis, transparantais ir mėtė gėles į žygiuojan­čius karius. Sidabrinės juostos pabrėžė šventinę nuotaiką, ir niekas, regis, neprieštaravo, kad karinis orkestras groja vokiškas maršų melodijas. Viso­se bažnyčiose skambėjo varpai. Miesto sode buvo surengtas pokylis. Buvo sudaryta nauja Uralo srities vyriausybė, o jai vadovauti paskirtas Pavelas Ivanovas, pažadėjęs suvienyti visas demokratines politines grupuotes. Pa­sigirdo šūksniai „Tegyvuoja Steigiamasis susirinkimas!“

Netrukus iškeldinti namų savininkai grįžo atsiimti savo nuosavybės, tarp jų ir Nikolajus Ipatjevas. Daugelis pastatų po mėnesius trukusio ne­tinkamo naudojimo buvo praradę puikią išvaizdą. Parduotuvės, dirbtuvės ir kitos smulkios įmonės buvo išplėštos per bolševikų evakuaciją. Miesto ekonomika sugriauta. Antra vertus, geležinkelis ir telegrafas vis dar veikė, bažnyčios atvėrė duris, dvasininkai nebebijojo pasirodyti gatvėse. Moky­tojai ir kiti specialistai vylėsi, kad jų padėtis pasitaisys, tačiau visi supra­to, kad bet kokiam visuotiniam pagerėjimui prireiks daug laiko. Visame krašte užsidarė daugybė kasyklų ir fabrikų. Tuose, kurie vis dar veikė, gamyba buvo ženkliai sumažėjusi, ir sugrįžusiems savininkams buvo be galo sunku atgaivinti merdinčius procesus. Ligoninės, vaistinės ir kitos medicinos paslaugos buvo apgailėtinos būklės. Uralo sostinė nebebuvo panaši į aną šurmuliuojantį pramonės ir prekybos centrą, kuris gyvavo nuo 1890-ųjų.

Evakavosi ne visi Jekaterinburgo sovietų administracijos ir bolševikų partijos nariai. Vienos šeimos atsisakė persikelti, kitos negavo traukiniuo­se vietų, nes dėl jų vyko aršios grumtynės. Kai kurie žmonės jautėsi gana tolimi bolševikų elitui ir nusprendė, kad, nepaisant to, koks sunkus bus gyvenimas Jekaterinburge, pabėgėliams Permėje bus dar blogiau. Be to, ne visus viliojo šaukimo į Raudonąją armiją perspektyva.

Apie Romanovų likimą sklido prieštaringos kalbos, tačiau daugelis vietinių spėjo, kad visa šeima žuvo liepos 17 d. Didžiuma Jekaterinburgo gyventojų jau buvo girdėję vienokią ar kitokią įvykių versiją, nors kiekvie­nas ją pateikdavo šiek tiek skirtingai. Tiesą sakant, bolševikų šeimose tai buvo gana populiari tema, nes tiems, kurie šį bei tą žinojo, niežtėjo liežu­vius apie tai išpasakoti. Be to, ir Voznesenskio prospekto gyventojai pri­siminė, ką girdėjo aną liepos 17-osios naktį.

Pavyzdžiui, Viktorą Buivydą iš 47-ojo namo pažadino šūvių garsai. Spėliodamas, kas atsitiko, jis nekišo nosies lauk, nes bijojo būti suimtas. Tačiau jo istorija nesulaukė visuotinio pritarimo. Kirpėjas Fiodoras Ivanovas turėdavo daug klientų bolševikų ir ne kartą jų klausinėjo, kas vyksta. Vienas Čeka pareigūnas, kuriam kirpo plaukus, Ivanovui pasakė, kad „šiandien Nikolajus bus išvežtas į kitą vie­tą“. Kirpėjui liko spėlioti, kas iš tikrųjų įvyko, tik vėliau jis sužinojo tiesą apie žudynes. Kaip ir kiti, jis nelabai tikėjo oficialia versija, bet neturėjo ir ją paneigiančios informacijos.

Nikolajus II ir jo žmona namų arešto metu 1917 m. pavasarį / Hutchinson nuotr.

Kiti Jekaterinburgo piliečiai, net ir bolševikams paskelbus apie impe­ratoriaus mirtį, abejojo, ar jam buvo įvykdyta mirties bausmė. Apie tai kalbėjo ir spėliojo visas miestas. Vienas iš pirmųjų dalykų, kuriuos padarė atėję čekoslovakai, – paleido politinius kalinius, kurių bolševikai nebuvo pasiėmę su savimi. Tarp jų buvo ir Fiodoras Gorškovas, tačiau jis irgi ne­žinojo, kas atsitiko Romanovams bei jų palydovams. Iš tikrųjų žinojo dar mažiau už kitus, nes ištisas savaites sėdėjo uždarytas vienutėje.

Čekoslovakų kariniai vadai jau liepos 30 d. pradėjo tyrimą, jam vado­vauti paskyrę Jekaterinburgo pirmosios instancijos teisėją Aleksejų Na­metkiną. Iki to laiko nugalėtojai jau buvo apžiūrėję Ipatjevo namą ir vien pažvelgę į rūsio sienas bei grindis suprato, kad čia buvo pralietas kraujas. Kulkų skylės sienose ir įvairios smulkios liekanos, įskaitant drabužių bei asmeninių daiktų gabalėlius, bylojo apie smurto sceną. Atmetus visiškai neįtikinamą scenarijų, pavyzdžiui, susišaudymą tarp sargybinių, liko vie­nintelis akivaizdus paaiškinimas: kai kurie – o galbūt visi – čia kalinti Ro­manovai buvo nušauti.

Kadangi niekas nepasitikėjo nei Jekaterinburgo, nei Maskvos bolševikų pareiškimais, nedelsiant prasidėjo lavonų paieška, dar labiau suaktyvėjusi po to, kai vietiniai papasakojo matę keistą mažą vilkstinę, važiavusią į netoliese esančias kasyklas. Tačiau kas iš tiesų buvo nužudytas? Ar tik Nikolajus, ar ir daugiau jo šeimos bei palydos narių? Ar kam nors pavyko pabėgti nuo budelių? Ar bent vienas iš tų, kurie dabar tvirtino esą jo artimieji, sako tiesą? Kas įvykdė egzekuciją ir kas įsakė ją įvykdyti? Kur užgimė šis sprendimas – Jekaterinburge ar Maskvoje?

Nikolajus II su šeima / Vida Press nuotr.

Vis dėlto čekoslovakams labiau nei Romanovai rūpėjo kiti dalykai. Pra­dinis jų tikslas buvo pasiekti Vladivostoką, ten sėsti į laivus ir prisijungti prie Sąjungininkų Vakarų fronte. 1918 m. gegužės mėn. prasidėję susirė­mimai su komunistais privertė juos apsigalvoti, juo labiau kad pačių Są­jungininkų emisarai Rusijoje ragino juos likti čia ir kovoti su bolševikais. Šis plano pakeitimas atitiko jų interesus. Iš esmės čekoslovakai sampro­tavo taip: jei padės antibolševikams nuversti sovietų valdžią ir nutraukti Brest Litovsko taiką, laimės ilgalaikį Britanijos, Prancūzijos ir JAV palan­kumą. Pasibaigus Didžiajam karui tai, jų manymu, leistų sukurti naują ir nepriklausomą Čekoslovakijos valstybę ant pagrindinės Vokietijos kari­nės partnerės Austrijos-Vengrijos griuvėsių.

Nors čekoslovakų legionas į Jekaterinburgą įžygiavo beveik nesulaukęs pasipriešinimo, bolševikai anaiptol nebuvo praradę vilčių atkovoti mies­tą. Didžioji dalis raudonųjų pajėgų tik apsimetė atsitraukiančios į Permę. Daugumai karių iš tikrųjų buvo įsakyta pasislėpti miškuose aplink Jeka­terinburgą ir laukti tolesnių nurodymų. Netrukus paaiškėjo, kad Permės link pajudėję čekoslovakai mieste paliko tik 800 vyrų įgulą. Liepos 31 d. raudonieji pradėjo netikėtą kontrataką. Kilo panika, tačiau iš Čeliabinsko atskubėję serbų daliniai greitai išsklaidė bolševikų pajėgas. Čekoslovakų viršenybė buvo įtvirtinta dar kartą.

Tuo metu Volgos regione vyko intensyvios kovos, Komučo Liaudies armijai užėmus Kazanę ir planuojant puolimą prieš Maskvą. Komučo pa­jėgos jau kontroliavo Samaros ir Ufos apskritis, taip pat didelius Sarato­vo, Simbirsko, Kazanės ir Viatkos apskričių plotus. Prastai vadovaujama ir organizuota Raudonoji armija subyrėjo prieš antibolševikų puolimą.

Trockis neturėjo kovų patirties, išskyrus karo korespondento darbą Bal­kanuose 1912–1913 m. Tačiau jis buvo nepaprastai ryžtingas, pasitikėjo savimi ir ypatingai gebėjo prisitaikyti. Socialistai-revoliucionieriai šventė daug pergalių, kol jis neatvyko prie Kazanės. Trockio dėka Raudonoji ar­mija įgavo profesionalumo – jis nusprendė pasinaudoti norinčių prisidėti buvusių imperijos karininkų patirtimi. Kiekvienam karinės hierarchijos lygmeniui jis paskyrė po politinį komisarą, kad šie užtikrintų jo pajėgų patikimumą. Trockis rėžė kariams išdidžias ir uždegančias kalbas, kartu grasindamas dezertyrams mirties bausme. Savo šarvuotu lokomotyvu su specialiai pritaikytais vagonais, žinomu kaip „Trockio traukinys“, jis ke­liavo iš vienos karštos vietos į kitą, ir rugpjūčio 7 d. Kazanė vėl pateko į Raudonosios armijos rankas.

Paaiškėjo, kad Komučui nepavyko užverbuoti nei tinkamų karvedžių, nei pakankamai kareivių. Nors valstiečiai balsavo už socialistus revoliu­cionierius, jie nenorėjo už juos kovoti, todėl Komučo vadams labai palen­gvėjo, kai prie karinės koalicijos prieš Raudonąją armiją pasisiūlė prisi­jungti čekoslovakų legionas. Eserai vis dar tebekontroliavo Ufos apskritį Pietvakarių Urale, o čekoslovakai išsaugojo Čeliabinską ir dabar užėmė Jekaterinburgą. Kazanės praradimas buvo smūgis Komučo lūkesčiams, tačiau jo karas su Sovnarkomu dar nesibaigė – karas tarp dviejų viena kitai aršiai priešiškų kairiųjų politinių grupuočių.

Levas Trockis / AP nuotr.

Suintensyvėjus kovoms, bolševikų elgesys greitai sugriežtėjo. Jau ge­gužę Leninas atskiru dekretu įvedė „maisto produktų diktatūrą“, kuri su­teikė ginkluotiems daliniams teisę ir pareigą rekvizuoti grūdus bei kitus žemės ūkio produktus neatsižvelgiant į valstiečių pageidavimus. Jis taip pat pritarė greitesnei pramonės nacionalizacijai, nors anksčiau ragino kai­riuosius komunistus, įskaitant Uralo srities tarybos Vykdomąjį komitetą, šiuo klausimu būti nuosaikesnius. Šiaip ar taip, jis jau anksčiau buvo pa­skelbęs visus bankus ir daugelį didelių metalurgijos įmonių esant valsty­bės nuosavybe, o dabar jo uolumas nusavinant privatų verslą pranoko bet kokius kairiųjų komunistų reikalavimus.

Tai buvo kova dėl gyvybės ir mirties. Leninas nerimavo tik dėl vieno dalyko: kad bolševikai neparodys reikiamo žiaurumo. Penzos komunistams jis liepė nesigailėti priešų, ypač turtingesnių valstiečių, vadinamų buožėmis: „Tai yra visos revoliucijos in­teresai, nes paskutinis lemiamas mūšis su buožėmis dabar vyksta visur. Todėl turite parodyti pavyzdį:

1. Pakarkite (pasirūpindami, kad bausmė įvyktų visiems matant) ne mažiau kaip šimtą žinomų buožių, turtuolių ir kraujasiurbių.

2. Paskelbkite jų vardus.

3. Konfiskuokite iš jų visus grūdus.

4. Paskirkite įkaitus remdamiesi vakardienos telegrama.“

Tai buvo raudonasis bolševizmas – raudonas nuo būsimų aukų kraujo.

Vladimiras Leninas 1918 m. / AP nuotr.

Šį kartą kraujasiurbiais Leninas pavadino turtingesnius valstiečius. Tuo pačiu vardu jis vadino ir Nikolajų II, todėl jo žinia Penzos bolševikams būtų labai nepatikusi tiems, kurie anuomet ir vėlesniais dešimtmečiais abejojo jo noru sunaikinti Romanovų šeimą. Tikrovė buvo tokia, kad jis ir dauguma įtakingų jo bendrapartiečių buvo įsitikinę, jog pilietinį karą laimės tik tuo atveju, jei tiek fronte, tiek užnugaryje imsis negailestingos prievartos. Norėdami centralizuoti ir kontroliuoti sovietų valstybę, Sov­narkomas ir bolševikų Centro komitetas turėjo naudotis visais įmanomais būdais, kurie padėtų sutriuškinti prieš juos žygiuojančias armijas. Vokie­čiai vis dar svarstė, ar nevertėtų patraukti bolševikų į šalį ir užimti Pe­trogrado bei Maskvos.

Savo ruožtu Sąjungininkai išlaipino ekspedicines pajėgas: britai paėmė Archangelską, prancūzai įsitvirtino Odesoje. Buvę rusų armijos karininkai, nenorėję prisijungti prie socialistinių Komučo pajėgų, būrė kariuomenę Pietų Rusijoje ir Vidurio Sibire. Sovnarkomas niekada nebuvo monopolizavęs visos valdžios Rusijoje, o jo valdoma teri­torija 1918 m. viduryje buvo mažesnė nei metų pradžioje. Tačiau bolševi­kų partija ir Raudonoji armija atsisakė pasiduoti. Jie siekė laimėti pilietinį karą, o paskui sukelti komunistinę revoliuciją visoje Europoje.

Čekoslovakų legionas irgi neprarado drąsos. Sutriuškinę sovietų pajė­gas tarp Čeliabinsko ir Sibiro vidurio, jo vadai ketino atmušti Raudonąją armiją. Dalis jų plano buvo Jekaterinburge vykstantis Nametkino tyrimas, iš kurio jie tikėjosi gauti politinės paramos. Nors karas laimimas karinė­mis priemonėmis, laimėti būtų lengviau, jei visiems būtų parodyta, kaip žiauriai bolševikai elgėsi savo valdytoje teritorijoje. Taigi Jekaterinburgo žudynės tapo svarbiu koziriu čekoslovakų apskaičiavimams. Tačiau Na­metkinas pasirodė esąs neparankus asmuo. Nors čekoslovakai išvaduo­dami miestą padarė naudingą paslaugą, Rusiją, Nametkino įsitikinimu, turėjo valdyti rusai, todėl jis paprašė vietinio įgaliotinio, kad šis, o ne užsienio okupacinės pajėgos įprastiniu būdu patvirtintų jo paskyrimą.

Čekoslovakai palaikė tai išsisukinėjimu ar dar blogiau – politiniu priešiš­kumu. Rugpjūčio 7 d., užuot pamėginę rasti bendrą kalbą su Nametkinu, jie pakeitė jį teisėju Ivanu Sergejevu. Po raudonosios evakuacijos Jekate­rinburgas tapo laikinąja čekoslovakų valda. Tai tęsėsi iki 1918 m. rugsėjo 8 d., kai Rusijos baltųjų pajėgos, įtvirtinusios savo pozicijas Sibire, pasijuto gana stiprios, kad galėtų visiškai užvaldyti miestą ir priversti „čekų ko­mendantą“ pasitraukti iš pareigų.

Sergejevas poste išbuvo ilgiau ir atlikdamas tyrimą pažengė gana toli. Duoti parodymų buvo iškviesta daugybė Jekaterinburgo gyventojų, įskai­tant tuos, kurie dirbo Ipatjevo name sargybiniais arba giminystės ryšiais buvo susiję su žymiais vietos bolševikais. Visos apklausos buvo užrašo­mos ir duodamos pasirašyti. Buvo sudarytas išsamus Romanovams pri­klausiusių daiktų sąrašas. Buvo nukopijuotos ir prireikus iššifruotos Ura­lo komunistų vadovybei skirtos ir jų pačių siųstos telegramos.

Sergejevo ir jo komandos surinktus įrodymus į savo preliminarią 1918 m. gruodžio 12 d. ataskaitą įtraukė Nikanderis Miroliubovas, atgavęs savo buvusias Kazanės teisingumo rūmų įgaliotinio pareigas po to, kai persikėlė dirbti į Kolčako administraciją Omske. Remdamasis dar ir vėlesniais liudijimais bei kratomis, jis pateikė glaustą savo versijos santrauką. Sparčiai dirbda­mas anaiptol ne tobulomis sąlygomis, Miroliubovas priėjo išvadas, kurių didžiuma pasirodė teisingos. Teisingas buvo ir jo pagrindinis teiginys, bū­tent, kad 1918 m. liepos 17-osios ankstyvą rytą Romanovų šeimai buvo įvykdyta mirties bausmė rūsyje ir niekas iš jų nepabėgo.