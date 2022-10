Piktos kino kritikės. Kine, kaip ir politikoje, – nieko gero…

I don’t even… Turbūt ne vienas sau mintyse ar garsiai yra taręs šią frazę, pavyzdžiui, pabudęs ryte po audringo vakarėlio ir prisiminęs abejotinus poelgius ar garsiai artikuliuotas mintis.

Šią frazę šįkart unisonu ištarėme išgirdusios mūsų valstybės vadovo pasvarstymus apie Vokietijos kariuomenę. Pirmuoju atveju, sakykime, po vakarėlio, jaučiame asmeninę gėdą, o po valstybės vadovo „atvejo“ – svetimą.

Kodėl vedame paralelę tarp mūsų valstybės vadovo ir kino? Todėl, kad per pastarąsias dvi savaites matyti filmai įsirėžė į atmintį ne taip ryškiai, kaip Vokietijos kariuomenės sulyginimas su laisvo būdo mergina. Todėl, kad vyrams vis tiek galioja dvejopi standartai. Pagalvokite, jei mūsų valstybės vadovė būtų moteris ir būtų pasakiusi tokius dalykus?

Pagalvokite, jei Elonas Muskas būtų moteris, iš kurios lūpų sklistų maskiški patarimai Ukrainai ir kitam likusiam pasauliui? Pasidomėkite, kaip „tarkuojama“ Liz Truss. Aišku, visi rečiau ar dažniau elgiamės ne itin adekvačiai, bet jei Liz Truss būtų vyras? Ar būtų taip šaipomasi iš jos aprangos, eisenos, išvaizdos apskritai?

Taigi, grįžkime prie kino. Štai „Netflix“ platformoje pasižiūrėjome filmą „Blondinė“ („Blonde“, rež. Andrew Dominik) ir jame įžvelgėme dvejopus standartus. Pamenate šiais metais pasirodžiusį Bazo Luhrmanno „Elvį“? Nors kalbama, kad Elvis mirė tualete (gal ir ant unitazo ar prie jo), žiūrovas nuo tokių vaizdų buvo „apsaugotas“, nes juk tai ikona! O Marilyn Monroe, t. y. Norma Jeane filme „Blondinė“? Ši ikona išeksploatuota taip vulgariai, kad net ir jos artėjanti pabaiga prabangioje lovoje atrodo ne tokia estetiška nei baigtis kur nors tualete...

Apskritai filmą „Blondinė“ galima pavadinti katastrofų (disaster) filmu. Tik vietoj žemės drebėjimo, cunamio, lėktuvo katastrofos ar į žemę skriejančios kometos, Marilyn / Norma kone kiekvienoje scenoje seksualiai išnaudojama visais įmanomais būdais. Katastrofa keičia viena kitą, net neįmanoma atsikvėpti, tad imi ir susimąstai, gal filmo veikėjai reikėjo perdozuoti jau vaikystėje?..

Ne paslaptis, kad Monroe per gyvenimą buvo išnaudojama, ir ne kartą (ir ne tik ji viena). Tačiau šitaip ją eksploatuoti po mirties – tai lyg užsiiminėti nekrofiliniais dalykais. Juo labiau kad filmas paremtas ne biografine, o fikcine knyga. Tad savaime kyla klausimų apie liguistą vyrų kūrėjų fantaziją.

Marilyn Monroe / AP nuotr.

Marilyn Monroe arba Norma Jeane šiame filme tokia kvaila ir naivi, tokia psichiškai nestabili, kad tikrai nebūtų sugebėjusi sukurti genialių vaidmenų kine ir teatre. Tikrai nebūtų susituokusi su dramaturgu Arthuru Milleriu. Filmo Marilyn – tiesiog bokso kriaušė, kone kas antrame kadre nuoga be jokios aiškios priežasties, o visus savo vyrus vadina daddy. Beje, kadaise kažkas suskaičiavo, kiek kartų Alo Pacino personažas Briano De Palmos filme „Žmogus su randu“ („Scarface“, 1983) ištarė keiksmažodį iš F raidės. Gali būti, kad Anos de Armas įkūnyta blondinė daddy tarė taip pat dažnai, tačiau žiūrėti filmą antrąkart ir skaičiuoti – būtų tikras mazochistinis aktas.

TikTok’e šiais laikais galima labai daug ko sužinoti, net rasti naudingų patarimų. Videoklipukų, kaip merginos ir moterys žiūri „Blondinę“, buvo daug: vienos jau po 15 minučių griebėsi už galvos, lyg sakydamos I don’t even..., kitos tiesiai šviesiai rekomendavo nežiūrėti filmo, ypač jei esate moteris, prabilo ir tiktokerė, kurios visi paskyros video būdavo nebylūs. Ji pareiškė, kad nebegali tylėti, kai filmu bandoma įteigti, jog visa Marilyn Monroe biografija tėra seksas, kad per visą filmą aktorė arba demonstruoja nuogą krūtinę, arba verkia. Žodžiu, filmas sukonstruotas vyriško žvilgsnio lygiai tokiam pat vyriškam pasitenkinimui.

Žodžiu, filmas sukonstruotas vyriško žvilgsnio lygiai tokiam pat vyriškam pasitenkinimui.

Visai kitoks vyriškas, veikiau skandinaviškas žvilgsnis jaučiamas Rubeno Östlundo naujausiame filme „Liūdesio trikampis“ („Triangle of Sadness“), kuris kino teatruose pasirodys spalio 22 d. Pastaruoju metu režisierius mąsto geometrinėmis formomis – kvadratais ar trikampiais. Kvadratas ir trikampis – tai dvimatė geometrija, pagal mokyklos programą dėstoma ankstesnėse klasėse, t. y. paprastesnė. Toks mums pasirodė ir Östlundo filmas.

Čia norėtume pacituoti labai tikslią mūsų mėgstamo kino kritiko Ramūno Pronckaus mintį: „Rubenas Östlundas žino, kad nieko išties gilaus, išties reikšmingo pasakyti tikriausiai ir nebeįmanoma, nes viskas, absoliučiai viskas turi sutilpti į sakinį, instagramo frazę, jaudinančią sceną jutube. Niekas niekam daugiau negali sutelkti dėmesio.“ Galėtume ir pabaigti, tačiau juk reikia pasakyti kažką ir nuo savęs.

Tiesa, kad tokius filmus žiūrėti labai lengva, galima net pasimėgauti įvairiais blizgučiais, kad ir gražiais vyrų modelių kūnais, pasijuokti, kai jų prašoma parodyti save parduodant kažką smiley firmos (H&M) arba kažką grumpy firmos („Balenciaga“). Juk dažnas mūsų brangų daiktą nešioja arba vairuoja rimtu veidu.

Rubenas Ostlundas Kanuose / Vida Press nuotr.

Filme pilna mums visiems iki koktumo madingų ir korektiškų frazių, kurios dabar jau ir parduodamos, kad būtų galima įsirėminti steriliame bute ar madingame biure: stay strong, cyninicsm masquerading as optimism, we are all equal ir pan. Šios pavienės frazės gali nereikšti nieko, o gali reikšti ir daug. Priklauso nuo konteksto, interjero ar eksterjero. Režisierius jas vartoja tiesiai, be jokių poteksčių, juk kam jų šiais laikais reikia?

Filme bus ir daug specialiųjų efektų – įkvepiančio vėmimo pirmame plane kone tiesiai į kamerą, įspūdingos diarėjos ant unitazo. Užtenka parinkti sunkiojo roko muzikos garso takelį ir reginys garantuotas. Tačiau vis tiek ne toks paveikus kaip Johno Waterso „Rožinių flamingų“ („Pink Flamingos“, 1972) paskutinė filmo scena. Aišku, ką mes čia lyginame: trešinio kino meistrą su glamūru? Tačiau Östlundas rodo šiuolaikinę trešinę visuomenę, ypač jos turinį be jokių užuolankų.

Labai vylėmės, kad „Auksinės palmės šakelės“ laureatas pasiūlys mums, piktoms ir nusivylusioms, kažką smagaus. Prisipažinsime, kažkiek linksminomės, bet po to jautėmės lyg gerdamos jau išsivadėjusią kolą. Tiesiog labai daug matytų ir spėjusių pabosti scenarijų. Ir apskritai keli filmai viename. Jau vien pradžia (pati linksmiausia) galėjo būti tiesiog atskiras filmas.

„Nesijaudink, brangioji“ – tiesiog nykus filmas, brangi nesėkmė tiek režisūrine, tiek kitomis prasmėmis.

Aišku, šiais laikais, o gal ir visais, dėmesį patraukia daugiau triukšmo nei jokio. Štai Olivia Wilde „Nesijaudink, brangioji“ („Don’t Worry Darling“) bangas internete kėlė dar iki filmo premjeros Venesijoje, po kurios socialinės medijos tiesiog sprogo nuo svarstymų, kas ką apspjovė, kodėl Florence Pugh nedalyvavo spaudos konferencijoje ir t. t. Tačiau, kaip dažniausiai pasitaiko, visas šis piarinis triukšmas tebuvo dūmų uždanga.

„Nesijaudink, brangioji“ – tiesiog nykus filmas, brangi nesėkmė tiek režisūrine, tiek kitomis prasmėmis. Ištarmė būtų aktuali nebent tik tuo atveju, jei filmas būtų pasirodęs prieš kokį pusšimtį metų. Ką jau kalbėti apie medinę Harry Styleso vaidybą. Matyt, tai suprato ir režisierė, nes didžiumą filmo Stylesas neprataria nė žodžio ir tiesiog pasimetęs stovi kadre. Vienoje atseit dramatiškoje scenoje ima rėkti – tai tiek to talento.

Harry Stylesas / AP nuotr.

Wilde, prieš kelerius metus sukūrusi išties žavią komediją „Išsilavinimas“ („Booksmart“, 2019), šiame mistiniame trileryje, regis, tempia per sunkų lagaminą. Jos patriarchato ir kontrolės visuomenės kritika prasilenkia su dabartimi ir nepatogiai stovi tokių filmų kaip „Trumeno šou“ bei „Stepfordo moterys“ šešėlyje. Nuo penktos filmo minutės viskas tampa daugiau nei aišku, išgaruoja visa „mistika“. Nepadeda ir pirštu baksnojanti Wilde režisūra, pavyzdžiui, norint parodyti, kad filmo herojė dūsta nuo savo, kaip namų šeimininkės, vaidmens, nereikia jai ant galvos vynioti plastikinės plėvelės, o po to dar rodyti, kaip ją prispaudžia stiklinė siena.

Ačiū, supratome... Šiame barbių ir kenų pasaulyje išsiskiria nebent Chrisas Pine’as, regis, vienintelis bandęs kurti personažą, turintį daugiau nei vieną briauną.

Daug triukšmo sukėlė ir lietuviška premjera – Kristinos Buožytės ir Bruno Samperio „Vesper“. Žinoma, kai platintojas „Kino pavasaris“, kažko kito nei „tankinio“ piaro nereikėtų tikėtis. Tad daug girdėjome apie britų aktorius, pamilusius Lietuvos gamtą, penkių milijonų biudžetą ir pan. Nors, kaip parodė anksčiau minėtas atvejis, milijoniniai biudžetai nebūtinai koreliuoja su menine kokybe.

Būtent šleivai kreivai lipdoma istorija, personažų motyvai, jų linijos ir vietoje trypčiojantis siužetas kliūva labiausiai.

Žiūrint filmą susidarė įspūdis, kad tie milijonai buvo investuojami į viską – scenografiją, kostiumus, specialiuosius efektus, garso takelį, tačiau liko pamirštas pats pagrindas – scenarijus. Ir nesuprasi, ar tai kūrėjų atsainumas, nekompetencija, ar kokia nors nacionalinė ypatybė – kad ir kaip bandytume kurti žanrinį (ir ne tik) kiną, vis vaikštome rūke, kopomis ar laukais be tikslo. Nors šįkart, regis, turėjo pagelbėti amerikietis Brianas Clarke’as, prisidėjęs prie scenarijaus rašymo. Matyt, jo vieno neužtenka, reikia viso desanto.

„Vesper“ filmavimo užkulisiai / Filmo platintojų nuotr.

Būtent šleivai kreivai lipdoma istorija, personažų motyvai, jų linijos ir vietoje trypčiojantis siužetas kliūva labiausiai. Kas per tipas blogiukas Jonas (Eddie Marsan), kaip jis toks tapo? Kieno griaučiai rūsyje, su kuriais Vesper kalbasi? Kodėl apie piligrimus, renkančius metalo laužą ir statančius kažkokį bokštą, Vesper motiną tik užsimenama, kaip jie įsilieja į bendrą pasakojimą? Kur filmo pabaigoje eina Vesper? Į gražesnį rytojų? Kaip pagrindinė filmo herojė pasikeitė? Ką ji suprato apie save (juk kartu su Raffiellos Chapman veikėja virsmą turėtų išgyventi ir žiūrovai)? Atrodytų, tokie paprasti klausimai, tačiau filmas nepateikia atsakymų.

Žiūrovas laisvas susikurti likusią filmo dalį, o tam vietos tikrai palikta – dauguma scenų ištampytos, dialogai nuobodūs ir nugroti ne viename filme. Atrodo, kad filmo kūrėjai tiesiog į vieną vietą sudėjo madingas temas – feminizmą, ekonerimą, postapokaliptines vizijas, šiek tiek kapitalizmo kritikos, sukūrė vizualiai paveikų pasaulį (Lietuvos kaimas, pasirodo, puiki scenografija distopijai, nors kokia čia distopija – tai realybė), tačiau pamiršo jam įpūsti gyvybės, o filmu kažką pasakyti ir nuo savęs.

Laimė, bent Amerikos batalionas Lietuvoje lieka trejiems metams, o dar nematėme ir Emilio Vėlyvio „Piktųjų kartos“…