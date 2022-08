Darius Indrišionis. Karžygys nugalėjo žmogėdrą. Ir suvalgė

Rusijoje gausu filmų, neteisingai nušviečiančių kaimyninių valstybių istoriją. Ir knygų. Paveikslų – irgi. Žinoma, kiek tik paveikslas gali atlikti tokią įstabią funkciją. Aplinkines šalis dergiančių programų Rusijos televizijose taip pat netrūksta. O jau posovietiniais rusofašistiniais štampais besimėtančių „Youtube“ kūrėjų – lyg grikių. Ir rusų, niekinančių kaimynus, Rusijoje irgi esama.

Taip nusistatę startines pozicijas pabundame priklaupę ant kelių prie kelių – kaip mums, mažai, nebranduolinei, nenaftinei ir nedujinei valstybei elgtis tokioje situacijoje? Pirmojo kelio – susitaikyti su šia nemalonia padėtimi – mes nepasirinkome. Laimei. Nepanorome leisti į savo ekranus, į savo scenas, į savo gatves visko, ką tik Rusija norėtų mums pasiūlyti.

Tiesa, ir čia drįsčiau paironizuoti – ilgą laiką iki vasario 24-osios bent kai kas linko į tai. Pavyzdžiui, vienas televizijos kanalas ne taip jau seniai rodė ukrainiečius menkinantį ir jų pokarinio pasipriešinimo istoriją dergiantį serialą „Likvidacija“. Po vasario 24-osios visos likvidacijos, žinoma, likvidavosi ir tas pragmatiškas kanalas lyg niekur nieko nusidažė žydra ir geltona spalva. Bet čia detalės, gi kam nebūna?

Kitas kelias – atmesti viską. Šį kelią mes, atrodo, pasirinkome ir juo einame. Mano nuomone – deja. Ir čia girdžiu kelis skirtingus pasipiktinimo riksmus. Pirmasis – būdingas jaunuoliui, kurį galėčiau sutikti apsigaubusį trispalve kada nors vasario vidury ar kovo pradžioje. Jaunuoliui, kuris rėkaliotų piktus šūkius Gedimino kalno papėdėje ar kažkur prie Vrublevskių bibliotekos. Ei, autoriau! Tu ką, manai, jog ne viską reikia atmesti? Tai gal tu... (epitetai).

Antrasis piktas šauksmas, kurį įsivaizduoju, – pusamžio snobo, kurį galėčiau sutikti iš esmės bet kur, bet labiausiai tikėtina – prie putojančio vyno ir šokolado operbaletteatryje ar vinilinių plokštelių turgelyje Antakalnyje. Gerbiamas autoriau – juk niekas nesiruošia atmesti Čaikovskio, Prokofjevo, Dostojevskio, Čechovo, Vysockio ir Cojaus, ar ne? Juk nesiruošia, ar ne? (epitetai mintyse).

Gal ir nesiruošia, bet atmeta. Bent jau privengia girtis besimėgaujant rusų kultūra. Veltui ar su reikalu – negaliu vienareikšmiškai nuspręsti. Pats labai mėgstu Cojų ir kiekvieną vakarą, pirštais gimdydamas disertacijos juodraštį, jo klausausi. Ar jūs, gerbiamas Viktorai, jei nebūtumėt užsimušęs kažkur Latvijoje 1990-ųjų rugpjūtį, kartais dabar nešlovintumėte „Z“ ordų ir buriatų kareivėlių, „vaduojančių fašistinio režimo pavergtą ukrainiečių tautą“? Manau, ne, bet žinoti negaliu. Tad priimu nežinią kaip būties faktą – ir esu tuo visai patenkintas.

Man atrodo, kad tie, kas atkreipė dėmesį į tas knygas, padarė pačią didžiausią reklamą ir tam knygynui, ir toms knygoms.

Atmeta. Tikrai atmeta. Dauguma – atmeta. Atmeta, visų pirma, dėl to, kad nebemoka rusų kalbos. Ar laimei, ar deja? Manau, deja – kiekvienos kalbos mokėjimas kažkuo praturtina. Ir dar – ciniškesnis toks – juk gerai yra suprasti priešų kalbą. Ir nebūtinai priešų – pažiūrėkite į milijonus teisingų rusakalbių Ukrainos žmonių. Baltarusijos. Netgi Rusijos – pripažįstant, kad nepaisant visko net Rusijoje, tikėtina, liko milijonai teisingų, dorų žmonių – net ir po vasario 24-osios.

Net jei jie ir nenuvertė savo diktatoriaus (kol kas). Nežiūrint į šias mano mintis, rusų kalbos ne(be)mokėjimas yra viena prielaidų – prielaidų, kodėl mes nuėjome visiško atmetimo keliu.

Bet ar tikrai mes nuėjome? Einame, sparčiai einame. Sėkla šiam tekstui tapo žinia apie viename Vilniaus knygyne užtiktas Rusijoje išleistas knygas, kuriose tendencingai ir niekinančiai nušviesta mūsų, ukrainiečių, lenkų ir visų kitų Rusijos kaimynų regiono istorija. Straipsnyje, aprašančiame tokią situaciją, buvo juntamas aiškus klausimas: tai ką, uždrauskim? Išimkim iš knygynų ir sudeginkim. O jei netinka – knygynus uždarykim. Idėja Lietuvai, a?

Rusijos agresijos politiką pateisinančios knygos Lietuvoje / Oleg Šurajev nuotraukos/LRT fotomontažas

Ir čia, manau, yra pats svarbiausias dalykas, ko mes nenorime suprasti. Bent dauguma mūsų nenori. Politikų. Nuomonės formuotojų. Visuomenės. Nenori suprasti. Nenori suprasti to, kad yra ir trečias kelias – savotiškai kompromisinis variantas, kaip galime saugiai santykiauti su rusų kultūra ar Rusijos antikultūra (man atrodo, kad šie du terminai taip suaugę tarpusavy, kad neįmanoma jų išskirti – mūsų nelaimei). Yra variantas – priimti tai, bet priimti tai kritiškai.

Po šio siūlymo įsivaizduoju piktą, niekinantį šnypštimą. Kas per nesąmonė... Kaip galima leisti visuomenei susidurti su Rusijos propaganda? Juk mūsų visuomenė trapi, patikli – ją lengvai sugundo idėjos apie skiepuose paslėptus mirusius kūdikius ar didįjį pasaulinės vyriausybės sąmokslą. Tokia visuomenė kaipmat bus sudorota Rusijos propagandos. Tokia visuomenė kaipmat nustos kaupti „Bayraktarams“, sumesti pinigų Olegui ar priimti ukrainiečius į savo kaimo turizmo sodybas. Gėda tau, autoriau.

Ir visgi nesu tokios blogos nuomonės apie mūsų visuomenę. Po velnių – mes tą rusišką šlamštą, tuos pigius bukinančius serialiūkščius ir laideles galėjome regėti kiekvieną dieną. Ilgus metus iki Maidano, iki Krymo, beveik iki Bučos. Ir nieko – neišprotėjome. Ir nieko – nepatikėjome blevyzgomis apie „banderovcus“ ir juodąją Vašingtono ranką. Tai gal mes išmokome kritiškai į tai žiūrėti? Gal įgavome imunitetą?

Įsivaizduokite situaciją. Turite namie mažą vaiką. Vedate jį kasdien (ar beveik kasdien) į darželį. Jis ten periodiškai pasigauna kokį virusą, pakarščiuoja, pasloguoja, paguli dienelę lovoje ir vėl eina į darželį. Staiga – op! Ir kažką paskaitęs veidaknygės naujiensrautyje nusprendžiate vaiko į darželį nebevesti. Gi ten virusai, bakterijos, ligos, pavojai. Visur. Nebeinate ir į darbą – reikia prižiūrėti atžalą. Nebeinate ir į kitą kambarį – reikia prižiūrėti atžalą. Neduok Dieve, išėjus minutei iš kambario, čiups iš penktos lentynos spintoje du virbalus ir tiesiu taikymu kiš į rozetę. Ir į tualetą vieno neleidžiate – kad nepasikartų rankšluosčiu ant gyvatuko.

Ši absurdiška pastraipa aukščiau – pamfletukas tam, ką pradedu įžvelgti mūsų santykyje su rusų kultūros ir Rusijos antikultūros sąauga. Mes jau bijome knygų knygynuose. Užuot ironiškai klausę – o kas tuos knygynus iš viso dar lanko paštomatų ir sekundinio nuotolinio apsipirkimo epochoje? Man atrodo, kad tie, kas atkreipė dėmesį į tas knygas, padarė pačią didžiausią reklamą ir tam knygynui, ir toms knygoms. O jei dar uždrausti... O jei dar sudeginti... Maša Zacharova jums plos atsistojusi ant blakstienų, tovarišči.

Manau, kad turime į visa tai žvelgti su kritika. Griežta, netgi ciniška kritika. Patyčiomis. Gal net žiauriomis. Gal net „Radioshow“ lygio. Įsivaizduokite, jei liūdnai pagarsėjusių Rusijos propagandistų Solovjovo ir Skabejevos laidos būtų rodomos per visuomeninį transliuotoją, tačiau jas komentuotų Bronius ir Česlovas iš „Radioshow“?

O jei transliacija ankstyvesnė – tebūnie kiekvieną solovjovų ir skabejevų nusišnekėjimą išsyk imam į pauzę ir įjungiame studiją su mūsų karo ir politikos ekspertais – pavardžių neminėsiu, per pastaruosius mėnesius juos pažįstame puikiai – ir jie vienas po kito komentuoja: va, nesąmonė, va, paneigiantis faktas, va, melas, va, nusišnekėjo, va, žiūrėkit.

O dar geriau būtų, jei visa tai išsyk būtų verčiama į rusų kalbą – ir visais įmanomais ir neįmanomais būdais platinama rusakalbėms Rytų ir Vidurio Europos valstybių bendruomenėms bei tautoms. Betgi ne – mums paprasčiau viską bukai uždrausti, užblokuoti, išimti – net knygas – niekam neįdomias knygas – iš knygynų. O gal norit nepatogaus klausimo? Kiek yra išleista rusų kalba Lietuvos istorikų knygų, kurios vienaip ar kitaip užkardo Rusijos istorijos propagandistų teiginius? Pasidomėkit. Nustebsit. Nemaloniai.

Pabaigai – dar vienas vaizduotės žaidimas. Vėlus vakaras. Viešasis transportas. Jūs su žavia dama, apsirengęs puikiu kostiumu, dvelkiantis kvepalais, kur itališkos citrinos ir bergamotė (pirmosios natos), važiuojate iš restorano. Puikus vakaras tęsiasi. Kodėl važiuojate viešuoju transportu? Velnias žino, taip susiklostė – o gal taip ir smagiau.

Važiuojate sau vieniši įsimylėjėliai troleibusu ir opa! Trakų stotelėje įlipa girtas, apsišlapinęs, agresyvokas pilietis. Įžūliai nužiūrinėja jūsų damą. Net kažką sumurma apie jos kojas, iškirptę ir savo erotines svajones. Atsiduriate pasirinkimų kryžkelėje: galite nieko nedaryti, kantriai važiuoti, tylėti, iškęsti ir bandyti nuryti šitą nemalonų epizodą. Čia būtų priėmimas. Galite kitaip – galite čia pat – opa! Trinktelti vienišam girtuokliui į galvą, jam pargriuvus dar keliskart elegantiškais (beje, itališkais) puspadžiais patikrinti, ar kepenys tikrai neturi skausmo receptorių. Ar dama beigi tyrėjas iš 3PK susižavės – klausimas atviras. Čia būtų atmetimas.

O galima, manau, ir trečią variantą. Atsistoti ir įsistebeilyti į nemielą tipą. O po to pasakyti keletą šiltų žodžių apie tai, kad jūs šįvakar gersit vyną, kramsnosit krevetes, o po to karštai mylėsitės su šita žavia moterimi, o jis – vargšelis – deja, ir vėl apsimyžęs ir vienišas purtysis rytmečio šalnose po Žaliojo tilto poliais, kaip sugulovę gniauždamas tuščią „Klebono varpų“ butelaitį. Ir išlipti nieko nesužalojus – net savęs – iš troleibuso. Čia, manau, būtų pats nuostabiausias dalykas, kurį galima pasirinkti. Toks nuostabus, kad po to pasakotumėte anūkams.

Žinoma, ne visada taip šauniai išeina. Bet reikia stengtis. Nepriimti nesąmonių kaip tiesos. Ir neatmesti visko kaip nesąmonių. O priimti – priimti kritiškai: nagrinėti, narstyti, analizuoti. Jei melas – demaskuoti, dergtis, tyčiotis. Ir mokyti tą daryti kitus.

Ir jei šitas mums pasiseks – visai nebereiks rūpintis niekam neįdomiais knygynais ir nepatogiomis knygomis. Jei pavyks, tokių knygynų savininkai patys slėps šitas knygiūkštes nuo prekystalių – kad kritiška visuomenė iš jų neišsityčiotų būdais visokiausiais. Jei mums pavyks – o aš tikiu, kad mums pavyks – nenutiks tai, apie ką byloja šio teksto pavadinimas: karžygys nugalės žmogėdrą, bet jos nesuvalgys. Nes valgys jis gerą kepsnį ir užgers puikiu vynu.