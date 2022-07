Mykolas Drunga. Rusijos ir Kinijos santykiai Vakarams nieko gero nežada

Ar kinai padeda Rusijai kariauti prieš Ukrainą? Taip, padeda, teigia Amerikos prezidento Joe Bideno vyriausybė. Štai ką šiuo klausimu rašo nuosaikiųjų konservatorių žurnalo „National Review“ korespondentas Jimmy Quinnas.

„JAV Prekybos ministerija, paskelbdama naujus juodojo sąrašo apribojimus Maskvos karui prieš Ukrainą talkinančioms užsienio firmoms, birželio 28 d. pranešė, jog kelios bendrovės Kinijoje ir toliau tiekia gaminius Rusijos karinei ir industrinei bazei. Tą jos darė ir prieš vasario 24-ąją, kai Rusijos išpuoliai prieš Ukrainą suintensyvėjo. Tos šešios Rusijos karinius veiksmus palaikančios kinų firmos veikia Lietuvoje, Rusijoje, Jungtinėje Karalystėje, Uzbekistane ir Vietname“, – rašo J. Quinnas.

Jis toliau teigia: „Jos nesiskaito su JAV vyriausybės pastangomis nuslopinti Maskvos karinį kompleksą. Prasidėjus invazijai Vašingtonas kartu su Amerikos sąjungininkais skersai išilgai pasaulio įvedė griežtus rusų firmoms taikomus eksporto ribojimus. Tai reikšmingas daugiašalis užmojis, prie kurio prisidėjo ir Japonija bei Singapūras.“

„Mes sunkiai dirbome su savo sąjungininkais ir partneriais suderindami eksporto kontroles taip, kad jos turėtų maksimalų poveikį Rusijos strateginiams sektoriams“, – sakė Thea Rozman Kendler, už eksporto administravimą atsakinga JAV prekybos ministerijos pareigūnė ir pridūrė:

„Atsižvelgus į mūsų daugiašalės koalicijos plotį ir bendradarbiavimą, esame gerai pasirengę ne tik įvesti ribojimus, bet ir sekti bei stabdyti privačias bendroves, galinčias užsimoti Rusijai teikti paramą“.

Be to, JAV prekybos ministerija sudavė per pirštus ir dviem anksčiau į juodąjį sąrašą įtrauktoms kinų bendrovėms, kurios ir toliau sudarinėjo sutartis tiekti Rusijai karinę paramą po Rusijos įsiveržimo Ukrainon, nepaisydamos kolektyvinių suvaržymų, kuriuos įvedė JAV ir 37 jų partneriai.

Ministerija nesiryžo tiesiai šviesiai apkaltinti ir Kinijos vyriausybę už sankcijų nepaisymą. Ministerijos vadovė Gina Raimondo anksčiau pareiškė, jog atrodo, kad nėra jokių „sistemingų pastangų iš Kinijos valdžios pusės apeiti mūsų įvestas eksporto kontroles“.

Prezidento Joe Bideno administracija yra viešai ir privačiai įspėjusi Pekiną neremti Rusijos karo prieš Ukrainą. Baltųjų rūmų pareigūnai netgi spaudai nutekino informaciją apie bandymą informuoti Kinijos ambasadorių Vašingtone apie rusų dalinių manevrus prieš invaziją.

Tačiau vietoj paskatinimo Kiniją paremti JAV poziciją, Pekinas šią informaciją perdavė Maskvai.

Ir nors Pekinas nėra pareiškęs tiesiai šviesiai, kad remia rusų invaziją į Ukrainą, jis yra panaudojęs savo propagandos tinklus bandydamas stiprinti Maskvos naratyvo poveikį Kremliaus pageidaujama prasme.

Tuo tarpu vyriausieji Kinijos ir Rusijos pareigūnai ėmėsi žygių sutvirtinti tą „be ribų“ sudarytą partnerystę, kurią jie paskelbė sudarantys vasario pradžioje.

Kinijos vadovas Xi Jinpingas ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas birželį telefonu aptarė naujo tilto tarp Kinijos ir Rusijos nutiesimą ir pakartojo savo pritarimą naujai gimstančiam geopolitinių jėgų pasidalijimui.

JAV nacionalinio saugumo patarėjas Jake`as Sullivanas aną mėnesį teigė, jog JAV neturi jokių duomenų, kad Pekinas būtų suteikęs Rusijai karinės įrangos.

Vis dėlto vienas Suomijos tyrimų centras birželio 12-ąją spėjo, kad nuo karo pradžios Kinija pasidarė didžiausia Rusijos naftos eksporto vartotoja. Anksčiau tai buvo Vokietija.

Jei prasidėjus karui Vokietija sumažino pirkimus iš Rusijos, tai Kinijos vykdomas naftos ir gamtinių dujų importas iš Rusijos nuo vasario mėnesio padidėjo ir iki šiol išliko maždaug tos pačios apimties.

O abi šalis tolimuosiuose rytuose jungiantis naujas tiltas jau atidarytas. Pasak agentūros „Reuters“, tai infrastruktūros gabalas tarnaujantis kaip taikli metafora Rusijos ir Kinijos gilėjantiems santykiams simbolizuoti.

Abiejų valstybių atstovai išreiškė viltį, kad naujasis tiltas dar labiau sustiprins abipusę prekybą, Maskvai vos vos atsilaikant prieš plačias Vakarų sankcijas, jai taikomas dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje.

Tiek iš žurnalisto J. Quinno straipsnio žurnale „National Review“ apie Rusijos ir Kinijos santykius siaučiant Maskvos karui prieš Ukrainą.

Galop, penktadienį, kaip pranešė dienraštis „New York Times“, Pekinas apkaltino Šiaurės Atlanto santarvę NATO, kad ši grynai „piktybiškai užsipuolė ir apšmeižė Kiniją“, be to, „provokuoja konfrontaciją“, leisdama aljanso vadovams skelbti naują viziją, kuri pirmą kartą Kiniją įvardijo kaip keliančią strateginį „iššūkį“.

Apžvalga skambėjo per LRT RADIJĄ.