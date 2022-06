Aistė Paulina Virbickaitė. Lietuva Venecijos bienalėje: apie atvirumą

Netikiu, kad keičiantis laikams, ekonominėms ar politinėms sąlygomis iš esmės keistųsi žmonių kūrybingumas ar talentingų žmonių procentas. Kinta tik požiūris į save ir pasaulį. Lietuvos meno gyvenimas per pastaruosius 20 metų pasikeitė išties stipriai: tapome atviresni. Taigi, drąsesni, smalsesni ir įdomesni kitiems. Tai puikiai įrodo toks didelis ir margas renginys kaip Venecijos bienalė.

Venecijos bienalė – nuo 1895 metų kas dvejus metus vykstantis renginys, laikomas vienu svarbiausių meno pasaulyje. Tai vieta, kur visi renkasi pasirodyti, pažiūrėti į kitus, pamėginti apibendrinti tai, kas svarbu šiandien, ir palyginti su praeitimi. 2019 metais Lietuvos paviljonui laimėjus pagrindinį prizą „Auksinį liūtą“, išsamiau šio renginio lietuviams pristatyti nebereikia. Šiemet prizų nebuvo. Bet su Lietuva susijusių punktų maršrutas vingiuoja po visą Veneciją. Tai rodo, kaip stipriai pasikeitė Lietuva ir jos menininkai. Permainos visada geriau matomos iš laiko perspektyvos.

Tarpukariu prie šio profesionalaus meno renginio prisijungti nepanoro nė viena iš Baltijos šalių, jaunų valstybių menas labiau domėjosi savimi nei pasauliu. Atgavę nepriklausomybę po sovietinės okupacijos, pirmieji į bienalę menininką išsiuntė estai. Lietuviai su latviais suskubo vytis ir pirmą kartą nacionalinius paviljonus Venecijoje atidarė 1999 metais.

Kaip atrodė pirmasis Lietuvos paviljonas, negaliu papasakoti: to meto spaudoje nepavyko rasti jokių reportažų ar fotografijų. Šaliai atstovaujančius menininkus (Mindaugas Navakas ir Eglė Rakauskaitė) rinko slapta kelių asmenų komisija prie Kultūros ministerijos. Nebuvo viešų kvietimų, konkursų, skaidrumo. Sprendžiant iš to, kaip niekas nenori to pirmo karto prisiminti, turbūt nebuvo ir prisiminimų verto rezultato.

Reikalai pagerėjo tada, kai pagaliau ryžtasi atidaryti slaptųjų išrinktųjų kabineto duris – skelbtas konkursas, kurį laimėjo Svajonė ir Paulius Stanikai. 2003 metų Lietuvos paviljonui pasirinko įdomią vietą ir sukūrė solidžią ekspoziciją. Nuo to laiko Lietuvai Venecijos bienalėje atstovaujantys menininkai renkami konkurso būdu, kurio rezultatais kartais suabejojama, tačiau skųstis tikrai negalima. Lietuvos paviljonai per 20 metų pelnė net keturis specialius bienalės žiuri paminėjimus ir vieną „Auksinį liūtą“ – puikūs mažos šalies rezultatai pasauliniame renginyje.

Lietuviškas maršrutas Venecijoje

Šiemet Venecijoje vietoj vieno nugalėtojo turime daug mažų, bet reikšmingų pergalių – sėkmingų su Lietuva susijusių menininkų ir kuratorių pasirodymų. Lietuvos paviljonas šiemet neefektingas, bet konceptualus ir jautrus aplinkai. Robertas Narkus sukūrė kooperatyvą, perdirbantį Veneciją apaugti baigiančius jūrų dumblius į nuojautą (intuiciją) skatinantį preparatą. Neturistiniame Venecijos rajone viena priešais kitą lankytojų laukia dvi erdvės: viena – tarsi nedidelis namudinis fabrikėlis, kur konvejeryje sukasi skardinės, antra – ofisiukas, kur jos neva parduodamos. Tai projektas, jautriai prisitaikęs prie pagrindinės parodos temos – siurrealizmo, – ir prie aktualios Venecijos problemos – jūrų dumblių, kuriuos iš tiesų perdirbti nebus taip paprasta, nes augdami užterštame vandenyje jie tampa nuodingi.

Lietuvos nacionalinis paviljonas, Robertas Narkus, „Gut Feeling“ / A. Solomino nuotr.

Pagrindinėje kuratorinėje parodoje tarp čia dalyvauti pakviestų 213 kūrėjų iš 58 šalių rodomas (lankytojų žiūrimas) paslaptingas, estetiškas ir muzikalus Nidos gamtos peizaže filmuotas Nyderlanduose gyvenančios, tačiau dažnai į Lietuvą grįžtančios Eglės Butvydytės (kartu su Marija Olšauskaite ir Julija Steponaityte) filmas „Dainos iš komposto: mutuojantys kūnai, bliūkštančios žvaigždės“.

Lietuviškas maršrutas būtinai atves ir į Armėnijos paviljoną, kuriame subtilią garso instaliaciją (taip norėjosi praleisti joje bent valandą) rodo Hagoje gyvenantis, bet Lietuvoje gimęs ir augęs menininkas Andrius Arutiunianas.

„Fondazione In Between Art Film“ vienoje Venecijos bažnyčių pristato aštuonias vaizdo instaliacijas, viena jų – Emilijos Škarnulytės naujas filmas.

Daugelis bienalės lankytojų šiais metais lanko ir Venecijos meno deimančiuką – Peggy Guggenheim muziejų, kuriame surengta bienalės temą papildanti paroda „Siurrealizmas ir magija“, jos kuratorė – lietuvė (studijavusi ne Lietuvoje) Gražina Subelytė.

Lietuviškas maršrutas būtų dar platesnis, jei ne Rusijos agresija. Didingas Rusijos paviljonas šiemet tuščias, nuo savarankiškų performansų jį saugo ginkluoti apsauginiai, tad daugelis daro selfius su į paviljoną nukreiptu didžiuoju pirštu. Jei ne Rusijos pradėtas karas, šiais metais čia būtume ėję su visiškai kitokia emocija – juk šių metų Rusijos paviljoną turėjo kuruoti lietuvis Raimundas Malašauskas (2013 metais kuravęs Lietuvos paviljoną). Prasidėjus karui, Rusijai atstovauti turėję menininkai ir kuratorius šios garbės viešai atsisakė.

Menininkas Robertas Narkus / A. Solomino nuotr.

Bet, net ir be šio punkto, norint ramiai apeiti visas su lietuviais susijusias erdves Venecijoje, prireiks visos dienos. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvos menininkai Venecijoje dabar jau matomi ir be Lietuvos institucijų finansinės paramos ar palaikymo. Turime vis daugiau menininkų, karjeras kuriančių tarptautiniame tinkle, kurie nebėra priklausomi nuo Lietuvoje skiriamo ar neskiriamo finansavimo. Norinčius kontroliuoti tai erzina. Menui, menininkams ir publikai tai – tik į naudą.

Jauni ambicingi menininkai vis dažniau renkasi studijas kitose šalyse, važiuoja į rezidencijas, vis lengviau rezga tarptautinius kontaktus. Tai akivaizdžiai veikia. Priminsiu, kad „Auksinio liūto“ nugalėtojos – Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė ir Lina Lapelytė – studijavo ne tik Lietuvoje (nė viena nesimokė Vilniaus dailės akademijoje). Jų kurto Lietuvos paviljono kuratorė – Londone dirbanti Lucia Pietroiusti. Taigi, ši sėkmės istorija taip pat apie atvirumą: kitoms kultūroms, kitokiems žmonėms, naujoms patirtims. Gynybiniai šarvai „mes tokie išskirtinai dvasingi, kad kiti mūsų paprasčiausiai nesugeba suprasti“ ne tik kad neapsaugo – jie dar ir trukdo. Tikiu, kad tai galioja ne tik menininkams.