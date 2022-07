VSD direktoriaus Povilaičio šeimos likimas: „mes buvome tikri ubagai“

Nemažai vargų teko patirti ir į Vakarus pasitraukusių buvusių žvalgybos ir saugumo vadovų bei pareigūnų šeimoms, nors jų likimai galiausiai susiklostė nepalyginti palankiau.

VSD direktoriaus A. Povilaičio šeimai ir artimiesiems likimo smūgius teko atlaikyti jau pirmąją sovietų okupacijos dieną. Žmona K. Vaitiekaitė-Povilaitienė, pasitarusi su giminėmis, apsisprendė su vaikais Marija Beatriče ir Romualdu trauktis iš Lietuvos į Vokietiją. Pasak Birutės Povilaitytės-Mencienės, pereiti sieną jiems padėjo seniūnas ir Birutės brolis. Minėtasis A. Povilaičio laiškas žmonai, kuriame jis ragino ją pasiimti pasą, laikomą Užsienio reikalų ministerijoje, rodo, kad vyras irgi manė, jog šeima turi būti pasirengusi bėgti iš šalies.

Iš pradžių K. Povilaitienė su vaikais apsigyveno pas vyro seserį Emiliją Kairienę. Kaip prisimena R. Povilaitis, „motina tris dienas užsidarė kambaryje ir raudojo“. Netrukus vokiečiai juos perkėlė toliau nuo sienos. K. Povilaitienės nuomone, vokiečiai taip padarė sąmoningai – kad sovietai nepagrobtų vaikų ir „netardytų tėvo akivaizdoj“. R. Povilaitis gyveno Viešvilėje pas vietos kunigą, Bitėnuose – pas garsiuosius lietuvninkus Jankus. Vokietijoje jis pradėjo lankyti mokyklą, išmoko laisvai kalbėti vokiškai.

Kotryna Povilaitienė su sūnumi Romualdu, šiam baigus Lojolos universitetą. 1962 m., Čikaga / Romualdo Povilaičio nuotr.

Vokiečių kariuomenei išstūmus Raudonąją armiją iš Lietuvos, K. Povilaitienė su vaikais grįžo į Giedriuose buvusį vyro ūkį. 1944 m. iš čia pasitraukė į Vakarus. Toli pabėgti nespėjo, nes pateko į sovietų kariuomenės apsuptį ir pasiliko Rytprūsiuose. Dvejus metus gyveno Meklenburge. Paskui kaip vokiečių repatriantai traukiniu buvo nuvežti į Berlyną ir uždaryti į vokiečių lagerį. Ten gaudavo maisto tik kartą per dieną. Alkio kamuojami Romualdas su Marija Beatriče ištisas dienas stovėdavo prie valgyklos durų laukdami, „gal kas savo lėkštės nesuvalgys ir mus pakvies“. R. Povilaitis prisiminė, jog „kai kurie savo maisto liekanas įdėdavo į maišiuką, kad parneštume motinai, kuri nedrįso eiti. Mes buvome tikri ubagai“. Bet „net ir badaudama mama liko išdidi, neprisivertė su ta išmalda“.

Berlyne Povilaičiai susisiekė su Tarptautine pabėgėlių organizacija (International Refugee Organization, IRO). Jos padedami, bene paskutiniu karo pabėgėlių ešelonu iš Berlyno persikėlė į Kaselį. Ten išbuvo porą metų. Kadangi A. Povilaitis buvo iš daugiavaikės šeimos, jo giminaičių gyveno ir Lietuvoje, ir užsienyje. JAV buvo įsikūrusios keturios buvusio VSD direktoriaus seserys. Viena iš jų, vardu Ona, buvo statybos rangovo žmona ir gyveno pasiturimai. Ji ir išsirūpino Povilaičiams leidimą įvažiuoti į JAV. Čia jie pateko įsimintiną dieną – 1949 m. vasario 16-ąją.

K. Povilaitienė Amerikoje išmoko anglų kalbą, išlaikė gailestingosios medicinos sesers egzaminus (Lietuvoje ji buvo medicinos sesuo) ir daug metų dirbo ligoninėse. JAV ji gyveno uždarą gyvenimą, mažai kas žinojo apie skaudžią jos šeimos dalią. Pasak B. Povilaitytės-Mencienės, dėl tragiško vyro likimo dėdienė „jautė Lietuvai didelę nuoskaudą“. A. V. Škiudaitės rašinyje apie Povilaičių šeimą taip pat tvirtinama, kad ji „buvo nusivylusi Lietuva, kuri taip lengvai išdavė jos vyrą“. Mirė K. Povilaitienė 1993 m., sulaukusi 87-erių.

Augustino Povilaičio vaikai Romualdas ir Marija Beatričė. 1949 m., JAV / Romualdo Povilaičio nuotr.

Septyniolikmetis Romualdas Amerikoje buvo pasiųstas mokytis į pradinę mokyklą, kurią baigė per tris mėnesius. Paskui mokėsi amatų mokykloje ir vakarinėje suaugusiųjų gimnazijoje. Prasidėjus Korėjos karui, mokslus teko nutraukti. Kaip mokantis vokiečių kalbą, R. Povilaitis buvo išsiųstas į Vokietiją atlikti karinės tarnybos. Sugrįžęs iš Europos Lojolos universitete studijavo odontologiją. Gavęs diplomą, dirbo dantų gydytoju. Tarp Čikagos lietuvių R. Povilaitis gerai žinomas ir kaip tautodailininkas. Iš medžio jis drožia skulptūras ir daro kryžius. Čikagoje, prie įėjimo į Pasaulio lietuvių centro pastatą, R. Povilaitis įrengė 63 kryžių kalnelį, kiek primenantį Kryžių kalną prie Šiaulių.

Tėvas sūnui buvo ir liko gyvenimo kelrodis ir didžiausias autoritetas. 2017 m. lapkričio pabaigoje R. Povilaitis rašė: „[...] su tėvu labai mažai turėjau progos pabendrauti, pažaisti, pasikalbėti, nors Jis buvo man labai geras tėvas. Rūpinosi Lietuvos gerove, modernizavimu [A. Povilaitis gimtinėje siekė sukurti pavyzdinį ūkį. – S. V.]. [...] palyginus su Augustinu, tai esu žvakės šviesa palyginus su saule.“

Pirmojo VSD direktoriaus dukrų likimas

Be vyro ir tėvo likusi J. Statkaus šeima išvengė 1941 m. birželio mėn. trėmimų. Neįvardytiems draugams iš anksto perspėjus apie gresiantį pavojų, mama su vaikais spėjo persikraustyti į kitą butą ir pasislėpti. Artėjant Raudonajai armijai, 1944 m. šeima pasitraukė į Vokietiją, o po karo G. Statkienė su dukromis Jūrate ir Danute gyveno JAV ir Venesueloje. Kaune ji studijavo gamtos mokslus ir buvo bibliotekininkė, mokėjo daug kalbų, įgijo platų išsilavinimą. Venesueloje G. Statkienė apie 20 metų dirbo JAV ir Venesuelos draugijos bibliotekoje.

Pirmojo VSD direktoriaus dukros paveldėjo iš tėvų gabumą užsienio kalboms (Sorbonos universitete teisės mokslus baigęs J. Statkus turėjo puikiai mokėti prancūzų kalbą). Jūratė 1945–1950 m. Paryžiuje įgijo prancūzų kalbos mokytojos diplomą, vėliau išmoko senąją romanų, lotynų kalbas, laisvai kalbėjo anglų, ispanų, prancūzų, vokiečių kalbomis. 1958–1963 m. ji dirbo sekretore Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) atstovybėje Venesueloje.

Jonas ir Genovaitė Statkai su dukra Jūrate. 1936 m. / Iš Jūratės Statkutės-de Rosales knygos „Europos šaknys ir mes, lietuviai“

Danutė Statkutė, šeštajame dešimtmetyje baigusi gimnaziją, Niujorko universitete mokėsi užsienio kalbų. Vėliau tobulinosi Šveicarijoje, Ženevos universitete, kur baigė specialius vertėjų kursus. Praktiką atliko JTO padaliniuose. Grįžusi į Karakasą su kolegėmis įsteigė vertėjų biurą ir netrukus tapo viena geriausių savo profesijoje. Lietuvių išeiviai didžiavosi, kad ji vertėjavo pasaulio verslo galiūnams, mokslininkams, astronautams, politikams. XX a. aštuntojo dešimtmečio antrojoje pusėje–devintojo dešimtmečio pirmojoje pusėje D. Statkutė buvo Venesuelos prezidento Luiso Herreros Campinso vertėja. Kaip oficiali Venesuelos delegacijos narė ji dalyvavo susitikimuose ir derybose su JAV prezidentais Jimmy’iu Carteriu ir Ronaldu Reaganu, Prancūzijos prezidentu Valéry Giscard d’Estaing’u, Kanados ministru pirmininku Pierre’u Trudeau ir kitų valstybių vadovais. Pavyzdžiui, 1981 m. gruodį kaip vertėja ji dalyvavo Venesuelos ir JAV prezidentų susitikime Baltuosiuose rūmuose.

Statkų šeimą globojo kunigas, buvęs Štuthofo kalinys S. Yla. Jis užsiėmė ne tik pastoracine veikla, bet buvo rašytojas, publicistas. Juozo Dauliaus slapyvardžiu S. Yla 1937 m. išleido knygą „Komunizmas Lietuvoje“. Kai kurie istorikai ją ir dabar laiko viena geriausių šios temos knygų lietuvių literatūroje. Tam tikra prasme prie šio leidinio prisidėjo ir VSD – jo analitikai suteikė medžiagos rengiant šį leidinį. D. Statkutė neliko skolinga šeimos geradariui – septintajame dešimtmetyje ji išvertė į ispanų kalbą S. Ylos knygą „Moderni mergaitė“.

Kanados lietuvių laikraštis „Tėvynės žiburiai“ 1980 m. gegužės mėn. rašė, kad D. Statkutė savo profesiją ir žinias panaudoja ir Lietuvos laisvinimo bylai – ji „kiekviena proga garsina Lietuvos vardą pasaulio įžymybių tarpe, supažindindama juos su mūsų tautos tragedija“.

J. Statkutė, tapusi žurnaliste ir visuomenės veikėja, domėjosi, kas vyksta okupuotoje Lietuvoje ir pasaulio išeivijoje. 1977 m. rugpjūčio–gruodžio mėn. „Dirvoje“ buvo išspausdintas jos straipsnių ciklas „Kas buvo – Kas yra – Kas bus?“, nagrinėjantis galimus ryšius su okupuota Lietuva. Gruodžio 15 d. ciklo rašinyje ji svarstė: „Mūsų reakcija į bendravimą su kraštu yra trilypė; jausminis (neišvengiamas) reagavimas, moralinis ir implikacijų pojūtis ir šaltas paties reikalo svarstymas sudaro tris elementus, kurie visi yra vienodai svarbūs [...]. Klausimas, ar bendravimas su sovietine valstybe yra moraliai nepriimtina laisvės principo išdavystė, ar, priešingai, tai yra moraliai priimtina tautos gelbėjimo forma, gali iššaukti tiek teigiamų ir neigiamų argumentų iš vienos ir iš kitos pusės, kad sprendimas galų gale irgi susiveda į subjektyvų kiekvieno žmogaus būdo pasireiškimą. [...] Dabartinio dešimtmečio pagrindinis uždavinys randasi ne tuščiuose ginčuose apie bendravimus ar nebendravimus, o realioje kovoje už baltų tautų gyvastį.“

Romualdo Povilaičio atsiminimų apie 1940 m. birželio 15-osios įvykius faksimilė / Iš laiško knygos autoriui

Ano meto lietuvių išeivių spauda, pasakodama apie Danutę ir Jūratę Statkutes, primindavo, kad jos – našlaitės, nes tėvas yra sovietinio režimo auka. Pažymėtina, kad J. Statkus toje spaudoje buvo minėtas kaip buvęs tautininkų partijos generalinis sekretorius, nutylint jo tarnybą lietuvių saugume. Išeivijoje nebuvo žinomas ir J. Statkaus likimas. Antai 1977 m. spalio mėn. Venesuelos lietuvių laikraštis rašė, kad J. Statkus „guli Sibiro taigoje su tūkstančiais kitų lietuvių, paaukojusių ten savo gyvybę“; 1979 m. balandžio mėn. „Dirva“ pasakojo, kad tautininkų partijos generalinis sekretorius „bolševikų išvežtas žuvo Sibire“; 1980 m. gegužę „Tėviškės žiburiai“ teigė, kad J. Statkus buvo išvežtas į Sibirą, „kur jo likimas nežinomas“.

XX a. aštuntojo dešimtmečio antrojoje pusėje Jūratė ir Danutė Statkutės dėl savo žinomumo lietuvių išeivijoje, svarių visuomeninių ir valstybinių pareigų Venesueloje ir visoje Lotynų Amerikoje, taip pat dėl aktyvios veiklos išeivių organizacijose ir spaudoje pateko į LSSR KGB akiratį. Tai liudija faktas, kad tuo laikotarpiu KGB darbuotojai pradėjo rinkti informaciją apie seseris Statkutes. Kadangi sovietinio saugumo galimybės buvo ribotos, jo darbuotojai pradėjo kaupti medžiagą nuo lietuvių išeivių spaudos publikacijų, susijusių su Statkutėmis, rinkimo. Į atitinkamas KGB bylas buvo klijuojamos iškarpos iš Venesuelos, JAV, Kanados išeivių spaudos. Jos rodo, kad kagėbistus domino Danutės darbas Venesuelos prezidento administracijoje, o Jūratė buvo stebima kaip išeivijos žurnalistė.

LSSR KGB negavo Venesuelos spaudos ispanų kalba, į jo darbuotojų rankas patekdavo tik atsitiktiniai Venesuelos lietuvių spaudos numeriai. Dėl to daugiausia žinių apie Statkutes surinkta iš JAV ir Kanados lietuvių žiniasklaidos. Kaupdami reikiamus duomenis, KGB darbuotojai prie kai kurių iškarpų pridėdavo komentarus arba priimdavo sprendimą dėl tolesnio darbo, pavyzdžiui, nurodydavo atitinkamoms tarnyboms rasti KGB objektų gimines ir kitus ryšius Lietuvoje arba stebėti jų susirašinėjimą su Lietuva (jei tokio būta). Atrodo, kad medžiagą apie seseris Statkutes rinkę kagėbistai nežinojo, jog jų tėvas – praeityje labai svarbus Nepriklausomos Lietuvos saugumo pareigūnas, nes byloje apie tai nieko neužsimenama. Galbūt KGB „spaudos kolekcionieriams“ pakako išeivijoje skelbiamos informacijos, kad svarbus tautininkų veikėjas J. Statkus jau seniausiai žuvęs, todėl nekeliantis jiems jokio operatyvinio dėmesio.

Tautodailininkas Romualdas Povilaitis savo dirbtuvėje / Romualdo Povilaičio nuotr.

Į sovietinio saugumo akiratį J. Statkutė pateko jau 1953 m. pradžioje, kai buvo tardomas Povilas Janickas. Jis buvo baigęs anglų žvalgybos mokyklą ir 1950 m. pabaigoje pasiųstas į Lietuvą kaip žvalgas radistas. Tardytojams P. Janickas papasakojo 1949 m. Londone susipažinęs su Jūrate, kuri tuo metu ten dirbo sanitare. Ją P. Janickui pristatė Stasys Žakevičius-Žymantas. Esą iš Paryžiaus į Londoną ji atvyko organizuoti jaunųjų lietuvių liberalų organizacijos. J. Statkutė buvo laikoma patikimu žmogumi. Ji žinojo, kad P. Janickas ir jo draugas Algirdas Leichmanas mokosi anglų žvalgybos mokykloje. Tiek tada, tiek vėliau, 1977 m., emgėbistai nežinojo, iš kokios šeimos kilusi J. Statkutė.

1987 m. LSSR KGB darbuotojai parengė analitinę apžvalgą „Pabaltijo emigracija Kanadoje ir Lotynų Amerikoje“. Joje pateikta informacija apie tų šalių estų, latvių ir lietuvių išeivių organizacijas, žiniasklaidą, žymiausius veikėjus, dvasininkus, žurnalistus, mokslininkus, menininkus ir jėgos struktūrų darbuotojus (policininkus, kariškius). Pažymoje esama žinių apie Argentinos, Brazilijos ir Urugvajaus lietuvius. Anotacijoje tvirtinama, kad toks darbas yra pirmasis ir kad pažymoje nagrinėjamos Pabaltijo emigracijos Kanadoje ir Lotynų Amerikoje socialinės-ekonominės ir politinės padėties ypatybės, taip pat nurodomi asmenys, keliantys operatyvinį susidomėjimą. Apžvalga parengta pagal LSSR KGB ir SSRS KGB 19-ojo skyriaus duomenis. Jei Venesuelos lietuviais KGB būtų domėjęsis taip pat kaip ir Argentinos, Brazilijos ar Urugvajaus lietuviais, atitinkamose pažymose kagėbistai tikrai nebūtų galėję apeiti tokių svarbių figūrų kaip J. Statkaus dukros.

Lietuviškame pasaulyje J. Statkutė žinoma ir kaip mokslininkė. Daugelį metų ji domėjosi baltų priešistore. 2011 m. Lietuvoje ji išleido knygą „Europos šaknys ir mes, lietuviai“. Tyrimas sulaukė diametraliai priešingų vertinimų. Tais pačiais metais Lietuvos edukologijos universitetas už mokslinius tyrimus ir kitą veiklą suteikė J. Statkutei garbės daktaro vardą. Kita vertus, akademikas Zigmas Zinkevičius rašė, kad knygoje „nemažai kalbinio diletantizmo, būdingo pseudolingvistikai“, o teigiamu dalyku laikė tai, kad J. Statkutės istoriniuose šaltiniuose rastos ir tyrime pateiktos tikrinių vardų formos gali praversti lituanistų onomastikos studijoms.

Pateikdamas šios knygos ištraukų, laikraštis „Mokslo Lietuva“ rašė: „Toli gražu ne visi tyrinėtojai ir vertintojai vienodai palankiai priima autorės keliamas idėjas, atradimus ir mintis [...], tačiau vargu ar kas prieštaraus, kad tie mūsų tautietės darbai gali pasitarnauti visiems, kurie domisi baltų tautų priešistore ir nori giliau ją pažinti.“ Pažymėtina, kad ankstesnį sesers tyrimą ta pačia baltų priešistorės tema į anglų kalbą išvertė J. Statkutės sesuo Danutė. Jis vadinasi „Goths and Balts: The Missing Link of European History“. Abi sesės žinomos kaip D. ir J. Statkus de Rosales. Rosales pavardę jos gavo ne, kaip kartais manoma, iš patėvio. Istorija daug romantiškesnė – jos ištekėjo už brolių Rosalesų, turi gausias šeimas.

Algis Budrys / www.technologyreview.com nuotr.

Išvengti sunkios dalios pavyko

J. Polovinsko-Budrio sūnui Algiui neteko patirti sunkios karo pabėgėlio dalios. Jis gimė 1931 m. Karaliaučiuje, o 1936 m. su tėvais persikėlė į Niujorką. 1940 m. Lietuvos generaliniam konsului Niujorke atsisakius pripažinti sovietų valdžią Lietuvoje ir tapus vienu iš svarbiausių antisovietinio pasipriešinimo veikėjų, durys į tėvų kraštą buvo užtrenktos ir šeimai. A. Budrys (1931–2008) pasuko ne tėvo diplomato ar žvalgo keliu, o pasirinko literato duoną.

Ankstyvoje jaunystėje susidomėjęs moksline fantastika, pradėjo rašyti noveles ir romanus. Pirmąjį apsakymą paskelbė 1952 m., o romaną – 1954 m. Britų prozininkas ir kritikas Amisas Kingsley palankiai įvertino pradedančio rašytojo kūrybą, tvirtino, kad „jei viskas taip eis ir toliau, jis gali tapti geriausiu mokslinės fantastikos rašytoju nuo Wellso laikų“. Kūrybinio kelio pradžioje A. Budrys neturėjo finansinių galimybių atsidėti vien kūrybai. Vėliau siekdamas aprūpinti šeimą pasuko į verslą, daugiau dėmesio skyrė kritikai, mokė rašyti kitus, nors visiškai rašytojo plunksnos ir nepadėjo. Iš viso A. Budrys parašė aštuonis romanus, daugiau kaip šimtą apsakymų ir daugybę straipsnių. „Vagos“ leidykla 2002 m. išleido jo knygą „šelmis mėnulis“.

Gyvenimo patirtis persikėlė ir į A. Budrio kūrybą. Jau pirmuosiuose savo kūriniuose jis domėjosi okupacijos, egzilio, nepritapimo, atskirties, skirtingų žmonių sugyvenimo klausimais. Emilio Kasparo manymu, tai buvo naujos temos, laikytinos įnašu į amerikiečių mokslinę fantastiką. Būdamas smalsus ir pagaulus naujosioms technologijoms ir išradimams, A. Budrys savo įžvalgomis pranoko ne vieną mokslinės fantastikos kūrėją. Rašydamas apie naująsias technologijas, pirmiausia domėjosi žmogaus problema. Jis nesiekė kelti baimės ar per didelio optimizmo, kurie nesvetimi daugeliui fantastų, o rašė apie tai kaip apie išbandymą žmogaus tapatybei ir intelektui. A. Budrio vardas įtrauktas į 25 žymiausių XX a. antrosios pusės rašytojų fantastų sąrašą.

Algio Budrio romano „Who?“ („Kas?“) viršelis / goodreads.com nuotr.

1958 m. išleisto romano „Kas?“ veikėjai ir veiksmas susiję su žvalgyba ir šnipų kovomis. Mokslinės fantastikos tyrėjo Marko Williamso Pontino žiniomis, šio romano herojų Azariną A. Budrys kūrė remdamasis tėvo kontržvalgybininko praktika, o pagrindinio veikėjo Martino vaikystė pagrįsta paties A. Budrio, emigrantų sūnaus, patirtimi[1].

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, A. Budrys lankėsi gimtojoje šalyje, dovanojo Vytauto Didžiojo universitetui knygų, o 1999 m. netgi dalyvavo Lietuvos fantastų renginyje „Lituanicon“.



