Kaip Rusija perrašinėjo istoriją: „jei nepatinka senoji – nutrini lentelę ir parašai naują“

Leidykla „Briedis“ pristato knygą „Trumpa Rusijos istorija. Nuo pagonybės iki Putino“, kurios autorius – politologas ir daugelio prestižinių pasaulio universitetų dėstytojas Markas Galeotti.

Šio autoriaus specializacija – sovietinė ir posovietinė Rusija, jos politika, saugumas, taip pat šiuolaikinio karo, žvalgybos, tarptautinio ir organizuoto nusikalstamumo klausimai. Su Rusija susijusiomis temomis M. Galeotti yra parašęs apie 20 knygų. Daugumoje savo veikalų jis giliu analitiniu žvilgsniu tarsi medžio kamieną pjausto ir priešais skaitytoją lyg dėlionę kloja įvairiaspalves jo rieves, kviesdamas į jas įsižiūrėti ir pamėginti suvokti šios šalies specifiką bei įvairių jai nutikusių istorinių įvykių esmę.

„Trumpa Rusijos istorija. Nuo pagonybės iki Putino“ – tai įtaigus, gyvas, subtiliu galeotišku humoru pagardintas kūrinys, į kurio nepilnus 200 puslapių sutilpo visa epinė Rusijos istorija, dvylika jos gyvavimo amžių – nuo Rusios iki karingos šių dienų Rusijos Federacijos. Knygoje pasakojama, kaip nuo pat pradžių klostėsi jos santykiai su kaimyninėmis gentimis ir tautomis, kaip pamažu augo jos imperinės ambicijos, stiprėjo vienvaldžio caro kultas, kokios giluminės priežastys lėmė, kad Rusijos santykiai su Vakarais visais laikais buvo sudėtingi. Beje, toks iliustratyvus faktas, kurį primena autorius: iš visų valstybių, su kuriomis turi sieną, Rusija nėra kariavusi tik su Norvegija. Bent kol kas.

Šalis, neturinti natūralių sienų, vienos etninės grupės, vienos religijos ir tikros vienijančios tapatybės, mitologizavo savo praeitį, kad suvienytų žmones, pateisintų savo karinius sprendimus ir parodytų stiprybę pašaliečiams. O lakoniškos kalbos meistras M. Galeotti skaitytojus nukelia už mitų į pačią Rusijos istorijos esmę ir apžvelgia svarbiausius jos kūrimosi momentus bei šią šalį viena ar kita kryptimi sukusias asmenybes – pradedant variagų kunigaikščiu Riuriku ir baigiant Putinu.

Knygos viršelis

Šios žavios, keistos, didingos, nepakenčiamos ir kruvinos šalies istorija nagrinėjama prieš akis turint du tarpusavyje susijusius klausimus: kaip vienas kitą keitę išoriniai veiksniai formavo Rusiją ir kaip rusai, pasitelkdami daugybę patogių kultūrinių aiškinimų, aprašydami ir perrašydami savo praeitį tam, kad suprastų savo dabartį bei mėgintų paveikti ateitį, su tuo susitaikė.

Autorius prisipažįsta, kad parašyti šią knygą jį paskatino 2000 m. liepą aptiktos trys vašku padengtos medinės lentelės, kurios kažkada buvo surištos į vieną knygą. Jas rado kasinėdami Naugardo – vieno seniausių Rusijos miestų – vieną seniausių kvartalų. Radiokarboniniu datavimo metodu ir kitais būdais nustatyta, kad jos pagamintos maždaug tarp 988 ir 1030 m., o jose buvo užrašytos dvi psalmės. Vis dėlto šis radinys yra palimpsestas, tai yra dokumentas, ne kartą ir ne vieną dešimtmetį iš naujo perrašinėtas, tačiau jame visai neblogai matomi ir ankstesnieji įrašai. Po itin kruopštaus archeologų ir kalbininkų darbo buvo atkurta ir perskaityta gausybė dar prieš psalmes tame pačiame vaške išraitytų užrašų. Juos išstudijavus buvo prieita prie išvados, kad ne tik lenteles, bet ir pačius rusus galima vadinti palimpsestine tauta.

Suvokdami – dažnai labai sąmoningai – savo mišrią tapatybę, rusai ėmėsi kurti daugybę tautinių ją neigiančių arba aukštinančių mitų. Pasirodo, pats pamatas to, ką šiandien vadiname Rusija, įsuptas į išgalvotą nacionalinį pasakojimą, kuriame atėjūnų vikingų užkariavimas perteikiamas taip, tarsi užkariautieji patys būtų pasikvietę užkariautojus. Ir tokių legendų yra daugybė – nuo to, kaip Maskva tapo krikščioniška beigi „Trečiąja Roma“, tikrosios krikščionybės lopšiu (po to, kai pirmąją nukariavo barbarai, o „antrąją Romą“, Bizantiją, – islamas), iki dabartinių Kremliaus mėginimų vaizduoti Rusiją tradicinių socialinių vertybių bastionu ir apsauga nuo Amerikos dominuojamos pasaulio tvarkos.

Nepatinka senoji istorija? Jokių problemų – nutrini lentelę ir parašai naują. Būtent taip Rusija elgiasi tiek su savo šalies istorija, tiek su tauta. Tą ypač akivaizdžiai matome dabar, kai barbariškai niokodama Ukrainą ji savo piliečiams, „užzombintiems“ vietinės medijos, aiškina, kaip jų narsūs kariai „vaduoja“ šią šalį nuo nacių.

Nepatinka senoji istorija? Jokių problemų – nutrini lentelę ir parašai naują. Būtent taip Rusija elgiasi tiek su savo šalies istorija, tiek su tauta. Tą ypač akivaizdžiai matome dabar, kai barbariškai niokodama Ukrainą ji savo piliečiams, „užzombintiems“ vietinės medijos, aiškina, kaip jų narsūs kariai „vaduoja“ šią šalį nuo nacių.

Po to, kai Rusija 2022 m. vasario 24 d. pradėjo karą Ukrainoje, M. Galeotti parašė papildomą šios knygos skyrelį, kuriame svarstydamas apie pastaruosius įvykius rašo: „Tačiau istorija yra upė, ji niekuomet neima tekėti atgal, arba, – dabar jau tikrai paskutinį kartą cituojant Karlą Marksą, – istorija kartojasi „pirmą kartą kaip tragedija, antrą kartą – kaip farsas“. Dabartiniai rusai – tai ne tie aštuntojo dešimtmečio rusai, ir nors dėl sankcijų daugelio jų tiesioginiai ryšiai su Europa nutrūko, o Kremlius bando nutraukti dar daugiau, jie žino, ko gali netekti. [...] Putinui tikrai nereikėjo žaisti su istorija. Istorija visada laimi.“

Kviečiame skaityti knygos ištrauką:

2022 m. vasario 24 d., po ilgo pajėgų telkimo ir užsitęsusios retorikos, Vladimiras Putinas pradėjo invaziją į Ukrainą. Rašant šias eilutes šito baisaus karo baigtis dar nėra aiški, tačiau akivaizdu, kad pirminius Maskvos lūkesčius greitai ir lengvai laimėti sužlugdė atkaklus ir itin stiprus Ukrainos žmonių pasipriešinimas.

Maskva / AP nuotr.

Virš šio konflikto tarsi sunkus debesis pakibusi istorija – tamsiuose iš bombarduojamų miestų kylančiuose dūmuose ir nuo karo Europoje bėgančių milijonų pabėgėlių reginyje, pompastiškoje tariamo užkariautojo retorikoje ir sutrikusiuose rusų karo belaisvių, kurie buvo patikinti, kad į Ukrainą vyksta kaip išvaduotojai, o ne kaip okupantai, žvilgsniuose. Juk šį karą Putinas teisino apeliuodamas į istoriją, – tegu ir į savo paties iš skirtingų skiaučių bet kaip sudurstytą istorijos versiją, – ir, regis, netgi savo mūšių schemas kūrė remdamasis klaidingu jos supratimu.

Akivaizdu, kad Putinas, nors tai nėra labai išmintinga, laiko save reikšmingu istoriku mėgėju. Jis ėmėsi išsamiai aiškinti savo dvimatį Ukrainos istorijos supratimą, kuris piktina ukrainiečius ir glumina istorikus. Pavyzdžiui, 2021 m. liepą pasirodžiusiame straipsnyje „Apie istorinę rusų ir ukrainiečių vienybę“ jis teigia, kad ukrainiečiai ir rusai yra „viena tauta“, atsainiai ignoruodamas sudėtingus jų santykius. Juk Ukraina yra daugiakalbė valstybė ir rusų kalba tėra viena iš joje vartojamų kalbų, o Rusijos Ortodoksų Bažnyčia čia iš tiesų netgi nėra vienintelė, kuriai priklausytų visi, išpažįstantys ortodoksų tikėjimą. Be abejo, esama gilių tarpusavio istorinių ryšių ir sąsajų, tačiau ukrainiečiai ir rusai ilgiau gyveno atskirose valstybėse, nei buvo valdomi tos pačios valdžios.

Iš tiesų jam ne tik ukrainiečiai nėra tikra tauta, bet ir Ukraina nėra tikra valstybė. Invazijos išvakarėse jis kategoriškai pareiškė, kad šiuolaikinė šalis yra ne kas kita, kaip dirbtinis revoliucijos konstruktas, sukurtas bolševikų tautybių politikos, todėl ją „pagrįstai galima vadinti Vladimiro Lenino Ukraina“.

Maskva / „Shutterstock“ nuotr.

Ir nors istorija nuolat ginčijama ir pasitelkiama politiniais tikslais, ji retai kada tampa karinės strategijos pagrindu. Bet šiuo atveju, Putinui atkakliai stengiantis, nutiko būtent taip, o gautas rezultatas – katastrofa. Rusijos kariuomenė yra išplėtojusi savą karybos būdą, karo veiksmai pradedami kruopščiu pasirengimu, po to vykdomas masinis apšaudymas raketomis ir bombardavimas iš oro ir tik tuomet į priekį pajuda rūpestingai suformuotos jungtinės ginkluotosios pajėgos. Tačiau atrodo, kad 2022 m. vasarį Putinas galutinį sprendimą įsiveržti ne tik priėmė paskutinę minutę, bet ir savo generolams primetė visai kitokią taktiką.

Būdamas įsitikinęs, kad ši „netauta“ nekovos, kad apgintų šią „nevalstybę“, jis nurodė pasitelkti daug lengvesnį parengiamąjį apšaudymą, o po jo į didžiuosius miestus išsiųsti nedideles, lengvas pajėgas. Atrodo, jis nuoširdžiai tikėjo, jog pora desantininkų kuopų galėtų tiesiog įvažiuoti į Kyjivo centrą, suimti vyriausybę, o tada Maskva galėtų paskirti savo statytinius. Suprantama, ukrainiečiai naująjį režimą nuolankiai priimtų.

Bet taip nenutiko. Ukrainiečiai stojo į kovą su rusų įsibrovėliais taip pat ryžtingai, kaip prieš septyniasdešimt metų su vokiečiais. Ir nors Putinas bandė savo „specialiąją karinę operaciją“ (pavadinus ją „karu“ ar „invazija“ Rusijoje gresia penkiolika metų kalėjimo) apgaubti Didžiojo tėvynės karo apsiaustu, šis kostiuminis spektaklis pakrypo visai kita linkme. Tokie miestai kaip Mariupolis Azovo jūros pakrantėje, paversti griuvėsiais, apsupti, bet vis dar kovojantys, nors jo gyventojai geriamojo vandens priversti ieškoti net radiatoriuose, tapo šio karo Leningradais ir Stalingradais.

Kol apie tai kalbame, kovos tęsiasi. Dėl pragaištingų ir klaidingų Putino skaičiavimų jo generolai dabar turi mėginti susigrąžinti iniciatyvą. Netrukus pamatysime, ar jis, kaip kadais Stalinas, supras, jog mėginimas pačiam valdyti karo eigą yra kvailystė, ir leis kruviną darbą dirbti profesionalams, ar, kaip Nikolajus II, jaus poreikį viską kontroliuoti pats, nes yra įsitikinęs, jog už horizonto laukia pergalė, atgaivinsianti jo silpstančią galią.

Rusija / AP nuotr.

Putinas ne tik išsakė su mokslu visiškai nieko bendra neturintį ir atvirai instrumentinį požiūrį, bandydamas interpretuoti praeitį taip, kad ji atitiktų dabartinius politinius poreikius. Juk, kaip minėta, ukrainiečiai mažų mažiausiai turėtų tvirtą pagrindą teigti, kad būtent dabartinė Rusija yra jų valstybės atšaka. Ir tai ne tik dramatiškai atsigręžė prieš jį patį ir privertė priimti pražūtingą karo pradžios strategiją. Iš tiesų pamirštas esminis dalykas: istorija nėra likimas. Net jei viskas, ką jis parašė, būtų tiesa, tai nieko nereikštų, nebent ukrainiečių tauta pati taip nuspręstų. Laikas ardo visas senąsias tikroves: nacionalinės kultūros evoliucionuoja, tikėjimai ir ideologijos kyla ir žlunga, sienos keičiasi, gyventojai persikelia, bendruomenės iš naujo apibrėžia savo tapatybę.

Šiandien ukrainiečiai – ypač dėl jau ne vienus metus trunkančio priešinimosi Putino imperializmui – tikriausiai yra vieningesni nei bet kada anksčiau per visą ligšiolinę savo istoriją. Viduramžių metraščiuose senasis Kijevas vadinamas „rusų miestų motina“, tačiau šiandieninis Kyjivas ne tik motinžudiškai apšaudomas Maskvos artilerijos, jis siekia pranokti tą titulą ir nepajudinamai įsitvirtinti platesnėje Europos šeimoje.

Čia dar pasvarstykime apie Rusiją. Ilgainiui jos sienos nusidriekė per visą Euraziją, pakeliui prarydamos mažesnes valstybes. Jos tapatybė buvo išmėginama ir iš naujo kuriama tiek dviem Didiesiems – Petrui ir Jekaterinai – siekiant atverti savuosius langus į Europą, tiek bolševikams iš jos darant postnacionalinės pasaulinės revoliucijos lopšį. Tai rusų ortodoksų valstybė, tačiau ne visur, nes, tarkime, Tatarstane vyrauja musulmonai, o Tuvoje – budistai.

Atrodo, kad Putinas yra pasiryžęs ar net pasmerktas sugrąžinti savo šalį į niūrų ir pilką praėjusio amžiaus aštuntąjį dešimtmetį, kai senstanti šalies vadovybė, įsitraukusi į aršų lenktyniavimą su Vakarais, priklausoma nuo korupcijos ir negalinti atsisakyti represijų, kad išlaikytų mases paklusnias, vadovavo smunkančiai ekonomikai.

Tai Michailo Romanovo Maskvos valstybė, Jekaterinos Didžiosios epistolinė Europos valstybė, Nikolajaus I „Europos žandaras“, Lenino revoliucija, Michailo Gorbačiovo perestroika – ir sykiu skirtinga nuo visų jų, visuma, esanti daugiau nei jos atskirų dalių suma, kurią, vos tik Ukrainai ėmus tolti nuo šių istorinių epizodų, Putinas manosi galįs surikiuoti glaudžiomis gretomis ir pasiųsti į mūšį.

Tačiau ukrainiečių įvarytas į aklavietę ir susidūręs su beprecedentėmis Vakarų ekonominėmis sankcijomis Putinas nenori prisitaikyti, o aiškėjant jo pradėto karo padariniams vis labiau kliaujasi savo šalies gyventojų bauginimu. Per trisdešimt metų pasiekti ekonominiai, socialiniai ir politiniai laimėjimai nyksta, ir atrodo, kad Putinas yra pasiryžęs ar net pasmerktas sugrąžinti savo šalį į niūrų ir pilką praėjusio amžiaus aštuntąjį dešimtmetį, kai senstanti šalies vadovybė, įsitraukusi į aršų lenktyniavimą su Vakarais, priklausoma nuo korupcijos ir negalinti atsisakyti represijų, kad išlaikytų mases paklusnias, vadovavo smunkančiai ekonomikai.

Tačiau istorija yra upė, ji niekuomet neima tekėti atgal, arba, – dabar jau tikrai paskutinį kartą cituojant Karlą Marksą, – istorija kartojasi „pirmą kartą kaip tragedija, antrą kartą – kaip farsas“. Dabartiniai rusai – tai ne tie aštuntojo dešimtmečio rusai, ir nors dėl sankcijų daugelio jų tiesioginiai ryšiai su Europa nutrūko, o Kremlius bando nutraukti dar daugiau, jie žino, ko gali netekti. Dešimtys tūkstančių rusų buvo suimti, nes protestavo prieš invaziją, o žinomi visuomenės veikėjai – nuo televizijos laidų vedėjų iki universitetų profesorių – pasirašė atvirus laiškus, išėjo iš darbo ar netgi paliko šalį, nes nenorėjo bendradarbiauti su Kremliumi.

Kremlius / Vida Press nuotr.

Daugybė rusų iki šiol galbūt vis dar palaiko karą, bet jie palaiko būtent tokį Rusijos vykdomą karą, apie kurį jiems aiškinama, jog tai ribota karinė operacija, per kurią esą chirurgiškai stengiamasi išvengti civilių aukų ir siekiama „neonacistinei“ Ukrainai užkirsti kelią kelti grėsmę Rusijai bei vykdyti Donbaso rusakalbių genocidą.

Jeigu čia tiktų pasiremti sovietų karo Afganistane patirtimi, vos tik rusai susidurs su karo tikrove, apie kurią jiems pasakos iš Ukrainos parvykę kariai arba liudys namo nebegrįžtantys kariai, pritarimas oficialiajai linijai greitai baigsis. O po nusivylimo ateina pyktis.

Net jei Putinas, trokšdamas atkartoti savo istorinius herojus, tokius kaip Petras Didysis ar Ivanas Didysis („Rusijos žemių vienytojas“), galiausiai pasirodys tik nevykusi Brežnevo kopija, šis konkretus Rusijos istorijos epizodas vargu ar užsitęs tiek, kiek tęsėsi sąstingio laikmetis. Be kita ko, derėtų prisiminti, kad karai pasižymi tendencija spartinti pokyčių tempą.

Apgailėtinas pralaimėjimas vietoje „trumpo, pergalingo, mažo karo“ su Japonija, atmieštas liaudies pykčiu dėl nacionalinio pažeminimo ir išgyvenamų sunkumų, paskatino 1905 m. revoliuciją. Iš pažiūros nesibaigiantis karas, kuriame vis daugiau vyrų krito beprasme mirtimi, nė iš tolo neužuosdami pergalės, o žmonės šalyje badavo, 1917 m. nuvertė Romanovų dinastiją. Nepaskelbtas ekonominis karas su Vakarais, dėl kurio Sovietų Sąjunga neteko galimybės gauti kreditų ir technologijų, būtinų jai išgyventi, galiausiai sugriovė ir šią imperiją. Putinui tikrai nereikėjo žaisti su istorija. Istorija visada laimi.