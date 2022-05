Darijus Beinoravičius. Ar labai netikėta, jei Lietuvoje lyja?

Gero elgesio taisyklės, kaip sako anglai, rekomenduoja pokalbį pradėti ir baigti apie ... orą. Todėl ir šį komentarą pradedu pavadinimu orų tema, norėdamas mandagiai publicistikos kalba pakalbėti apie kritines patogesnio gyvenimo prielaidas ir galimybes.

Turbūt ne vienam teko būti užsienyje, visą dieną vaikščioti švariomis miestų gatvėmis ir grįžus vakare nustebti, kad batai švarūs, jų nereikia valyti? Lietuvoje kaskart trumpam išėję, grįžtam namo purvinais batais, jau nekalbu apie automobilius, kurie išvažiavę iš plovyklos labai neilgai tebūna švarūs.

Nėra ko stebėtis: kiek matėte mieste gatves plaunančių mašinų? Aš Vilniuje, šalia savo namų, per 5 m. mačiau tik kartą tokią mašiną, o Vilniaus centre – gal porą kartų... Užsienyje miestų gatvėmis kasdien važinėja tokios mašinos, jau nekalbu apie miesto centrą, kur sukiojasi mažesni gatves plaunantys automobiliai.

Dar daugiau, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Paryžiuje, kiekvieną rytą miesto šaligatvius nupurškia stipria srove, šaligatvius plauna su šepečiais ir muilinu vandeniu. Tai kur tau tie batai bus purvini, ten gali vaikščioti ir su šlepetėmis.

Lietus / D. Umbraso/LRT nuotr.

Keista, kad Lietuvoje, nesvarbu kas bebūtų valdžioje, sostinėje gatvių ir šaligatvių būklė švaros požiūriu yra apgailėtina. Kur beišlipsi, įlipsi į balą. Manau, kad čia tikrai ne finansų klausimas, o požiūrio: argi sunku vasarą miestą apsodinti gėlėmis, o gal miestui labai brangu? Kur jos? Požiūrio klausimas – o kam tos gėlės? Kai kam gražu, kai kam nebūtina.

Savivaldybė pakankamai pinigų surenka vien už automobilių stovėjimą. Gerai, kai už stovėjimo vietą lyg už orą byra pinigai, tik panašu, kad liūto dalį pasiima administratoriai, nes gyventojai nejaučia, kad jiems būtų už tas įmokas kas nors padaryta. O kaina už automobilio statymą tokia, kad lenkia ir taksi taksometrą.

Sakysite, važinėkite taksi. Čia toks pasakymas tolygus Marijos Antuanetės per Prancūzijos didžiąją revoliuciją tikėtina paplitusiam posakiui: „neturite duonos, valgykite pyragus“. Kalbant apie važiavimą miesto transportu, tai niekada mūsų sostinei netiks tai, kas tinka metropoliams. Neturime metro, kuriuo labai greitai gali judėti ir patogiai keisti trajektorijas. Metropoliuose automobilio nereikia, o Vilniuje – jis būtinas, nes miestas labai išsiplėtęs ir norint per dieną būti keliose skirtingose vietose, reikia keisti autobusus, troleibusus, kurie toliau nuo centro važiuoja tik du kartus per valandą, jei nespėji, tenka laukti.

Nepaisant kamščių, susisiekimui Vilniuje gali paaukoti porą valandų, o naudojantis viešuoju transportu laiką reikėtų padvigubinti... Taigi Vilniuje automobilis – ne prabangos, bet būtinybės, laiko taupymo, patogesnio gyvenimo priemonė.

Atrodo, viskas turėtų būti daroma taip, kad žmonėms būtų patogiau gyventi. Koks čia patogumas, jei tenka sukti ratus ir nerasti vietos kur sustoti? Kodėl už automobilių statymą surinkti pinigai neskiriami nemokamoms stovėjimo vietoms įrengti? Tai būtų patogu gyventojams ir miesto svečiams. Greičiausiai administratoriams „neapsimoka“, nes taip būtų surenkama mažiau įmokų.

Tada bent už tuos pinigus pašluokite purvinas gatves. Nupirkite tiek mašinų, kad gatvės blizgėtų. Netikėčiau, kad tai būtų neįperkama. Tai požiūrio klausimas. Pinigų yra, kelis kartus per metus renovuojami dar puikios būklės keliai, o pasukę į šoną, matome metų metais netaisomas duobes.

Lietus Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tarp kitko, apie kelių remontus: vėl toje pat Prancūzijoje teko matyti, kaip strateginius kelius remontuoja dieną naktį, o Vilniuje, pavyzdžiui, Geležinio Vilko gatvės atkarpą, kurioje nuolat automobilių kamščiai, remontavo tik kelias valandas per dieną, visą vasarą mažą atkarpą sraigės žingsniu, ir tai – vienas dirba, o trys žiūri... Nuo požiūrio iki aplaidumo – vienas žingsnis.

Kalbant apie požiūrį, kai sakoma, kam čia reikia gėlių, tada nereikia nei pašluoti, nei duobių užtaisyti. Prisimenu prieš kelerius metus vieną žiemą staiga pašalo ir ryte buvo labai slidu, nepavyko nuvykti į konferenciją miesto centre, nes dvi valandas nuvažiavau tik kelis kilometrus, buvo daug avarijų. Todėl teko apsisukti ir grįžti į namus.

Miesto valdžia pakomentavo, kad kelininkai buvo nepasiruošę staiga užklupusiai žiemai. Jei būtų prisnigę vasarą, tada suprantama, kad pasiruošti būtų buvę sunku, bet kai prisnigo žiemą, nejaugi čia taip netikėta, kad pasnigo? Turbūt lygiai taip pat netikėta buvo, kai lietus prilijo į Registrų centro serverinę ir sutrikdė svarbiausių duomenų sistemų darbą. Argi jau taip pat netikėta, kad Lietuvoje kartais lyja?