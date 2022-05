„Nuo raudonojo teroro iki mafijinės valstybės“: kaip aneksuotas Krymas ir ruoštasi Trečiajam pasauliniam karui

Leidykla „Briedis“ pristato negrožinės literatūros naujieną – Jurijaus Felštinskio ir Vladimiro Popovo knygą „Nuo raudonojo teroro iki mafijinės valstybės“. Tai drąsi, išsami, chrestomatinė Rusijos valstybės saugumo vykdyta valdžios užgrobimo istorija, prasidedanti 1917 m. gruodį VČK įsteigimu ir chronologiškai skaitytojus vedanti iki šių laikų.

Knygoje parodomos valstybės saugumo ir komunistų partijos mirtinos grumtynės: jų tarpusavio kova 1991 m. pasibaigė KGB pergale prieš SSKP, o 2000 m. – ir prieš visą šalį, kai Vladimiras Putinas, buvęs FST direktorius, tapo Rusijos prezidentu, o po 2020 m. konstitucijos pataisų užsitikrino savo viešpatavimą prezidento poste iki 2036-ųjų. Tik ar žiaurus Ukrainos naikinimas rusiškomis bombomis nesugriaus šio „rusų pasaulio“ architekto kruopščiai puoselėtų imperinių planų?

Visoje sovietinėje istoriografijoje, milijonuose sovietinės istorijos knygų nėra nė krislo tiesos, nes jos rašytos turint vienintelį tikslą – suklastoti XX amžiaus Rusijos istoriją, ją kaip įmanoma labiau supainioti ir pridėti įvairaus melo: stalininio, chruščiovinio, brežnevinio, putininio. Šios knygos autoriai atskleidžia ne vieną kruopščiai ir ilgai slėptą istorinį faktą ar peripetiją, todėl apie kai kuriuos dalykus čia perskaitysite pirmąkart.

Knygos autoriai

Abu knygos bendraautoriai gimė ir užaugo Rusijoje, abu ne vieną dešimtmetį dabar yra iš jos emigravę. V. Popovas – buvęs KGB papulkininkis, savo darbo šioje struktūroje ypatumus aprašęs knygoje „Niekšų sąmokslas“ (ją išleido kartu su J. Felštinskiu).

J. Felštinskis – rusų kilmės amerikiečių istorikas, istorijos mokslų daktaras, drąsių, atvirų veikalų apie SSRS ir Rusijos istoriją autorius arba bendraautorius (leidyklos „Briedis“ lietuvių k. išleistos jo knygos – „KGB žaidžia šachmatais“, jau minėtas „Niekšų sąmokslas“, „FST sprogdina Rusiją“, šiuo metu verčiama „Trečiasis pasaulinis: mūšis dėl Ukrainos“). 1978 m. išvyko studijuoti į JAV, gilinosi į įvairaus laikotarpio Rusijos istoriją, tapo istorijos mokslų daktaru. 1993 m. grįžo į Rusiją ir Mokslų akademijoje apgynė mokslo daktaro disertaciją. 1998 m. Maskvoje ėmė studijuoti šiuolaikinės Rusijos politiką, susipažino su FST agentu Aleksandru Litvinenka.

Jurijus Felštinskis / Gordonua.com nuotr.

Iš šios pažinties gimė didelio atgarsio sulaukusi knyga „FST sprogdina Rusiją“, kurioje pirmąkart drąsiai teigiama, kad per 2000 metų prezidento rinkimus norėdama užgrobti Rusijos Federacijos prezidento postą FST ryžosi susprogdinti keletą gyvenamųjų namų Rusijoje, pasėti paniką, šiais teroro aktais apkaltinti čečėnus ir sukelti antrąjį Čečėnijos karą. Knyga Rusijoje, suprantama, uždrausta.

2002-aisiais, kai pirmąkart buvo paviešintas šis kruvinas KGB-FST įgyvendintas planas, J. Felštinskio ir A. Litvinenkos (kuris po kelerių metų bus nunuodytas) iškeltos teorijos rodėsi sunkiai suvokiamos. Bet po dvidešimties metų jos atrodo labiau nei įtikinamos.

J. Felštinskis yra parašęs Lietuvai svarbių veikalų, iš kurių mokėsi mūsų istorikai ir politikai. Pavyzdžiui, 1989 m. tuometinėje Vilniaus leidykloje „Mokslas“ pusiau legaliai išspausdinta J. Felštinskio knyga apie Molotovo–Ribentropo paktą „TSRS–Vokietija 1939. Dokumentinė medžiaga“ (pirmąkart išleista 1983 m. nedidelėje JAV išeivijos leidykloje „Telex“). Įdomu tai, kad dalis iš 100 tūkst. Vilniuje išspausdintų egzempliorių (lietuvių ir rusų k.) iškeliavo į Maskvą ir buvo išsiųsti visiems SSRS Aukščiausiosios Tarybos nariams.

Knygos viršelis

Kaip žinoma, neilgai trukus SSRS vadovybę sudrebino žinia, kad visos trys Baltijos respublikos, kurios buvo okupuotos Raudonosios armijos pagal 1939 m. rugpjūčio mėn. sovietų ir Vokietijos vyriausybių sudarytą slaptą sutartį, iškėlė klausimą dėl atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos. Ir kas galėtų paneigti, kad šios dokumentinės medžiagos paskelbimas neprisidėjo prie Sovietų Sąjungos žlugimo.

Kviečiame skaityti knygos ištrauką.

2014 m. pradžioje, likus nedaug laiko iki Krymo įvykių, į Ukrainą buvo atvežtos „Volchvų dovanos“ – didžiausia krikščioniškojo pasaulio šventenybė, anksčiau nuolat saugota Graikijoje, ant Šventojo Atono kalno. Šį renginį suorganizavo ir finansavo Malofejevo fondas. Ukrainoje relikvijas pagerbė daugiau negu 400 tūkst. žmonių.

„Volchvų dovanų“ eksponavimas Ukrainoje sutapo su užsitęsusia politine krize, kuri tapo žinoma Euromaidano pavadinimu. 2014 m. vasario 20 d. Kijeve buvo pralietas kraujas. Kitą dieną Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyčius išvyko iš Kijevo.

Šventenybių atgabenimas į šalies teritoriją iš tikrųjų buvo aktyvus rusų specialiųjų tarnybų renginys, turėjęs ne tik propagandinių, bet ir žvalgybos tikslų. Kijeve šventosioms relikvijoms nusilenkė 280 tūkst. žmonių, Simferopolyje – 50 tūkst., Sevastopolyje – 100 tūkst.

Kaip vėliau skelbė Malofejevas, 100 tūkst. Sevastopolio gyventojų meldėsi už Krymo grąžinimą į Rusijos sudėtį. Jis teigė, kad apie Krymo prijungimą prie Rusijos tada jau „kalbėjo visi“, taip pat ir Krymo autonominės respublikos Aukščiausiosios tarybos deputatas Sergejus Aksionovas bei to aukščiausio valstybės organo pirmininkas Vladimiras Konstantinovas.

Krymas / Vida Press nuotr.

Regis, Ukrainos prijungimo prie Rusijos Federacijos operacijos, pavadintos „Rusų pavasariu“, aktyvioji fazė prasidėjo 2014 m. vasario mėnesį. Ją vykdė Rusijos specialiosios tarnybos, turėjusios tikslą destabilizuoti padėtį Ukrainoje ir paskui ją užgrobti. Operacijai buvo pasitelktos trys jėgos: rusų agentūra ir įtakos agentai; vietiniai prorusiški „separatistai“ ir opolčencai; Rusijos GRU ir FST specialiųjų padalinių kadriniai diversantai, tokie, kurie sovietiniais metais buvo permetami į Afriką ir Lotynų Ameriką ten kurstyti maišto ir pilietinio karo. Tik dabar jiems reikėjo kalbėti ne portugališkai ar ispaniškai, o gimtąja rusų kalba, o tai ypač lengvino diversantų darbą ir sunkino Ukrainos teisėsaugos organų kovą su jais.

Tarpinis tikslas, kurio siekė „Rusų pavasario“ operacija, buvo toks – sukurstyti informacinį karą, išprovokuoti tarpusavio etninius, religinius ir regioninius susidūrimus, sudaryti sąlygas į Ukrainą įvesti rusų kariuomenę, iš pradžių siekiant okupuoti dalį Ukrainos, o paskui ir visą jos teritoriją. Galutinis politinis ir geopolitinis operacijos tikslas – likviduoti Ukrainą kaip nepriklausomą valstybę, ją įtraukti į Rusijos Federacijos sudėtį subjekto teisėmis, tuo pat metu gauti išėjimą iki Moldovos sienų ir susijungti su Padniestre.

Dokumentiniame filme „Krymas. Kelias į Tėvynę“, kurį televizijos kanalas „Rossija“ parodė 2015 m. balandžio 1 d., Putinas pasakojo: „Tai buvo naktį iš vasario 22 į 23 dieną, baigėme apie 7 valandą ryto, aš visus paleidau ir nuėjau miegoti. Neslėpsiu – prieš išleisdamas kolegas, o jų buvo keturi, pasakiau, kad situacija Ukrainoje susiklostė taip, kad mes priversti pradėti Krymo sugrąžinimą į Rusijos sudėtį. [...] Bet iš karto pabrėžiau, kad tai darysime tik tuo atveju, jeigu būsime absoliučiai įsitikinę, kad to nori patys žmonės, kurie gyvena Kryme. Paaiškėjo, kad pageidaujančių prisijungti prie Rusijos ten yra 75 proc. Jūs suprantate, buvo atlikta uždara apklausa, be galimo prijungimo konteksto.“

Putinas nemanė esant reikalinga paaiškinti, ką reiškia sąvoka „uždara apklausa“. Uždara apklausa ir buvo būtent Malofejevo „Volchvų dovanų“ atgabenimo į Ukrainą ir Krymą akcija. Vadinamųjų stačiatikių čekistų iniciatyva Kryme tapo RF specialiųjų tarnybų specialia operacija-provokacija, kuri nulėmė Rusijos įsiveržimą į Ukrainą.

Moteris Maskvoje su Rusijos vėliava ir užrašu „Krymas“ / AP nuotr.

Įsiveržimas į Ukrainą

Per karą su Ukraina Rusijos vadovybė ištobulino alternatyviosios tikrovės kūrimo metodus, pasitelkdama televiziją ir naujus interneto išteklius. Remiantis rusų spauda ir interneto portalais, Rytų Ukraina buvo priešo laikinai okupuota Rusijos teritorija. Rusų kultūros veikėjai, rašytojai ir žurnalistai, kaip ir kariškiai, dabar buvo pasirengę žudyti „okupantus ukrainiečius“. Rašytojas Aleksandras Prochanovas autorinėje laidoje „Replika“ vaizdingai pasakojo, kaip ukrainiečiai tuoj pradės „skrosti nėščių rusių pilvus“. Rusijos televizijos Pirmasis kanalas, transliuojantis praktiškai visai šaliai ir esantis pagrindinis jos gyventojų informacijos šaltinis, pasakojo apie tai, kaip esą ukrainiečiai nukryžiuoja rusų vaikus.

Visa tai rusų kalba transliavo Rusijai ir Ukrainai 24 valandas per parą ir septynias dienas per savaitę specialus naujienų kanalas „Rossija 24“. Rusų kanalas „Russia Today“ lygiagrečiai (kaip tik tuomet jį užmaskavo ir pervadino RT, kad užsieniečiams nekristų į akis žodis „Russia“) visa tai transliavo visam pasauliui dar ir užsienio kalbomis. Sovietinę propagandą, kuri buvo pagrindinis komunistų partijos ideologinis ginklas, pakeitė rusų propaganda. Tik dabar už viso to stovėjo ne komunistai, o valstybės saugumo karininkai.

2014 m. Europa ir JAV, kaip atrodė Putinui, buvo silpnos ir nepajėgios sutrukdyti Rusijos agresijai. Vokietija buvo priklausoma nuo rusiškų dujų, anglai – nuo rusų kapitalo. Prancūzija norėjo parduoti savo karo laivus „Mistral“, o Šveicarija – toliau saugoti rusiškus pinigus. Amerika buvo įsitraukusi į karą su islamo ekstremizmu, o Nobelio taikos premijos laureatą Baracką Obamą Putinas laikė pacifistu, nepasirengusiu stoti prieš Rusiją.

Putinas tikėjosi, kad 2014 m. pasikartos 2008-ųjų scenarijus, kai Rusija įėjo į Gruziją, o Vakarai ignoravo pirmąją rusų agresiją nuo sovietų įsiveržimo į Afganistaną. Po Krymo okupacijos atrodė, kad būtent taip ir bus. Putinas suvokė Vakarų neveikimą kaip carte blanche, tai yra suteikiamą veiksmų laisvę kariuomenei į buvusias sovietines respublikas įvesti.

Bet įsibrovimas į Rytų Ukrainą nevyko sklandžiai. JAV armijos vyriausiasis vadas generolas Martinas Dempsey palygino Putiną su Stalinu, o Rusijos veiksmus – su sovietų įsiveržimu į Lenkiją 1939 m. rugsėjo mėnesį:

„Rusijos vyriausybė priėmė sąmoningą sprendimą panaudoti karinę jėgą kitos suverenios šalies atžvilgiu, kad pasiektų savo tikslus. Tai bene pirmas toks įvykis po 1939 metų ar kažkas panašaus. Jie aiškiai siekia įsitvirtinti ne tik Rytų Europoje, bet ir visoje Europoje ir net Jungtinėse Valstijose. [...] Pats Putinas [...] mano, kad tai yra pastangos atitaisyti nuoskaudas, kurių patyrė Rusija po SSRS žlugimo, bei apeliuoti į etninius rusų anklavus Rytų Europoje. Jis labai agresyviai siekia šio tikslo, turi parengęs ne vieną būdą, kai kurie du ar tris kartus pasiteisino, ir jis planuoja tęsti. [...] Juk panašią retoriką ir pateisinimus, kai 1939 m. įsiveržė į Lenkiją, vartojo ir Josifas Stalinas.

„Sovietų vyriausybė negali taip pat abejingai žiūrėti į tai, kad Lenkijos teritorijoje gyvenantys likimo valiai palikti mums giminingi ukrainiečiai ir baltarusiai liktų neapsaugoti. Dėl tokios padėties sovietinė vyriausybė nurodė Raudonosios armijos vyriausiajai vadovybei įsakyti kariuomenėms peržengti sienas ir imtis apsaugoti Vakarų Ukrainos ir Vakarų Baltarusijos gyventojų gyvybes ir turtus“, – citavo generolas Martinas Dempsey SSRS URM 1939 m. rugsėjo 17 d. notą, įteiktą tomis dienomis Lenkijos ambasadoriui Maskvoje.“

Pasirengimas Trečiajam pasauliniui karui

2014 m. Putinas, kaip ir Stalinas 1939-aisiais, ruošėsi dideliam Trečiajam pasauliniam karui. Visose Rusijos pasienio apygardose, nuo Kurilų iki Kaliningrado srities, nuo Juodosios iki Baltijos jūros rengė karinius mokymus. Vienpusiškai anuliavo netgi formalius dvišalius karinius susitarimus. Štai 2014 m. gegužės 5 d. susidūrimų Rytų Ukrainoje triukšmo fone Rusijos vyriausybė vienašališkai nutraukė 2001 m. pasirašytą dvišalį susitarimą su Lietuva dėl papildomų priemonių, skirtų pasitikėjimui ir saugumui stiprinti. Pagal šį susitarimą Rusijos pusė privalėjo keistis informacija su Lietuva apie savo karines pajėgas Kaliningrado srityje ir kartu su Lietuvos puse vykdyti jų inspektavimą.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Ukrainos kariai / AP nuotr.

Tais mėnesiais galingas karinis placdarmas buvo kuriamas okupuotame Kryme. Prie Ukrainos sienos telkėsi Rusijos reguliariosios pajėgos. Rusijos kariai Padniestrėje sulaukė pastiprinimo. Baltarusijoje vyko bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos. Rusijos strateginiai bombonešiai ėmė vis dažniau pažeidinėti NATO oro erdvę, o rusų naikintuvai persekiojo NATO lėktuvus. Rusų laivynas, ypač povandeninis, įplaukdavo į Skandinavijos šalių vandenis. Buvo pakeistas įstatymas, leidžiantis dažniau šaukti rezervistus, padidintos išlaidos ginklavimuisi ir propagandai. Rusijos centrinis bankas pradėjo supirkti auksą. Nustota dujas tiekti kreditan. Kremliui artimos struktūros, tokios kaip „Lukoil“, pradėjo pardavinėti užsienio aktyvus. Ir aukščiausioji Rusijos vadovybė, taip pat asmeniškai Putinas, minėjo, kad būsimajame kare Rusija turi labai stiprų sąjungininką – branduolinį ginklą, kurį ji pasirengusi panaudoti.

Beje, tai buvo vienintelis Putino sumanyto blefo pokerio partneris. Pradėti pasaulinį karą vienas Putinas nesurizikavo.

Po Rusijos įsiveržimo į Krymą Vokietijos kanclerė Angela Merkel pasakė, kad Rusijos prezidentas gyvena kitame pasaulyje. Tuo ji nenorėjo pasakyti, kad Putinas išprotėjo. Ji turėjo omenyje, kad Putinas operuoja seniai atgyvenusiomis sąvokomis, atėjusiomis iš XIX amžiaus ir XX amžiaus pirmosios pusės, kai visi valstybių veikėjai mąstė apie teritorijų užgrobimą ir tautų vienijimą kalbos pagrindu. Bėda tik ta, kad Putinas taip mąstė naujame XXI amžiuje. Susidūrusi su civilizuoto pasaulio atsisakymu pripažinti Rusijai teises okupuoti kaimynines valstybes Rusijos vadovybė pakeitė taktiką. Putinas suprato, kad prieš bandant dar kartą pulti Europą būtina pakirsti Vakarų demokratijas iš vidaus, sugriauti Europos Sąjungą ir NATO.