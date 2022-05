Mėmelio šturmo blefas: kaip raudonarmiečiai priešą užvertė savo lavonais

Leidykla „Briedis“ pristato Mindaugo Milinio ir Antano Verkelio istorinę dokumentinę knygą „Mėmelio šturmo blefas“.

Tai knyga apie Antrojo pasaulinio karo mūšius dėl Klaipėdos tarp Raudonosios armijos ir Vermachto. Nors nuo šių tragiškų įvykių praėjo beveik aštuoniasdešimt metų, tačiau stebėdami dabartinius įvykius Ukrainoje matome besikartojančią istoriją. Rusų kareivio genetinė atmintis niekur nedingo. Patologiškas žiaurumas pasireiškė ne Sirijoje ar Čečėnijoje, o kur kas anksčiau. Ilgus metus Maskvos propaganda skelbė, kad Raudonoji armija „išvadavo“ sovietinę Lietuvą iš nacių jungo ir grąžino jai Klaipėdą. Tačiau iš tiesų vienus okupantus pakeitė kiti. Ir neaišku, kurie iš jų blogesni.

Artėjant sovietinei ordai, Lietuvos kelius užplūdo nuo „išvaduotojų“ bėgančių žmonių vilkstinės. Ten, kur pražygiavo Raudonoji armija, liko liepsnojančios sodybos, sugriauti miestai ir miesteliai, išžudytos ištisos šeimos. Pasiekusios tuometinę Vokietijos sieną, iki dantų ginkluotos gaujos dar labiau sužvėrėjo. Sovietų tankai važiavo nesirinkdami kelio, vikšrais traiškydami besitraukiančias civilių vilkstines. Raudonarmiečiai ieškojo trofėjų, plėšė ir griovė, prievartavo ir žudė moteris, vaikus, senelius. Analogijų su šiandien vykstančiu karu Ukrainoje galima rasti ir sovietų kariaunos veiksmuose Antrajame pasauliniame kare.

1944 m. rudenį Josifas Stalinas Žemaitijoje suplanavo didžiulę Mėmelio (Klaipėdos) puolamąją operaciją. Spalio 5 d. milžiniška armada – per 621 000 kareivių, 9300 artilerijos pabūklų ir 1340 tankų – tiesiog nušlavė kelias Vermachto divizijas. Po penkių dienų Raudonoji armija priartėjo prie Baltijos jūros. Atrodė, kad Klaipėda bus užimta per kelias valandas. Uostamiestį puolė milžiniška 1-ojo Pabaltijo fronto grupuotė: 43-ioji ir 5-oji gvardijos tankų armijos, sustiprintos artilerijos daliniais, – iš viso apie 116 300 karių, apie 600 tankų ir savaeigių pabūklų. Iš oro puolimą rėmė 3-ioji oro armija ir Baltijos laivyno aviacija. Miesto stojo ginti kelios nepilnos Vermachto divizijos – apie 12 500 karių. Puolančiųjų kiekybinė persvara buvo stulbinama – devynis kartus didesnė nei besiginančiųjų. Raudonoji armija puolė bangomis ir savo karių lavonais užvertė Mėmelio prieigas. Spalio 22 d. Mėmelio puolamąją operaciją sovietai buvo priversti nutraukti, nors Klaipėdos užimti taip ir nepavyko. Nutraukti operaciją privertė patirti milžiniški nuostoliai.

Sovietų pusėje vien žuvusiųjų ir dingusiųjų be žinios – apie 4000 žmonių, sužeista apie 9000 karių. Vermachto nuostoliai dešimteriopai mažesni. Sovietų 5-oji gvardijos tankų armija neteko daugiau kaip pusės tankų.

Vermachto karys deda prieštankinę miną

Žlugusį mėginimą užimti Mėmelį sovietai bandė pavaizduoti kaip pergalę. Esą miestas buvo sėkmingai apsuptas, o armijų grupė „Šiaurė“ atkirsta nuo Rytų Prūsijos. Klaipėdą sovietai užėmė tik 1945 m. sausio 28 d. naktį, Vermachto įgulai atsitraukus į Rytų Prūsiją. 1.25 val. nakties paskutiniai vokiečių daliniai paliko uostą ir raudonarmiečiai įžengė į tuščią miestą. Žodžiu, „šlovingas“ Klaipėdos šturmas – tai pasakos sovietinei liaudžiai. Daugumą nuostolių sovietai patyrė jau po sausio 28 d. nuo minų sprogimų, beieškodami trofėjų ir plėšikaudami.

Knyga „Mėmelio šturmo blefas“ parašyta remiantis istoriniais dokumentais ir amžininkų atsiminimais. Ją papildo šimtai iliustracijų bei žemėlapių.

Kviečiame skaityti knygos ištrauką.

Raudonoji armija iki Klaipėdos užėmimo sausio 28 d. prarado 194 žuvusius karius, 550 buvo sužeista. Šiais laikais oficialiai skelbiama, kad mūšiuose dėl Klaipėdos žuvo 403 sovietų kariai, 1066 sužeisti. Dalis priskaičiuotų karių žuvo Kuršių nerijoje, persekiodami besitraukiančius vokiečius. Bet iš kur atsirado nuostolių divizijose, kurios nerijoje nekariavo – juk „šturmas“ jau buvo pasibaigęs? Labiausiai nukentėjo 16-oji lietuviškoji divizija. Sausio 27 d., kai įvyko vienintelis Tauralaukio mūšis, divizija neteko 26 žuvusių karių ir 118 sužeistųjų. Vėliau nuostoliai smarkiai augo, nors jokių kovų nebevyko. Sausio 28 d. žuvo 51 kareivis, 60 buvo sužeista, sausio 29 d. 47 žuvo, 64 buvo sužeisti. Iš viso per tris dienas žuvo 124 žmonės, 242 buvo sužeisti. Netekčių priežastys greitai išaiškėjo.

Vermachto XXVIII korpuso pionieriai pavertė Mėmelį parako statine – buvo užminuoti uosto įrenginiai, pastatai, sandėliai ir parduotuvės. Daugiausia naudotos prieštankinės ir priešpėstinės minos. Tarp priešpėstinių buvo S minos, vadinamos „šokinėjančiosiomis“, nes užkliudytos iššokdavo ir detonuodavo ore, paskleisdamos skeveldrų spiečių. Ypač daug buvo paslėpta priešpėstinių kuolų minų – „Stockminen“ (liet. „lazdų minos“) arba „Betonminen“ (liet. „betono minos“). Jas sudarė cilindro formos betoninis korpusas ant trumpo medinio kuolo. Betoninėje galvutėje buvo nedidelis sprogstamasis trotilo užtaisas, į kurį įdėta daugybė metalinių skeveldrų. Iš prieštankinių minų buvo pridėliota T minų (Tellerio lėkštės formos minos) ir R minų (Riegelio minos, įdėtos į metalinę, o kartais medinę dėžę). Ko gero, neįmanoma nustatyti paslėptų minų skaičiaus. Vien 1944 m. gruodžio 29 d. korpuso vadovybė papildomai užsakė 15 000 S minų, 3000 T minų, 3000 kg sprogmenų, 2000 metrų sprogdinimo virvutės, 1000 detonatorių ir t. t.

Raudonarmiečiai išminuoja Klaipėdą, 1945 m. sausio 28–29 d. / Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotr.

Niekas nenorėjo tokiame pragare mirti. Sausio 28 d., siekiant išvengti bereikalingų aukų, iš miesto išvesta 344-oji divizija, 70-oji išsiųsta į Rytų Prūsiją, 32-oji pietinėje miesto dalyje paliko 17-ąjį pulką, o 179-oji šiaurinėje – 234-ąjį pulką, bet ir jį greitai išvedė.

Miestas atiduotas lietuviams – 16-ajai lietuviškajai divizijai. Propagandiniais tikslais iš Latvijos atvesta divizija turėjo suvaidinti Lietuvos SSR miesto Klaipėdos išvaduotojos iš „fašistų“ jungo vaidmenį. Raudonarmiečiai iki dugno išgėrė karčią nugalėtojų taurę. 1945 m. sausio 28 d. divizijos KVŽ pateikiamas toks įrašas:

„5.30–6 val. divizijos daliniai pasiekė Kuršių įlanką ir visiškai išvadavo Klaipėdą nuo vokiškųjų grobikų. Išaiškėjo, kad miestas užminuotas uždelsto veikimo minomis, mieste periodiškai sproginėja namai ir uosto įrenginiai. Priešas paliko miestą, atsitraukė į Kuršių neriją ir apšaudė Klaipėdos miestą iš stambaus kalibro pabūklų. [...] Dauguma nuostolių – nuo uždelsto veikimo minų. [...] Sausio 28 d. iki 14 val., siekiant išvengti bereikalingų aukų nuo namų ir uosto įrenginių sprogimų, 156-asis ŠP buvo išvestas iš miesto. 167-ajame ir 249-ajame ŠP palikta po vieną batalioną pakrantėje – likę išvesti į pakraščius.“

Nugalėtojų triumfas nebuvo toks šlovingas. Nepadėjo jokie perspėjimai apie užminavimą. Divizijos leidinyje „Tėvynė šaukia“, išdalintame prieš šturmą, buvo nurodyta: „Neliesk jokių priešo paliktų daiktų, nes jie gali būti užminuoti (siurprizai).“

249-ojo pulko 76 mm baterijos būrio vadas su penkiais kareiviais, slampinėdami gatvėmis, pamatė dar neapiplėštą parduotuvę. Nusprendė užsukti, kol kiti jos neaptiko. Paklebeno duris – neužrakinta, tad drąsiai žengė į vidų. Sprogimas – ir vienu leitenantu bei penkiais kareiviais divizija sumažėjo. Žuvo „didvyriškoje“ kovoje su vokiškaisiais grobikais.

Taip pat niekas nepaminėjo, kad trys kariai mirė išgėrę nenustatyto skysčio.

Vienas iš nukentėjusiųjų per smalsumą – 156-ojo pulko kareivis Kostas Gerdvila, Rusijos lietuvis, vyresnysis seržantas, iš būrininko pareigų atleistas už nuolatinį girtavimą ir perkeltas į eilinius pėstininkus. Jis Klaipėdoje nežuvo, tačiau bešniukštinėdamas aptiko kažkokio trofėjinio skysčio. Paragavo – visai nieko, spirito kvapas jaučiasi, dar nugėrė porą gerų gurkšnių... Sanitarijos batalione jam jau niekuo negalėjo padėti: nuodai mirtini.

16-oji lietuviškoji divizija žygiuoja Klaipėdoje, 1945 m. sausio 28–29 d. / Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotr.

37 raudonarmiečiai dingo be žinios. Iš jų net 22 kariai – pačiame Klaipėdos mieste! Galbūt paprasčiausiai dezertyravo arba žuvo aktyvavę kurią nors iš 3175 minų.

V. Voveris tiesiai šviesiai rašė, kad tik vienas kitas žuvo mūšiuose, o dauguma – landžiodami po užminuotus namus ir ieškodami ten trofėjų, paprasčiau kalbant, plėšikaudami.

Tai patvirtina ir pačių kariškių dokumentai. 16-osios divizijos nuostolių sąraše nurodyta, kad, sprogus „elevatoriui prie jūros“, žuvo net 56 kariai, priklausę 167-ajam šaulių pulkui.

Gali būti, kad raudonarmiečiai žuvo įlindę į vieną iš sandėlių Žiemos uoste. Labiausiai tikėtina – į buvusį Lietuvos banko sandėlį, pastatytą 1938 metais. Jame galėjo būti nespėtos išgabenti (o gal sąmoningai paliktos?) XXVIII korpuso maisto atsargos, kurios it medus traukė išalkusius ir sušalusius raudonarmiečius.

Nemažai maisto atsargų buvo laikoma šaldomuosiuose maisto sandėliuose, stovėjusiuose palei marias tuometiniame Smeltės kaime (dab. LKAB „Klaipėdos Smeltė“). Ten vokiečiai iki 1944 m. spalio laikė įvairias atsargas, šaldytą mėsą ir riebalus.

Greta sugriuvusio Lietuvos banko sandėlio stovėjo tarpukariu pastatytas dar didesnis ir talpesnis „Lietūkio“ septynių aukštų sandėlis. Jame taip pat buvo laikomi grūdai ir kitokie kroviniai. „Išvadavus“ miestą, jame žuvo dar penki raudonarmiečiai.

Niekas griuvėsių tuomet neatkasinėjo, po jais neabejotinai liko ir gyvų žmonių, sužeistųjų, daugelio net kūnų nesurado. Apie tokias sausio 28-osios netektis dokumentuose parašyta: kūnas nesurastas, žuvo sprogus elevatoriui, žuvo sprogus sandėliui ir pan. 16-oji divizija sausio 28–29 d., kai visi mūšiai mieste jau buvo pasibaigę, neteko apie 100 žuvusių karių ir 120 sužeistųjų.

1945 m. sausio 28 d. į divizijos karius kreipėsi LKP(b) CK sekretorius A. Sniečkus:

„Pirmą kartą istorijoje Lietuvos liaudis atgavo kartu mūsų senąją sostinę Vilnių ir Klaipėdos miestą. Tiktai su didžiosios rusų tautos ir kitų Tarybų Sąjungos tautų broliška pagalba vokiečiai grobikai buvo išvyti iš lietuviškų žemių ir atkurta Tarybų Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė. [...] Tegyvuoja Raudonoji armija – išvaduotoja ir jos didysis vadas, Tarybų Sąjungos maršalas draugas Stalinas!“

Lietuvos SSR LKP (bolševikų) Centro komiteto sekretorius Antanas Sniečkus rūko su 16-osios lietuviškosios divizijos vadovybe, 1945 m. sausio 28–29 d. / Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotr.

Sausio 30 d. jis išvažiavo iš Klaipėdos. Savo propagandinę misiją A. Sniečkus įvykdė – Klaipėdoje plevėsuoja raudona vėliava. J. Stalinas už Klaipėdos išvadavimą divizijai pareiškė padėką, jai suteiktas garbingas Klaipėdiškių divizijos vardas.

Tos pačios sausio 30-osios vakarą 22 val. 16-oji divizija netikėtai išvesta atgal į Jokūbavą. 20 km atstumą iki miestelio ji įveikė iki 8 val. ryto. Ir šį kartą 50 karių batai nutrynė kojas. Skubus naktinis maršas panašesnis į pabėgimą iš sproginėjančio ir mirtimi alsuojančio miesto. Divizija prie Klaipėdos paliko šaudmenis ir visas kitas atsargas, įskaitant maistą. Neva dėl benzino trūkumo.

Bendri divizijos nuostoliai per sausį – 212 karių (iš jų 17 karininkų). Be to, 37 kariai dingo be žinios, 528 buvo sužeisti, 498 susirgo ir evakuoti į užnugarį, 5 – nekoviniai nuostoliai.

Nėra jokių abejonių, kad dauguma divizijos nuostolių patirta ne mūšiuose. Įvykdžiusi savo propagandinę misiją (lietuviai sugrąžino sovietinei Lietuvai Klaipėdą), divizija grįžo iš kur atėjusi – į Latviją. Ši kartą be perstojo lijo, o pusė Klaipėdiškių divizijos neturėjo batų – liko prie Klaipėdos. Teko bristi su veltiniais, tad vėl atsirado daug ligonių ir nutrintų kojų. Vasario 4 d. divizija perduota 2-ojo Pabaltijo fronto 6-ajai gvardijos armijai. Vasario 5 d. bėgant iš Klaipėdos paliktos atsargos dar nebuvo atvežtos. Batai – taip pat.