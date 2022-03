Vytautas Plečkaitis. Putino Rusijos „priešai ir išdavikai“

Rusijai užpuolus Ukrainą, daugelis pasaulio politologų bei apžvalgininkų bandė atspėti, kas darosi Vladimiro Putino galvoje ir kodėl, nepaisant galimų triuškinančių Rusijos ekonomiką Vakarų sankcijų, antrą kartą užpulta taiki rytų slavų valstybė (Pirmą kartą Rusijos agresija prieš Ukrainą įvykdyta 2014 m., atplėšiant nuo Ukrainos Krymą ir dalį Donbaso).

JAV prezidentui Joe Bidenui prieš keletą dienų lankantis Varšuvoje, jis pasakė, kad sankcijos nesustabdys karo ir neprivers V. Putino kapituliuoti, tačiau jos sukels didžiulį skausmą Rusijos ekonomikai ir nublokš ją dešimtmečiams atgalios. JAV prezidentas pažadėjo didžiulę paramą su agresoriumi kovojančiai Ukrainai tiek ginklais, tiek finansais ir įspėjo Rusiją nedrįsti veržtis į NATO šalis, nes 5-asis NATO sutarties straipsnis, numatantis ginti kiekvieną aljanso narį, bus panaudotas jai apginti.

Tačiau Ukrainai už savo laisvę ir šalies vientisumo išsaugojimą teks kovoti vienai su nedideliais jai simpatizuojančiais savanorių iš užsienio būriais. Kaip 1939 m. vėlyvą rudenį ir žiemą tai daryti teko Suomijai, kuri, skirtingai nei Baltijos valstybės, nepriėmė sovietų ultimatumo, pasipriešino ginklu ir atsilaikė trejetą mėnesių prieš kur kas gausesnes sovietų pajėgas. Tokiu būdu suomiai išsaugojo savo valstybę. Nors ir neteko dalies teritorijų.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Ar V. Putinas bei jo aplinka išgirdo ir ar norėjo išgirsti JAV prezidento žodžius, pamatysime. Tikėkimės, raudonoji linija nebus peržengta. Rusija nedrįs susiremti su galingiausiu pasaulyje gynybiniu aljansu.

Tačiau grįžkime prie klausimo: kodėl V. Putinas ryžosi pulti Ukrainą antrą kartą 2022 m. vasario 24 d. ir kodėl daugelis apžvalgininkų bei valstybių vadovų, išskyrus JAV, to puolimo nenumatė? Matyt, ne vien todėl, kad 2014 m. faktiškai be ginkluoto pasipriešinimo Rusijos kariuomenei užimtas Krymas, o Vakarų sankcijos buvo gana švelnios? O galbūt dėl to, kad V. Putinas turi visai kitas vertybes nei Vakarų valstybių vadovai ir tai, ką vertina Vakarai, Rusijai, arba tiksliau jos daugumai, svetima?

Kaip naciai 20 a. ketvirtajame dešimtmetyje buvo įtikėję vokiškos nacijos bei rasės pranašumu, taip Putino aplinka įtikėjusi ypatinga rusų nacijos viršenybe – „amžinąja Rusija“.

Autoritariniam Rusijos režimui vadovaujantis V. Putinas, sėdintis valdžios viršūnėje per 20 metų, turintis branduolinį ginklą nešančių raketų apytikriai tiek pat, kiek JAV, pasijuto ypatingas ir visagalis. Net tapo istoriku, matančiu tik teigiamas savo šalies puses ir neteisybes jos atžvilgiu. Jos pralaimėti karai užmirštami arba nustumiami į paraštes, o užgrobtos kaimyninės teritorijos pristatomos kaip tų užgrobtųjų tautų išlaisvinimas. Žmogaus teisės bei laisvės nepripažįstamos, jei jų siekia kitaip galvojantys žmonės, jei jie nėra valdžios šalininkai ar demokratijos siekiantys disidentai.

V. Putinas savo rašiniuose praeitų metų vasarą bei kalbose pasiremia jam ideologiškai artimais rašytojais, tokiais kaip Nobelio premijos laureatas Aleksandras Solženicynas, kuris, grįžęs iš sovietinių lagerių, propagavo trijų slavų valstybių vientisumo idėją, ar etnogenezės bei pasionarystės teorijos kūrėjas Levas Gumiliovas (g. 1912), artimas Rusijos valdžios viršūnėms filosofas geopolitikas Aleksandras Duginas ( g. 1962) bei kiti, matantys rusų tautoje ir valstybėje ypatingos misijos, priešingos Vakarų civilizacijai, atlikėją, nešėją. Rusų imperijos ar rusų pasaulio (ruskij mir) kūrime įžvelgiantys ypatingą savo ir kuriamo pasaulio misiją.

Kaip naciai 20 a. ketvirtajame dešimtmetyje buvo įtikėję vokiškos nacijos bei rasės pranašumu, taip Putino aplinka įtikėjusi ypatinga rusų nacijos viršenybe – „amžinąja Rusija“. Kas, pasak Kremliaus, netiki ja, „yra naciai, priešai ir išdavikai“.

Gerai žinomas Europoje bulgarų kilmės mokslininkas Ivanas Krastevas (g.1965), dirbantis Žmogaus tyrimų institute Vienoje, vertinamas kaip originalus Vidurio Rytų Europos mąstytojas, interviu vokiečių žurnalui „Spiegel“ teigia, kad V. Putinui Ukraina yra „didžiausias nusikaltėlis, nes ji išdavė Rusiją“.

Kitaip tariant, ukrainiečiai nepripažino didžiosios Rusijos idėjos, nepakluso jos dominavimui, nenorėjo būti mažesniuoju broliu rusų pasaulyje. Dar labiau, ji pasisuko į Vakarus, siekė tapti NATO nare. Už tai Putinas dovanoti negalėjo. Todėl jai keršijama, naikinami jos miestai ir kaimai, žudomi civiliai, verčiami emigruoti milijonai Ukrainos gyventojų. Ją siekiama suskaldyti, atplėšiant dalį žemių.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

I. Krastevas mano, jog į V. Putino ideologines nuostatas Vakaruose nebuvo kreipiamas didesnis dėmesys. Jis neabejoja V. Putino ir jo aplinkos korupciniais ryšiais, bet mano, kad V. Putinui pinigai dabar jau nėra svarbūs, kaip kad buvo jaunystėje, pradėjus kopti valdžios laiptais. V. Putinui korupcija dabar reikalinga kaip valdžios įrankis.

Pasak I. Krastevo, kuris buvo susitikęs su V. Putinu vienoje iš tarptautinių konferencijų Rusijoje, V. Putinas yra ciniškas lošėjas ir triukų meistras, niekinantis Vakarus ir jos civilizaciją. Tikintis į savitą – rusišką – civilizaciją ir jos vertybes, glaudžiai susijusias su Rusijos stačiatikių propaguojamomis vertybėmis.

Su amžiumi V. Putinas tapo kur kas radikalesnis ir ciniškesnis, jo psichiką galėjo paveikti ir siautęs koronavirusas, nusinešęs į kapus apie milijoną Rusijos gyventojų. Jis gerokai atitrūkęs nuo Rusijos realijų ir gyvena išgalvotų idėjų pasaulyje, laikantis save vos ne Rusijos tėvu.

Dalis rusų jį tokiu pripažįsta. Dalis – ne.

Tačiau viena aišku: V. Putinas , kažkada pats ukrainiečius vadinęs broliais, nesvarbu kaip baigsis karas Ukrainoje, niekada netaps ukrainiečių tėvu. Persiėmęs Idee fixe (idėja, patologiškai užvaldanti psichiką), V. Putinas užpuldamas Ukrainą ne tik sukėlė karą tarp dviejų didžiausių slavų tautų, bet ir ilgam iškasė didžiulį griovį, pilną neapykantos Rusijai ir pačiam V. Putinui.