Justinas Žilinskas. Pažeisti viską, kas įmanoma

Be abejo, nėra jokio pateisinimo ir prievartavimams – jeigu civilio mirtis karo metu dar gali būti teisėta (pavyzdžiui, civilis gali nukentėti puolant karinį objektą), tai tokie nusikaltimai negali būti niekuo pridengti, kaip ir duonos eilėje stovinčių žmonių sušaudymas – matyt, tarsi kompiuteriniame žaidime.

Beje, Rusija pagrasino, kad nelaikys karo belaisviais Tarptautinio legiono karių. Tai – taip pat karo teisės pažeidimas, nes Tarptautinis legionas yra Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalis, vadinasi, jame kovojantys žmonės negali būti vertinami kitaip, pakliuvę į priešo rankas, kaip tik karo belaisviais.

Jau daugiau kaip 20 dienų Rusija daužo didvyriškai besiginančią Ukrainą. Nesiliaujantys antskrydžiai, bombardavimai, apšaudymai sparnuotomis ir balistinėmis raketomis, artilerija. Humanitarinė katastrofa Mariupolyje, Sumuose, Achtyrkoje, sunaikinti ištisi miestai ir miesteliai, užgrobtos teritorijos, prievartavimai, žudymai, kankinimai, beveik 3 milijonai pabėgėlių, grėsmė, kad užpuolikas panaudos cheminį ar dar kokį nors masinio naikinimo ginklą. Tad ką čia kalbėti apie teisę, ginklai kalba – įstatymai tyli.

Taip, sutinku, dabar kalbėti apie teisę yra be galo sudėtinga ir net atrodo šventvagiška. Tačiau teisė budi, teisė laukia savo akimirkos, teisė registruoja, stebi, ruošiasi ir kai reikės, ji veiks. Veiks skaičiuojant reparacijas, kurias Rusija turės sumokėti už niokojimą, veiks, kai Rusijos vadai ir karininkai sės į teisiamųjų suolus.

Aš naivus? Žinoma. Bet ką keistų teisinis pesimizmas ar teisinis neveikimas? Nieko. Dabar mes jau turime atnaujintą tyrimą Tarptautiniame Baudžiamajame Teisme, bylą Tarptautiniame Teisingumo Teisme (kurios pirmą etapą Rusija jau pralaimėjo, nors, žinoma, net nesiruošia klausyti teismo nurodymų nutraukti ugnį ir išvesti pajėgas), valstybes, kurios pradėjo vidinius teisinius procesus, skirtus pasiruošti, kad vos tik galimybei pasitaikius būtų galima veikti. Ukraina kovoja ir teisiniame fronte, o Rusija ir ten pralaimi.

Tad aš, kaip nepataisomas optimistas (nors šiame kare optimistauti reikia atsargiai – priešo gaujos, nors ir kvailos, tiesiog labai gausios ir daug reikės laiko joms sumalti, daug ukrainiečiai išlies kraujo, kuris gersis į Ukrainos žemę ir kaip mūsų turbūt amžina skola už saugumą ir putinizmo monstro sutramdymą), vis dėlto parašysiu šį bei tą ir apie teisę kare.

Trumpai pasikartosiu – Rusija pažeidė viską, kas tik buvo galima tarptautinėje teisėje, pradėdama naują agresijos prieš Ukrainą etapą – viso masto invaziją. Pažeidė su didžiausiu aplombu ir tokiu įžūliu, prastai paruoštu melu, tokiu įsitikinimu, kad jiems viskas pavyks kaip sviestu patepta, kad jau dabar pusė (o gal ir visi) Rusijos diplomatai ir jų teisininkai turėtų gauti šilkines virveles iš savo viršininkijos pagal despotijų tradicijas. Juk jie apsijuokė prieš visą pasaulį.

Būtent apsijuokė – tą suprato ir tas vienas diplomatas, kuris Klimato kaitos forume Jungtinėse Tautose sugebėjo atsiprašyti už savo šalį. Ir turbūt į ją nebegrįš. Man susidarė įspūdis, kad savo propagandos ir menamos galios apsvaiginti jaunieji ir senieji lavroviečiai nusprendė pavaidinti JAV: aha, JAV melagingu pretekstu 2003 m. pradėjo invaziją į Iraką, tai mes irgi taip galim. Ne, tovariščiai, neseniai virtę korumpuotais ponais, negalite. Pirmiausia, negalite jau vien dėl to, kad invazija į Iraką buvo invazija į diktatūrinę valstybę, kuri ne vieną kartą buvo prisidirbusi, įskaitant ir cheminio ginklo panaudojimą prieš savo piliečius, to paties ginklo naudojimą Irano ir Irako karo metu, užpuolusi ir okupavusi gretimą valstybę ir dar daug visko. Be to, JAV siekė nuversti diktatorių – Sadamą Husseiną – bet nesiekė užgrobti Irako teritorijos, neskelbė ten Faludžos ar Tikrito liaudies respublikų, kurios paskui prašėsi būti 51-ąja valstija.

Rusija netgi kopijavo JAV „dienotvarkę“ – iš pradžių prabangūs oro smūgiai, tada – greitas ginkluotųjų pajėgų sutriuškinimas, netrukus – ir paradas bei kalba, kaip čia viskas gerai pavyko. Nepavyko. Mat Rusija neįvertino, kad ji veržiasi ne į diktatūrinę valstybę, kurioje net ne visi nori mirti už diktatorių, o laisvų žmonių valstybę, kurioje jie pasiryžę mirti už savo žemę. Juokingiausia, kad kažkuris Rusijos žiniasklaidos oficiozas pamiršo sureguliuoti automatinio publikavimo kalendorius ir netyčia numatytą dieną atspausdino pergalės rašinį, kaip į Ukrainą grįžo taika, tai buvo jau daugiau nei prieš dešimt dienų. Bet kol kas iš Ukrainos į Rusiją grįžta karstai, kartais – su generolų ar kitų aukštų karininkų epoletais. Tiesa, nedaug, Rusija savo nukautųjų net nenori matyti, palieka juos irti Ukrainos žemėje.

Galbūt jei karas būtų pasibaigęs per Rusijos grobikų svajotas 48 ar 72 valandas, Rusija būtų atsakinga tik už agresiją prieš kitą valstybę. Kad ir kaip keistai skambėtų ne teisininko ausiai, jeigu puolami tik kariniai objektai (pirmomis dienomis daugiau mažiau taip ir buvo), tokie puolimai nėra karo nusikaltimas, net jeigu pats karas aiškiai neteisėtas.

Tačiau pirminei kampanijai subyrėjus ir paaiškėjus, kad Ukraina – negrius, Rusija pradėjo visiškai kitokį karą – tokį, kaip padėjo vykdyti Sirijoje. Beatodairiško naikinimo, žudymo, griovimo. Akivaizdu, kad jaučiasi nebaudžiama. Akivaizdu, kad vis dar apsvaigusi nuo savo galios, kuri dabar pavirto begaline neapykanta besipriešinančiai Ukrainai, ir ją nuspręsta tiek sugriauti, kiek tik pavyks, kol Z karinė mašina išleis paskutinę tepalo balą.

Tiksliniai ligoninių, gyvenamųjų infrastrukūrų (ne tik gyvenamųjų namų) griovimai, puolimai prieš juos yra gryni karo nusikaltimai, vadinamoji „išdegintos žemės taktika“ (berašydamas šį tekstą gavau žinią, kad Mariupolyje ant dramos teatro, kur slėpėsi žmonės, numesta didžiulės galios bomba). Ir kuo Rusijai prasčiau sekasi karo lauke prieš Ukrainos kariuomenę ir kovotojus, tuo daugiau to brutalumo matyti – nuo nutaikomų pereinama prie „kvailų“ bombų, siekiant palaužti pasipriešinimą salvinės ugnies sistemomis griaunami ištisi miestų kvartalai, civiliai žudomi tiesiog dėl žudymo.

Prie to prisideda ir faktas, kad Rusijos pajėgos, jų kariai – prastai apmokyti, nedisciplinuoti, nepamaitinti, negerbiami savų, ką jau kalbėti apie svetimus. Tai, kad puolantys visą laiką padaro daugiau karo nusikaltimų nei besiginantys, yra taisyklė. Tai, kad iškrikusi kariuomenė yra pavojingesnė civiliams už disciplinuotą – taip pat (tą dar Sundzi rašė 400 metų pr. Kr.). Tad turbūt turėjusi būti „pavyzdinė“ Rusijos operacija virto skerdynėmis, už kurias atleidimo nebus.

Rusija šiame kare pažeidė viską – nuolatiniai puolimai prieš saugomus asmenis (civilius, medikus), tyčinis civilių objektų griovimas. Beje, vienas iš į nelaisvę paimtų pilotų sakė: „Bombardavau pagal koordinates.“ Ką tai gali reikšti? Du dalykus: pirma, žvalgyba nesugeba atskirti karinių nuo civilių taikinių arba tyčia nurodytos neteisingos koordinatės.

Ir vienu, ir kitu atveju tai yra karo nusikaltimas: pirmiausia čia bus kaltas taikinio parinkėjas ir patvirtintojas (t. y. tas, kas davė įsakymą), na, ir pilotas, jeigu jis matė, kad bombarduoja, pvz., Dramos teatrą kaip Mariupolyje. Nes net ir pilotas, „dirbantis“ pagal koordinates, turi pareigą puolimą nutraukti, jeigu mato, kad objektas yra civilinės prigimties. Rusija, beje, nepraleidžia į blokuojamą Mariupolį humanitarinės pagalbos – tai taip pat yra pažeidimas. Ne taip seniai Tarptautinio Baudžiamojo Teismo Romos statute galutinai buvo įtvirtintas kaip karo nusikaltimas civilių marinimas badu (taip pat Sirijos režimo praktika apsiaustuose miestuose, kurią perima Rusija).

Net ir iš pažiūros tokia karinė gudrybė, kaip pasipuošti priešo vėliava (ji buvo panaudota Rusijos diversantams mėginant prasiveržti į Kyjivą), taip pat yra karo teisės pažeidimas: negali naudoti priešo (ką jau kalbėti apie įvairių tarptautinių organizacijų – Jungtinių Tautų, Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto ar kitas) simbolikos, kad jį apgautum.

Deja, kad ir kaip norėtume, nepanašu, kad šis karas greitai baigtųsi. Rusijos daromų nusikaltimų skaičius dar augs ir augs. Ir dar daug aukų sudės ukrainiečiai, gindami savo ir mūsų žemę, laužydami naujojo fašiZmo stuburą. Mano vienas geriausių buvusių studentų, kuris studijavo tarptautinę teisę, taip pat ir tarptautinę humanitarinę teisę, dabar Kyjive, laukia savo eilės, kai bus pašauktas naujai mobilizacijos bangai (jeigu jos prireiks).

Laiške jis man parašė: „Dėstytojau, dėl šio karo jūs turėsite daug atvejų analizei.“ Aš jam atrašiau: „Aš nenoriu tų atvejų, aš noriu, kad jis kuo greičiau baigtųsi. Ukrainos pergale.“

Nes nėra jokių, net mažiausių abejonių, kad po Ukrainos ateitų mūsų eilė. Rusijos propagandistai – ar būtų TV studijoje, ar cerkvėje, ar Šeimos maršo renginyje – apie tai nuolat kalba. Jiems negaila Mariupolio ir Kyjivo, jiems tikrai nebūtų gaila Vilniaus ar Kauno, mūsų baroko ar moderno. Taip pat ir mūsų – civilių ar karių. Tad dar kartą kartoju – ukrainiečių kraujas liejasi ir už mus, tai – didžiulė skola. O teisininkai į skolas privalo žiūrėti rimtai ir turi padaryti viską, kad jos būtų atiduotos. Remkime Ukrainą.