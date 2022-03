Leidykla „Briedis“ pristato garsaus Izraelio istoriko ir politiko Michaelo Bar-Zoharo bei politinio reporterio Nissimo Mishalo knygą „Mosado amazonės. Išskirtinės Izraelio žvalgybos moterys“.

Pažvelkime į audringus geriausių Mosado lohamet, Izraelio slaptosios tarnybos kovotojų moterų, gyvenimus, meilės istorijas ir pražūtingas misijas. Pribloškiantys šių stiprių, drąsių moterų žygdarbiai įrodo, kad jos nė kiek nenusileidžia vyrams, o neretai netgi pranoksta. Joms tenka susidurti ne tik su savo tautos priešais, bet ir su skausminga vienatve, nemaloniu kolegų vyrų požiūriu į jas, dažnai jos priverstos atsisakyti svajonės susituokti ir susilaukti vaikų. Ir vis dėlto savo misijas jos vykdo puikiai.

Kvapą gniaužia amazonių žygdarbiai: nuo Yolandės, atsidūrusios karaliaus Farouko karališkuosiuose rūmuose, iki Dinos, kuriai pavyko peržengti Irano branduolinio archyvo slenkstį; nuo Shulos, nuteistos mirti kartuvėse, iki Sigalės, užverbavusios geriausius musulmonų agentus; nuo Marcellės, iššokusios per egiptiečių kankinimo kambario langą, iki Yaelės, Isabelės ir Daniellės, kurios nedvejodamos nėrė tiesiai liūtui į nasrus.

Linda per stebuklą išgyveno Holokaustą, Aliza pralaužė ledus lyčių lygybės srityje, o ypatingas jaunų moterų trio išgelbėjo Izraelį nuo siaubingo pavojaus. Daugybę metų valdžios institucijos itin slėpė Mosado lohamet veiklą. Šiandien paslapties skraistė nuplėšta, todėl galima laisvai skelbti nuostabius amazonių žygdarbius.

Moterys per Mosado misijas atlieka visas užduotis – visas iki vienos. Lygiai taip pat, kaip tai daro vyrai. Kartais būna ir tokių misijų, kurių metu moterų būna dauguma. Į Mosadą vyrai atvyksta iš kariuomenės. Jie žino, kaip viskas veikia: ginkluotė – žvalgyba, žino būdus ir priemones. O moterys – ne. Jos yra kažkur visa to viduryje esančioje pilkojoje zonoje. Moterys gali nesunkiai likti nepastebėtos.

knygos viršelis / leidyklos nuotr.

Jos privalo mokėti mąstyti ir veikti pagal detalų planą, bet jei pasikeistų aplinkybės, gebėti akimirksniu priimti ir kitokius sprendimus. To išmokti ir padaryti nėra taip jau lengva. Aišku, egzistuoja ir tam tikros taisyklės, kurių laikomasi nepriklausomai nuo to, vykdo jos misiją ar ne: pavyzdžiui, kavinėje niekada negalima sėdėti nugara į įėjimą; visada būtina susimokėti už gėrimus, kai tik jie atnešami, kad būtų galima bet kurią akimirką išeiti; jei būnama užsienyje, o kas nors atpažįsta lohamet ir ima šaukti tikruoju vardu, niekada negalima atsigręžti.

Grįžus iš misijos, reikia gebėti išsyk perimti savo tikrąją tapatybę ir grįžti prie įprasto gyvenimo savojoje šalyje. Jau pakeliui namo sėdėdamos taksi šios moterys tampu tikrosiomis savimi. Tai išties dramatiškas pokytis. Vieną dieną gali rankose laikyti bene įmantriausius prietaisus, kokie tik išrasti Izraelyje, o kitą – beviltiškai stovėti prieš ką tik sugedusią skalbimo mašiną ir nežinoti, ko griebtis...

2019 m. moterys sudarė 47 procentus visų Mosado naujokų. 30 procentų būrių vadų buvo moterys, o ypač sudėtingus mokymo kursus, surengtus 2019-ųjų rudenį, sugebėjo baigti tik du vyrai ir penkios moterys.

Knygos ištrauka

Isseris, būdamas septyniolikos, iš gimtosios Rusijos (dabar Baltarusijos) atvyko į Palestiną krovininiu laivu. Britų policijos pareigūnai Jafos uostamiestyje net nepatikrino tų menkų maisto atsargų, kurias savo kuprinėje turėjo šis paauglys. Jeigu jie visgi būtų tai padarę, galėjo aptikti apvaliame duonos kepale paslėptą revolverį. Isseris prisijungė prie vieno kibuco, tada tarnavo britų pakrantės sargyboje, kol galiausiai jį užverbavo Haganah savo formuotai slaptajai tarnybai, pramintai Shai.

Jis ėmė sparčiai kopti šešėlinio pasaulio hierarchijos laiptais. Įkūrus Izraelio valstybę, jis buvo paskirtas Shabak viršininku. Kai Shiloachas, automobilio avarijoje patyręs rimtų sužalojimų, atsistatydino iš Mosado, Ben Gurionas Harelį paskyrė eiti ramsado pareigas. Šioje naujoje „už gynybos tarnybas atsakingo žmogaus“ pozicijoje Harelis įgavo didžiulės galios – tiek organizacijos vidaus sferoje, tiek už jos ribų.

1960-ųjų pavasarį su juo iš Vokietijos susisiekė Fritzas Baueris, Heseno srities generalinis prokuroras. Baueris izraeliečiams atskleidė, kad gavo netikrą vardą, kuriuo buvo prisidengęs Adolfas Eichmannas, nacių pulkininkas, atsakingas už „Galutiniu sprendimu“ pramintą šešių milijonų žydų išžudymą, bei jo adresą. Po karo Eichmannas sugebėjo pasprukti į Argentiną, kur gyveno turėdamas netikrą Ricardo Klemento tapatybę. Baueris, būdamas atsidavęs nacių medžiotojas, baiminosi, kad perduodamas šią informaciją vokiečių tarnyboms galėjo suteikti kokiems nors naciams progą perspėti Eichmanną ir padėti šiam pasprukti. Todėl jis nutarė informuoti izraeliečius. Harelis savo automobiliu nuvažiavo į dykumos kibucą, kur gyveno premjeras Ben Gurionas, ir pranešė apie stulbinamą Bauerio žinutę.

– Pristatykite jį gyvą ar mirusį, – tarė Ben Gurionas ir akimirką patylėjęs pridūrė: – Geriau būtų sučiupti gyvą, nes tai svarbu mūsų jaunimui.

Tuomet Harelis operatyvinio Mosado dalinio priešakyje nuskrido į Argentiną. Jo misija buvo pagrobti nusikaltėlį nacį ir pargabenti jį į Izraelį. Tai buvo bemaž svarbiausia ir sudėtingiausia misija iš visų, kurių Mosadui yra tekę imtis. Ir tą naktį ši operacija buvo įvykdyta. Operatyvinis dalinys, kuriam vadovavo Rafis Eitanas bei Peteris Malkinas, sučiupo Eichmanną ir atvedė jį į slėptuvę Buenos Airių pakraštyje.

Dar prieš keletą dienų iki Eichmanno suėmimo Isseris buvo priėmęs sprendimą į šią misiją įtraukti ir Yehuditą. Rafiui Eitanui atrodė, kad jis taip pasielgė dėl Yehuditos išvaizdos, primenančios arijų bruožus, bei jos fenomenalaus užsienio kalbų mokėjimo. Tačiau Isserio sprendimas iš tikrųjų turėjo daug gilesnį paaiškinimą. Jis tvirtai tikėjo, kad moterys turėtų irgi veikti kaip Mosado pareigūnės. Tai buvo ryškus lūžis Mosado politikoje, ir tam egzistavo svarių priežasčių.

Jau kurį laiką Isseris vadovavo Shulai Cohen bei Waltraud Lotz ir žavėjosi jų gabumais. Be to, jis vertino ir tai, kaip veikia liekna, elegantiška ir itin energinga Yaelė Posner, fizikos daktarė iš Berlyno universiteto. Po to, kai Shiloachas ją užverbavo, ji nebedirbo laboratorijoje ir Mosade tapo „legendine išradėja“. Ji parengė priedangos istorijas ir padirbtus dokumentus kiekvienam į užsienį išsiųstam Mosado kovotojui. O jos karjerą vainikavo operacija „Finalas“ (Eichmanno suėmimas).

Tačiau Friedman skirta misija – pirmasis atvejis, kai Mosado amazonė buvo priimta į komandą ir gavo tokį patį rangą bei atsakomybę kaip ir vyrai. Būtent taip buvo atverstas naujas Mosado istorijos puslapis – vykdant operacijas, moterys ėmė kovoti šios organizacijos priešaky.

*

Isseris pasisveikino su Yehudita, praleido įprastus mandagumus ir iškart pergalingai pareiškė:

– Sučiupom jį!

– Sučiupom ką? – nesupratusi paklausė ji.

Jis iš nuostabos pakėlė galvą.

– Negi nežinote, kodėl čia esate?

– Ne. Jie sakė, kad sužinosiu atvykusi.

Isseris nusijuokė.

– Tada tuoj jums papasakosiu.*

Yehudita buvo priblokšta, kai iš paties ramsado išgirdo, kokioje misijoje dalyvauja. Iki tol ji nė nenumanė, kad taps visą pasaulį nustebinsiančios operacijos dalimi. Išvykdama iš Izraelio ji nežinojo, koks yra šios kelionės tikslas. „Jie man pranešė, – vėliau pasakojo ji, – kad Isseris Harelis reikalauja atsiųsti mane į Pietų Ameriką, kur turėsiu dalyvauti jo paties vadovaujamoje operacijoje. Mosade mes neuždavinėjome klausimų, todėl kai man pasakė, jog Isseris nori, kad pasirodyčiau, tiesiog pasiteiravau, kada turėčiau išvykti.“

O dabar, būdama toje „Las Violetas“, ji suvokė, kad dėl atidėtų skrydžių praleido visą praėjusios nakties jaudulį, kai Eichmannas buvo sučiuptas ir atgabentas į Mosado slėptuvę. Ir ėmė gailėtis, kad ten nebuvo. Isseris paaiškino, kokį vaidmenį ji turės atlikti. Ta slėptuvė buvo didelė vila pakeliui į oro uostą, o Eichmannas laikomas viename kalėjimo kamera paverstame kambaryje. Iš pradžių planuota, kad tos slėptuvės prireiks vos parai ar dviem, kol atskris lėktuvas ir nugabens belaisvį į Izraelį. Bet dėl techninių kliūčių lėktuvo atvykimas buvo nukeltas dešimčiai dienų. Tad visą tą laiką Mosado operatyvininkams teks su kaliniu pasilikti viloje.

Norėdamas išvengti kaimynų ir praeivių įtarinėjimo, Isseris nusprendė surengti tikrą šou: vilą esą išsinuomojo atostogaujanti porelė, vyras su žmona, kurie didžiąją laiko dalį praleis ant pievutės mėgaudamiesi gėrimais ir skaitydami laikraščius bei žurnalus. „Vyrą“ turėjo vaidinti patyręs agentas Mio Meidadas, o „žmoną“ – Yehudita Friedman. Dar jai reikėsią ir kasdien rūpintis belaisviu – nuskusti jį ir ruošti jam maistą.

Po instruktažo Isseris liepė Yehuditai lipti į jos jau laukiantį automobilį, kuris nuveš ją į tą vilą.

Tel Avivas, Izraelis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kelionė truko pusvalandį. Jos metu vairuotojas visiškai nekalbėjo. Vila atrodė jauki, nauja, apsupta išpuoselėto sodo. Prie sienos stovėjo dvi kėdės ir neaukštas staliukas. Ten jos jau laukė sargas izraelietis, kuris ją ir įleido vidun. Ji įžengė apimta nemenko jaudulio. Svetainėje pamatė maždaug dešimt vyrų. Iš pradžių nė vieno neatpažino, o tada pastebėjo savo draugą Peterį Malkiną. Ji nežinojo, kad jis ir yra tas žmogus, kuris praėjusią naktį užpuolė Adolfą Eichmanną prie jo namų ir neutralizavo savo taikinį, o po to nutempė jį į pabėgimui skirtą automobilį, kur laukė Rafis Eitanas.

– Peteri, – sušuko ji ir nėrė tiesiai jo link. – Aš jau viską žinau. Puikios naujienos. Esu labai dėkinga už galimybę prisidėti.

Vyrų žvilgsniuose ji pamatė nuostabą ir nusivylimą: jie atrodė įsitempę ir nuliūdę. Juk jiems teks ištisas dešimt dienų čia sėdėti ir laukti lėktuvo.

Taip jie virs lengvais taikiniais, kartu puikiai suvokdami, kad dingusio Eichmanno netrukus ims visur ieškoti tiek policija, tiek nacių organizacijos Buenos Airėse. Jų dvasinė būklė buvo gana stipriai smukusi, tačiau naujiena apie atvyksiančią moterį juos nudžiugino.

„Nuotaikos iškart pasitaisė, kai pasklido kalbos apie agentės moters atvykimą, – rašė Peteris Malkinas. – Mes visi žinojome, kaip kardinaliai tinkama moteris gali pakeisti komandos narių santykių chemiją ir netgi nuobodžiausias operacijas staiga paversti labiau pakenčiamomis. Jie buvo girdėję, kad ta moteris – drąsi ir sumani kovotoja. Kai kurie tikėjosi išvysti, kaip į vilą įžengia patraukli ir paslaptinga Mata Hari. O vienas iš jų, Uzis, netgi pirmąkart gyvenime apsivilko švarką ir užsirišo kaklaraištį.

Bet tada atsivėrė durys ir pasirodė Yehudita.

– Senolis turbūt šitaip juokauja, – sumurmėjo Uzis, nusiplėšdamas kaklaraištį.

„Problema ne tik ta, kad vargu ar Yehudita buvo patraukliausia Izraelio agentė“, – rašė Malkinas ir žiauriai apibūdino jos rudas akis, kurias „stiklai padarė tiesiog milžiniškas“, bei „neįprastas fizines manieras“.

„Mes tikėjomės pritrenkiančios moters, tikros Matos Hari, – pasakojo dar vienas kovotojas, Reuvenas. – O štai ir ji, apkūnoka moterytė, nei aukšta, nei daili, užsikabinusi akinius aukso rėmeliais <...>. Gatvėje į tokią tikrai nežiūrėtume.“

Ir tai Mata Hari?

*

Patraukli ar ne, Yehudita greitai integravosi į komandą. Jiems reikėjo kartu praleisti dešimt dienų atskirtyje, kol galės išskristi į Izraelį. Kaip ir liepė Isseris, ji kasdien eidavo į sodą, ten gulėdavo, gerdavo ir skaitydavo su savo „vyru“. Be to, ji gamindavo Eichmannui maistą, prieš patiekdama jam pati paragaudavo ir duodavo jam tablečių, kurias buvo išrašęs komandos gydytojas. Tačiau ji kategoriškai atsisakė plauti Eichmanno indus. Pirmą rytą ji atnešė jam pusryčius ant padėklo – kietai virtą kiaušinį su krekeriais.

Malkinas jį pamaitino.

„Ji tiesiog stovėjo ten, akivaizdžiai sutrikusi, – rašė Malkinas, – ir stebėjo, kaip Eichmannas buvo maitinamas, kaip maitinami maži vaikai. (Eichmannui buvo uždėti antrankiai, todėl jis negalėjo pats valgyti.) Žiūrėdama į jį, Yehudita galvojo apie milijonus tų, kurie šito žmogaus įsakymu buvo nužudyti dujomis, sušaudyti, nukankinti arba sudeginti gyvi.

Jai atrodė visiškai nesuvokiama, kaip tokį padarą gali maitinti žydas. Pasibaigus valgydinimui, ji tarė: – Nesiruošiu liesti šitų lėkščių, negalėsiu jų išplauti, man jos kelia siaubą ir pasibjaurėjimą.“

Isseris taip pat buvo prašęs jos nuskusti belaisvį ir ji keletą kartų tai padarė, atlaisvindama Malkiną nuo kasdienių pareigų. Tačiau aštriu peiliu braukdama Eichmannui per veidą, ne kartą pajuto troškimą susmeigti ašmenis jam į gerklę ir likviduoti tą „žvėrišką“ padarą. „Kiekvieną dieną, – vėliau pasakojo ji, – laikiau tuos ašmenis jam prie gerklės. Ir turėjau sutelkti visas valios jėgas, kad sulaikyčiau savo ranką.“

„Ji tiesiog stovėjo ten, akivaizdžiai sutrikusi, – rašė Malkinas, – ir stebėjo, kaip Eichmannas buvo maitinamas, kaip maitinami maži vaikai. (Eichmannui buvo uždėti antrankiai, todėl jis negalėjo pats valgyti.) Žiūrėdama į jį, Yehudita galvojo apie milijonus tų, kurie šito žmogaus įsakymu buvo nužudyti dujomis, sušaudyti, nukankinti arba sudeginti gyvi.

Į Eichmanną ji žiūrėjo kaip į pabaisą, kurią be jokio pasigailėjimo dera nužudyti. Tačiau pati susidūrusi su juo, išgirdusi jį kalbantį, pamatė apgailėtiną, baikštų žmogų – ir ėmė jausti ne keršto troškimą, o pasišlykštėjimą. „Labiausiai mus trikdė tai, – dalijosi jausmais Yehudita, – kad jis yra tokia tuščia vieta. Šis vyras pražudė milijonus žydų, ir mes norėjome, kad jis būtų tikras Čingischanas ar hunų karalius Atila. Norėjome, kad jis būtų monstras, o jis buvo niekas, visiškas nulis.“

Vėliau ji rašė: „Visi toje operacijoje dalyvavę žmonės, šiaip ar taip, tikėjosi pamatyti patį Šėtoną. Mums atrodė, kad tik šėtoniškas, košmariškas padaras sugebėtų tiesiog savo parašu myriop nusiųsti tūkstančius žydų <...>. Juk taip dažnai su Šėtono vietininku žemėje susitikti netenka. Tad tikėjomės kažko siaubingo, gąsdinančio savo nedorumu – o tai, ką radome, buvo nykus, keliaklupsčiaujantis tarnas, kuris nė nesuprato, kaip savo veiksmais paveikė istoriją, ir vis kartojo: „Aš tik vykdžiau įsakymus“ ir „Aš tik nereikšminga detalė“ arba „Pats nieko nė pirštu nepaliečiau“ <...>.“

Taip Yehudita ir išgyveno tą, rodos, nesibaigiantį košmarą. Ji puikiai atliko jai patikėtą vaidmenį, tačiau susidūrė su viena problema. Ji buvo religinga ir negalėjo valgyti to maisto, kuriuo maitinosi visa komanda. Todėl gyveno vien kietai virtais kiaušiniais ir sužiedėjusia duona bei gerdama kokakolą. Vienam iš vyrų jos pagailo. Jis baiminosi, kad negavusi košerinio maisto ji gali mirti... Tad nuvažiavo į miesto centrą, ten rado košerinio žydų maisto krautuvę ir parvežė jai košerinės mėsos. Tačiau jo pastangos nuėjo veltui, nes lėkštės ir virtuvės technika vis tiek nebuvo košerinės...

Po dešimties dienų atskrido Izraelio El Al laineris. Isseris su komanda slapta įsodino apsvaigintą Eichmanną, kurį aprengė orlaivio karininko uniforma, į lėktuvą ir pargabeno į Izraelį. O Yehudita su dar vienu kovotoju pasiliko visko sutvarkyti ir sunaikinti bet kokius pagrobimo įrodymus. Į Izraelį ji sugrįžo paprastu komerciniu reisu, tapusi pirmąja moterimi, kuri kaip lygi tarnavo su kovotojais vyrais.

*

Netrukus po to, kai prasidėjo Eichmanno teismas, Malkos Braverman kabinete Yehudita susitiko su jaunute moterimi raudonais plaukais. Ši raudonplaukė ėjo iš ramsado kabineto ir nerūpestingai pamojo Malkai. Isserio sekretorė pastebėjo Yehuditos veidu perbėgusį piktą žvilgsnį.

– Oi, tai ta mergaitė, – tarė ji šypsodamasi.

– Mergaitė?

Ir Malka papasakojo jai visą istoriją.

Nuo tada, kai Eichmannas atgabentas į Izraelį, jis buvo intensyviai tardomas kalėjime. Kasdienės jo liudijimų ataskaitos buvo įrašomos ir išspausdinamos, o tada išverčiamos į hebrajų kalbą ir persiunčiamos Isseriui. Ramsadas kiekvieną rytą gaudavo po ataskaitą ir atkreipė dėmesį į paraštėse ranka parašytas pastabas bei komentarus. Eichmanno pokalbiai su neseniai iš Vokietijos atvykusiu savo advokatu dr. Robertu Servatiusu taip pat buvo išverčiami, o tos paslaptingos rašytinės pastabos atsirado ir šiose ataskaitose. Isseriui tos žinutės padarė didžiulį įspūdį, kaip ir aštrus jas palikęs protas.

– Kas tai parašė? – pasiteiravo jis Malkos.

– Tai tokia mergaitė. Ji supranta vokiškai.

– Atveskite tą mergaitę čionai, – liepė jis.

Ir jie ją atvedė. Tai buvo 22 metų Aliza Magen, aukšta, liekna, trumpais raudonais plaukais ir mėlynomis akimis. Ji išties atrodė kaip paauglė.

– Mokate vokiškai? – paklausė ramsadas.

Tuomet ji išklojo jam savo istoriją. Ji buvo vienos žydų šeimos Berlyne dukra. 1933-iaisiais, netrukus po to, kai Vokietijoje valdžią užėmė naciai, jos tėvas teisininkas buvo informuotas, kad nebegalės kreiptis į Vokietijos teismus. Ir jis nusprendė – gana. Šeima emigravo į Palestiną ir įsikūrė Jeruzalėje. Aliza gimė jau ten, o vokiečių kalbos išmoko iš mamos. Atitarnavusi armijoje, ji prisijungė prie Mosado ir visai nesunkiai integravosi į šią organizaciją. Vienas jos gautų darbų buvo išversti Eichmanno tardymo ataskaitas, prie kurių ji pridėjo ir savo komentarus.

– Kodėl? – pasiteiravo Isseris.

O ji šaltai atsakė:

– Versdama tiesiog užsirašinėju įžvalgas.

Prasidėjus Eichmanno teismui, Isseris pareikalavo, kad ji kasdien atvyktų į jo kabinetą. Ji nuolat dalydavosi savo nuomone ir analizavo dr. Roberto Servatiuso teisme išsakomus teiginius. „Isseris labai domėjosi šiuo teismu, – prisiminė ji po daugelio metų. – Jis suprato, kad aš matau ne tik paviršinius dalykus, bet ir tai, kas slepiasi po jais.“

Taigi, Yehudita ir Aliza susitiko: vėlesniais metais joms teks matytis gana dažnai. Yehudita sudalyvavo Eichmanno teisme, tačiau oficialiai pakviesta nebuvo – ji tiesiog sėdėjo tarp žiūrovų, kaip ir šimtai kitų izraeliečių. Eichmannas buvo nuteistas myriop ir sulaukė mirties bausmės. Bet Isseris nepamiršo tų dviejų moterų, Yehuditos bei Alizos, ir pasitelkė jas keletui sudėtingiausių Mosado misijų. Pavyzdžiui, 1962-aisiais įvykdytai Tiger Cub („Tigriukas“).

*

1962 m. Izraelio socialiniame pasaulyje skambėjo vienas klausimas: Kur dingo Yosselė?

Yosselę, aštuonmetį pasauliečių Idos ir Alterio Schuchmacherių sūnų, pagrobė jo senelis Nachmanas Shtarkesas, religinis fanatikas. Senasis chasidas baiminosi, kad vaiko tėvai atskirs jį nuo religijos ir išaugins kaip pasaulietį, todėl pagrobė anūką ir veikiausiai slapta išgabeno iš šalies, į kokią nors ultraortodoksų bendruomenę užsienyje.

Yosselės tėvai kreipėsi į policiją, Knesetą, Aukščiausiąjį Teismą. Nepadėjo niekas. Netgi atkakliojo senelio suėmimas ir įkalinimas nedavė jokių rezultatų. Yosselės pagrobimas sukrėtė visą Izraelio pasauliečių bendruomenę ir kėlė vis stipresnes konfrontacijas tarp pasaulietiškų ir ultraortodoksinių pažiūrų žydų. Dauguma baiminosi, kad dėl tokios įtemptos padėties gali kilti pilietinis karas. Ben Gurionas išsikvietė Isserį ir paklausė:

– Ar galėsite surasti tą vaiką?

Isseris sutiko ir pradėjo „Tigriuką“ – neįprastą, beprecedentę operaciją. Dabar Mosadas, įkurtas ir parengtas kovai su Izraelio priešais, privalėjo prasiskverbti į uždarą Europos žydų chasidų pasaulį ir surasti vaiką... Isseris įrengė pagrindinę būstinę Paryžiuje ir išsiuntinėjo pareigūnus į chasidų ješivas bei sinagogas visoje Europoje. Taigi dabar Mosado kovotojai, kurie iki tol buvo pratę dalyvauti drąsiose, rizikingose operacijose, perėmė chasidų aprangos stilių bei elgseną ir išsiskirstė fanatiškame, itin religingame pasaulyje, mėgindami surasti Yosselę. Tačiau jiems nepavyko. Dauguma atvejų chasidai juos demaskavo, išsityčiojo ir užpuolė – netgi kruopščiausiai parengti planai beviltiškai žlugo.

Viena pareigūnė, sugebėjusi išvengti demaskavimo, buvo Yehudita Friedman. Ši „pasaulio moteris“, kuri iki tol atlikdavo modernios ir liberalios europietės vaidmenis, vėl pasikeitė tapatybę. Dabar ji vaidino ultraortodoksę, vienišą ir nelaimingą, kuri mėgino vienoje Europos chasidų bendruomenių susirasti antrąją pusę. Yehudita ir pati buvo ortodoksė, todėl chasidų taisyklės ir gyvenimo būdas jai buvo pažįstami, o tai jai leido lengviau įsilieti į jų bendruomenes. Isseris norėjo prieiti prie uždaros ir įtartinos Satmaro bendruomenės Antverpene, Belgijoje, ir ši misija buvo patikėta Yehuditai. Ji turėjo du labai reikšmingus pranašumus – pati buvo religinga ir tobulai mokėjo flamandų-olandų kalbą.

Yehudita pasibeldė į Satmaro bendruomenei vadovavusio rabino duris. Ji dėvėjo peruką ir ilgą suknelę be rankovių. Prisistatė kaip vieniša moteris, besitikinti susirasti vyrą. Jis pasiūlė Yehuditai apsistoti jo namuose. Ji sutiko, nors tai buvo ganėtinai rizikinga situacija: juk pati Yehudita buvo kilusi iš Antverpeno, todėl kas nors ten galėjo ją atpažinti.

Su rabino šeima moteris išbuvo keletą mėnesių, su savo šeimininkais bendraudama laužyta jidiš kalba ir slėpdama tai, jog moka olandiškai. Ji buvo įsitikinusi, kad ta šeima žino Yosselės buvimo vietą, ir pati pasiryžo pasilikti ten tiek, kiek reikės. Sėdėdama virtuvėje ir apsimetinėdama, kad skaito Torą, ji iš tikrųjų klausydavosi rabino ir jo šeimos pokalbių. Ir ganėtinai dažnai nugirsdavo juos kalbantis apie ją. Kaipgi ji suras sau antrąją pusę, sakydavo jie, juk ir pati jau nėra jauniklė, o dar šitaip atrodo, vargšelė ta. Tačiau jų pokalbiuose ji įžvelgė ir paslėptų užuominų apie dingusį vaiką. Galiausiai jai pavyko nugirsti ir keletą pavienių frazių, kuriose slypėjo atsakymas į šią mįslę: tai buvo istorija apie moterį, kuri nusivežė vaiką, užmaskuotą kaip mažą mergaitę, į Ameriką. Yehudita žaibiškai perdavė žinutę Isseriui.

Vaikas Amerikoje.